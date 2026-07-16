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Workshop reúne médicos em Campo Grande para debater carreira e gestão em agosto

Evento presencial com turma limitada a 30 profissionais acontece nos dias 28 e 29 de agosto no Slaviero Prime Hotel

Da Redação

Da Redação

16/07/2026 - 08h28
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Campo Grande recebe em agosto um workshop inédito voltado a médicos com carreira consolidada que querem transformar reputação em crescimento estruturado. O Workshop Médico de Referência, idealizado pelo médico e empresário Luiz Fernando Elias, acontece nos dias 28 e 29 de agosto de 2026, das 9h às 18h, no Slaviero Prime Hotel, na Rua Treze de Maio, no Centro da Capital.

A proposta é diferente das tradicionais especializações clínicas: o foco está na gestão, no posicionamento e na liderança médica  um conjunto de decisões que, segundo os organizadores, define quais carreiras crescem de forma previsível e quais ficam reféns da própria agenda.

Quem conduz o workshop

O workshop é conduzido por Luiz Fernando Elias, médico radiologista e ex-diretor do Hospital Proncor, em Campo Grande. Sob sua gestão, a operação saiu de um faturamento mensal de aproximadamente R$ 5,8 milhões, em 2019, para R$ 15 milhões em 2024, quando foi adquirida pela maior empresa de saúde da América Latina.

O crescimento, segundo ele, não veio de mais plantões, mas da profissionalização da gestão e da construção de uma operação menos dependente do fundador.

Formato e estrutura

A turma é limitada a 30 médicos, uma escolha deliberada dos organizadores para garantir que cada caso real possa ser discutido com profundidade entre pares. O evento é composto por seis módulos aplicados, com mais de 16 horas de conteúdo. Ao final dos dois dias, cada participante sai com um modelo próprio construído, não apenas anotações.

O workshop inclui workbook físico de implementação, welcome coffee, coffee breaks, almoço executivo no restaurante do hotel nos dois dias, valet exclusivo, estacionamento integral custeado pelo evento e coquetel de encerramento com entrega de certificado.

A Dra. Mariana Vilela também integra a programação como palestrante. Com trajetória reconhecida na área médica, ela traz para o evento sua perspectiva sobre posicionamento profissional e construção de autoridade, temas que dialogam diretamente com o eixo central do workshop.

A presença da médica reforça o caráter colaborativo do evento, que busca reunir experiências de diferentes perfis de carreira dentro de uma mesma sala.

Investimento e inscrições

O valor de participação é de R$ 4.997 à vista, com opção de parcelamento em até 12 vezes de R$ 478 no cartão sem juros. Pagamentos via Pix têm desconto de 5%. As inscrições são feitas pelo site medicodereferencia.com e as vagas são limitadas.

O evento é voltado para médicos com experiência clínica que ocupam posição de liderança em consultórios, clínicas ou serviços de saúde e buscam estruturar a próxima fase da carreira de forma estratégica.

Operação Gutenberg

Esquema de corrupção criado em MS pode ter alcançado mais quatro estados

Modelo de fraudes em contratos de livros paradidáticos em MS pode ter sido levado para Bahia, Mato Grosso, Pará e Pernambuco

16/07/2026 05h00

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Operação Gutemberg foi deflagrada no dia 7 de julho

Operação Gutemberg foi deflagrada no dia 7 de julho Paulo Ribas

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O que começou como uma investigação sobre fraudes em contratos de livros paradidáticos em municípios do interior de Mato Grosso do Sul revelou-se um esquema de corrupção com tentáculos que podem se estender por boa parte do território brasileiro.

A investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) indica que o modus operandi utilizado pela Editora Avante (Souza & Fanaia) para abocanhar milhões dos cofres públicos sul-mato-grossenses pode ter sido replicado em prefeituras da Bahia, de Mato Grosso, do Pará e de Pernambuco.

O esquema de venda de contratos para compras de livros – alguns com conteúdo disponível gratuitamente – movimentou, somente nas prefeituras de Mato Grosso do Sul, R$ 27,5 milhões.
Dentro do Estado, os operadores do esquema condicionavam a liberação de vagas e verbas para cirurgias e procedimentos médicos à compra, sem licitação, dos livros da Editora Avante pelas prefeituras. O Gaeco identificou contratos com pelo menos 18 prefeituras de Mato Grosso do Sul no esquema.

