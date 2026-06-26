Fim de semana tem música, festas juninas, espetáculos teatrais, cinema e muito mais - Ricardo Gomes

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O último fim de semana de junho chega repleto de atrações culturais, musicais e gastronômicas em Campo Grande. Entre os destaques da programação estão a homenagem aos 81 anos de nascimento de Raul Seixas, festas juninas espalhadas pela cidade, espetáculos teatrais gratuitos e a exibição de um documentário sobre mulheres indígenas em contexto urbano.

Com a previsão de temperaturas mais amenas após os dias de frio intenso registrados nesta semana, o cenário promete ser favorável para quem deseja aproveitar os eventos ao ar livre e as atividades culturais programadas entre hoje e domingo.

Música

Os fãs do rock nacional têm encontro marcado amanhã, quando o Buteco do Miau recebe o espetáculo “Especial 81 anos de Raul Seixas”. A partir das 21h, as bandas Moscas de Bar e Os Alquimistas voltam a dividir o palco para celebrar a trajetória daquele que ficou conhecido como o Pai do Rock Brasileiro.

A apresentação dá continuidade a uma proposta iniciada em 2025, quando os grupos realizaram um show em homenagem aos 80 anos do cantor baiano.

Desta vez, o repertório promete revisitar diferentes fases da carreira de Raul, reunindo clássicos como “Metamorfose Ambulante”, “Maluco Beleza”, “Ouro de Tolo” e “Sociedade Alternativa”.

Nascido em Salvador em 28 de junho de 1945, Raul Seixas marcou a música brasileira ao combinar elementos do rock and roll com ritmos nacionais, filosofia, crítica social e referências à contracultura.

Décadas após sua morte, em 1989, continua sendo uma das maiores influências para músicos e admiradores do gênero.

“Raul Seixas é uma referência obrigatória para qualquer pessoa que gosta de rock. As músicas dele continuam atuais e dialogam com públicos de diferentes idades. É um artista que atravessa o tempo sem perder força”, afirma Cabelo, vocalista e fundador da banda Moscas de Bar.

Criada em 1993, a Moscas de Bar tornou-se uma das formações mais tradicionais da cena roqueira campo-grandense, enquanto Os Alquimistas, surgidos em 2013, consolidaram espaço no cenário independente sul-mato-grossense ao explorar sonoridades ligadas ao rock de garagem e à psicodelia.

Para Boloro, integrante das duas bandas, o tributo também representa uma forma de fortalecer a cena local.

“Fazer esse tributo ao Raul é sempre uma experiência especial. No ano passado a resposta do público foi incrível e resolvemos repetir a dose. Raul faz parte da formação musical de muita gente e continua influenciando músicos até hoje”, destaca.

Os ingressos custam R$ 20.

Festas Juninas

Entre hoje e domingo, o Shopping Bosque dos Ipês realiza o Arraiá Bosque dos Ipês, em parceria com a Feira Bosque da Paz.

A programação acontece na praça de alimentação e reúne apresentações musicais, comidas típicas e decoração temática.

A abertura será hoje, das 17h às 22h, com show do Grupo Sampri. Amanhã, a animação fica por conta da dupla Kleber & Ruan. Já no domingo, o encerramento terá apresentação do Grupo Flor de Pequi.

Além da música ao vivo, o público encontrará pratos tradicionais das festas juninas, brincadeiras e atividades voltadas para todas as idades.

Outra opção para quem não abre mão de uma boa festa junina é o 1º Arraiá da Hub, realizado hoje, a partir das 18h.

A edição especial da Feirinha Casa Hub transformará o espaço em um grande arraial com cerca de 20 expositores oferecendo comidas típicas, pratos regionais e doces tradicionais.

Entre as opções gastronômicas estão espetinhos, pastel, arroz de carreteiro, macarrão pantaneiro, milho recheado, canjica, bolos, maçã do amor e quentão.

A trilha sonora ficará sob responsabilidade do Grupo Flor de Pequi, que promete colocar o público para dançar ao som de muito forró.

A entrada é gratuita.

