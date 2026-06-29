Parece que a audiência pública sobre os "fios soltos" promete não deixar... Leia na coluna de hoje

Antoine de Saint-Exupéry - escritor francês
"Na vida, não existem soluções. existem forças em marcha: é preciso criá-las e, então, a elas seguem-se as soluções"
FELPUDA
Parece que a audiência pública sobre os “fios soltos” promete não deixar nenhuma ponta solta na organização. Além do plenário reservado para o dia 1º de julho, também foi solicitado à Mesa Diretora da Assembleia de MS cerimonial, sala médica, copa, segurança, sonoplastia, taquigrafia, informática, multimídia, banners, convites e cobertura completa de TV e rádio estatais, entre outros apoios. Faltou pouco para incluir um tapete vermelho na entrada. Em ano eleitoral, até discussão sobre fios ganha produção de evento e aquela “energia”.
Cobrança
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou proposta que permite usar recursos do FGTS de agressores para indenizar vítimas de violência doméstica. Depois de esgotados todos os recursos, a conta pode chegar ao Fundo de Garantia do condenado.
Mais
Se aprovado em definitivo, o projeto acrescentará uma nova modalidade de saque. E esta é a tal que ninguém, evidentemente, vai querer solicitar. Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.
Terceirizando
Há quem diga, com fina ironia, que a Prefeitura de Campo Grande encontrou no Ministério Público seu mais eficiente serviço de diagnóstico. A cada semana um novo inquérito revela falhas, sobretudo na saúde pública. Se continuar nesse ritmo, bastará acompanhar as investigações para conhecer os problemas da administração. Nesse cenário, a Câmara Municipal corre o risco de exercer apenas papel decorativo, enquanto outros fiscalizam.
Confetes
O pré-candidato ao governo pelo PT, Fábio Trad, esbanjou entusiasmo ao descrever o presidente Lula. Foram tantos elogios que, por pouco, não sugeriu a abertura de um processo de canonização. O retrato exibiu apenas virtudes e conquistas, deixando discretamente de lado capítulos como “mensalão”, escândalos na Petrobras e a conhecida vocação arrecadatória dos governos petistas. Na política, como na arte, toda obra depende do enquadramento.
Mesmice
A passagem do presidente Lula por Mato Grosso do Sul foi rápida, quase como uma estrela cadente. Visitou municípios, distribuiu indiretas aos adversários, repetiu críticas e voltou a comparar o Brasil a um galinheiro, mas onde ninguém pode cantar de galo, uma referência indireta ao presidente dos EUA, Donald Trump. O problema não foi a metáfora, mas a falta de novidade. O discurso parecia guardado na estante há alguns mandatos, apenas retirado do armário para mais uma viagem oficial.
ANIVERSARIANTES
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COLABOROU TATYANE GAMEIRO