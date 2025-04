Festa da Linguiça de Maracaju começa nesta sexta (2)

Campo Grande

O encontro, chamado Aventuri, acontecerá dos dias 1 a 4 de maio

Dos dias 1 a 4 de maio, Campo Grande será palco de um dos maiores eventos infantis do Estado: o Aventuri 2025. Com o tema “Missão Celeste”, o encontro deve reunir 2 mil crianças de 6 a 9 anos de idade na Colônia de Férias da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande).

O evento é promovido pelo Clube de Aventureiros, um projeto mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia que tem o foco de desenvolver áreas físicas, mentais e espirituais das crianças nessa faixa etária, bem como de suas famílias.

Aventuri

O Aventuri é um grande acampamento com atividades recreativas, educativas e espirituais para as crianças e seus responsáveis. O objetivo é unir as crianças de todos os clubes do estado presentes, proporcionar momentos que fortaleçam não apenas o corpo e a mente, mas também a fé.

Serão quatro dias de desafios, gincanas, oficinas e palavras sobre a missão celeste que eles devem encarar aqui na terra.

Aventureiros

Os Aventureiros são crianças que integram uma rede de clubes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está presente em todo o mundo. Cada clube tem o objetivo de trabalhar com os pequenos para que eles se tornem cidadãos conscientes.

Segundo o líder dos aventureiros em Mato Grosso do Sul, Rodrigo Assi, o Aventuri não é somente uma programação divertida, mas sim, uma oportunidade de desenvolvimento.

"O Aventuri é um encontro especial onde as crianças não apenas se divertem, mas também aprendem que são chamadas por Deus para uma missão maior. Queremos que cada pequeno aventureiro saia daqui sabendo que faz parte de um plano celestial e que tem um propósito nesta Terra”, fala.

No Brasil, existem mais de 7 mil clubes de Aventureiros, com 250 mil membros. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 50 clubes participarão do Aventuri.

Márcia Cristina Knapik é diretora do clube de Aventureiros Turminha do Pantanal, o maior clube de aventureiros de Mato Grosso do Sul. Há 27 anos no clube, nesta edição do Aventuri, ela estará cuidando, juntamente com a equipe, de 60 crianças inscritas e seus pais, totalizando quase 165 pessoas.