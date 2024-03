Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Hermann Hesse - escritor alemão "Só há felicidade se não exigirmos nada do amanhã

e aceitarmos do hoje, com gratidão,

o que nos trouxer. A hora mágica chega sempre”. FELPUDA

Nos bastidores políticos, os comentários são de que tem figurinha fazendo o possível e o impossível para ser escolhido pré-candidato a prefeito de Campo Grande. Até “deduragem” entrou em sua sanha, na tentativa de ser o, digamos, ungido. O problema é que já chegaram até a cúpula certos problemas do passado, envolvendo familiar que andou, em tempos idos, de abraços e beijos com partido que é integrado por inimigos figadais de quem comanda o partido do dito-cujo. Vai daí que...

Ecos

Ainda repercute nota publicada aqui no Diálogo dia desses. Isso porque o processo de 2015, que corre em segredo na Justiça Federal, já deu muita, mas muita dor de cabeça mesmo, à classe política em outros tempos. E agora oferece sério risco de minar pré-candidatura de peso em importante cidade do interior de Mato Grosso do Sul.

Mais

A dita denúncia trata de corrupção passiva, por três vezes, e já teve perícia judicial de áudios e oitiva de testemunhas. Sem contar os documentos, incluindo cheques de campanha. Agora, o processo está próximo do seu fim. Quem entende do assunto garante que dificilmente não haverá condenação.

O novo livro do guia de viagens Lonely Planet trouxe a Praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, como a segunda melhor praia do mundo, atrás apenas da The Pass, na cidade de Byron Bay, na Austrália. Com três quilômetros de comprimento e “pores do sol surpreendentes”, descreve a publicação, afirmando que Ipanema é um reduto de diferentes grupos urbanos, que usam os postos de salva-vidas numerados como referência e pontos de encontros.

Jessica Castro e Ana Maria El Daher

Iamonike

Será?

A insegurança política instalou-se no PL de Campo Grande, pois “a cada semana” aparece alguém se arvorando como pré-candidato a prefeito e, conforme as declarações, com “aval” do ex-presidente Jair Bolsonaro. Maldosamente, adversários têm dito que, mais um pouco, será preciso trocar a lâmpada da frente. Essa gente...

Atacado

Por falar em PL, até o momento já se cogitou as pré-candidaturas do deputado federal Marcos Pollon, presidente estadual da sigla, que pulou fora; Gabriel Pollon, irmão do parlamentar, mas a ideia não vingou; Capitão Contar, ex-deputado estadual pelo PRTB; João Henrique Catan, deputado estadual; e agora o recém-filiado ao partido deputado estadual cassado Rafael Tavares. Ufa!

Na espera

Para colocar mais água na fervura do caldeirão da turma do PL, a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, do PP, disse que espera aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro e citou o prazo até as convenções para uma decisão. No caso, ela quer o apoio dele, de quem foi ministra e muito respeitada pelo ex-chefe, à reeleição da prefeita Adriane Lopes. O peso político da parlamentar é fortíssimo, pois, somando todos os votos dos que pleiteiam candidatura própria, não chegam nem aos pés dos mais de 800 mil votos que ela obteve em Mato Grosso do Sul.

Aniversariantes

Colaborou Tatyane Gameiro