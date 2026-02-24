Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mais do que atividade física, yoga é uma prática milenar que promove equilíbrio e autoconhecimento

A atividade física yoga é uma prática milenar indiana que integra posturas, respiração e meditação para promover equilíbrio e autoconhecimento

Mariana Piell

Mariana Piell

24/02/2026 - 10h00
Em um mundo que corre cada vez mais rápido, a busca por equilíbrio e bem-estar se tornou uma necessidade fundamental. É nesse contexto que o yoga, uma prática milenar com raízes profundas na filosofia indiana, destaca-se como atividade física e estilo de vida.

Além da execução de posturas, o yoga é um caminho de autoconhecimento que promete a integração plena do corpo, da mente e do espírito.

A palavra yoga deriva da raiz sânscrita yuj, que significa unir, juntar ou integrar. Essa etimologia resume a essência da prática: a busca pela conexão harmoniosa entre todos os aspectos do ser humano.

Tradicionalmente, o yoga se refere a uma disciplina física e mental que se originou na Índia e está associada às práticas meditativas do hinduísmo, do budismo e do jainismo.

Dependendo da perspectiva do praticante, o objetivo final dessa união pode variar. Para alguns, representa a ligação da alma individual com o divino.

Para outros, é a percepção de que o eu é puramente espiritual e imaterial.

Há ainda aqueles que, sob uma ótica mais racional e agnóstica, buscam no yoga o bem-estar físico e mental, uma ferramenta poderosa para viver uma vida mais consciente e plena.

FILOSOFIA

Embora no ocidente o yoga seja frequentemente associado apenas às posturas físicas (asanas), a filosofia clássica é muito mais abrangente.

O sábio Patanjali, em seus “Yoga Sutras”, sistematizou a prática em oito etapas, conhecidas como ashtanga yoga (os oito membros do yoga). Este é um caminho progressivo de purificação e autoconhecimento.

O raja yoga (ou ashtanga) é considerado o caminho clássico e descreve oito etapas:

1) Yama (proibições ou princípios éticos): são os votos de conduta social, que incluem a não violência (ahimsa), a verdade (satya), o não roubar (asteya), a conduta brahmánica ou celibato (brahmacharya) e o não apego (aparigraha);

2) Niyama (receitos ou observâncias pessoais): dizem respeito à autodisciplina e à pureza interior, como a limpeza física e mental (shaucha), a satisfação plena (santosha), a disciplina (tapas), o estudo de si mesmo e das escrituras (svadhyaya) e a entrega a uma força superior (ishvara pranidhana);

3) Asana (postura): é a prática das posturas físicas. O objetivo original era preparar o corpo para longos períodos de meditação, mantendo a coluna ereta e o corpo estável e confortável. É neste membro que o hatha yoga se concentra;

4) Pranayama (controle da respiração): envolve técnicas de controle da energia vital (prana) por meio da respiração. O objetivo é expandir e regular essa energia no corpo;

5) Pratyahara (retração dos sentidos): é o processo de interiorização, em que os sentidos se retiram dos objetos externos e a atenção se volta para o mundo interior;

6) Dharana (concentração): a capacidade de focar a mente em um único ponto ou pensamento, sem distrações;

7) Dhyana (meditação): o estado de fluxo ininterrupto da concentração, um estado de profunda quietude e percepção, em que não há mais esforço para se concentrar;

8) Samadhi (iluminação ou absorção total): o estágio mais elevado, de união completa com o objeto de meditação, transcendendo o “eu” individual.

É importante notar que a maioria das aulas de yoga modernas foca no terceiro (asana) e quarto (pranayama) membros, mas o conhecimento dos princípios éticos e meditativos enriquece e aprofunda a experiência de qualquer praticante.

Flexibilidade mental promovida pelo yoga possibilita um estado de relaxamento profundo

ESTILOS

A popularização do yoga no ocidente deu origem a uma vasta gama de estilos, cada um com ênfases e metodologias específicas. A chave para começar é entender que o yoga se adapta a você, e não o contrário.

Conhecer as características principais de cada modalidade é o primeiro passo para encontrar a que melhor se alinha aos seus objetivos e personalidade.

  • Hatha Yoga

O hatha yoga é o estilo mais praticado e conhecido no mundo, sendo a porta de entrada para a maioria dos iniciantes. O termo hatha significa sol (Ha) e lua (Tha), simbolizando o equilíbrio de forças opostas. É um estilo essencialmente físico, mas de ritmo pausado.

As aulas geralmente combinam posturas básicas (asanas) com exercícios de respiração (pranayama) e um momento final de relaxamento. Seu principal objetivo é preparar o corpo para a meditação, promovendo alongamento, fortalecimento e consciência corporal.

