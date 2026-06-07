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Como diferentes formas de abuso podem afetar os direitos das mulheres na separação e aposentadoria

Especialistas explicam como a violência psicológica, patrimonial e econômica pode gerar consequências que se estendem por toda a vida da mulher

Por Denise Neves colaboradora do Correio B+ - Com edição de Flávia Viana

Por Denise Neves colaboradora do Correio B+ - Com edição de Flávia Viana

07/06/2026 - 14h00
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Quando se fala em violência contra a mulher, a agressão física costuma ser a forma mais visível e discutida. No entanto, muitas mulheres vivenciam diariamente outras formas de violência que, embora menos perceptíveis, podem causar impactos profundos e duradouros.

A violência psicológica, patrimonial e econômica afeta não apenas a autonomia da mulher durante o relacionamento, mas também sua segurança financeira após a separação e sua proteção previdenciária no futuro.

Segundo as advogadas Dra. Élide Sampaio, especialista em Direito das Famílias, e Dra. Natália Donato, especialista em Direito Previdenciário, compreender esses reflexos é fundamental para garantir a proteção integral dos direitos das mulheres.

Quando o cuidado com a família gera dependência financeira

Ainda hoje, é comum que muitas mulheres assumam a maior parte das responsabilidades relacionadas aos filhos, à organização da casa e ao cuidado de familiares. Em diversas situações, elas reduzem sua jornada de trabalho, deixam oportunidades profissionais de lado ou até interrompem suas carreiras para atender às necessidades da família.

Embora essa dedicação seja essencial para o desenvolvimento familiar, ela frequentemente resulta em menor independência financeira e menor participação na construção de patrimônio próprio.

"A divisão desigual das responsabilidades familiares pode gerar consequências importantes quando ocorre a separação. Muitas mulheres contribuíram significativamente para a família por meio do trabalho doméstico e dos cuidados com os filhos, mas chegam ao fim da relação em situação de vulnerabilidade econômica", explica a Dra. Élide Sampaio.

Violência patrimonial e econômica: formas silenciosas de controle

A violência patrimonial e econômica ocorre quando há controle excessivo dos recursos financeiros, impedimento ao exercício profissional, retenção de documentos, ocultação de patrimônio ou qualquer conduta destinada a limitar a autonomia financeira da mulher.

Em muitos casos, a dependência econômica torna-se um dos principais fatores que dificultam o rompimento de relacionamentos abusivos.

"O agressor muitas vezes utiliza o controle financeiro como instrumento de poder, fazendo com que a mulher se sinta incapaz de reconstruir sua vida fora daquela relação", destaca a Dra. Élide Sampaio.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê mecanismos de proteção para essas situações, incluindo a correta partilha dos bens adquiridos durante a união e a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha quando caracterizadas formas de violência patrimonial, psicológica ou econômica.

Dra Élide Sampaio - Espealizada em direito das famílias e sucessões - Foto: Divulgação

A importância dos alimentos na busca pelo equilíbrio financeiro

Além da pensão destinada aos filhos, determinadas situações podem justificar a fixação de alimentos em favor do ex-cônjuge ou ex-companheiro.

Isso ocorre especialmente quando a separação evidencia um desequilíbrio econômico significativo entre as partes, decorrente da divisão de funções estabelecida durante o relacionamento.

"Existem situações em que a mulher dedicou anos ao cuidado da família e, por isso, teve sua capacidade de inserção profissional reduzida. Nesses casos, os alimentos podem exercer importante função de reequilíbrio, permitindo que ela tenha condições de reorganizar sua vida e retomar sua autonomia financeira", esclarece a Dra. Élide Sampaio.

Cada caso deve ser analisado individualmente, observando-se as necessidades de quem pede, as possibilidades de quem paga e as circunstâncias que envolveram a dinâmica familiar.

Os reflexos da maternidade e da dependência financeira na aposentadoria

As consequências da desigualdade vivenciada durante o relacionamento muitas vezes ultrapassam o momento da separação e alcançam a vida previdenciária da mulher.

Segundo a Dra. Natália Donato, a interrupção da atividade profissional para dedicação aos filhos e à família pode resultar em períodos sem contribuição ao INSS, reduzindo o tempo necessário para a aposentadoria e dificultando o acesso a benefícios previdenciários.

"Muitas mulheres chegam à fase de planejamento da aposentadoria com lacunas contributivas importantes porque passaram anos exercendo atividades essenciais dentro do ambiente familiar, mas sem remuneração e sem proteção previdenciária", explica.

Por essa razão, o planejamento previdenciário se torna uma ferramenta fundamental para identificar oportunidades de regularização das contribuições e garantir maior segurança financeira no futuro.

Dona de casa também pode construir proteção previdenciária

Uma informação que ainda é pouco conhecida é que a dona de casa pode contribuir para o INSS como segurada facultativa, mesmo sem exercer atividade remunerada.

