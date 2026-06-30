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Deus é brasileiro

Freiras torcedoras de Dourados já têm mais de 8 milhões de views

Irmãs Clarissa do Mosteiro Santa Maria dos Anjos voltaram a viralizar na internet com a comemoração após a virada do Brasil sobre o Japão na última segunda-feira (29)

Karina Varjão

Karina Varjão

30/06/2026 - 14h30
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As freiras do Mosteiro Santa Maria dos Anjos, de Dourados, que voltaram a viralizar nas redes sociais com um vídeo da torcida celebrando a virada da Seleção Brasileira sobre o Japão na última segunda-feira (29), já acumulam mais de 8,2 milhões de visualizações. 

O grupo chamou a atenção justamente pelo contraste da vida reservada das fiéis, que moram no local em busca de uma vida de oração e trabalho interno, com a celebração acalorada diante da vitória do Brasil por 2 a 1 no jogo da primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo.

Na rede social do Mosteiro, foram publicados dois vídeos, um de cada gol da seleção. O primeiro já tem mais de 601 mil visualizações  e mais de 3,5 mil comentários. Já o segundo vídeo, do gol da virada, acumula mais de 6,3 milhões de visualizações e 19,7 mil comentários. 

Mas essa não é a primeira vez que as mulheres chamam a atenção pela torcida nos jogos. Na página oficial do mosteiro, elas também aparecem torcendo no último jogo da fase de grupos da Seleção, no dia 24 de junho, contra a Escócia. 

A vitória do Brasil também rendeu celebrações das Irmãs Clarissas que também viralizaram, com 1,6 milhões de visualizações. O jogo aconteceu em uma noite fria em Dourados. Por isso, as freiras aparecem com cobertores e abraçadas a baldes de pipoca, mesa decorada de verde e amarelo e balançando bandeirinhas do Brasil. 

No instagram, as Irmãs afirmaram que o jogo contra a Escócia foi o primeiro que conseguiram assistir, devido a rotina de orações e que estavam preparadas para assistir o jogo contra o Japão. 

A comemoração acalorada no jogo de ontem chamou a atenção da imprensa nacional e internacional. O vídeo foi compartilhado por jornais como o Correio Braziliense, Uol, Terra e BBC e também foi repostado pelo ator Jhonatan Roumie, conhecido pelo seu papel de Jesus na série The Chosen.

Em nota, o Mosteiro afirmou que não estão conseguindo responder às mensagens e pedidos de entrevistas devido à vida de oração, mas que irão assistir ao jogo no próximo domingo, quando o Brasil enfrenta a Costa do Marfim ou a Noruega (quem vencer a partida de hoje), às 16h (de MS). 

"Devido a viralização do nosso vídeo nas redes, estamos recebendo muitos pedidos de entrevistas e muitas mensagens, agradecemos a todos! Ficamos muito felizes com a repercussão positiva do nosso vídeo, no entanto, a nossa vida de oração é bastante exigente, por isso não conseguiremos responder mais pedidos de entrevistas ou solicitações. Estamos rezando por todos, e no domingo estaremos juntos para ver o Brasil novamente!", afirmou. 

Apesar da vida reservada, o mosteiro participa de celebrações especiais da Igreja Católica e recebe visitas de bispos e padres. Parte desses momentos costuma ser compartilhada nas redes sociais, como uma maneira de aproximação entre a comunidade digital e a fé.

Veja o vídeo abaixo. 

Preservação histórica

Artista lança em julho cartilha ilustrada sobre complexo ferroviário de Campo Grande

Projeto Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário será lançado no Casarão Thomé com exposição, teatro, música e palestra sobre preservação do patrimônio histórico

29/06/2026 08h30

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Projeto iniciado em 2024, Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário ganha segunda etapa com foco na história das ferrovias em Mato Grosso do Sul

Projeto iniciado em 2024, Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário ganha segunda etapa com foco na história das ferrovias em Mato Grosso do Sul Dafne Alana

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Os trilhos da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) não apenas transportaram passageiros e mercadorias. Eles ajudaram a desenhar o mapa de Campo Grande e influenciaram diretamente a formação econômica, social e cultural de Mato Grosso do Sul.

