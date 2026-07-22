As convenções terminam em 5 de agosto e junto com elas acabará a fase dos... Leia na coluna de hoje

TEATRO

Ator interpreta o pai da psicanálise em montagem que já reuniu mais de 180 mil espectadores e defende o teatro como espaço para reflexão, escuta e convivência em tempos de polarização

Para Odilon Wagner, o maior desafio para interpretar Freud foi fugir da caricatura criada sobre ele João Caldas

Depois de conquistar mais de 180 mil espectadores, ultrapassar 420 apresentações e percorrer o País em três turnês nacionais, o espetáculo “A Última Sessão de Freud” chega a Campo Grande para apenas três apresentações, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, no Teatro Glauce Rocha.

Estrelada por Odilon Wagner e Marcello Airoldi, com direção de Elias Andreato, a montagem imagina um encontro entre Sigmund Freud e o escritor britânico C. S. Lewis para discutir fé, razão, espiritualidade e o sentido da existência.

Para Odilon Wagner, interpretar o pai da psicanálise está entre os maiores desafios de sua carreira. Mais do que reproduzir uma figura histórica conhecida mundialmente, o ator buscou revelar a humanidade de Freud e fugir da imagem estereotipada construída ao longo das décadas.

“Poucas vezes na vida um ator tem a possibilidade de fazer um personagem tão potente como Freud. O grande desafio foi justamente não fazer uma caricatura, porque ele é talvez o personagem mais caricaturado do planeta. Quisemos mostrar quem era esse homem aos 83 anos, com toda a sua profundidade, sem transformá-lo apenas em um símbolo”, afirma.

Ambientada em 1939, pouco depois de Freud deixar a Áustria para fugir da perseguição nazista, a peça acompanha o intelectual já debilitado por um câncer, mas ainda vigoroso em suas ideias.

Segundo Wagner, a montagem opta por destacar a força do pensamento do psicanalista, em vez de concentrar-se em sua fragilidade física.

“Nós optamos por fazer um Freud ainda muito vigoroso para mostrar suas ideias e seus pensamentos. Isso é o mais importante na peça: confrontar essas ideias com as de alguém que pensa completamente diferente”, defende.

Na trama, Freud recebe a visita de C. S. Lewis, professor de Oxford e futuro autor de “As Crônicas de Nárnia”. Ex-ateu, Lewis converteu-se ao cristianismo, tornando-se um dos principais defensores da fé baseada na razão. É justamente essa mudança que desperta a curiosidade de Freud.

“O tema central é esse. Freud convida Lewis porque quer entender por que ele se converteu. Como alguém que era ateu passa a defender a fé cristã? A partir daí eles discutem o sentido da vida, a existência ou não de Deus, espiritualidade, morte, sofrimento e relações humanas”, explica Odilon.

UM ELOGIO AO DIÁLOGO

Embora trate de temas filosóficos e religiosos, Odilon faz questão de destacar que o espetáculo não busca convencer o público de nenhuma posição. Pelo contrário: o foco está na capacidade de dialogar.

“O espetáculo é um elogio ao diálogo. São dois homens que pensam completamente diferente, têm visões de mundo distintas, mas jamais ultrapassam a linha do respeito. Eles debatem com inteligência, ironia e bom humor”, conta.

Na avaliação do ator, essa talvez seja a principal mensagem da peça para os dias atuais.

“Hoje nós temos uma dificuldade enorme de conversar. Parece que todo mundo precisa fazer parte de uma torcida. A pandemia, as eleições, as redes sociais radicalizaram muito os discursos. As pessoas brigam até dentro da própria família. A peça mostra que o outro não é melhor nem pior, ele apenas pensa diferente”, afirma.

Segundo Wagner, a montagem propõe justamente um exercício de escuta.

“O retorno ao bom diálogo é fundamental. Todos os grandes pensadores defendiam isso: conversar, ouvir o outro. Parece uma coisa simples, mas hoje é extremamente rara”, pontua.

