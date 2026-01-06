Árvore de Natal deve ser desmontada nesta terça-feira (6)

Natal e Ano Novo se passaram, mas, as decorações de fim de ano ainda estão expostas.
Casas, comércios e empresas estão decorados, há dias, com árvores de Natal, guirlandas, coelhos, pinhas, corações, flores, papai noel, pisca pisca, enfeites, bonecos de neve, entre outros.
Com isso, a dúvida é: quando desmontar a árvore de Natal, o presépio e demais decorações?
As festividades natalinas encerram no Dia de Reis, celebrado anualmente em 6 de janeiro. Portanto, a árvore de Natal e o presépio devem ser desmontados e guardados neste dia, que neste ano cai em uma terça-feira.
A data é marcada pela visita dos três reis magos – Belchior, Baltasar e Gaspar – ao reino, onde comunicam o nascimento de Jesus.
No Brasil, muitas regiões e culturas comemoram a data com festas tipicamente folclóricas chamadas de Folia de Reis ou Ternos de Reis.
De acordo com o catolicismo, a árvore de Natal deve ser montada no primeiro domingo do Advento, mais conhecido como quatro semanas antes do Natal. Em 2024, essa data caiu no dia 30 de novembro, em um domingo.
Com isso, a árvore fica exposta por 36 dias, de 30 de novembro a 6 de janeiro.
ÁRVORE DE NATAL
A árvore de Natal, além de ser um símbolo tradicionalmente associado às celebrações natalinas, carrega significados profundos que permeiam diversas culturas e tradições.
Em sua essência, representa a vida e a renovação, simbolizando a esperança em meio ao inverno, quando muitas árvores perdem suas folhas.
Decorar a árvore com luzes, enfeites e ornamentos coloridos também é uma forma de expressar a alegria e a beleza que a vida oferece.
Segundo uma antiga tradição alemã, a decoração de uma árvore de natal deve incluir 12 ornamentos para garantir a felicidade de um lar. Confira:
- Casa: proteção
- Coelho: esperança
- Xícara: hospitalidade
- Pássaro: alegria
- Rosa: afeição
- Cesta de frutas: generosidade
- Peixe: benção de Cristo
- Pinha: fartura
- Papai Noel: bondade
- Cesta de flores: bons desejos
- Coração: amor verdadeiro