Correio B

DIVERSÃO

'Cabelo maluco' vira febre na semana da criança em escolas de Campo Grande

Mães e pais usam e abusam da criatividade para caprichar no cabelo do filho, com penteados coloridos, extravagantes, inusitados e 'diferentões'

Naiara Camargo

Naiara Camargo

09/10/2025 - 17h45
Cabelo maluco ‘virou febre’, nesta semana, em escolas infantis públicas e privadas de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

Penteados criativos, coloridos, extravagantes, inusitados e ‘diferentões’ roubaram a cena, em plena semana da criança, no ensino infantil.

Meninos e meninas usam cabelos decorados de sorvete, jardim, pipoca, galinheiro, garrafa, arco-íris, aranha, dinossauro das cores rosa, laranja, amarelo, verde, azul, preto, roxo, marrom, branco ou vermelho.

Mães e pais usam e abusam da criatividade para caprichar no penteado do filho, o que os deixam “malucos” no dia do cabelo maluco.

Além do ambiente escolar, a diversão também invadiu as redes sociais, onde os pais compartilham penteados criativos de seus filhos.

A tradição é celebrada na Semana da Criança e faz parte das comemorações do Dia das Crianças, que será comemorado no próximo domingo (12). Além disso, é inspirada no "Crazy Hair Day", evento popular nos Estados Unidos.

O cabelo de Maria Cecília, de 5 anos, virou uma cesta linda de flores.

Lívia Saori, de 2 anos, esbanjou um penteado de “garrafa pingando cabelo” em sua escolinha.

No “dia da mochila maluca”, Lívia esbanjou muito brilho com uma mochilinha da personagem Skye.

Bernardo, de 1 aninho, se transformou em um bombom de Ouro Branco ambulante.

Gabriela Luz Carvalho, de 6 anos, usou o tema MC Donald na combinação do cabelo e mochila malucos.

TEATRO

Baseado em "Tangos e Tragédias", espetáculo traz de volta personagens antológicos ao Glauce Rocha

Um clássico dos palcos que fez sucesso por três décadas, nova montagem traz de volta personagens antológicos e promete boas gargalhadas com muita ironia e reflexões sobre identidade, tradição e modernidade; com direção de Hique Gomez

08/10/2025 09h30

Espetáculo ganha apresentação única no Teatro Glauce Rocha, no dia 16

Espetáculo ganha apresentação única no Teatro Glauce Rocha, no dia 16 Foto: Divulgação / Ronaldo Canos

Um país fictício que se desprendeu do continente após explosões nucleares malsucedidas, uma ilha à deriva que sobrevive reciclando o lixo cultural do mundo e personagens que transitam entre o absurdo, a poesia e a crítica social. Esse é o ponto de partida de “A Sbørnia Kontr’Atracka”, espetáculo musical que desembarca em Campo Grande na próxima semana, no dia 16, para uma apresentação única no Teatro Glauce Rocha.

Misturando teatro, concerto e humor nonsense, a montagem leva o público a explorar o inusitado cotidiano da Sbørnia, um lugar anárquico, flutuante e cheio de histórias que revelam, de maneira irônica, reflexões sobre identidade, tradição e modernidade.

A nova criação marca a continuidade do legado de Hique Gomez e do saudoso Nico Nicolaiewsky (1957–2014), que conquistaram gerações com o histórico espetáculo “Tangos e Tragédias”.

No palco, voltam à cena o violinista Kraunus Sang (Gomez), a pianista Nabiha (Simone Rasslan), o professor MenThales (Tales Melati) e o excêntrico Pierrot Lunaire (Gabriella Castro). O Maestro Plestkaya, imortalizado por Nicolaiewsky, segue presente por meio de projeções no telão.

MULTIMÍDIA

Resultado de quase uma década de desenvolvimento, “A Sbørnia Kontr’Atracka” expande os limites do projeto original ao integrar artes visuais, projeções criadas por Rique Barbo, trechos do longa de animação “Até que a Sbørnia nos Separe” e a participação de coros locais de meninas caracterizadas como colegiais, que comentam com humor as ações no palco. O espetáculo também se destaca pela qualidade técnica: som surround assinado por Edu Coelho, iluminação de Heloiza Averbuck e projeções que ampliam a experiência imersiva.

“Os nove anos de desenvolvimento do projeto nos trouxeram possibilidades infinitas, expandindo o conceito para audiovisual, artes visuais, interação de novos personagens e coros locais. É uma montagem que flui com ótima energia pelos principais palcos do País”, afirma Hique Gomez. O projeto conta com patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura e governo federal.

Para além dos palcos, a Sbørnia conquistou diferentes linguagens ao longo das últimas décadas. Em 1990, virou quadrinhos. Em 2013, ganhou os cinemas com “Até que a Sbørnia nos Separe”, dirigido por Otto Guerra e Ennio Torresan Jr., hoje membros da Academia de Cinema de Hollywood. Mais recentemente, a série “Sbørnia em Revista” recebeu três prêmios no Rio Web Festival, incluindo o de Melhor Websérie Nacional e Internacional.

Com humor afiado, músicas originais e uma cenografia que combina projeções, luz e interatividade, “A Sbørnia Kontr’Atracka” conduz o público a uma viagem pelo imaginário sbørniano. A cada cena, a montagem alterna entre riso e reflexão, reafirmando a vitalidade de um espetáculo que se reinventa sem perder a essência que o tornou referência no teatro musical brasileiro.