Mais de um século depois, parte dessa história permanece de pé em estações, casas ferroviárias e construções históricas espalhadas pela Capital, enquanto outras sucumbem lentamente ao abandono e à ação do tempo.

É justamente para impedir que essas memórias desapareçam que nasce a segunda edição do projeto Resquícios do Tempo, da artista visual Sara Welter, conhecida artisticamente como Syunoi.

A nova cartilha ilustrada, intitulada Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário, será lançada no dia 3 de julho, a partir das 17h, no Casarão Thomé, em Campo Grande, durante um evento gratuito que reunirá pesquisa histórica, artes visuais, teatro, música e debates sobre preservação patrimonial.

Além do caráter educativo, a publicação propõe um novo olhar sobre a ferrovia que impulsionou o crescimento da cidade e transformou a região em um importante polo de desenvolvimento.

Projeto iniciado em 2024, Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário ganha segunda etapa com foco na história das ferrovias em Mato Grosso do SulDesenhos de nanquim e carvão ajudam a transmitir o desgaste sofrido pelos locais históricos de Campo Grande
Foto: Dafne Alana

ARTE QUE PRESERVA

A origem do projeto remonta à pandemia, quando Sara iniciou uma pesquisa independente sobre prédios históricos e abandonados de Campo Grande.

A curiosidade em entender a história desses lugares, muitas vezes ignorados por quem passa diariamente por eles, resultou em uma série de desenhos produzidos em nanquim e carvão.

Foi essa coleção artística que deu origem, em 2024, à primeira cartilha Resquícios do Tempo: Redescobrindo Campo Grande, distribuída gratuitamente em escolas, bibliotecas e espaços culturais da cidade.

“A ideia surgiu primeiro pelos desenhos. Eu queria entender o que eram aqueles lugares que estavam no cotidiano da cidade e passavam despercebidos pela maioria das pessoas. Alguns estavam abandonados. Os desenhos foram uma forma de guardar esses espaços na memória e manter essas histórias vivas”, explica a artista.

Ela lembra que um dos casarões retratados na primeira edição desabou poucos meses após o lançamento da cartilha.

“Hoje só restaram os desenhos e as fotografias daquele lugar. Isso mostra como a arte também pode ser uma forma de preservação”, afirma.

Ao todo, cerca de 2.500 exemplares da primeira edição, incluindo versões em braille, foram distribuídos gratuitamente.

TRILHOS DE CG

Se na primeira edição o foco estava em patrimônios históricos diversos da Capital, desta vez a pesquisa voltou-se exclusivamente ao Complexo Ferroviário da antiga NOB, conjunto tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Segundo Sara, a escolha do tema nasceu da importância que a ferrovia possui para a história do Estado.

“Desde criança eu ouvia falar dos trens cruzando o Pantanal, das pessoas que chegaram aqui de trem. Sempre tive curiosidade de entender melhor essa história. Depois de conversar com pesquisadores e pessoas que trabalham com patrimônio, percebi que era necessário fazer uma pesquisa mais profunda”, conta a artista.

Durante meses, ela mergulhou em documentos, bibliografias, entrevistas e visitas aos locais históricos ao lado da arquiteta Bruna Costa Dias, integrante da equipe do Iphan em Mato Grosso do Sul.

Enquanto Bruna ficou responsável pelo levantamento técnico e histórico, Sara percorreu os espaços retratados, registrando detalhes arquitetônicos, fotografando edificações e ouvindo relatos de moradores.

O resultado é uma cartilha que reúne informações sobre 12 patrimônios ligados à ferrovia, entre eles a Estação Ferroviária, o Casarão Thomé, a Casa da Chefia, a Casa dos Empregados, a Caixa D’Água da NOB, a antiga baldeação para Ponta Porã e os vagões abandonados que permanecem como testemunhas silenciosas da história.

