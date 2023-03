Deliciosas de qualquer forma, aprenda a fazer batatas assadas

Correio B+

"Trazer os elementos que nos remetem à estética africana é uma forma de compartilhar com os hóspedes um pouco do que vivemos e apreciamos. A ideia é que o Zibá transmita o conforto, a excelência de hospitalidade característica da África do Sul".

O Zibá é sobre a beleza da ousadia das pessoas de alma livre que buscam nas experiências uma forma de conhecer melhor o mundo e a si mesmas.



É sobre os apaixonados por viagem, design e conforto. É sobre parar e apreciar, sem deixar de viver e aproveitar. São pessoas sem amarras, que entendem a palavra compartilhar não só como um verbo e sim uma forma de viver. É sobre criar memórias. Valorizar a natureza e o recolhimento.

O Zibá nasceu de uma conversa despretensiosa entre 4 amigos sobre o sonho de montar uma hospedagem que fugisse dos modelos tradicionais e que se alinhasse aos pilares pessoais e experiências em comum que tiveram ao morar na África do Sul, um país criativo, diversificado, com riqueza cultural e rodeado de uma natureza fora do comum.

"Nós quatro temos muitos gostos em comum, dois deles são viajar e empreender. O Zibá nasceu de uma conversa despretensiosa em que falávamos sobre a pandemia e a reinvenção de tudo, inclusive as novas formas de empreender, viajar, consumir e viver. Percebendo a nova tendência de staycation junto à ascensão do airbnb, brotou o sonho de criar uma acomodação diferenciada que atendesse nossos gostos pessoais e as demandas reprimidas de quem queria viajar pra viver novas experiências e voltar a ter contato com a natureza. Tudo sempre de forma segura com a situação que vivemos", relembra Marina uma das co-fundadoras do Zibá.

Os Co-Fundadores do Zibá - Bia (publicitária), Mateus (publicitário), Marina (publicitária) e Victor (engenheiro) - Divulgação

A ideia é que a acomodação transmita o conforto e a excelência de hospitalidade característica da África do Sul, com o objetivo de ser referência nesse tipo de acomodação e ter hospedagens diferenciadas espalhadas

em cidades pouco conhecidas e valorizadas no Brasil, afim de promover a valorização nacional.

Localizado na divisa de Vargem/SP e Extrema/MG, o Zibá está a 1.100 metros de altitude e 90km da cidade de São Paulo (cerca de 1h30), com vista para a Serra do Lopo, envolta de privacidade, silêncio e segurança.

Por estar imerso na natureza, ele foi concebido de forma sustentável, desde a sua construção até o seu interior afim de preservar a natureza local.

No projeto, foi mantido as características iniciais do terreno e não foram feitos a supressão de mata nativa. Os sócios valorizaram as nascentes, desde a captação da água até o descarte de efluentes.



"O Zibá é muito mais do que uma simples casa de locação. Ele foi todo pensado e planejado para ter o mesmo nível de qualidade de um hotel - 5 estrelas, porém com muito mais privacidade e acolhimento para nossos hóspedes. O fato da localização ser muito próxima a SP - cerca de 1h30 da capital paulista e ao mesmo tempo perto também de outras cidades grandes de SP e do Sul de Minas (estamos na divisa entre os dois estados), permite que as pessoas consigam viver uma experiência completamente nova, seja ela de aventura ou sossego e se reconectar consigo mesmas através do contato com a natureza e ainda assim manter um nível de conforto. Uma vez que acreditamos que uma boa parcela das pessoas desejam acampar, porém não se identificam com o modelo tradicional de barraca. Aqui no Zibá, alinhamos o design, o conforto e a

sofisticação em um modelo de arquitetura diferente - Domo Geodésico. Pouco conhecido entre os brasileiros", explica Victor, engenheiro e co-fundador do Zibá.

Entrada da acomodação do Zibá - Domo Geodésico e também uma casa inteligente - Divulgação

Os sócios optaram por uma obra limpa, com baixo nível de resíduos sólidos e no interior deram novos usos a materiais que seriam descartados. Onde antes era pastagem de gado, hoje eles deixaram que árvores nativas crescessem naturalmente com o objetivo de formar uma área preservada de Mata Atlântica.

A rotina dos hóspedes durante sua estadia também é uma preocupação do Zibá. Com o intuito de conservar a natureza e ensinar praticas que ajudam o meio ambiente, eles disponibilizam bucha de louça feita de fibra de coco biodegradável para evitar o descarte de materiais que levariam anos para se decompor e escovas de bambu também biodegradáveis para que os hóspedes levem essas práticas para dentro de casa.

Detalhes da acomodação - Divulgação

Com fabricação própria, o Zibá tem área de circulação 360o em seus 60m2 com cozinha gourmet completa, banheiro com aquecedor de toalhas, cama queen no quarto principal e também no mezanino, ambos com vista para as montanhas acomodando de 2-4 hóspedes confortavelmente. Deck externo com spa, fire pit, churrasqueira e wi-fi de uso exclusivo e privado para cada acomodação.



No Zibá você usufrui do ecoturismo, tais como: trekking, rafting, vôo livre, cavalgada, por exemplo. Um dos objetivos também é valorizar cidades pouco conhecidas no país, a fim de promover a valorização nacional.



"A proposta é ter esse contato íntimo e momentos de apreciação da natureza a todo momento, sem perrengue, com todo o conforto e a sofisticação necessária para uma experiência 5 estrelas. As vivências e as experiências que tivemos em um país tão criativo e diversificado com certeza nos inspiraram. Entre elas um safari feito pelo Kruger National Park. Trazer os elementos que nos remetem à estética africana é uma forma de compartilhar com os hóspedes um pouco do que vivemos e apreciamos. A ideia é que o Zibá transmita o conforto, a excelência de hospitalidade característica da África do Sul", finalizam os sócios.

@sejaziba