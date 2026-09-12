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Do álcool ao sono: cinco hábitos que podem envelhecer o rosto antes da hora

Sono ruim, estresse, álcool, cigarro eletrônico, alimentação e até a velocidade do emagrecimento podem interferir no envelhecimento facial

Flavia Viana

Flavia Viana

12/09/2026 - 16h00
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Cuidar da pele, usar protetor solar e manter uma rotina de skincare já fazem parte dos cuidados de muitas pessoas que querem preservar a aparência do rosto ao longo dos anos.

Mas o envelhecimento facial não acontece apenas por causa da exposição ao sol ou pela passagem do tempo. Hábitos presentes na rotina também podem influenciar a forma como a face muda, e alguns deles passam longe daquilo que normalmente associamos às rugas e à flacidez.

Sono ruim, estresse constante, consumo excessivo de álcool, cigarro eletrônico, alimentação desequilibrada, excesso de telas e perda de peso acelerada estão entre os fatores que merecem atenção. O impacto não está restrito à pele, pois o envelhecimento envolve diferentes camadas do rosto, incluindo gordura, músculos e estruturas responsáveis pela sustentação facial.

“Quando falamos em envelhecimento do rosto, é importante entender que não estamos falando apenas de rugas. A face passa por mudanças em diferentes tecidos ao longo do tempo, e fatores externos podem contribuir para que algumas dessas alterações apareçam ou se acentuam mais cedo”, explica a Dra. Isadora Ragognete, médica atuante em dermatologia. Confira, a seguir, os sete hábitos que podem contribuir para o envelhecimento facial antes da hora, segundo a especialista:

Dormir pouco e não tirar a maquiagem antes de dormir

Dormir poucas horas e não remover a maquiagem antes de dormir acelera o processo de envelhecimento e você não tem percebido. “ Durante o período noturno é onde a gente tem o aumento de alguns hormônios que são responsáveis pela reparação do nosso sono e pela reparação textual, então processos celulares de renovação celular acontecem durante esse período. Se você tem a maquiagem algo ocluindo, isso vai prejudicar muito a renovação celular da sua pele e do seu rosto”, explica a Dra. Isadora Ragognete.

Não usar filtro solar todos os dias e tomar muito sol

A exposição excessiva ao sol e a falta de proteção solar diária estão entre os principais fatores que contribuem para o envelhecimento da pele e do câncer de pele. “Não usar filtro solar todos os dias, já é habitual para algumas pessoas, além de  tomar muito sol no corpo, o sol é o principal fator que vai prejudicar as nossas células, ele vai promover uma elastose solar, que é as fibras de colágeno que estão todas organizadas e o sol vai quebrando elas ao longo do tempo, a transformando essas fibras que eram lineares, hidratadas em algo fragmentado, ressecado e mais envelhecido. Esses dois fatores a gente precisa tomar muito cuidado. Além é claro da prevenção do câncer de pele”, explica Isadora.

Tabagismo e excesso de bebida alcoólica

O tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas são hábitos que podem prejudicar o organismo como um todo e também impactar a saúde da pele. “Tabagismo e bebida alcoólica são coisas que andam juntas e que prejudicam muito nosso corpo como um todo, mas também a nossa pele. Eles aumentam muito o estresse oxidativo do nosso corpo e isso tudo vai prejudicar o funcionamento do nosso organismo como um todo e envelhecer muito mais rápido”, pontua a especialista.

Não manter uma alimentação equilibrada, hidratação e atividade física

Uma rotina de cuidados com a saúde também passa por hábitos básicos, como manter uma alimentação equilibrada, beber água e praticar atividade física. Embora sejam recomendações conhecidas, a constância nesses cuidados também pode fazer diferença na saúde do organismo e, consequentemente, na aparência da pele ao longo do tempo. “Não ter uma alimentação equilibrada, uma rotina de hidratação, atividade física, isso é óbvio, acho que todo mundo já sabe, mas é importante reforçar que isso também te envelhece sem você perceber”, diz.