CONSTRUÇÃO

A nova edição exigiu aproximadamente quatro meses de produção.

Foram cerca de dois meses dedicados à pesquisa histórica, seguidos por outros meses de elaboração das ilustrações e finalização editorial.

Cada desenho foi produzido manualmente em nanquim e carvão, técnica que acompanha a artista desde o início de sua trajetória.

“O ‘Resquícios’ fala justamente desse abandono, desses lugares antigos dos quais sobraram apenas restos e histórias. O nanquim e o carvão ajudam a transmitir essa estética do desgaste do tempo, dos contrastes, da memória que insiste em permanecer”, detalha.

Embora todos os desenhos utilizem a mesma técnica, Sara explica que o tempo de produção varia conforme a riqueza de detalhes de cada construção.

“Alguns são muito mais complexos, exigem bastante observação e comparação com fotografias antigas e atuais. Produzir toda a série demanda bastante tempo”, pontua Sara.

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Assim como ocorreu na primeira edição, a nova cartilha terá distribuição gratuita em escolas, bibliotecas, instituições culturais e também contará com exemplares em braille.

Além disso, oficinas educativas voltarão a fazer parte do projeto.

Na edição anterior, estudantes da Rede Municipal de Ensino (Reme) conheceram a história de diferentes patrimônios de Campo Grande e produziram desenhos que deram origem à chamada “Árvore da Memória”, instalação coletiva construída durante as atividades.

“As oficinas ajudam os alunos a compreender que aqueles lugares contam a história da cidade e também fazem parte da história deles. Todo mundo fica muito curioso para saber como os desenhos foram feitos e quais histórias existem por trás de cada patrimônio”.

Para Sara, iniciativas como essa fortalecem a educação patrimonial.

“A educação patrimonial faz com que as pessoas entendam a importância de conservar nossa história. É isso que mantém nossa cultura viva”, afirma.

PROGRAMAÇÃO

O lançamento da cartilha foi pensado como um encontro entre diferentes expressões culturais.

Durante toda a programação, o público poderá visitar a exposição com os desenhos originais produzidos para a publicação.

O evento contará ainda com palestra do historiador José Augusto Carvalho dos Santos, chefe da Divisão Técnica do Iphan em Mato Grosso do Sul, abordando a importância da preservação do patrimônio histórico.

Também haverá intervenção cênica do espetáculo “As Miragens do Asfalto”, apresentada pelo Teatro Imaginário Maracangalha.

Na parte musical, a banda Alien Sputnik fará um show acompanhado por um video mapping criado por Natacha Ik, projetado nas paredes do Casarão Thomé.

As imagens utilizadas na projeção foram produzidas a partir da video-performance da artista Madu Flores, registrada em um percurso performático filmado por Eduardo Marques e por Sara Welter.

>> Serviço

Lançamento da cartilha Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário

Data: Sexta-feira;
Horário: a partir das 17h;
Local: Casarão Thomé;
Endereço: Rua 14 de Julho, nº 3.169, Bairro São Francisco, Campo Grande;

A entrada é gratuita.

DIÁLOGO

Parece que a audiência pública sobre os "fios soltos" promete não deixar... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo desta segunda-feira (29)

29/06/2026 00h01

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Coluna Diálogo

Coluna Diálogo

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Antoine de Saint-Exupéry - escritor francês

"Na vida, não existem soluções. existem forças em marcha: é preciso criá-las e, então, a elas seguem-se as soluções"

FELPUDA

Parece que a audiência pública sobre os “fios soltos” promete não deixar nenhuma ponta solta na organização. Além do plenário reservado para o dia 1º de julho, também foi solicitado à Mesa Diretora da Assembleia de MS cerimonial, sala médica, copa, segurança, sonoplastia, taquigrafia, informática, multimídia, banners, convites e cobertura completa de TV e rádio estatais, entre outros apoios. Faltou pouco para incluir um tapete vermelho na entrada. Em ano eleitoral, até discussão sobre fios ganha produção de evento e aquela “energia”.

