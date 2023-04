Gustavo Mioto e Luan Santana agitam a Expogrande e falam os próximos passos na carreira

Correio B+

Festejando 50 anos e 40 de carreira, Renata Castro Barbosa está no elenco do longa “Ninguém é de ninguém”, baseada em obra homônima, com direção de Wagner de Assis, que estreia no dia 20 de abril.

Recentemente, fez participação em Travessia como a mãe de uma adolescente assediada na internet por um pedófilo e está rodando a série "Matches", da Warner. Em breve, ela também poderá ser vista na série “A Magia de Aruna”, da Disney+.

Durante seis anos, Renata Castro Barbosa fez parte do elenco do extinto “Zorra”, na Globo, onde chegou a estrelar ao lado de seu namorado, o ator Léo Castro, o primeiro quadro fixo do humorístico chamado "Bia e Maurício", onde retratavam divertidas situações de um casal na quarentena provocada pela pandemia de Covid19. As esquetes - que também eram exibidas numa versão maior no Gshow - foram gravadas na casa da atriz

Seu primeiro trabalho foi na novela “Vale tudo”, mas a atriz ganhou destaque ao viver a doce Letícia no sucesso internacional, a novela “Tieta” também na TV Globo.

Depois disso, durante dois anos, a carioca participou da aclamada série infantil “Caça talentos” (que está sendo reprisado no Viva) e depois passou mais dois anos como a divertida Gislene, a bigoduda rival de Marinete, na série ”A Diarista”.

Renata Castro também estrelou as séries “Cilada” e “Alucinadas”, do Multishow, e fez parte do elenco de novelas como “O Profeta”, “Sete Pecados”, “Caras e Bocas” e “Amor à Vida”.

No cinema, atuou em 10 filmes , sendo o último lançado em 2017. Nos palcos, ela esteve em mais de uma dezenas de peças, como os sucessos “Os Famosos Quem” e “Toalete”.



Renata conversou com o Correio B+ esta semana com exclusividade e fala sobre seus 40 anos de carreira, família, TV, projetos e beleza aos 50.

Renata Castro é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Sérgio Santoian - Diagramação Denis Felipe/Denise Neves

CE - Renata, como você analisa esses seus 40 anos de carreira?

RC - Suados ! (risos). Quando olho para trás, vejo o quanto eu já caminhei. Não foi fácil. Muitas vezes pensei em desistir, mas sou apaixonada pelo que faço!

Sou muito orgulhosa de tudo que conquistei, das menores coisinhas, cada detalhe bobo, até as grandes conquistas. Ao longo desses anos conheci pessoas incríveis, trabalhei com ídolos, aprendi com eles… Tenho muito respeito pelo meu trabalho. Me sinto realizada, mas com muito a realizar ainda! Que venham mais 40!

CE - O que ainda não realizou na carreira e qual seu momento mais marcante?

RC - Ih, ainda não realizei muita coisa! Ainda não fiz uma grande vilã, por exemplo. Adoraria! Acho que seria um desafio e tanto! Tenho tantos momentos marcantes na minha trajetória, mas acho que minha cena com Bete Mendes em “Tieta” (em que vivíamos mãe e filha), onde nossas personagens conversam sobre a descoberta da traição do pai, foi um momento muito marcante pra mim.

Eu era muito nova e a Bete estava voltando a fazer novela. Foi lindo e ficou no meu coração nossa troca e nossa emoção. Outro momento bem marcante para mim foi a cena em que minha personagem apanha do namorado em “Amor à vida”. O Walcyr abordou esse tema de violência doméstica com primazia e foi uma cena difícil de fazer!

CE - Você estreou na TV em Vale Tudo e, em breve, vai poder ser vista no streaming da Disney Plus na série “A Magia de Aruna”. Como você observa o mercado do audiovisual desde seus primeiros trabalhos?

RC - Muita coisa mudou. Desde a tecnologia, com o 4K, por exemplo, até a forma como as pessoas assistem. No final de “Vale tudo”, por exemplo, colocaram TVs nos saguões dos teatros para ninguém perder. As pessoas pararam para assistir.