Postergar o início dos procedimentos estéticos

Os procedimentos estéticos podem ser aliados na manutenção da jovialidade e da naturalidade do rosto quando realizados de forma adequada e individualizada. “Postergar muito o início dos procedimentos estéticos. Eles são excelentes aliados para a naturalidade, a jovialidade do rosto, de uma maneira que traduz a quem você é sem mudar sua expressão, sem mudar sua aparência, mas mantendo muito mais saudável, muito mais jovem por mais tempo. Então não postergue nenhuma dessas medidas que eu falei aqui”, conclui a doutora.

Para a especialista, entender o envelhecimento facial dessa maneira ajuda a tirar o assunto do campo exclusivamente estético e colocá-lo também dentro de uma perspectiva de saúde e prevenção.

“O envelhecimento é inevitável, mas a forma como ele acontece é influenciada por diversos fatores. Genética e passagem do tempo têm um papel importante, mas nossos hábitos também fazem parte dessa equação. Cuidar do rosto não significa apenas pensar em rugas ou procedimentos, mas olhar para a saúde de maneira mais ampla”, conclui a médica.

CULINÁRIA

Entenda as diferenças entre gelato e sorvete e veja receitas

Entenda as diferenças e veja receitas para combinar com a sobremesa; modo de preparo, temperatura, quantidade de gordura e até a presença de ar interferem na textura e na percepção dos sabores

12/09/2026 09h00

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As principais diferenças entre o gelato e o sorvete estão na proporção dos ingredientes, quantidade de ar incorporada e, consequentemente, intensidade no sabor

As principais diferenças entre o gelato e o sorvete estão na proporção dos ingredientes, quantidade de ar incorporada e, consequentemente, intensidade no sabor Pexels

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Na hora de escolher uma sobremesa gelada, é comum colocar gelato e sorvete na mesma categoria. Afinal, ambos são cremosos, doces e consumidos frios.

Apesar da aparência semelhante, porém, os dois produtos podem apresentar diferenças importantes na composição, no processo de fabricação e até na temperatura em que chegam à mesa. Essas características ajudam a explicar por que o gelato costuma ter textura mais densa e sabor mais concentrado.

A diferença começa ainda na receita. De acordo com o nutricionista André Facchin, da Gelato Borelli, o gelato tradicional costuma ser elaborado com uma proporção maior de leite e menor quantidade de creme de leite.

A composição pode resultar em um produto com menor teor de gordura do que alguns sorvetes convencionais.

“A principal diferença está na receita e na fabricação. De forma geral, o gelato tradicional é preparado com maior proporção de leite e menor quantidade de creme de leite, resultando em um teor de gordura inferior ao encontrado em muitos sorvetes convencionais. Além disso, durante a produção, incorpora menos ar à mistura, o que confere uma textura mais cremosa e consistente, além de realçar o sabor dos ingredientes”, explica.

Isso significa que a diferença não está simplesmente no nome dado à sobremesa. O processo pelo qual a mistura passa interfere diretamente na estrutura do produto.

Entre os pontos que ajudam a distinguir as duas preparações estão a quantidade de ar incorporada, a proporção de ingredientes utilizados, a temperatura de armazenamento e serviço e a escolha das matérias-primas.

MAIS OU MENOS AR

Um dos aspectos que passam despercebidos pelo consumidor é a quantidade de ar presente na sobremesa.

Durante a fabricação, a mistura pode incorporar ar, o que modifica volume, peso e textura. Nos sorvetes industrializados, essa incorporação tende a ser maior, enquanto o gelato artesanal apresenta uma estrutura mais densa.

Na prática, isso significa que uma porção de gelato pode parecer menor em volume quando comparada a uma porção de sorvete, mas, ainda assim, apresentar bastante intensidade de sabor. A estrutura menos aerada faz com que os ingredientes estejam mais concentrados na preparação.

“Essa menor incorporação faz com que o gelato apresente maior concentração de sabor e uma cremosidade característica, permitindo que os ingredientes sejam percebidos de forma mais intensa”, afirma Facchin.

