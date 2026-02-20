Conheça opções de chalés em paraíso natural para fugir da rotina

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mato Grosso do Sul, berço de belezas naturais e com investimentos no turismo, oferece diversas opções de refúgio, como o Distrito de Camisão, que faz parte do município de Aquidauana e fica a 130 km de Campo Grande - o equivalente a duas horas de carro.

O percurso já proporciona uma vista deslumbrante da Estrada Parque, conhecida por suas paisagens naturais que encantam e conduzem o viajante à tranquilidade da natureza.

Confira a lista com cinco opções de hospedagem para aqueles que desejam aproveitar em meio à tranquilidade da natureza:

Reprodução Redes Sociais

1. Chalé Valle Sagrado



O chalé é uma opção para famílias, oferecendo acomodações com uma cama de casal e duas camas de solteiro.

As acomodações prezam pelo conforto. O interior dispõe de cozinha, sala de estar, lareira e janelas amplas, que permitem a entrada de iluminação natural e favorecem a vista.

Na área externa, a jacuzzi é, sem dúvida, um espaço ideal para relaxamento, enquanto as crianças podem se divertir na piscina com cascata. Como não pode faltar um bom churrasco, o local também conta com churrasqueira e espaço para fogueira.

O espaço conta com:

Wi-Fi

Estacionamento

Ar-condicionado

Aceita animais

Fica próximo a locais como o Mirante do Morro do Paxixi e a Vinícola Terroir Pantanal. Saiba mais pela página do Instagram @chalevallesagrado ou pelo Airbnb clicando aqui.

Reprodução Redes Sociais

2. Alma Chalé



Com avaliação de 5 estrelas no Google, o agendamento pode ser feito pelo site ou via WhatsApp. Como destaca a própria descrição, o espaço preza para que o hóspede restabeleça a conexão com os pequenos prazeres da vida.

Aconchegante, o chalé cria a sensação de que o visitante está em casa. A estadia inclui itens essenciais, como utensílios, roupas de cama e banho.

As acomodações contam com dois quartos, proporcionando mais privacidade ao casal, além de um banheiro com hidromassagem e cromoterapia, lareira, cozinha equipada, televisão de 60 polegadas com Netflix e som Bluetooth, sala de estar climatizada com sofá-cama e acesso à internet.

A área externa dispõe de um espaço para fogueira ao ar livre, piscina com cascata e hidromassagem, além de uma churrasqueira equipada, o espaço não aceita pets. A propriedade também possui acesso ao rio Aquidauana.

Possui parceria com a Vinícola Terroir Pantanal e oferece excelente opções de vinhos e muito mais!

Para saber mais, basta visitar a página no Instagram @almachalems ou acessar o site clicando aqui.

Reprodução Redes Sociais

3. Casa Container Camisão

Fugindo do tradicional, a casa container oferece o que há de melhor, proporcionando conforto e comodidade em meio à natureza exuberante de Camisão, com vista para a Serra de Maracaju e à beira do rio Aquidauana.

Em frente à Vinícola Terroir Pantanal e com acesso próximo ao Morro do Paxixi, o espaço aceita animais de estimação.

A casa conta com dois quartos, dois banheiros, cozinha e sala de estar, acomodando até quatro pessoas. Além disso, oferece Wi-Fi e uma área externa ampla com pergolado, rede e um deck acima da instalação como diferencial.

A sala e a cozinha são integradas, proporcionando uma sensação de amplitude. O condomínio possui acesso ao rio Aquidauana.

O local conta com:

Cozinha equipada

Estacionamento

Televisão

Local para fogueira

Wi-Fi

Ar-condicionado

Aceita animais

É possível fazer reservas pelo Airbnb clicando aqui ou pelo Booking clicando aqui. Para saber mais, basta visitar a página do Instagram @casa_container_camisao.

Reprodução Redes Sociais

4. Chalé Aliança

Com 18m², o chalé possui 6m² de varanda, projetada para melhor aproveitamento do espaço. O ambiente conta com uma cama de casal queen, uma bicama de solteiro, um sofá-cama, além de área de cozinha e banheiro. O chalé acomoda até quatro pessoas.

