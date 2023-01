Conheça um pouco da história e confira duas receitas de omelete

agenda cultural

Megashows da californiana Billie Eilish e do septeto sul-coreano BTS ganham exibição no circuito comercial de salas; Augusto Cury, Clarice Lispector, Glauce Rocha e Klauss Vianna servem de mote no teatro

A versão estendida do longa-metragem com o megashow da cantora californiana está em cartaz no Cinemark Divulgação

"Billie Eilish Live At The O2 (Extended Cut)" está em cartaz nos cinemas somente nesta sexta-feira, em sessão única, às 20h (horário de MS), no UCI Bosque do Ipês. Trata-se do registro da estrela pop californiana, de apenas 21 anos, nos shows da turnê "Happier Than Ever, The World Tour".

Com direção de Sam Wrench, a produção, indicada ao Grammy 2023 na categoria Melhor Filme Musical, contou com 20 câmeras e foi originalmente transmitida ao vivo na série Apple Music Live.

No total, ao longo de 95 minutos, o longa-metragem apresenta 27 canções. Não faltam hits às pencas, a exemplo de "Therefore I Am", "Bury a Friend", "My Future", "Happier Than Ever", "Everything I Wanted" e "Your Power".

A cantora é a primeira artista nascida nos anos 2000 a ganhar um Oscar (Melhor Música Original por "No Time to Die") e já conquistou diversos Grammys. Billie entrou para o Guinness, o livro dos recordes, como o mais jovem nome a faturar, aos 20 anos, a triple crown Grammy, Oscar e Globo de Ouro.

"Este filme é uma experiência visual ao vivo e uma lembrança para todos nós, celebrando tudo o que amo nesta turnê e, acima de tudo, todos que vieram me ver. Este é o meu agradecimento", afirma a cantora. Billie é um dos destaques do festival Lollapalooza Brasil 2023.

BTS

O show "BTS Yet To Come in Busan", realizado no Asiad Main Stadium, em Yeonje-gu, Busan, Coreia do Sul, em outubro, teve entrada franca para 50 mil felizardos presenciais e mais 10 mil espectadores remotos. Vários canais de streaming também transmitiram em tempo real.

A megaprodução virou o longa-metragem "BTS: Yet To Come in Cinemas", que acaba de ganhar exibição nas salas de shopping centers da Capital. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook, o septeto por trás das iniciais mais bem contadas do pop oriental, levam os fãs à loucura com suas carinhas bem aparadas e o portfólio de hits, como "Dynamite", "Butter", "Idol", "Run BTS" e diversos outros sucessos.

Close-ups inéditos dos astros e um show completamente repaginado, em relação à transmissão ao vivo de outubro, estão entre as promessas dos produtores. No UCI Bosque dos Ipês e no Cinemark.

KLAUSS VIANNA

Hoje, André Tristão ator, professor e diretor teatral estreia uma nova montagem em que, sozinho no palco, conjuga corpo, movimento, presença cênica e espaço público para forjar uma poética em torno da paisagem arquitetônica de Campo Grande a partir da Técnica Klauss Vianna.

"Eu Preciso Que Vocês Me Escutem" está em cartaz no Armazém Cultural, gratuitamente, nos dias 27, 28 e 29 de janeiro e 3, 4 e 5 de fevereiro, sempre às 20h.

O espetáculo leva ao palco discussões sobre borramentos das fronteiras entre as expressões da dança e do teatro, enquanto linguagens artísticas, propondo a ocupação e a interação do fluxo performático com espaços arquitetônicos da Capital.

"Neste trabalho também vou trazer assuntos sobre vida, morte e metalinguagem", afirma André Tristão. Com direção de movimento de Jussara Miller e texto de Raquel Naveira e de outros autores, a montagem conta com audiodescrição e tradução em Libras. Ingressos pelo Sympla.

NO TEATRO DO MUNDO

Inspirada nas trajetórias de Glauce Rocha e Clarice Lispector, Laura Santoro assina o texto do monólogo "Como Nascem as Estrelas", em que também vive, no palco, flashes de sua própria biografia. Em cartaz até domingo, sempre às 20h, com ingressos a R$ 20 na Estação Cultural Teatro do Mundo (R. Barão de Melgaço, nº 177, Centro).

Uma boa pedida para adentrar nos universos de Glauce, uma das maiores atrizes brasileiras da segunda metade do século 20, nascida em Campo Grande, e de Clarice, uma sumidade da literatura de reconhecimento universal.

CURY

Depois de ser encenada na Capital em 2019, no Palácio Popular da Cultura, a peça "O Vendedor de Sonhos" volta à cidade neste sábado, e com direito a sessão extra, às 19h, com o fim dos ingressos da apresentação das 21h, ambas no Teatro Glauce Rocha.

Ingressos vão de R$ 40 (meia entrada no setor C) a R$ 120 (inteira no setor A), à venda no Comper Jardim dos Estados ou pela internet (pedrosilvapromocoes.com.br). Mais informações pelo WhatsApp (67) 99296-6565.

Quem adaptou o texto para a versão teatral foi o próprio Augusto Cury, autor do romance original, em parceria com Luiz Amorim.

O elenco é formado por Mateus Carrieri, Milton Levy, Adriano Merlini, Fernanda Mariano, Bruno Sperança e Guilherme Carrasco, também diretor da montagem. A trama conta a história de Julio César, que tenta o suicídio e é impedido de cometer o ato por intermédio de um mendigo, o Mestre, que lhe vende uma vírgula para que continue a escrever a sua história.

CORONEL E TGR

Amanhã, às 15h, no Shopping Bosque dos Ipês, o espetáculo com bonecos "Piraputanga, no Caminho das Águas", do Teatral Grupo de Risco, narra a história de um peixinho pantaneiro que sonha em conhecer o mar.

"No caminho, ele vai se deparando com os problemas ambientais, fazendo novos amigos e conhecendo as alegrias e as dificuldades de outros peixes que habitam os rios por onde passa", diz a sinopse.

E no domingo, também no Bosque, a cantora Karla Coronel leva ao público músicas autorais e releituras, com novos arranjos e ritmos brasileiros, de canções que marcaram várias gerações.

Karla é uma das mais destacadas vozes do pop contemporâneo de MS, representando, com o seu potente alcance vocal e a força de sua figura em cena, toda a inquietação, inventividade e beleza da mulher brasileira dos novos tempos.

Assine o Correio do Estado