Hoje, elas poderiam ver depois, nos streamings, ou pelo celular sentados até dentro do ônibus. A chegada dos streamings é super importante para que se abra o mercado para mais gente trabalhar e para que o público tenha mais possibilidades de ver vários tipos de história. Quando comecei, as oportunidades eram menores para todos (público e equipes). Mas uma coisa não muda. A nossa vontade de contar uma boa história!

Renata Castro - Foto: Sérgio Santoian

CE - Hoje, com tanta experiência e reconhecimento, acha que fazer novelas ainda é importante pra carreira de atores no Brasil diante da diversidade de mídias hoje existentes?

RC - Que as novelas ainda dão visibilidade, é um fato. O brasileiro ainda é um povo noveleiro! Mas não acho que seja necessário fazer novela para se consolidar uma carreira.

Hoje em dia, tem tanta gente ganhando dinheiro e fazendo fama na internet sem necessidade de grandes esforços. E, ao mesmo tempo, tanta gente talentosa conseguindo mostrar seu trabalho sem depender de ninguém nessa mesma internet…

Acho que estamos no meio de uma mudança importante na forma de se fazer e consumir arte, mas, para mim, amor pelo que se faz, dedicação, estudo e perseverança ainda continuam sendo o fundamental.

CE - Seus últimos trabalhos foram ligados ao humor. É uma escolha sua? Na vida, como é o seu humor?

RC - Sabe que não. Eu nunca me importei se era ou não humor, Eu sempre gostei dos personagens. Se eu queria ou não contar aquela história. Mas a vida e os convites foram me levando mais para o humor, eu adoro! Amo fazer as pessoas rirem! Sou viciada em gargalhadas, tem coisa melhor?!

Mas não foi uma escolha. No filme “Ninguém é de Ninguém", que acabou de estrear nessa semana no cinema, por exemplo, eu não faço humor. Ao contrário. Trata-se de uma história densa, tensa, sobre relações abusivas.

É um filme espírita, dirigido pelo Wagner de Assis. E eu também adorei fazer, gosto de diversificar, gosto de bons personagens, e na vida, acho que sou bem-humorada. Não sou de me levar muito a sério, rio de mim, sem nenhum problema., prefiro levar a vida assim. Mas quando estou de mau humor também, aí sou BEM chata! Meu filho e meu namorado que o digam! (risos)

CE - Seu filho João está fazendo 18 anos... Como é a Renata mãe? Como é criar um filho em tempos de discussão aberta contra homofobia, racismo, feminismo, misoginia…?

RC - Eu amo ser mãe! O João é um filho incrível. Desde pequeno sabe que pode falar o que quiser comigo. Sempre conversamos sobre tudo.

Diálogo é fundamental para todo mundo...ainda mais na relação entre pais e filhos. Sempre fiquei atenta para criar em homem bacana, que respeitasse as mulheres, que pudesse ser quem ele quisesse, que respeitasse e admirasse as diferenças…

E quando digo ficar atenta não é só em palavras, é em ação. Acho que filhos aprendem com nosso exemplo, com nossas atitudes no dia a dia. Acho que deu certo.

Renata Castro - Foto: Sérgio Santoian

CE - Como foi se perceber fazendo 50 anos de idade?

RC - Não vou mentir... Quando foi chegando o meu aniversário foi que eu parei para pensar nisso e me assustei. Nos foi dito o tempo todo que mulheres com 50 anos estão em final de carreira, que estão velhas para isso ou para aquilo…

Quando me dei conta que estava me deixando levar por um conceito estúpido, relaxei. O tempo só anda para frente. E que bom!

Não tenho mais o peito tão em pé como nos meus 20 anos, mas posso garantir que sou uma mulher muito melhor! E para mim é o que está valendo. Tenho muita lenha para queimar ainda e hoje sou muito mais ativa e corajosa do que nos meus 20. Acredite, me prefiro muito mais hoje.

