Modo de transporte cada vez mais popular entre quadrilhas de narcotraficantes, um helicóptero foi localizado por autoridades paraguaias na fronteira entre Brasil e Paraguai, aeronave essa supostamente roubada no Paraná, encontrada nesta quinta-feira (07) no distrito de Capitán Bado, vizinho do município de Coronel Sapucaia.

Em trabalho conjunto, dados foram oferecidos para a polícia paraguaia para identificação da aeronave, tratando-se de um helicóptero Robinson R44, fabricado em 2004, conforme apurado pelo portal paraguaio ABC Color.

Ainda, um boletim de ocorrência feito por César Cordova Scola cita o registro de roubo de seu helicóptero, no Paraná. Com isso, a polícia desse Estado brasileiro passou a compartilhar uma enxurrada de informações com as autoridades paraguaias.

Entre os dados, foi justamente através do número de série e matrícula que a polícia paraguaia identificou o helicóptero (originalmente vermelho com faixas prateadas), como sendo o supostamente roubado no Paraná, já que quando foi encontrada em Capitán Bado a aeronave estava aparentemente pintada de cinza.

Inclusive, as equipes policiais encontraram dificuldades para chegar até o helicóptero, mesmo com a minuciosa análise dos dados brasileiros, já que a aeronave estava em um imóvel trancado. Munidos de ordem judicial, os policiais finalmente encontraram o helicóptero, que tinha jornais colados nas janelas.

"Veículo popular"

Há tempos as polícias, brasileira e paraguaia, se deparam com um volume crescente de helicópteros sendo apreendidos, inclusive com quadrilha especializada no uso desse tipo de veículo para o transporte de cocaína.

Antônio Joaquim da Mota, conhecido como "Motinha" é um narcotraficante tido como "Don Corleone", sendo alvo de duas grandes operações da Polícia Federal somente em 2023.

Esse já é pelo menos o décimo helicóptero apreendido, ou envolvido em acidentes, na fronteira, sendo a terceira ocorrência em território paraguaio, com os outros sete no Estado de Mato Grosso do Sul.

Em território nacional, a Polícia Federal - até junho de 2023 - já indicava 13 helicópteros apreendidos em São Paulo; Santa Catarina e Paraná, todos contendo elo com a quadrilha do sul-mato-grossense "Motinha".