Existem modalidades de contribuição acessíveis, inclusive para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único, permitindo acesso a benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária e salário-maternidade, desde que cumpridos os requisitos legais.

Dra. Natália Donato - Especializada em direito previdenciário - Foto: Divulgação

Conhecimento e autonomia como formas de proteção

Para as especialistas, o enfrentamento da violência contra a mulher também passa pelo acesso à informação e pelo fortalecimento da autonomia financeira.

"Muitas mulheres desconhecem que situações aparentemente comuns podem configurar violência patrimonial ou econômica. Conhecer os próprios direitos é essencial para romper ciclos de dependência e construir um futuro com mais segurança e liberdade", concluem as advogadas.

A atuação conjunta do Direito das Famílias e do Direito Previdenciário permite uma proteção mais ampla da mulher, oferecendo instrumentos jurídicos capazes de preservar sua dignidade, sua autonomia financeira e sua segurança para o futuro.

Cinema Correio B+

Bonito CineSur 2026 terá Paulina García como homenageada

Festival retorna entre julho e agosto com filmes de dez países, homenagem a Paulina García e uma programação que une cinema, cultura e meio ambiente

07/06/2026 09h00

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Bonito CineSur 2026 terá Paulina García como homenageada

Bonito CineSur 2026 terá Paulina García como homenageada Foto: Divulgação

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É particularmente apropriado poder discutir cinema, identidade, memória e preservação ambiental em Bonito, Mato Grosso do Sul. Cercada por rios cristalinos, cavernas e algumas das paisagens mais impressionantes do país, a cidade sul-mato-grossense se tornou sinônimo de ecoturismo para muitos brasileiros.

Nos últimos anos, porém, Bonito também passou a construir outra identidade: a de um importante ponto de encontro para o cinema sul-americano.

Entre os dias 24 de julho e 1º de agosto, a cidade recebe a quarta edição do Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano, evento que vem ampliando sua relevância ao reunir produções de diferentes países do continente em uma programação gratuita voltada não apenas à exibição de filmes, mas também à formação de público, ao intercâmbio cultural e à discussão de temas ambientais.

E este ano terei a oportunidade de acompanhar o festival presencialmente, realizando a cobertura para o Caderno B+, do Correio do Estado. Será minha primeira vez em Bonito e também meu primeiro contato direto com um evento que vem se consolidando como uma das iniciativas mais interessantes do calendário audiovisual brasileiro.

A edição de 2026 contará com 32 produções selecionadas para as mostras competitivas de longas e curtas-metragens sul-americanos, filmes ambientais e obras produzidas em Mato Grosso do Sul. A programação reúne títulos da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, além de coproduções com países europeus.

A grande homenageada desta edição será a atriz chilena Paulina García, uma das intérpretes mais importantes do cinema latino-americano contemporâneo.

Vencedora do Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim por Gloria, ela construiu uma carreira marcada por personagens complexas e profundamente humanas, transitando entre cinema, televisão e teatro. O filme Querido Trópico, do qual participa, foi escolhido para abrir oficialmente o festival.

A seleção de longas sul-americanos traz alguns dos títulos mais interessantes da programação. Entre eles está o brasileiro A Vida de Cada Um, dirigido por Murilo Salles, além do peruano Naira, da diretora Gabriela Quiroz, e ¿Quién Mató a Narciso?, novo trabalho do cineasta paraguaio Marcelo Martinessi, conhecido internacionalmente por As Herdeiras.

São obras que atravessam temas como memória, relações familiares, violência política, deslocamentos e conflitos sociais, refletindo preocupações compartilhadas por diferentes países do continente.

Mas talvez o aspecto mais singular do Bonito CineSur seja justamente a forma como o festival incorpora a discussão ambiental à sua identidade. Enquanto muitos eventos reservam espaço para filmes sobre natureza ou sustentabilidade, em Bonito essa conversa parece nascer organicamente do próprio território.

Bonito CineSur 2026 terá Paulina García como homenageada Bonito CineSur 2026 terá Paulina García como homenageada  - Divulgação

As mostras ambientais reúnem produções que abordam mineração, preservação de recursos hídricos, impactos climáticos, conflitos territoriais e saberes indígenas. Entre os destaques estão Mundurukuyü – A Floresta das Mulheres-Peixe, realizado a partir da cosmologia Munduruku nas margens do Tapajós, e Um Olhar Inquieto: O Cinema de Jorge Bodanzky, que revisita a trajetória de um dos grandes documentaristas brasileiros e sua relação histórica com a Amazônia.

Outro aspecto importante é o espaço dedicado ao audiovisual produzido em Mato Grosso do Sul. Em vez de funcionar apenas como uma vitrine para obras nacionais e internacionais, o festival também atua como plataforma para realizadores da região, reforçando o papel do cinema como ferramenta de desenvolvimento cultural e econômico local.

Além das exibições, a programação inclui oficinas, palestras, debates e atividades voltadas para estudantes, ampliando o acesso à formação audiovisual e aproximando novos públicos do cinema produzido na América do Sul.