Coluna Diálogo

Cobrança

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou proposta que permite usar recursos do FGTS de agressores para indenizar vítimas de violência doméstica. Depois de esgotados todos os recursos, a conta pode chegar ao Fundo de Garantia do condenado.

Mais

Se aprovado em definitivo, o projeto acrescentará uma nova modalidade de saque. E esta é a tal que ninguém, evidentemente, vai querer solicitar. Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Coluna DiálogoSilvana e Lucimar Couto. Foto: Arquivo Pessoal
Coluna DiálogoDra Iara Resende. Foto: Arquivo Pessoal

Terceirizando

Há quem diga, com fina ironia, que a Prefeitura de Campo Grande encontrou no Ministério Público seu mais eficiente serviço de diagnóstico. A cada semana um novo inquérito revela falhas, sobretudo na saúde pública. Se continuar nesse ritmo, bastará acompanhar as investigações para conhecer os problemas da administração. Nesse cenário, a Câmara Municipal corre o risco de exercer apenas papel decorativo, enquanto outros fiscalizam.

Confetes

O pré-candidato ao governo pelo PT, Fábio Trad, esbanjou entusiasmo ao descrever o presidente Lula. Foram tantos elogios que, por pouco, não sugeriu a abertura de um processo de canonização. O retrato exibiu apenas virtudes e conquistas, deixando discretamente de lado capítulos como “mensalão”, escândalos na Petrobras e a conhecida vocação arrecadatória dos governos petistas. Na política, como na arte, toda obra depende do enquadramento.

Mesmice

A passagem do presidente Lula por Mato Grosso do Sul foi rápida, quase como uma estrela cadente. Visitou municípios, distribuiu indiretas aos adversários, repetiu críticas e voltou a comparar o Brasil a um galinheiro, mas onde ninguém pode cantar de galo, uma referência indireta ao presidente dos EUA, Donald Trump. O problema não foi a metáfora, mas a falta de novidade. O discurso parecia guardado na estante há alguns mandatos, apenas retirado do armário para mais uma viagem oficial. 