Com uma pegada sustentável, o local investiu em boas práticas ambientais e sociais. Está localizado a 200 metros da Vinícola Terroir Pantanal.

Conta ainda com piscina privativa, pergolado, churrasqueira e lareira.

O espaço não fornece lençóis, toalhas e alimentação, mas é totalmente mobiliado.

O interior conta com:

Cozinha integrada

Ar-condicionado

Ventilador

Televisão

Aparelho de som

As reservas podem ser feitas por meio do WhatsApp, disponível na bio do Instagram @chalealiancams.

Reprodução Redes Sociais

5. Cabana Komodo

Com o diferencial de ser o primeiro domo geodésico de Mato Grosso do Sul, a cabana está localizada aos pés do Morro do Paxixi. O conceito do Domo Okawando encanta, promovendo uma imersão única inspirada na arquitetura sagrada africana.

O domo possui pé-direito alto, atingindo quase 4 metros de altura. Feito em conceito aberto, oferece ao hóspede uma cozinha completa e equipada, uma cama queen com vista de tirar o fôlego, uma banheira de imersão vintage e um banheiro onde é possível contemplar o céu, que é uma obra de arte à parte.

A área gourmet proporciona desde um espaço para churrasco até um ambiente mais intimista para os que preferem apreciar um fondue. O local ainda conta com piscina, spa ao ar livre, um mezanino de onde é possível se encantar com as belezas naturais da região, além de espaço para fogueira e colchões no chão, permitindo a observação do céu estrelado.

A cabana comporta até seis pessoas, com uma cama queen no mezanino, outra cama de casal e ar-condicionado na parte inferior, além de um sofá-cama. Todos os espaços possuem cortinas, garantindo privacidade.

O espaço oferece:

TV Smart

Wi-Fi

Ar-condicionado

Toalhas de piscina

Shampoo e sabonete

Lençóis

Chuveirão ao ar livre

Mais informações podem ser consultadas na página do Instagram @cabanakomodo ou por meio do site clicando aqui.

Experiências imperdíveis

Para quem busca contato com a natureza e momentos de lazer ao ar livre, o distrito de Camisão, em Aquidauana, oferece uma série de atividades que combinam aventura, relaxamento e gastronomia regional. Portanto, converse com o proprietário do local escolhido e verifique se ele possui parcerias com agências que oferecem essas atividades. Confira algumas das principais opções:

Caminhada Rural – Caminhos de Camisão

Trilha de 8,5 km em meio a montanhas e florestas.

Classificação de dificuldade moderada.

Saídas às 7h30, com acompanhamento de guias especializados e café da manhã incluso.

Trilha Caminho das Antas

Percurso que leva os visitantes a subir os paredões de arenito na região das Furnas.

Vista panorâmica do vale, ideal para fotos e contemplação da paisagem.

Passeios de barco pelo Rio Aquidauana

Experiência para explorar as águas do rio e apreciar a fauna e flora locais.

Opção perfeita para quem deseja um passeio tranquilo e relaxante.

Pesca esportiva

Região conhecida pela diversidade de peixes e excelentes pontos para a prática da pesca esportiva.

Atividade recomendada tanto para iniciantes quanto para pescadores experientes.

Rafting e flutuação

Aventura garantida com atividades aquáticas em meio à natureza exuberante.

Indicado para quem busca adrenalina ou um passeio leve nas águas cristalinas.

Gastronomia local

Restaurantes e agroindústrias oferecem pratos típicos e produtos artesanais.

Sabores autênticos da culinária sul-mato-grossense para completar a experiência.

Rota Serra e Charme Paxixi

Roteiro turístico que une hospedagem, gastronomia e passeios na região.

Ideal para quem deseja vivenciar Camisão de forma completa e imersiva.

Camisão é um destino que encanta tanto aventureiros quanto aqueles que buscam sossego e boa comida. Programe sua visita e aproveite o melhor que a região tem a oferecer!

Assine o Correio do Estado