A característica também ajuda a explicar uma das diferenças mais perceptíveis durante o consumo. Em vez de uma textura mais leve e aerada, o gelato apresenta consistência cremosa e compacta. A sensação na boca é resultado não apenas dos ingredientes, mas de todo o processo de produção.

Por isso, o sabor de uma fruta, do chocolate ou de outros ingredientes utilizados na receita pode aparecer de maneira mais evidente. Quanto maior a concentração de determinados componentes, maior tende a ser a percepção de suas características.

É importante, no entanto, não transformar essa diferença de fabricação em uma regra absoluta para todos os produtos disponíveis no mercado. Existem diversas formulações de sorvete e de gelato, e a composição varia conforme a receita, o fabricante e o método de produção.

VARIAÇÃO DE TEMPERATURA

Outro fator que interfere na percepção é a temperatura. Gelato e sorvete não são necessariamente servidos nas mesmas condições, e isso influencia diretamente a maneira como o paladar identifica sabores e aromas.

Em geral, o gelato é servido próximo de -15°C, enquanto muitos sorvetes são armazenados em temperaturas próximas de -20°C. Embora alguns graus possam parecer uma diferença pequena, a temperatura tem papel relevante na experiência sensorial.

“Quando um alimento está muito gelado, nossa percepção de aromas e sabores diminui. Como o gelato é servido em uma temperatura ligeiramente mais alta, ele favorece uma experiência sensorial mais rica, permitindo identificar melhor as características de cada ingrediente”, destaca o nutricionista.

Isso acontece porque o frio intenso pode reduzir temporariamente a percepção do paladar e dos aromas. É por esse motivo que uma sobremesa retirada diretamente de um congelador muito frio pode parecer menos saborosa nos primeiros momentos.

À medida que a temperatura aumenta ligeiramente, os sabores tendem a se tornar mais perceptíveis.

No caso do gelato, a temperatura de serviço é pensada para preservar a consistência e, ao mesmo tempo, favorecer essa percepção. A sobremesa chega à colher suficientemente firme para manter sua estrutura, mas sem estar tão congelada a ponto de dificultar a identificação dos sabores.

Essa característica também muda a forma como a sobremesa pode ser apreciada. Em vez de simplesmente consumir algo gelado para refrescar, o gelato pode ser degustado observando textura, aroma e sabor de cada ingrediente.

DO POTE AO PRATO

Embora o gelato costume ser consumido sozinho, servido em copinho ou casquinha, ele também pode entrar em preparações mais elaboradas. A sobremesa gelada combina com frutas, bolos, biscoitos e outras receitas quentes ou em temperatura ambiente.

A combinação entre temperaturas diferentes, inclusive, pode criar uma experiência interessante. Um bolo recém-saído do forno servido com uma bola de gelato, por exemplo, coloca lado a lado a massa quente e a sobremesa fria.

O contraste também funciona com frutas assadas, tortas e algumas preparações com chocolate.

Nesse caso, a escolha do sabor do gelato pode transformar completamente o resultado. Sabores mais neutros, como baunilha ou creme, combinam com frutas e sobremesas de chocolate. Já opções com frutas podem equilibrar receitas mais doces e densas.

Para quem quer aproveitar o gelato em casa, algumas combinações simples podem transformar a sobremesa sem exigir técnicas complicadas.

As principais diferenças entre o gelato e o sorvete estão na proporção dos ingredientes, quantidade de ar incorporada e, consequentemente, intensidade no saborBrownie de chocolate com gelato de baunilha - Foto: Pexels

Brownie de chocolate com gelato de baunilha

Ingredientes:

  • 150 g de chocolate meio amargo;
  • 100 g de manteiga;
  • 3 ovos;
  • ¾ de xícara (chá) de açúcar;
  • ½ xícara (chá) de farinha de trigo;
  • 2 colheres (sopa) de cacau em pó;
  • 1 pitada de sal;
  • Gelato de baunilha para servir.

