'Cabelo maluco' vira febre na semana da criança em escolas de Campo Grande

Carlos Drummond de Andrade - escritor brasileiro
"Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade".
FELPUDA
Pelos corredores dos Poderes, muitos são os sussurros sobre a possibilidade de uma "bomba" estourar antes de dezembro, que pode, além de detonar certa figurinha, espalhar estilhaços por todos os lados. Dizem até que os mais precavidos estão buscando, desde já, abrir trincheiras bem longe. O motivo seria consequência do gosto um tanto quanto exagerado pelas chamadas " verdinhas" por parte de quem seria alvo das investigações. Consta que está tudo devidamente documentado e que a explosão poderá ser vista de longe, com "muita gente boa" correndo sério risco de ser "estilhaçada". É esperar para conferir.
Alvo
O vereador Marcos Trad (PDT) tem a prefeita Adriane Lopes como alvo principal de suas críticas e, inclusive, de apresentação de projetos que possam causar incômodos no que se relaciona à administração municipal.
Mais
Politicamente, ambos eram ligados. Adriane foi vice nos dois mandatos do hoje pedetista, assumindo a titularidade do cargo quando ele renunciou para disputar, e perder, o governo. Pelo andar da carruagem, não há chances de reconciliação política.
Nailor Vargas Marcondes, que hoje comemora 60 anos
Herika Nakamura, Juliana Chaves e Bianca Barbosa
Chance
É grande a possibilidade de Walter Carneiro Jr. (PP) assumir o cargo de secretário de Estado da Casa Civil do governo de MS. Nos bastidores, o que se ouve é que ele conta com a confiança do governador Riedel, tem bom trânsito político e, como secretário-adjunto, já vem realizando reconhecido trabalho de articulação. Outro ponto considerado importante que poderá viabilizar sua nomeação é que ele tem o apoio de parlamentares
Exagero
Embora a esquerda esteja comemorando muito a meia hora de conversa, por videoconferência, entre os presidentes Lula e Donald Trump, dos EUA, na segunda-feira, a única certeza que se tem, segundo político antenado que só cá dessas bandas, é que o todo-poderoso secretário de Estado americano Marco Rubio foi designado pelo "chefe" para tratar dos pedidos de Lula: retirada do tarifaço e das medidas restritivas contra autoridades. Assim sendo...
Letra
O resultado dessas negociações entre Rubio e os representantes do governo e da diplomacia do Brasil é que são elas, afirmou. O secretário americano tem acompanhando, e com muita atenção, o que se passa na esfera dos direitos humanos e já emitiu vários alertas sobre possíveis consequências. Sua indicação, de acordo com a opinião desse político, seria como se dissesse: "Para quem sabe ler, um pingo é letra".
Colaborou Tatyane Gameiro