CE - Como a Renata Castro cuida da beleza/estética?

RC - Nunca fui muito vaidosa, para desespero da minha mãe! (risos) E ainda não sou muito dos cremes e tratamentos estéticos. Me importo mais com a saúde e em me sentir bem.

Nunca gostei de musculação, academia...mas hoje até que estou gostando. Penso que é um tempo que tiro só para mim, que estou cuidando de mim agora para poder ser uma velhinha ativa. Mas confesso que prefiro quando o treino acaba! (risos)

CE - É a favor de plásticas/procedimentos estéticos? Já recorreu a eles?

RC - Sou a favor da pessoa fazer o que ela quiser com o corpo dela. Posso até achar que a pessoa exagerou, mas se ela se sente bem, quem sou eu pra falar alguma coisa. Não fiz nada ainda, mas faria se achasse que iria me deixar mais segura, mais feliz. Sou medrosa com coisas muito invasivas, confesso!

Na novela VALE TUDO - TV Globo - Divulgação



CE - Em suas redes sociais vemos bastante registros do seu cotidiano familiar, com seus amigos e namorado. Como você lida com a questão da privacidade?

RC - O que vocês acompanham na minha rede social é o que eu não tenho problema em mostrar ou até acho legal compartilhar. Mas não sou o tipo de pessoa que faz stories da vida, que registra tudo o tempo todo… E respeito a vontade do outro que está comigo.

Por exemplo, o João, meu filho, não gosta que eu poste foto dele sem ele saber. Então, eu não faço. Essa é a privacidade dele. E se seu quero que respeite a minha, tenho que respeitar a dele. Sou daquelas que pergunta se pode postar para quem está na foto ou vídeo comigo.



CE - E como é a sua relação com os fãs?

RC - Adoro! Gosto da troca e respondo todas as mensagens, ouço as histórias, os recados… Tenho muito carinho e respeito por eles. Muitos me mandam vídeos de cenas minhas que eu não tinha arquivado. Às vezes sabem mais do que eu do trabalho que fiz anos atrás.



CE - Você namora Leo Castro, também ator, com quem você já trabalhou no extinto Zorra, da TV Globo. Como é se relacionar com alguém da mesma profissão?

RC - Muito tranquilo. Admiramos o trabalho um do outro e respeitamos nossas escolhas profissionais. A gente entende as ausências, as ansiedades e os medos profissionais um do outro. Acho que isso facilita tudo. Ele é um parceirão de vida!

Com o namorado Léo Castro - Divulgação



CE - Quais os seus próximos projetos?

RC - Essa semana foi lançado nos cinemas o filme “Ninguém é de Ninguem” do qual faço parte e, em breve, estreia a série “A Magia de Aruna”, da Disney Plus.

No ano que vem estreiam os longas “A missão de Ulisses” e “Malandro: o errado que deu certo”. No momento, estou rodando a série “Matches”, da Warner, e escrevendo um texto para teatro que pretendo montar ainda em 2023. Ou seja, tenho muitos projetos e quero mais!



CE - O que espera para seus próximos 50 anos?

RC - Ter saúde! Quero continuar trabalhando e poder ver um mundo menos individualista, menos raivoso e com mais oportunidades iguais a todos. Parece piegas, eu sei, mas eu realmente acredito que uma sociedade com mais amor e oportunidade de vida para todos fará a gente viver com mais em paz e melhor.

Na novela AMOR A VIDA - Divulgação

CE - Aliás, em tempos de muita discussão sobre etarismo, o que tem a dizer para as mulheres?

RC - Que a gente não acredite que não temos idade para isso ou para aquilo. O tempo é relativo, a vida é nossa e a gente faz o que quiser! É hora de acabarmos com essa cultura de que depois de certa idade as pessoas perdem seus encantos e precisam ter limites. Também espero ver mais mulheres apoiando umas às outras, sem criticas e julgamentos. Se estamos “envelhecendo” é porque estamos vivas e isso já é um bom motivo de seguir em frente.