Modo de Preparo:

> Derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo a cada 20 segundos para evitar que o chocolate queime. Em outro recipiente, misture os ovos e o açúcar. Acrescente o chocolate derretido com a manteiga e mexa até obter uma mistura uniforme.

Adicione a farinha, o cacau e o sal, misturando apenas até incorporar os ingredientes. Transfira a massa para uma forma pequena forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 20 minutos a 25 minutos.

O brownie deve ficar assado nas bordas e ainda úmido no centro. Espere alguns minutos antes de cortar e sirva uma fatia ainda morna com uma bola de gelato de baunilha.

As principais diferenças entre o gelato e o sorvete estão na proporção dos ingredientes, quantidade de ar incorporada e, consequentemente, intensidade no saborAffogato simples - Foto: Pexels

Affogato simples

Ingredientes:

  • 1 bola de gelato de baunilha ou creme;
  • 1 dose de café espresso quente.

Modo de Preparo:

> Coloque o gelato em uma xícara ou taça pequena. Prepare o café espresso e despeje imediatamente sobre a bola de gelato. Sirva em seguida.

A receita combina a temperatura do café com a do gelato e também contrapõe o amargor do café à doçura da sobremesa. Para variar, é possível utilizar gelato de chocolate, avelã ou caramelo.

diálogo

Alguns candidatos vêm se apresentando ao eleitor como se estivessem... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (12) e domingo (13)

12/09/2026 00h02

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Abílio Leite de Barros- poeta de MS

"O poeta é um malabarista de palavras, joga com elas 
como uma criança com seus brinquedos e nesse jogo 
o sentido real perde toda a importância em favor da fantasia”.

Felpuda

Alguns candidatos vêm se apresentando ao eleitor como se estivessem enfrentando problemas dentro dos partidos. Em seus discursos, passam a impressão de que estariam sendo pressionados a fazer algo errado 
e repetem frases como “não venderemos nossa consciência”. e for apenas uma estratégia para conquistar a simpatia do eleitorado, convém ter cuidado, pois poderá produzir efeito contrário ao desejado. Consciência, convenhamos, não precisa de propaganda para ser demonstrada. É cada uma!

Dívida

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul determinou que a Prefeitura de Camapuã volte à Justiça para cobrar uma dívida de R$ 25,8 mil do ex-prefeito Delano de Oliveira Huber. O valor foi determinado em decisão de 2021, e com a atualização, já chega a R$ 39.474. A prefeitura chegou a entrar com uma ação de cobrança, mas o processo foi encerrado em 2025, por falta de documentos exigidos pela Justiça.

"Espertinho"

Estudante de Direito resolveu avançar alguns capítulos da profissão e acabou condenado pela 12ª Vara Cível de Campo Grande a pagar R$ 10,5 mil. Com uma legítima carteira de estagiário, apresentou-se como advogado e cobrou de uma idosa para resolver uma dívida de R$ 23 mil que não existia. A vítima entregou R$ 3 mil de honorários e mais R$ 2,5 mil para uma suposta entrada no parcelamento

Aí...

Depois disso, o município colocou valor em cobrança e encaminhou Certidão de Dívida Ativa para protesto em cartório. O documento foi protocolado em junho deste ano e o devedor foi considerado intimado em julho. Agora, o TCE-MS deu prazo de 60 dias para a prefeitura comprovar que tomou nova medida judicial para receber a conta. Já a multa de 50 uferms aplicada ao ex-prefeito foi paga e sua cobrança encerrada.

Mais

Dois meses depois, ela descobriu que não tinha dívida alguma. Pressionado pela ameaça de denúncia, o estudante devolveu R$ 3 mil por meio de uma conta de terceiros, mas ficou com os R$ 2,5 mil restantes. No processo, não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação. A Justiça determinou a devolução dos R$ 2,5 mil e fixou outros R$ 8 mil por danos morais.

