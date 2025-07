Vítimas de fraude do INSS em Mato Grosso do Sul são alvo de novos golpes

Aposentados e pensionistas devem ficar atentos a falsos advogados que prometem caminhos fáceis para ressarcimento no INSS - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Em meio à busca por informações e atendimentos, tentativas de novos golpes estão sendo relatadas por vítimas de fraudes nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Aproveitando a procura por ressarcimento de aposentados e pensionistas vítimas de descontos ilegais por entidades associativas sem autorização nos benefícios, golpistas entram em contato dizendo que são advogados ou empresas especializadas em encaminhar o pedido de restituição dos descontos.

Conforme a advogada especialista em Direito Previdenciário Juliane Penteado, esse tipo de golpe vem se tornando frequente.

“Eu tenho notado que com estes golpes, mesmo sendo antigos, eles [golpistas] aproveitam estes momentos para entrar em contato com as vítimas se passando por advogados. As pessoas precisam ficar atentas, primeiro, devem procurar se estes advogados existem mesmo, tentar entrar em contato com o escritório do advogado e, se for um profissional conhecido, ver se o telefone que ele tem bate com o número que entrou em contato”, orientou Juliane.

Ao Correio do Estado, a aposentada Noemia Silva, de 67 anos, revelou que, antes de procurar o atendimento que auxilia no recebimento dos valores descontados do seu INSS, ela recebeu várias ligações e mensagens de golpistas oferecendo ajudas e atalhos falsos para solicitar o ressarcimento.

“Recebi mensagens e ligações dizendo que era uma empresa e que, para eu conseguir receber o valor descontado do INSS, eu deveria clicar em um link mandado por eles, mas eu nunca fiz isso”, declarou Noemia.

Suspeitando logo de cara de que se tratava de um golpe, Noemia não respondeu as mensagens enviadas e procurou uma agência dos Correios para receber o atendimento presencial, que está sendo oferecido para auxiliar os aposentados e pensionistas com o pedido de ressarcimento dos descontos indevidos do INSS.

“Eu vim aqui na agência dos Correios para resolver esta questão, onde eu fiquei sabendo que tem as informações certas”, completou.

O ex-vigilante Moises Teixeira Borges, de 60 anos, também sofreu uma tentativa de golpe por meio de uma falsa advogada.

“Uma tal advogada, pessoa que eu não conhecia, me ligou avisando que havia descontos na minha conta do INSS. Não sei como ela me achou. Esperei contato, ela não me ajudou com o recurso e eu fui atrás dos meus direitos”, disse.

Após o ocorrido, mesmo sabendo utilizar o aplicativo, Moises preferiu buscar o atendimento pessoalmente em uma agência dos Correios.

As agências dos Correios estão habilitadas para ajudar os beneficiários a consultarem se há descontos em seus benefícios.

Caso o aposentado queria saber sobre descontos irregulares, é possível fazer a constatação, bem como acompanhar o resultado da contestação.

Estima-se que cerca de 4,1 milhões de pessoas foram afetadas pelos descontos associativos sem autorização, gerando um prejuízo total de aproximadamente R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

CORREIOS

A reportagem entrou em contato com os Correios para confirmar se as tentativas de golpes relatadas pelos aposentados foram observadas pela empresa, que, em Mato Grosso do Sul, desde quando começaram as orientações para vítimas da fraude no INSS, já atendeu mais de 21 mil pessoas.

“Os Correios receberam alguns relatos sobre tentativa de golpes a aposentados e pensionistas. A orientação é que o atendimento é feito apenas pelo aplicativo Meu INSS, o site do INSS, a Central 135 e presencialmente, nas agências dos Correios. Ninguém do INSS ou dos Correios está autorizado a ir até a casa do aposentado ou pensionista para oferecer esse serviço”, informaram os Correios, em nota.

A empresa ainda acrescentou que o INSS e os Correios não enviam mensagens por WhatsApp, não ligam nem enviam e-mail ou SMS com links para consulta ou confirmação de dados.

“As informações oficiais sobre as contestações só serão disponibilizadas pelos canais oficiais. Na dúvida, os beneficiários podem procurar os canais oficiais antes de tomar qualquer decisão e não devem compartilhar seus dados pessoais com desconhecidos”, completou.

Desde o dia 30 de maio, mais de 5 mil agências dos Correios estão habilitadas para consultas e contestações relativas aos descontos irregulares feitos por entidades associativas desde 2019. Em Mato Grosso do Sul são 85 agências.

O serviço foi pensado especialmente para quem tem dificuldade em acessar os canais digitais como o aplicativo Meu INSS ou a Central 135.

Mais de 1,5 milhão de pessoas já foram atendidas pelos Correios em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, todas as 85 agências dos Correios estão prestando atendimento aos aposentados e pensionistas.