Por ser acessível a todas as idades e níveis de condicionamento físico, o hatha yoga é o ponto de partida ideal para quem deseja conhecer os fundamentos da prática e reduzir o estresse do dia a dia.

  • Vinyasa Yoga

O vinyasa yoga, também conhecido como flow yoga, é um derivado dinâmico do estilo hatha. Sua principal característica é a sincronização do movimento com a respiração, criando uma sequência fluida e contínua entre as posturas. Vinyasa significa exatamente união de respiração e movimento.

As aulas são criativas e podem variar muito em intensidade, mas geralmente são mais aeróbicas, elevando os batimentos cardíacos e proporcionando um trabalho cardiovascular significativo.

É uma prática que, além de tonificar os músculos e aumentar a resistência, melhora a concentração e ensina o praticante a fluir diante das mudanças. É a escolha certa para quem gosta de dinamismo e desafios físicos.

  • Ashtanga Yoga

O ashtanga yoga é frequentemente descrito como uma meditação em movimento, mas é também um dos estilos mais exigentes fisicamente. Diferentemente da liberdade criativa do vinyasa, o ashtanga segue uma estrutura fixa. São seis séries de posturas, com sequências sempre realizadas na mesma ordem.

O aluno só avança para a série seguinte após dominar completamente a anterior. O ritmo é ágil e o foco está na força, resistência e purificação do corpo por meio do calor interno gerado pela prática. É o estilo ideal para pessoas disciplinadas, com muita energia e que buscam um treino completo para ficar em forma.

  • Iyengar Yoga

Fundado pelo mestre B. K. S. Iyengar no século 20, o Iyengar yoga é conhecido por sua abordagem meticulosa e precisa na execução das posturas. O foco principal é o alinhamento perfeito do corpo, com as posturas sendo mantidas por períodos mais longos para permitir a correção e o aprofundamento.

Uma característica marcante deste estilo é o uso de diversos acessórios (props), como blocos, cintos, mantas, cadeiras e cordas, que permitem que pessoas com lesões, limitações ou pouca flexibilidade possam experimentar os benefícios da postura de forma segura e correta.

É uma verdadeira fisioterapia para o corpo, ajudando a aliviar dores, melhorar a postura e reduzir o estresse.

  • Kundalini Yoga

O kundalini yoga é frequentemente chamado de “yoga da consciência” e tem um forte componente espiritual. Seu objetivo é despertar a energia kundalini, que, segundo a filosofia hindu, encontra-se “adormecida” como uma serpente enrolada na base da coluna.

A prática vai além das posturas físicas, que geralmente são mais simples, e integra técnicas de respiração intensas (como a “respiração de fogo”), cânticos de mantras, meditação e gestos com as mãos (mudras).

As aulas visam equilibrar os chakras e limpar os canais de energia, promovendo uma profunda sensação de relaxamento, clareza mental e conexão espiritual. É recomendado para quem busca autoconhecimento e uma prática que acalme a mente e as emoções.

  • Bikram Yoga

O bikram yoga é a versão mais famosa do chamado hot yoga (yoga quente). Criado por Bikram Choudhury, consiste em uma sequência fixa de 26 posturas e 2 exercícios de respiração, praticada durante 90 minutos em uma sala aquecida a aproximadamente 40°C e com alta umidade.

O calor intenso visa aquecer os músculos para aumentar a flexibilidade e promover uma profunda sudorese, que supostamente ajuda na eliminação de toxinas.

É uma prática extremamente desafiadora, que testa os limites físicos e mentais, auxiliando na perda de peso e no fortalecimento da força de vontade. No entanto, exige cuidados especiais com a hidratação e não é recomendado para pessoas com problemas cardíacos ou de pressão baixa.

ESTILOS CONTEMPORÂNEOS

Além dos clássicos, o yoga continua a evoluir, dando origem a modalidades contemporâneas e especializadas, que atendem a necessidades e públicos bem específicos.

> Yoga pré-natal: projetado para acompanhar a mulher durante a gestação, utiliza posturas de baixo impacto, exercícios de respiração e relaxamento para fortalecer o corpo, aliviar desconfortos comuns da gravidez e preparar a futura mãe para o parto, promovendo uma conexão profunda com o bebê.

> Yoga restaurativo e yin yoga: são focados no relaxamento profundo. No yin yoga, as posturas são mantidas por vários minutos para alongar os tecidos conjuntivos profundos. No yoga restaurativo, o uso de muitos acessórios (almofadas, mantas) permite que o corpo relaxe completamente nas posturas, acalmando o sistema nervoso.

