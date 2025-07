Jovem que viaja em Celta acompanhada de Golden Retriever chega a MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A jovem Ana Clara Uchôa, de 25 anos, com sua companheira Ísis, uma Golden Retriever de cinco anos, está em uma viagem pelo país a bordo de um Celta ano 2005, com 273 mil quilômetros rodados, que teve como primeira parada Coxim, município localizado a 253 km de Campo Grande.

Com a chegada em terras sul-mato-grossenses, esse é o 14º estado que Ana Clara, natural de São José dos Campos, visita com o Celta, que passou por uma adaptação, se transformando em um motorhome.

A bordo do veículo, batizado como Ozzy, na primeira etapa da viagem saiu de São Paulo até o Rio Grande do Norte e outras unidades da federação.

Na segunda fase, com o percurso repaginado, passou por Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e, em uma mudança de rota que a trouxe até o Estado do Pantanal.

“Nosso objetivo é conhecer, zerar todos os estados brasileiros, são 26, estamos no 14°, e conhecer a América do Sul de Celtinha. O objetivo é conhecer a América do Sul. Então, entre idas e vindas pelo Brasil, conhecer todos os países e estados brasileiros”, explicou Ana Clara.

Ao cruzar a fronteira entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, uma alteração no planejamento de última hora muito comemorada, mesmo que a BR-153 estivesse com trecho em obras, a chegada foi de muita expectativa.

O objetivo está em Machu Picchu, no Peru. Por ora, a viagem acabou sendo dividida em duas etapas, o que envolveu mudança de rota e replanejamento do percurso.

Isso tem alegrado muito os sul-mato-grossenses que acompanham a viagem e agora se sentem mais próximos.

Mudança de vida

Antes mesmo da ideia tomar forma, o início da saga da dupla – inspirada na história do influencer brasileiro Jesse Koz, conhecido por viajar com seu fiel amigo Shurastey e seguido por Ana Clara nas redes sociais – de certo modo abriu a mente dela, que sempre possuíra o coração na estrada.

Afinal de contas, Ísis, que também é da raça Golden Retriever, passou a fazer parte da família em 2020. A influenciadora relata que sempre quis ter um cachorro e acabou ganhando sua companheira.

“Ísis chegou para mim com 43 dias de vida. Ela é de Bauru. Saí de São Paulo e fui até Bauru para pegá-la e, desde o primeiro momento que ela veio às minhas mãos, prometi que ela conheceria o mundo comigo. Eu tinha muita inspiração no Jesse e no Shurastey, que infelizmente não estão mais entre nós, mas eu amava a vida que ele proporcionava para o Shurastey. Eu sentia que aquele cachorro vivia de verdade”, contou Ana Clara.

Portanto, não poderia ter sido diferente: a semente plantada na infância de ser um espírito viajante e o desejo de compartilhar o mundo seria dividido com Ísis.

Como tudo na vida, o plano precisou ser adiado por algum tempo, por pelo menos quatro anos. Ana Clara tinha um trabalho convencional e mantinha uma rotina de passeio duas vezes por dia com a cachorra.

“Foi quando um dia cheguei em casa e vi que ela era um cachorro ansioso, que não fazia muita atividade física, ficava muito parada. Foi então que decidi mudar a vida da Ísis”.

O momento de virada aconteceu na vida das duas em 2023. A presença da cachorra é descrita como um gatilho, pois Ísis fez Ana Clara, por mais de uma vez, deixar de tomar decisões ruins para escolher as boas.

Passeios que tinham horário para acontecer em um determinado quadrante se estenderam por longas estradas; visitas a locais paradisíacos proporcionados pela vegetação do Cerrado. A coragem da exploradora Ana Clara levou Ísis a alcançar uma vida plena, em uma família que só é possível graças ao terceiro elemento de quatro rodas.

Ozzy



A viagem não sairia do lugar se não tivessem encontrado um meio de transporte que tornasse o sonho possível. Foi assim que, conversando com um mecânico e sem explicar as razões, Ana Clara pediu orientação para um carro econômico para algumas viagens - o que ninguém poderia imaginar que a levaria até agora por 14 estados.

Ela foi apresentada ao antigo dono do Celta, que recebeu o nome de Ozzy, e soube que o carro rodou do estado de São Paulo até a Bahia.

“Falei: ‘bom, então ele vai de novo’. Eu meio que senti que o Celtinha era meu, e aí, naquele mesmo dia, já fomos ao cartório, passei o carro para o meu nome e, desde então, ele é meu tratorzinho, meu filhote automotivo”.



Modificações



O Celtinha, como é carinhosamente conhecido, de quatro portas, passou por uma adaptação para se transformar no motorhome que abriga Ísis e Ana Clara na estrada.

Os bancos traseiros deram lugar a móveis planejados, como:

baú para ração da Ísis;

cozinha, geladeira, gaveta para talheres;

um colchão com espaço para as duas pernoitarem;

placas solares no teto que alimentam uma bateria extra (estacionária).