Hellen, Marco Antonio e João Arthur Comparin
Dra. Iara Resende

De olho

Candidatos de todos os partidos estão intensificando suas investidas sobre o expressivo eleitorado de Campo Grande. Conhecida nas campanhas como uma espécie de terra de ninguém, é o maior colégio eleitoral de MS e, por isso, tornou-se alvo obrigatório dos candidatos de A a Z.

Pedaço

Para se ter uma ideia, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral fechados até 31 de agosto, Campo Grande tem 640.427 pessoas aptas a votar. Desse total, 348.977 são mulheres (54,491%) e 291.450 homens – equivalentes a 45,509% do eleitorado. Com esse tamanho, pode fazer diferença decisiva em qualquer disputa estadual. Daí a movimentação: todos candidatos não apostam só no interior e querem um pedaço desse enorme bolo de votos.

Com pausa

Projeto de lei quer impor limites ao uso da rolagem contínua, o chamado infinite scroll, nas redes sociais brasileiras. A proposta prevê que plataformas com mais de 2 milhões de usuários ativos interrompam a rolagem após 30 vídeos consecutivos, com pausa obrigatória de cinco minutos. Durante o intervalo, deverá aparecer mensagem sobre saúde mental e uso responsável da tecnologia, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.

Aniversariantes

SÁBADO (12)

  • Terezinha Bezerra de Almeida,
  • Dra. Daniela Martins Bertoncelo,
  • Mariana Massani Romero,
  • Rayssa Garcia Barcaça,
  • Dr. Milton Garcia Leal Júnior,
  • Alda Aparecida Ferreira Nantes,
  • Glória Maria Vaz Leal,
  • Guilherme Henrique Zandoná,
  • Maximus Ruggero Zanoni,
  • Maria Auxiliadora Moraes D’Avila,
  • Dr. Henoch Cabrita de Santana,
  • Maria Aparecida Coutinho Machado,
  • Delasnieve Miranda Daspet de Souza,
  • Averaldo Alves Garcia,
  • Thiago Ortiz Doneda,
  • Guilherme Ortega Zulim,
  • Marisa Dias Rolan Loureiro,
  • Ronald Tokya Higashi,
  • Morivaldo Firmino de Oliveira,
  • Maria Antonia Correia Gondim,
  • Dr. Lauro Takeshi Myasato,
  • Mariana Coli Muzzi,
  • Dr. Hérico Monteiro Braga,
  • Pedro Henrique Adames,
  • Gilzânio (Gil) da Silva Rodrigues,
  • Fábio Michel Ferzeli Abussafi,
  • Rodrigo Aguirre Menezes,
  • Sérgio Fenelon,
  • Helena Alcara,
  • Ricardo de Souza Rosa,
  • Dacir de Souza,
  • Alfredo Dobilas,
  • Dayanne de Almeida Ferreira,
  • Francisco de Paula Junior,
  • Claudete Regina Modenesi,
  • Fernanda Oliva,
  • Mônica Pedrossian Coelho,
  • Rosa Maria Maçães Coutinho,
  • Dr. Ricardo Verde Selva,
  • Katiuscia Azambuja,
  • Aparecida Leke Garcia,
  • Luiz Eduardo Ferreira Rocha,
  • Ivanilde Vaz,
  • Idenir Medina,
  • Maurício Nakazato,
  • Antonia Serrou Camy,
  • Luciano Araújo Júnior,
  • Rosália Maria Jesus Silva,
  • Zender Guimarães Sales,
  • Ligia Ribeiro de Andrade,
  • Sílvio Lobo Filho,
  • Luis Panoff Philbois,
  • Alírio Villasanti Romero,
  • Maria Alzira Trelha Falcão,
  • Orlando de Almeida,
  • Elcy Nogueira de Jesus,
  • Virgínia Corrêa Merísio,
  • Celso Cordeiro,
  • Genê Rosa da Silva,
  • Jair Emiliano Queiroz,
  • Almir de Magalhães,
  • Valdete Freitas Yokoyama,
  • Dr. Alcides dos Santos,
  • Maria Auta de Oliveira Inagaki,
  • Eliete Alves de Lima Lauretto,
  • Gil Messias Fleming,
  • Ângela Maria Veríssimo,
  • Gilson Domingos de Pietro,
  • Luiz Claudio Fernandes Widal,
  • Salete Petry Coski,
  • Bruna de Campos Pavoni,
  • Carlos Sussumu Koumegawa,
  • Oscar César Ceolin,
  • Jussara Aparecida Faccin Bossay,
  • Regina Célia Rojas Gerotti,
  • Gyselda Elyane Vasconcellos Nakayama,
  • Mary Kellen Horita Ricci.