“TANGOS & TRAGÉDIAS”

“Tangos & Tragédias” foi um espetáculo musical brasileiro, com elementos de teatro. Foi criado pela dupla de atores e músicos gaúchos Hique Gomez (violinista e vocalista) e Nico Nicolaiewsky (pianista e vocalista), e foi interpretado de 1984, ano do primeiro espetáculo, até 2014, quando Nico faleceu em decorrência de uma leucemia aguda.

A partir de 1987, a produção esteve em cartaz nas temporadas de verão, durante o mês de janeiro, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre (RS). O musical foi escolhido, em 1999, como tema para o enredo da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, no Carnaval da capital gaúcha, sob o título “A Visita de Dona Leopoldina ao Reino da Sbórnia”.

O espetáculo passou por diversos teatros do Brasil, além de contar com uma versão em língua espanhola, apresentada em Buenos Aires (Argentina), Quito (Equador), Manizales (Colômbia) e Cádiz e Donostia-San Sebastián (Espanha). Em Portugal, foi escolhido pelo público como o Melhor Espetáculo durante o Festival Internacional de Teatro de Almada, em 2003, e Espetáculo de Honra, em 2004.

Em dezembro de 2007, a dupla lançou o DVD “Tangos & Tragédias na Praça da Matriz”, gravado em 2004, durante uma apresentação de comemoração dos 20 anos da peça, reunindo 20.000 pessoas na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Após a morte de Nico Nicolaiewsky, o espetáculo recebeu alguns spin-offs, como “Kraunus e Convidados” e “A Sbørnia Kontra’Atracka”, nos quais Hique Gomez atuou com a cantora e pianista Simone Rasslan.

Hique Gomez interpretava Kraunus Sang, cantava e tocava violino, enquanto Nico Nicolaiewsky incorporava o triste Maestro Pletskaya, o qual cantava e tocava acordeão e piano. As personagens eram naturais de um país fictício chamado Sbørnia, do qual os dois teriam fugido, segundo a dupla, após a chegada do rock and roll no país, refugiando-se no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil.

>> SERVIÇOS

“A Sbørnia Kontr’Atracka”

  • 16 de outubro;
  • Teatro Glauce Rocha, Campus da UFMS;
  • Às 20h;
  • R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);
  • Classificação: Livre.

Vendas online: Blueticket.

Felpuda

Pelos corredores dos Poderes, muitos são os sussurros sobre a possibilidade...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (8)

08/10/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Carlos Drummond de Andrade - escritor brasileiro

"Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade".

 

FELPUDA

Pelos corredores dos Poderes, muitos são os sussurros sobre a possibilidade de uma "bomba" estourar antes de dezembro, que pode, além de detonar certa figurinha, espalhar estilhaços por todos os lados. Dizem até que os mais precavidos estão buscando, desde já, abrir trincheiras bem longe. O motivo seria consequência do gosto um tanto quanto exagerado pelas chamadas " verdinhas" por parte de quem seria alvo das investigações. Consta que está tudo devidamente documentado e que a explosão poderá ser vista de longe, com "muita gente boa" correndo sério risco de ser "estilhaçada". É esperar para conferir.

Diálogo

Alvo

O vereador Marcos Trad (PDT) tem a prefeita Adriane Lopes como alvo principal de suas críticas e, inclusive, de apresentação de projetos que possam causar incômodos no que se relaciona à administração municipal. 

Mais

Politicamente, ambos eram ligados. Adriane foi vice nos dois mandatos do hoje pedetista, assumindo a titularidade do cargo quando ele renunciou para disputar, e perder, o governo. Pelo andar da carruagem, não há chances de reconciliação política.

DiálogoNailor Vargas Marcondes, que hoje comemora 60 anos
DiálogoHerika Nakamura, Juliana Chaves e Bianca Barbosa  

Chance

É grande a possibilidade de Walter Carneiro Jr. (PP) assumir o cargo de secretário de Estado da Casa Civil do governo de MS. Nos bastidores, o que se ouve é que ele conta com a confiança do governador Riedel, tem bom trânsito político e, como secretário-adjunto, já vem realizando reconhecido trabalho de articulação. Outro ponto considerado importante que poderá viabilizar sua nomeação é que ele tem o apoio de parlamentares 

Exagero

Embora a esquerda esteja comemorando muito a meia hora de conversa, por videoconferência, entre os presidentes Lula e Donald Trump, dos EUA, na segunda-feira, a única certeza que se tem, segundo político antenado que só cá dessas bandas, é que o todo-poderoso secretário de Estado americano Marco Rubio foi designado pelo "chefe" para tratar dos pedidos de Lula: retirada do tarifaço e das medidas restritivas contra autoridades. Assim sendo...

Letra

O resultado dessas negociações entre Rubio e os representantes do governo e da diplomacia do Brasil é que são elas, afirmou. O secretário americano tem acompanhando, e com muita atenção, o que se passa na esfera dos direitos humanos e já emitiu vários alertas sobre possíveis consequências. Sua indicação, de acordo com a opinião desse político, seria como se dissesse: "Para quem sabe ler, um pingo é letra".