Cinema

CINEMA “Supergirl”- Kara Zor-El se une à jovem Ruthye Marie Knoll em uma jornada espacial marcada por desafios e vingança

Foto: Divulgação

Entre os lançamentos da semana está “Supergirl”, que apresenta uma versão mais madura e complexa da heroína kryptoniana. Na trama, Kara Zor-El se une à jovem Ruthye Marie Knoll em uma jornada espacial marcada por desafios e vingança.

Outra estreia é “Segredo Obscuro”, suspense que acompanha uma atriz em busca de uma nova oportunidade profissional. Ao ingressar em uma misteriosa empresa de bem-estar, ela passa a descobrir segredos inquietantes envolvendo desaparecimentos e manipulação.

Teatro

No Sesc Teatro Prosa, a noite de hoje será marcada pela apresentação de “Tesoura”, montagem do Teatral Grupo de Risco.

TEATRO “Seco” - A peça mergulha nas relações humanas contemporâneas por meio da convivência de dois personagens que compartilham o mesmo espaço e enfrentam conflitos, desejos, memórias e transformações

Foto: Ricardo Gomes

Escrita por Yago Garcia e dirigida por Ewerton Goulart, a peça acompanha a relação intensa e conflituosa entre dois personagens que enfrentam dependência emocional, violência e questões ligadas à sexualidade.

Inspirado livremente na obra de Plínio Marcos, o espetáculo tem classificação indicativa de 16 anos.

Amanhã, às 16h, o espaço recebe “Pelega e Porca Prenha – Episódio: Na Mata do Pequi”, do Grupo Ubu.

Voltada ao público infantil, a montagem acompanha dois irmãos que se perdem na floresta e encontram personagens do folclore brasileiro, como Curupira, Pisadeira e Boca de Sapo.

Outra atração é o espetáculo “SECO”, do Grupo Fulano di Tal, que realiza curta temporada gratuita na Estação Cultural Teatro do Mundo.

As apresentações ocorrem amanhã, às 19h30min, e no domingo, às 18h.

Com classificação para maiores de 18 anos, a peça mergulha nas relações humanas contemporâneas por meio da convivência de dois personagens que compartilham o mesmo espaço e enfrentam conflitos, desejos, memórias e transformações.

Criado durante o período da pandemia, o espetáculo passou recentemente por um processo de atualização artística e busca aproximar espectadores e atores em uma experiência intimista.

Segundo o diretor Marcelo Leite, a montagem representa um importante espaço de experimentação dentro da trajetória do grupo.

Documentário

A cultura indígena também ganha destaque na programação da semana com o documentário “Kaguateka: Aquelas que Resistem”, dirigido por Gleycielli Nonato Guató.

Após a pré-estreia realizada na Aldeia Urbana Água Bonita, o filme terá nova exibição gratuita hoje, às 19h, no Museu da Imagem e do Som (MIS).

A produção acompanha histórias de mulheres indígenas que vivem entre seus territórios tradicionais e os centros urbanos, mostrando os desafios de manter vivas suas identidades culturais, línguas, danças e modos de vida.

Uma das protagonistas é Mirian Marcos Tsibodowapré, indígena terena da Terra Indígena Taunay Ipegue, que atualmente reside em Campo Grande.

Para ela, o documentário evidencia que a mudança para a cidade não rompe os vínculos com a ancestralidade.

“Mesmo na cidade não deixamos de ser indígenas, mantendo a nossa cultura, a nossa língua, a nossa dança e a nossa cosmovisão”, afirma.

O projeto recebeu recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) e contou com apoio técnico do Comitê de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Feira de Vinhos

Quem aprecia experiências gastronômicas poderá visitar a feira de vinhos realizada no estacionamento coberto do Comper Itanhangá.

O evento acontece até amanhã, das 19h às 22h, reunindo rótulos nacionais e internacionais provenientes de 14 países.

A programação inclui degustações orientadas pelo sommelier Charles de Carvalho, pratos elaborados pelo chef Edu Rejala e apresentações musicais ao vivo.

Os ingressos custam entre R$ 109 e R$ 119 e garantem acesso às degustações durante todo o período do evento.