Também foi encontrada, durante a quebra do sigilo telemático de Felipe Paroschi Jafar, apontado como um dos líderes ocultos da organização, uma planilha estratégica intitulada “AVANTE - PLANILHA.xlsx”.

O documento funciona como um mapa da expansão do grupo, listando cidades onde a editora já teria “servicinhos” ou negociações em andamento. Aparecem na lista os municípios de Barreiras (BA), Coribe (BA), Juazeiro (BA), Feira de Santana (BA), Lauro de Freitas (BA), Salvador (BA), São Félix do Coribe (BA), Camaçari (BA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA) e Salinópolis (PA). Em Pernambuco, a quadrilha ainda tinha como alvo um contrato no plano estadual, possivelmente com o governo estadual. Também havia cidades do vizinho Mato Grosso listadas na planilha.

Conexão MT

A investigação aponta que o estado vizinho Mato Grosso era uma peça-chave na estratégia de interiorização do esquema. Capturas de tela do WhatsApp mostram tratativas envolvendo a cidade de Várzea Grande (MT) e menções diretas a Sílvio Fidelis, secretário de Educação de Nobres (MT) e figura de destaque nacional como vice-presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Repetindo a receita?

O documento indica que, nesses outros estados, a organização aplicava a mesma receita de sucesso utilizada em Mato Grosso do Sul para firmar contratos fraudulentos.
O esquema tinha três pilares: a falsa exclusividade, empresas de fachada e distribuição de “agrados” e presentes para estimular servidores a contratar a empresa, sempre sem licitação. 

A operação

A Operação Gutenberg, nome atribuído pelo Gaeco à investigação, desencadeada no dia 7, desarticulou uma sofisticada organização criminosa estruturada para desviar recursos públicos por meio de contratos fraudulentos de livros paradidáticos.

O esquema era centralizado na Editora Avante (Souza & Fanaia) e utilizava empresas de fachada para ocultar os verdadeiros beneficiários: a família Jafar, que já havia sido alvo da Operação Lama Asfáltica por práticas semelhantes envolvendo a Gráfica Alvorada.

O modus operandi consistia na obtenção de contratos milionários com prefeituras por meio da inexigibilidade de licitação, alegando falsamente a exclusividade de obras como “O Mundo Azul de Theo”, que, na realidade, eram produzidas por outras editoras e vendidas livremente no mercado.
A estrutura do grupo era bem definida, conforme consta no procedimento investigatório criminal (PIC) instaurado pelo Gaeco. 

Rossana Paroschi Jafar atuava como a líder de fato, coordenando a gestão e o destino do dinheiro. Rhayane Souza Fanaia figurava como proprietária laranja, sem qualquer autonomia financeira, servindo apenas para assinar documentos e realizar saques vultosos em espécie – que chegaram a 
R$ 9,2 milhões – para dificultar o rastreamento do dinheiro. Operadores estratégicos, como Heyder Bartz e Francisco Anízio dos Santos, gerenciavam a logística e os pagamentos, enquanto o advogado Gabriel Taquino atuava como o “vendedor” responsável por negociar as propinas com agentes públicos.

A farra das propinas

A investigação detalha um verdadeiro balcão de negócios, no qual as “comissões” eram discutidas abertamente. Em diálogos interceptados, Gabriel Taquino e o servidor público Ed Carlo Britto Burgatt ajustavam repasses que geralmente giravam em torno de 5% do valor total dos contratos. 

Em um contrato de R$ 1,04 milhão com a Prefeitura Municipal de Miranda, por exemplo, a propina acertada foi de R$ 52 mil. Já para um possível contrato de R$ 1,5 milhão, a promessa era de R$ 75 mil para Ed Carlo.

Os valores eram frequentemente pulverizados entre familiares para ocultar a origem ilícita. A filha de Ed Carlo, Jessyca Burgatt, recebeu mais de R$ 100 mil da Editora Avante sem qualquer justificativa de prestação de serviço, repassando parte dos valores via Pix para o pai. 

Outro personagem central nas negociações de propina era “Júnior” (Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior), agente de polícia cedido à Assembleia Legislativa, que recebia fatias iguais às de Ed Carlo para facilitar a entrada do grupo em prefeituras como Rio Negro e Rochedo.