FREUD ALÉM DOS ESTEREÓTIPOS

Para construir o personagem, Odilon mergulhou na trajetória do fundador da psicanálise e buscou compreender um aspecto que considera frequentemente ignorado: sua relação complexa com a espiritualidade.

“Freud não era contra a espiritualidade. Ele era contra as religiões institucionalizadas, e isso é diferente”, explica.

O ator lembra que o psicanalista cresceu entre influências distintas: nasceu em uma família judaica ortodoxa, mas foi criado durante parte da infância por uma babá católica.

“Ele viveu sob essas duas pressões religiosas. Passou a vida debatendo essas questões. Estudava cristianismo, islamismo, budismo, religiões orientais e a Torá. Não fazia isso para atacar, mas para compreender e poder dialogar”, afirma.

Na interpretação de Wagner, Freud era um homem profundamente interessado em entender o ser humano.

“Ele dedicou a vida inteira a compreender a alma humana. Não existe nada mais espiritualizado do que isso. Não é religião, é outra dimensão da espiritualidade”, defende.

UM ESPETÁCULO PARA TODOS

Apesar dos temas densos, Odilon rebate a ideia de que a montagem seja voltada apenas para estudiosos da psicanálise ou da filosofia.

“Não é um espetáculo ‘cabeça’. Não é uma aula sobre Freud nem sobre C. S. Lewis. É o encontro entre dois homens extremamente inteligentes e bem-humorados”, esclarece.

Segundo ele, o humor é um dos elementos responsáveis por aproximar o público.

“As pessoas gargalham durante o espetáculo. Os dois se provocam, se analisam mutuamente, ironizam um ao outro. Em alguns momentos o público acha que Freud tem razão; logo depois passa a concordar com Lewis.

No fim, ninguém vence. Não existe vencedor quando estamos falando de ideias”, pontua.

O sucesso da montagem, acredita o ator, está justamente nessa abertura para diferentes interpretações.

“Os dois personagens saem modificados desse encontro. É isso que emociona as pessoas”, afirma.

PEÇA GRANDIOSA

Além do texto, Odilon destaca o impacto visual da produção. O cenário reproduz fielmente o consultório de Freud durante seu exílio em Londres e viaja completo pelo País.

“É praticamente um terceiro personagem. Levamos um caminhão de 12 metros com cenário, iluminação e equipamentos. O consultório foi recriado com livros, obras de arte, lareira, pia funcionando e o famoso divã. O público realmente entra naquele ambiente”, conta.

A interpretação de Odilon Wagner rendeu indicações aos prêmios Shell, APCA e Bibi Ferreira. Para ele, o reconhecimento da crítica é importante, mas o maior prêmio continua sendo a resposta do público.

“Ser indicado representa um reconhecimento ao trabalho, mas nada supera a recepção das pessoas. Estamos chegando perto de 190 mil espectadores depois de mais de quatro anos em cartaz”, afirma.

Descrito por Odilon como um terceiro personagem, o cenário foi criado para simular consultório de Freud - Foto: João Caldas

ESPAÇO DE FORMAÇÃO

A passagem por Campo Grande vai além das apresentações. A equipe promoverá encontros com estudantes da UEMS, UFMS e Unigran para discutir os temas da peça, além de um debate aberto ao público após a sessão de estreia, no dia 7 de agosto.

No palco, participam da conversa o psicanalista e professor da UFMS Tiago Ravanello e o pastor batista Diego Aydos, ampliando as reflexões levantadas em cena.

Para Odilon, essa iniciativa faz parte da missão do espetáculo.

“Queremos estimular os jovens a consumir arte e cultura. Teatro também é formação. Arte, cultura e educação são fundamentais para o desenvolvimento social, humano e até econômico de uma nação”, conclui o ator.

>> SERVIÇO

“A Última Sessão de Freud”

Datas: dias 7 e 8 de agosto, às 20h; dia 9 de agosto, às 17h.

Local: Teatro Glauce Rocha, na UFMS.

Classificação: 14 anos.

Duração: 90 minutos.

Ingressos disponíveis pelo Sympla.