ANIVERSARIANTES

  •  ELENIR PULCENA DO AMARAL JÚNIOR,
  • NELLY BRAGA DE SOUZA,
  • ANDRÉ FURQUIM,
  • PATRÍCIA MARA DA SILVA,
  • PAULO ROBERTO BARROS DA COSTA,
  • EDVAL PEREIRA DA SILVA,
  • PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA,
  • MALXIMO DE OLIVEIRA,
  • DR. PEDRO RUBENS PREVATTO,
  • JOSÉ LUIZ MEDALHA,
  • FLÁVIO MENDONÇA DE BRITTO,
  • PEDRO VALTERMAR D’ABADIA,
  • JOSÉ PEDRO MARTINÊS POMPEU DE CAMARGO,
  • PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
  • GABRIEL PINEIS,
  • CRISTIANA FIGUEIREDO,
  • ERIK LOPES GOMES,
  • MICHELLE ROSSI,
  • PEDRO DORISMAR REZENDE MARQUES,
  • EVA XIMENES,
  • APARECIDA PEDRA DE CAMPOS CACHO,
  • PEDRO RONNY ARGERIN,
  • PAULO HENRIQUE PACHE ANACHE,
  • GUILHERME DE CASTRO BARBOSA NETO,
  • PEDRO HENRIQUE TADEU COX,
  • GILDA MARIA BUAINAIN DE PAULA,
  • PEDRO SEBASTIÃO CASTRO MIZIARA,
  • JAIR FERREIRA DA SILVA,
  • HÉLIO CABRAL CAPRIATA,
  • IVANIR LUZE DE CASTRO,
  • FRANCISCO EDUARDO PEREIRA,
  • ELIAS CARVALHO DE ALMEIDA,
  • HÉLIO FIGUEIREDO GIUGNI DE OLIVEIRA,
  • SIDNÉIA APARECIDA COSTA REZENDE,
  • PEDRO CÂNDIDO DA SILVA,
  • GIGLIOLA CRISTINA DE ARAÚJO MARTINS,
  • ERIKA NARLA LEITE BRITEZ,
  • VIRGINIA ELIZA LEITE D’ÁVILLA,
  • ANTÔNIO PEREIRA VIRAÇÃO,
  • EVANA GONÇALVES SILVA,
  • ILZA SALDANHA MACHADO,
  • BIAN ROBERTO NANTES ARAUJO,
  • MYLENE DUAILIBI,
  • PEDRO CARRILHO DE ARANTES,
  • PIERINA GRACIOLLI,
  • IZAIAS GOMES FERRO JUNIOR,
  • MICHELLY BRUNING YAMADA,
  • PEDRO ANDRÉ SCAFF RAFFI,
  • MÁRIO BATISTA,
  • PEDRO CORREIA RODRIGUES,
  • ANA BEATRIZ SILVA,
  • MARIA LÍVIA MARIANI,
  • GLEIDE PEREIRA,
  • SANDRA MARA SODRÉ SUAREZ,
  • LÚCIO FONTES,
  • PEDRO VITOR MARTINS DA SILVA,
  • ANTÔNIO ORLANDINO GURGEL DO AMARAL,
  • PEDROSINA REZENDE DE OLIVEIRA,
  • ANTÔNIO SATURNINO FILHO,
  • AMILCAR VALLE,
  • PEDRO PAULO MARCOR,
  • PAULO ALBERTO CASTELLO BRANCO JÚNIOR,
  • ROSA EUGÊNIA FIGUEIREDO COSTA,
  • PEDRO ARLEI CARAVINA,
  • MILTO EIICHI YAMASAKI,
  • PEDRO DANIEL ANUNCIAÇÃO,
  • CELSO FONTOURA CORRÊA,
  • HELOISA HELENA DA CUNHA PIMENTEL,
  • JORGE FREIRE DO AMARAL,
  • LUIZ ALBERTO TEIXEIRA,
  • HUGO DE CARVALHO,
  • MARIA EMÍLIA AZEVEDO,
  • FERNANDO AUGUSTO ALVES,
  • PRICILLA DE CASSIA MARECO,
  • LUIZ HENRIQUE FLORES,
  • ROSELI NEIARA CESAR DE QUEIROZ,
  • FERNANDA DA COSTA NOGUEIRA LYRIO,
  • ANA CARLA MONTEIRO PAIVA,
  • DIRLEI HORN,
  • VERA ISMÊNIA BARBOSA LANZARINI,
  • MILENE SADDI CHAVES,
  • VERA LÚCIA PEREIRA DE ALMEIDA,
  • THAÍS CARRARA DE PAULA,
  • NÁDIA CAMPOS SILVA,
  • ALEXANDRE SANTOS ARGUELLO,
  • PEDRO MENDES COUTO,
  • VALTER ALMEIDA DA SILVA,
  • PAULO ROBERTO DE SOUZA,
  • JÚLIA MARIA DE OLIVEIRA,
  • PEDRO GALVÃO PRATA TEODORO,
  • CARLOS EDUARDO COELHO SEREJO,
  • GUSTAVO MAROSO GESSI,
  • ANA CARLA PEREIRA DA SILVA,
  • PEDRO SORTICA JACQUES,
  • ABÍLIO CARLOS MAZINI,
  • RAQUEL RAYSARO,
  • HELDER BARUFFI,
  • MAYARA ABDALLAH FERNANDES,
  • IARA SILVIA VIEIRA CASTOLDI,
  • MARIA MADALENA DOS SANTOS DUCK,
  • GERONIMO WERHOISER AMORIM,
  • PAULO ALBERTO MITTELSTAEDT,
  • LILIAN MISQUIATTI STRUCHEL,
  • ELAINE OSHIRO,
  • RODRIGO FUNARI,
  • PABLO FERNANDO ROMERO LOPEZ,
  • DIEGO ABUD,
  • CLÉLIA CRISTIANY SOLDERA BONFIM DA LIMA

COLABOROU TATYANE GAMEIRO 

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