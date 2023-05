UFMS é a 27ª melhor universidade do Brasil, 3ª do Centro-Oeste e 1ª de MS

UFMS está entre as melhores universidades do País - MARCELO VICTOR

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) é a 27ª melhor universidade do Brasil, 20ª entre as federais brasileiras, 3ª do Centro-Oeste e 1ª de MS, de acordo com o ranking internacional Center for World University Rankings (CWUR).

Neste ano, a universidade subiu 14 posições na classificação mundial. O ranking avalia mais de 20 mil instituições e, entre elas, duas mil foram selecionadas como as melhores do mundo.

A publicação considera os seguintes indicadores: educação, empregabilidade, corpo docente e pesquisa. Os fatores com maiores pesos são pesquisa, número de citações e percentual de estudos em periódicos mais bem qualificados.

De acordo com o reitor da instituição, Marcelo Turine, a UFMS está crescendo cada vez mais e alcança resultados brilhantes.

“Ficamos felizes com os nossos pesquisadores, com os indicadores crescentes e por sermos reconhecidos por um grande ranking internacional, que mostra a Universidade entre as 30 melhores universidades brasileiras. Para nós é um orgulho, uma satisfação, quero cumprimentar os nossos estudantes, os nossos técnicos, nossos professores e pesquisadores, porque sem reconhecimento a gente não cresce”, felicitou.

Veja o ranking completo:

CENTRO-OESTE

Universidade de Brasília (Unb) Universidade Federal de Goiás (UFG) Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

BRASIL

Universidade de São Paulo (USP) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Universidade Estadual Paulista (Unesp) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Universidade Federal do Paraná (UFPR) Universidade de Brasília (UnB) Fundação Getúlio Vargas (FGV) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) Universidade Federal de Viçosa (UFV) Universidade Federal do Ceará (UFC) Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Universidade Federal Fluminense (UFF) Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Universidade Federal do ABC (UFABC) Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Universidade Federal da Bahia (UFBA) Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Universidade Federal de Goiás (UFG) Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Universidade Federal do Pará (UFPA) Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Universidade Federal de Lavras (UFLA) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) Universidade Estadual de Maringá (UEM) Universidade Estadual de Londrina (UEL) Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) Universidade Federal de Sergipe (UFS) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) Universidade Federal do Rio Grande (FURG) Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) Universidade Federal de Alagoas (UFAL) Universidade Federal do Piauí (UFPI) Universidade Federal Campus Campina Grande (UFCG) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

Em 2022, a instituição também ocupou a 27ª posição no ranking CWUR das melhores universidades brasileiras e a 1.149ª entre as melhores do mundo.

A UFMS foi apontada seis vezes consecutivas como uma das melhores universidades do mundo, no ranking World University Rankings 2022, da Times Higher Education (THE) .

O ranking internacional QS World University , realizado pela analista britânica de Educação Superior, QS Quacquarelli Symonds, apontou a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) como uma das 160 melhores universidades da América Latina. A instituição ocupa a posição 151-160. Entre as universidades brasileiras, a UFMS ocupa o 46º lugar no ranking.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está entre as mil melhores universidades do mundo, de acordo com o ranking acadêmico de universidades mundiais, divulgado pela Shangai Ranking Consultancy . A UFMS ocupa a posição 901-1000 entre as melhores universidades do mundo e o 21º lugar entre as universidades brasileiras.

UFMS

A UFMS tem 28 mil estudantes (graduação e pós-graduação); 114 cursos de graduação; 67 cursos de pós-graduação; 3,5 mil servidores; 1.621 docentes; 1.867 técnicos; dez bibliotecas; duas bases de pesquisa (Bonito e Pantanal) e uma fazenda escola (localizada em Terenos).

A instituição tem 60 anos de história e 43 de federalização (após divisão do Estado).

A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EAD) e 10 campus, localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sisu.