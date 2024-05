Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 21 de maio de 2024

MÚSICA EM PROL DA NATUREZA

Show da dupla será realizado no dia 4 de junho, em São Paulo, com abertura do DJ e ativista Eric Terena e participação da atriz Cristiana Oliveira

O Pantanal vem ganhando notoriedade na mídia muito mais por incêndios florestais, desmatamentos, poluição química e outras ameaças do que por sua beleza e importância enquanto paraíso natural e abrigo de inúmeras espécies que habitam o bioma – algumas sob risco de extinção.

Com voz ativa, há 15 anos, na trincheira da sociedade civil para a proteção e o desenvolvimento do ecossistema, o Instituto SOS Pantanal vira suas baterias e se prepara para o enfrentamento do que os especialistas estão prevendo como a maior seca de todos os tempos, ainda este ano.

Uma das ações de destaque que o instituto está promovendo é um show beneficente com Seu Jorge e Daniel Jobim.

Concebida como um “tributo especial” ao cantor, compositor e multi-instrumentista Tom Jobim (1927-1994), pai de Daniel, a apresentação será realizada no dia 4 de junho, precedendo o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), às 20h, na Casa Natura.

A abertura está por conta do DJ Eric Terena. O ativista vai se apresentar com um grupo de dança de sua comunidade, que habita a região do Pantanal.

A ação foi planejada após o êxito de outro evento do SOS Pantanal, promovido em 2022: um jantar beneficente com show de Gabriel Sater e apresentação do violeiro Guilherme Rondon em companhia da sanfoneira Adriana Sanchez.

Antes do banquete e da música, foi realizado um leilão em prol das Brigadas Pantaneiras, projeto que equipa e treina brigadistas para combater os incêndios na região.

RAÍZES E CAMAROTES

O evento deste ano dá continuidade ao programa Raízes do Pantanal, visando uma arrecadação de R$ 300 mil. A ideia é que a verba seja empregada em ações de restauração socioambiental em terras indígenas na maior planície alagável do planeta.

Serão comercializados cinco tipos de camarotes, todos contemplados no sistema open bar e coquetel completo – desde entradinhas até a sobremesa –, entre muitas surpresas e presenças.

Um dos destaques no show do dia 4 de junho é o camarote Raízes, que reserva seis lugares em uma cúpula de vidro praticamente dentro do palco.

A ocupação desse espaço garante o plantio e cuidados por pelo menos cinco anos de 650 mudas de árvores originais do bioma. Ainda serão disponibilizados os camarotes Nascente, Árvore, Muda e Semente, sempre atrelados a um número de mudas que serão semeadas e monitoradas.

Os lugares de pista em frente ao palco, que incluem coquetel completo e sistema open bar durante todo o evento, somam-se aos camarotes para formar a capacidade total do espaço, de 550 pessoas.

Também serão disponibilizados camarotes especiais com excelente visibilidade no primeiro andar da casa. Os ingressos têm descontos progressivos para pacotes a partir de duas pessoas.

CANÇÕES E EMBAIXADORA

O show de Seu Jorge e Daniel Jobim presenteará o público com músicas como “Garota de Ipanema”, “Wave”, “Samba de Uma Nota Só”, “Chega de Saudade” e “Pela Luz dos Olhos Teus”, entre outros clássicos, revelando novas facetas dos artistas com suas releituras cheias de classe para sucessos históricos.

“Diante de tantos desastres em virtude das mudanças climáticas, terei prazer em fazer esse show para o SOS Pantanal e ajudar a enfrentar a maior seca de todos os tempos que está por vir ainda neste ano”, comenta Seu Jorge.

Vale destacar a participação da atriz Cristiana Oliveira, embaixadora do SOS Pantanal e mestre de cerimônias do evento, do artista Dada Yute, que lançará seu clipe oficialmente, e da apresentadora e atriz Rafa Kalimann, madrinha do instituto, que também garantiu presença na noite de música e militância ecológica.

META

O evento tem apoio das marcas Natura, Orfeu Cafés, NPND, Chocolates Priscyla França, Chef Dani Pimenta, Miroarte e Animacolor e conta com patrocínio da Fundação Toyota e da empresa Everest.

Durante o coquetel será possível adquirir uma camiseta exclusiva do evento feita pela NPND e autografada por Seu Jorge e Daniel Jobim, bem como uma edição especial de cafés da Orfeu e chocolates premiados da Priscyla França.

Com os recursos arrecadados no evento, o objetivo é ampliar o programa Raízes do Pantanal, que desde 2020 está presente na Terra Indígena Cachoeirinha, onde até o momento já foram plantadas 8.000 mudas nativas, em ação envolvendo 4 aldeias e 150 pessoas das comunidades indígenas e englobando uma área de 80 hectares com três nascentes de rios.

Os recursos serão investidos no plantio de mais mudas, criação de sistemas agroflorestais com produção de alimentos para a comunidade e restauração de mais nascentes, além de expansão das atividades para outras terras indígenas da região.

Além disso, diversas atividades são promovidas nesta área, incluindo momentos de troca entre o conhecimento técnico de combate a incêndios e administração de plantios, entre outros, e o conhecimento tradicional dos povos originários.

Mais informações no site do instituto (www.sospantanal.org.br), no Instagram (@sospantanal) e no Facebook (www.facebook.com/institutosos.pantanal/).

SERVIÇO

Show “Raízes do Pantanal”

Seu Jorge e Daniel Jobim cantam Tom Jobim, no dia 4 de junho, a partir das 20h, na Casa Natura Musical, Rua Arthur de Azevedo, nº 2.134, Pinheiros, São Paulo.

Ingressos a partir de R$ 790 por pessoa, com descontos progressivos a partir de duas pessoas.

Camarotes: (11) 98632-0026 – Fernanda Dearo.

https://raizesdopantanal.sospantanal.org.br/.