Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Rubem Braga - escritor brasileiro

Respeitemos a morna paz desse brejo noturno onde fermentam coisas estranhas e se movem monstros informes e insensatos”.

FELPUDA

Muitos dos que se penduraram, durante anos, em cargos públicos até o fim do tal “Projeto 2020”

são os que mais demonstram revolta nas redes sociais contra acordo político que tem, atualmente, resultado em parceria política. Nada de atitude nobre, diga-se de passagem. Dizem que o time está chiando porque foi

alijado de todo o processo, inclusive das nomeações que vêm por aí. A tentativa de rachar o partido arrancou risadas até mesmo dentro da sigla, diante da ofensiva desse, digamos assim, “Exército de Brancaleone”. É cada uma!

Sonho meu...

A Prefeitura de Dourados, segundo maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul, vem sendo alvo de cobiça e, em 2024, quando a cadeira do comando político-administrativo do município estiver em jogo, a disputa deverá ser acirrada. Até agora, quatro partidos estão interessados em entrar em campo: PSDB, PT e MDB, além do PP, que hoje é o dono da bola com Alan Guedes, que pretende concorrer à reeleição.

Aliança

O detalhe é que uma possível dobradinha política de PSDB e PT não está descartada, embora muita água ainda vá passar sob a ponte, e flertes estariam ocorrendo. É claro que algumas reações de opositores a essa possível aliança estão vindo à tona. Sobre esse “querer” e “não querer”, experiente político fez questão de lembrar o conhecido dito popular: “Manda quem pode, obedece quem tem juízo”. Sendo assim...

Espaços

A força política de Dourados está representada no Poder Executivo estadual e nos Legislativos federal e estadual. O vice-governador de MS, José Carlos Barbosa (PP), o Barbosinha, tem base eleitoral por lá e já foi candidato a prefeito em 2020.

São três os deputados federais: Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, ambos do PL, além do veterano Geraldo Resende (PSDB). Na Assembleia Legislativa de MS, os deputados estaduais com base naquela região são José Teixeira e a novata Lia Nogueira, os dois do PSDB, Renato Câmara (MDB) e Neno Razuk (PL). E Londres Machado (PP) é forte liderança.

Bússola

Mesmo estando em recesso parlamentar, o deputado Londres Machado foi e ainda vem sendo bastante procurado pelos seus colegas do Legislativo, para conversas sobre a eleição da futura Mesa Diretora

da Assembleia de MS. Experiente articulador e conhecedor dos caminhos das pedras, pois comandou aquela Casa por sete vezes, é uma voz sempre ouvida. E há quem diga que quem almeja cargos por lá primeiro tem

de conquistar o apoio do decano parlamentar. Aí, então, é mais do que meio caminho andado.



Rachid Waqued e Maria Augusta Waqued

Thais Senna

Só ele

O PSDB é o único partido que abriu espaço para suplentes nos Legislativos estadual e municipal, enquanto aqueles de outras siglas que não conseguiram conquistar votos suficientes para ganhar a titularidade das cadeiras terão de amargar um período no sereno. Pelo menos por enquanto, não existe nenhuma expectativa de que se façam novas mudanças e, consequentemente, alguém que esteja na “fila” possa exercer mandato.

Cadeiras

Na “mexida” do PSDB, o vereador tucano João César Mattogrosso assumirá na Assembleia Legislativa de MS a cadeira de Pedro Caravina, que tomará posse no dia 1º de fevereiro, participará da eleição da Mesa Diretora e, posteriormente, se licenciará para retornar ao comando da Secretaria de Governo. Na “boca de espera” está Ademir Santana, que, por sua vez, ocupará a vaga de Mattogrosso na Câmara Municipal de Campo Grande. Assim, estará tudo em casa.

Holofotes

O PSB de Mato Grosso do Sul não conseguiu eleger ninguém para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara dos Deputados. Em março, porém, ganhará holofotes, pois a principal liderança do partido estará no Estado. O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin virá cá por essas bandas a fim de conhecer as obras

da ponte sobre o Rio Paraguai, ligando Porto Murtinho a Carmelo Peralta (Paraguai), na Rota Bioceânica. Será recebido pelo governador Eduardo Riedel.

Colaborou Tatyane Gameiro