DOMINGO (13)

  • Tito Manuel Sarabando Bola Estanqueiro,
  • Nabiha de Oliveira Maksoud,
  • Joelson Duarte,
  • José Antonio Nardão,
  • Juliana da Silva Minna,
  • Francisco de Assis Simioli Espíndola,
  • Ademir Berbet Gonçalves,
  • Humberto Jorge Matos Viana,
  • Iracema Afonso de Souza,
  • Wilson Ferreira Rocha,
  • José Luiz Matos Pessoa,
  • Francisco Eudo Cordeiro de Souza,
  • Celso Sokuzo Guibu,
  • Nelson Valente Dienes,
  • Zoé Vargas de Andrade,
  • Carlos Roberto Selvo do Nascimento,
  • Marcos Pinheiro da Silva,
  • Lurdes Frosi Perruzo,
  • Nery Anzoategui,
  • Fabiano Telo Bellissimo,
  • Luiz Felipe Barros Buainain,
  • Roque Fachini Filho,
  • Albino Gonçalves Lima Neto,
  • Neilon Ramires,
  • Izabel Cristina Vargas Ajala,
  • Gisela Dória Sirimarco Nasser,
  • Oscar Tenuta,
  • Natal Baglioni Meira Barros,
  • Marcos José Mendes,
  • Creunede Ramos Pereira,
  • Alexandre Rui Neto,
  • Gilberto Portela Lima,
  • Michael Cesar Oliveira,
  • Flávio Santana Braga,
  • Rogerio de Oliveira Lopes,
  • Sebastião Pinheiro Valadares,
  • Miguel dos Santos Andrade,
  • Antonia Martins,
  • João Paulo Franco,
  • Laila Carriel,
  • Ana Cristina Candido de Souza,
  • Josimar Ferreira dos Santos,
  • Branca Maria de Menezes,
  • Belaus Pereira,
  • Antonio Almeida Lira,
  • Sérgio Pereira Pires,
  • Vanildo Barraquel,
  • Edir Alves Mesquita,
  • José Carlos Kiyoshi Kurashige,
  • Hailton Augusto dos Santos,
  • Edson Cardoso de Sá,
  • Ruth Daiane da Rosa Vera,
  • Renê Ferreira de Souza,
  • Yonne Ribeiro Orro,
  • Rosa Maria Scapulatempo,
  • Beatriz Cuellar,
  • Walter Bastos Ribeiro Garcia,
  • Noelia Medeiros Rocha,
  • Nair Ferreira Amaral,
  • Cyntia Tereza de Medeiros,
  • Fernando Webber,
  • Márcio Alves Chaves,
  • Dr. Orestes Rocha,
  • Fabiana Silvestre da Silva,
  • Cláudia Rodrigues de Freitas,
  • Laura Miti Marques,
  • Moacir de Almeida Portela,
  • Ana Maria Ottoni,
  • Eugênia Fernandes Soares,
  • Gisele Arruda,
  • Victor Rafael Gonzales Abbate Filho,
  • Jairo Shoitiro Kamimura,
  • Neraldo Dall Pogetto,
  • João Luiz Caliani Moscateli,
  • Lucilia Teodora Villela de Leitgeb Lourenço,
  • Silvana de Carvalho Teodoro Zubcov,
  • Erika Junko Dehira Motoyama.

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