O grupo também se gabava de possuir trânsito livre entre figurões da política estadual. Nomes como os dos deputados Jamilson Name (PSDB), Paulo Corrêa (PL), Mara Caseiro (PL) e do ex-deputado Herculano Borges, além do vice-governador Barbosinha e do conselheiro do Tribunal de

Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) Sérgio de Paula, aparecem em mensagens nas quais os investigados os vinculam a possíveis intermediações entre o grupo e os municípios.

O caso agora tramita no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) em razão do envolvimento de autoridades com foro por prerrogativa de função.

Extorsão

O aspecto mais cruel do esquema envolvia a extorsão direta contra prefeitos, utilizando a estrutura da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Ed Carlo Britto Burgatt, valendo-se de seu cargo de coordenador estadual de Regulação, condicionava o atendimento de pacientes à assinatura de contratos com a Editora Avante.

Em diálogos chocantes, Ed Carlo disse que se o “acerto” não ocorresse, ele afimava “trancar tudo” na regulação, deixando o município com “saúde zero”.

Gabriel Taquino endossava a pressão, sugerindo frases como “só opera se fechar [o contrato]” e alertando que, sem o contrato de livros, “vai morrer todo mundo”.

Quando o município de Nova Alvorada do Sul resistiu à contratação, a orientação foi drástica: “deixa o povo sem leito lá” e “suspende as cirurgias”.

Por outro lado, para os prefeitos que cediam, Ed Carlo, coordenador da Central Estadual de Regulação à época, prometia “resolver a vida” na saúde, garantindo vagas imediatas no sistema e cotas de centenas de milhares de reais em exames.

Operação Gutemberg foi deflagrada no dia 7 de julho

acidente

Ônibus com equipe de dança do Paraguai cai em ribanceira em SC, deixando 3 mortos e 40 feridos

Veículo saiu da pista em uma curva por volta da meia-noite; os ocupantes eram bailarinas, mães, pais e professoras da Academia de Danzas Bethania

15/07/2026 19h00

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Acidente com ônibus do Paraguai deixou 3 e 40 feridos mortos na SC-492

Acidente com ônibus do Paraguai deixou 3 e 40 feridos mortos na SC-492 Foto: Lucas Lôndero / Portal Peperi

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Um acidente envolvendo um ônibus com integrantes de uma academia de dança do Paraguai causou a morte de duas mulheres e uma criança, além de ferir outros 40 passageiros na madrugada desta quarta-feira, 15. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo saiu da pista em uma curva por volta da meia-noite e caiu em uma ribanceira na rodovia SC-492, entre Maravilha e São Miguel da Boa Vista, no oeste de Santa Catarina.

O ônibus havia saído de Gramado (RS) e tinha o país vizinho como destino. No veículo, estavam 66 passageiros e dois motoristas - todos paraguaios. Os ocupantes eram bailarinas, mães, pais e professoras da Academia de Danzas Bethania, de Independência, que fica a cerca de 180 km da capital paraguaia Assunção. Eles participaram de uma competição de dança no Rio Grande do Sul.

As identidades das vítimas fatais não foram divulgadas pelos bombeiros, mas veículos de imprensa paraguaios informaram se tratar de duas professoras, de 48 e 75 anos, e da filha de uma delas, de 8 anos. Uma mãe relatou à rádio paraguaia Monumental 1080 AM, uma das principais do país, que o ônibus estava balançando momentos antes do acidente. Segundo ela, um dos motoristas disse que os freios do veículo falharam.

Quarenta pessoas feridas, entre elas crianças, foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para unidades médicas da região, sendo 35 ao Hospital São José, em Maravilha, quatro ao Hospital de Romelândia e uma ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste. A maioria das vítimas tinha ferimentos leves.

Conforme os bombeiros, a primeira equipe da corporação que chegou ao local do acidente encontrou um cenário de alta complexidade, com dezenas de vítimas presas às ferragens e outras dentro, fora e em cima do veículo tombado. Outras oito equipes dos bombeiros foram acionadas para o atendimento. As circunstâncias do acidente, em um trecho de pista simples, serão investigadas pela Polícia Civil. Equipes de perícia estiveram no local.

Em uma postagem nas redes sociais, feita na terça-feira, 14, a academia divulgou um vídeo do grupo reunido na despedida do Brasil. "Voltamos para casa com o orgulho do primeiro lugar, mas nossa maior satisfação é ter descoberto a magia de Gramado, o calor do seu povo e a coragem de compartilhar como a grande família que somos na Academia de Danzas Bethania", diz o texto.

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