Em um momento em que a circulação de filmes latino-americanos continua enfrentando desafios dentro do próprio continente, festivais como o Bonito CineSur cumprem uma função que vai muito além da exibição de obras. Eles ajudam a criar conexões entre cinematografias que frequentemente dialogam mais com a Europa ou com os Estados Unidos do que entre si.

Talvez por isso faça tanto sentido que esse encontro aconteça justamente em Bonito. Em uma cidade conhecida pela riqueza de suas paisagens naturais, o festival convida o público a explorar outro tipo de patrimônio: as histórias, os conflitos, os sonhos e as identidades que atravessam a América do Sul contemporânea.

Nos próximos meses, volto aqui para contar como foi viver essa experiência de perto. Afinal, poucas combinações parecem tão promissoras para quem ama cultura quanto cinema, natureza e uma semana inteira dedicada a descobrir novas histórias.

Correio B+ - Copa do Mundo

Limpeza pós-jogos: Veja como remover odores dos ambientes após reunir amigos para assistir a Copa

Especialista explica técnicas simples e produtos adequados ajudam a recuperar rapidamente a sensação de limpeza e frescor da casa

07/06/2026 08h00

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Limpeza pós-jogos: Veja como remover odores dos ambientes após reunir amigos para assistir a Copa

Limpeza pós-jogos: Veja como remover odores dos ambientes após reunir amigos para assistir a Copa Foto: Divulgação

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Durante o Mundial de futebol, é comum reunir amigos e familiares em casa para assistir aos jogos, preparar petiscos e fazer churrascos. Mas, depois da comemoração, muitos moradores precisam lidar com outro desafio: eliminar o cheiro de fritura, fumaça, gordura e bebidas que acaba impregnado nos ambientes, especialmente em salas, cozinhas, estofados e cortinas.

A boa notícia é que algumas técnicas simples ajudam a recuperar rapidamente a sensação de limpeza e frescor da casa, desde que sejam utilizados os produtos adequados para cada situação.

O primeiro passo é ventilar bem os ambientes. Abrir portas e janelas logo após o fim da reunião ajuda a dissipar parte dos odores acumulados. Em seguida, é importante focar nas superfícies que mais absorvem cheiro, como sofás, almofadas, cortinas, tapetes e cadeiras estofadas.

“Muita gente tenta resolver o problema apenas utilizando aromatizadores, mas o ideal é eliminar primeiro os resíduos de gordura e partículas que ficam impregnados nos tecidos e superfícies. Só depois disso o ambiente realmente recupera a sensação de limpeza”, explica Juliane Rampon, especialista em limpeza da Ecoville, maior rede de produtos de limpeza do Brasil, em Nova Prata (RS).

Para estofados, a recomendação é utilizar um eliminador de odores ou aromatizador específico para tecidos, além de um pano limpo e seco ou escova macia para auxiliar na aplicação.

“Já no caso dos tapetes, o aspirador de pó ajuda a remover resíduos de alimentos e gordura que também contribuem para o mau cheiro”, diz Juliane.

Na cozinha, a sujeira acumulada após frituras merece atenção especial. Para limpar bancadas, fogão, azulejos e coifas, o ideal é utilizar desengordurante, pano de microfibra, esponja macia e detergente neutro.

“Esses produtos ajudam a remover a gordura sem danificar as superfícies e evitam que o cheiro permaneça impregnado no ambiente”, orienta o especialista.

Outra dica importante é nunca recorrer a misturas caseiras na tentativa de potencializar a limpeza. Combinações como água sanitária com álcool, vinagre ou desinfetantes podem provocar reações químicas perigosas, liberando gases tóxicos e aumentando os riscos de intoxicação dentro de casa.

“Existe uma falsa ideia de que misturar produtos aumenta a eficiência da limpeza, mas isso pode causar acidentes domésticos graves. Cada um possui uma composição específica e deve ser utilizado corretamente, seguindo as instruções do fabricante”, alerta Juliane.

O cheiro de bebida também costuma permanecer por mais tempo quando há, por exemplo, derramamentos em sofás, tapetes ou pisos de madeira. Nesses casos, a limpeza deve ser feita o mais rápido possível utilizando pano absorvente, água, detergente neutro e produto adequado para cada tipo de revestimento.

Quanto mais tempo o líquido permanece na superfície, maior a chance de formação de manchas e odores difíceis de remover.

Além das áreas internas, churrasqueiras e áreas gourmet também precisam de atenção após os encontros. De acordo com a especialista, grelhas, espetos e superfícies engorduradas devem ser higienizados com desengordurante e esponja apropriada para evitar acúmulo de resíduos e cheiro forte nos dias seguintes.

“Criar uma rotina rápida de limpeza logo após as confraternizações evita que os odores se acumulem ao longo das semanas e facilita muito a manutenção da casa durante todo o período de jogos”, finaliza a especialista em limpeza da Ecoville.

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