Mato Grosso do Sul



Ao compreender que cada um é dono do próprio destino e que mudanças podem ocorrer no percurso, desde que a pessoa se sinta confortável, ocorreu o estalo, em Goiás, que faria os viajantes a bordo de Ozzy chegarem ao Estado do Pantanal.

“Foi o momento em que decidi que, do Mato Grosso, entraria em Mato Grosso do Sul e conheceria não só mais um estado, mas também outro país. Estou em Mato Grosso do Sul agora, já pensando na fronteira”.

Estabelecida, inicialmente, em Coxim, Ana Clara está surpresa com o número de seguidores que possui no Estado. Ao ponto de receber visitas, presentes e pessoas comentando em suas redes, pedindo para que ela venha até Campo Grande.

“Desde que as pessoas viram que estou em Mato Grosso do Sul, [a cidade de] Campo Grande tem sido uma disputa nos meus comentários: ‘você precisa passar, precisa passar’. Foi aí que vi que tenho um número muito grande de seguidores em Campo Grande e fiquei bem chocada, porque, como disse, o Estado não estava na minha rota e falei que bom que coloquei”.

Apaixonada por natureza e por água, assim como a própria Ísis, ela ficou encantada com o cerrado desde que chegou à região Centro-Oeste do país.

Acho que um dos sons mais bonitos do mundo é o da natureza, o som do silêncio, que você só ouve o mato fazendo barulho e os passarinhos cantando, que é como estou, com meu cachorro nadando e mordendo pedaço de pedra”, disse a influencer, enquanto Ísis nadava no rio Coxim".

O próximo destino é Rio Verde de Mato Grosso, para onde o Celtinha rumou no fim da manhã desta sexta-feira (25), a convite de seguidores, para conhecer as belezas naturais do município. E, como não poderia ser diferente, a amante da água, Ísis, está curtindo cada segundo.

Estadias confirmadas

Aquidauana;

Bonito;

e a vinda para um encontro na Cidade Morena não está descartada.

Pantanal



Da mesma forma que pontuou que se atirou de cabeça no Cerrado, ela se sente pronta para conhecer o Pantanal, por quem nutre profunda admiração, que nasceu ao assistir o remake da novela de Benedito Ruy Barbosa.

Não é à toa que, nas redes sociais, ela fez a brincadeira de que estava parecida com a protagonista Juma Marruá e que está em busca do seu Jove.

“Hoje em dia, se eu pudesse criar fanfic na minha cabeça, eu só queria morar na tapera da Juma, mas, como isso não vai acontecer, eu amo, posso dizer que sou fã número um da novela Pantanal, principalmente o remake. Amo a história da Juma e do Joventino, amo todas as histórias daquela novela”.

Trocando ideia com os seguidores, que tomaram conhecimento do orgulho do pantaneiro com a obra por ter mostrado ao país as belezas naturais, ela diz que tem certeza de que irá encontrar o que via nas telas ao vivo e não esconde a ansiedade em conhecer o Pantanal.

Atualmente, a influencer tem 495 mil seguidores no TikTok e mais de 302 mil no Instagram. Desde criança, falava para a mãe que queria vender arte na praia e agora atravessa o país com Ísis e Ozzy.

Sim, é possível

O grande desafio da viagem, conforme explicou, não é tanto a segurança nem as demandas femininas que exigem cuidado, e sim a falta de reconhecimento.

“O reconhecimento é um dos grandes desafios na vida da mulher viajante, porque acredito que, quando é um homem viajando, um homem sozinho, realizando seus desejos, acho que, hoje em dia, também por conta da questão da segurança, da fama de que o mundo é perigoso, isso acaba sendo mais socialmente aceito.

Então, às vezes, me deparo com muitas situações em que preciso provar que é possível, provar que eu consigo, provar que não é por ser mulher que eu deveria desistir.”

Curiosidades

Viver na estrada não era um plano até Ana Clara perceber que estava vivendo no automatismo;

Nascida em São José dos Campos, ela começou a abrir mão da rotina do dia a dia após viagens curtas, como ao Rio de Janeiro, quando percebeu que queria cair na estrada;

Com esse desejo, veio o sentimento de que faltava alguma coisa - e foi então que ela entendeu que precisava da Ísis;

O dinheiro que juntou enquanto trabalhava pagou o Celta e custeou parte da viagem, que hoje é financiada pela rentabilização das redes sociais;

Ana Clara costumava desviar das capitais, mas, devido à receptividade, tem se surpreendido com elas (por isso pretende conhecer Campo Grande);

Apesar de Ísis ser amante de água, como a tutora diz: “ela não gosta de água que caia do céu” (leia-se: chuva e banho);

Ísis só entra no carro ou vai deitar quando é chamada, o que facilita na hora de limpar suas patinhas e evitar que suje a cama;

Pontos de apoio são fundamentais, e aplicativos ajudam a encontrar locais para motorhomes;

A novela Pantanal é um conforto para Ana Clara, que, quando sente vontade, assiste a alguns episódios.