> Aero yoga (ou yoga aéreo): uma prática moderna e lúdica em que as posturas são realizadas suspensas em uma rede ou tecido preso ao teto. Isso permite descomprimir a coluna, alongar mais profundamente e trabalhar o equilíbrio por meio de uma nova perspectiva.

> Yoga fitness e power yoga: vertentes mais ocidentalizadas que mesclam as posturas tradicionais com exercícios de condicionamento físico, como o uso de pesos leves ou repetições, para um treino mais intenso de fortalecimento muscular e queima calórica.

BENEFÍCIOS

A ciência moderna tem corroborado o que os sábios indianos já sabiam há milênios: a prática regular de yoga traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental.

> Benefícios físicos: aumento da flexibilidade, fortalecimento muscular, melhora do equilíbrio e da postura. Além disso, auxilia no bom funcionamento dos órgãos internos, estimula a circulação sanguínea e pode contribuir para a perda de peso.

> Benefícios mentais: redução significativa do estresse, da ansiedade e da depressão. A prática melhora a capacidade de concentração, acalma a mente, promove o autoconhecimento, aumenta a autoestima e ajuda a controlar a raiva.

Uma pesquisa colaborativa entre Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade de São Paulo (USP), Harvard e Hospital Albert Einstein identificou redução do declínio de funções cognitivas na velhice, como a atenção e a memória, em idosas praticantes do hatha yoga.

> Benefícios emocionais e espirituais: proporciona sensação de paz interior, equilíbrio emocional e uma conexão mais profunda consigo mesmo, ajudando o praticante a lidar melhor com os desafios da vida.


Capa da semana Correio B+

Entrevista exclusiva com o ator Fábio de Luca destaque na TV, no streming e na internet

"O limite do humor, pra mim, é o limite do bom senso, e fazer novela tem sido, cada dia, um presente diferente".

22/02/2026 19h09


Entrevista exclusiva com o ator Fábio de Luca destaque na TV, no streming e na internet

Entrevista exclusiva com o ator Fábio de Luca destaque na TV, no streming e na internet



O ator Fábio de Luca está estreando nas novelas em dose dupla. Ele está em “Êta Mundo Melhor”, na TV Globo, onde interpreta Sabiá, o detetive contratado para encontrar o filho de Candinho (Sergio Guizé, e em “Dona Beja”, recém-lançada na Max, onde vive o Coronel Tenório Madeira. Em paralelo, ele pode ser visto em participação especial na primeira temporada da série de sucesso “Pablo e Luisão”, no Globoplay, e no reality de humor “LOL: Se Rir, Já Era”, na Prime Video. Atualmente, o artista está gravando a nova temporada do humorístico “Volte sempre”, do Multishow.

Com 45 anos de idade e 27 de carreira, Fábio ganhou projeção na internet em 2014 ao integrar o elenco do canal Parafernalha, onde também atuou como roteirista. Em 2018, consolidou seu nome no humor nacional ao entrar para o elenco do “Porta dos Fundos”, onde permanece até hoje.

Em seu currículo estão ainda trabalhos no cinema, como "Juntos e Enrolados", "Ninguém é de Ninguém", "Vidas Partidas" e "Te Prego Lá Fora". No streaming, atuou em “Eleita” (Prime Video), no premiado “Se Beber, Não Ceie” (Emmy Internacional de Comédia, 2019), “LOL: Se Rir, Já Era” (2025), entre outros. Na TV, participou de produções como “Tô de Graça”, “Filhos da Pátria”, “Sob Pressão” e “B.O.”. No teatro, já atuou em diversos espetáculos cômicos e fez sua estreia no drama com a peça “Sedes”, em 2023.

Desde 2015, Fábio de Luca também comanda o canal “Amigos da Luz”, em que mistura espiritismo e humor. Ele ainda prepara uma oficina de interpretação e criação de personagem de comédia, prevista para o segundo semestre, no Espaço Cultural Amigos da Luz, no Rio.

O ator é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ele fala de carreira, trabalhos e estreias.

O ator Fábio de Luca é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana

CE - Fabio de Luca está estreando nas novelas em Êta Mundo Melhor, na Globo. Como tem sido essa primeira experiência ao longo desses meses?
FL - Tem sido, cada dia, um presente diferente. Além de ser algo que eu sempre quis, tive a sorte de fazer isso com uma equipe maravilhosa: desde o elenco à equipe técnica, todo mundo muito querido, que me recebeu de uma maneira muito acolhedora.

Eu, que venho de vivências em grupos bem menores, como o Porta dos Fundos e o Amigos da Luz, gelei quando me vi no meio daquele mundo sem fim. As dimensões de uma produção de novela da Globo são enormes... toda aquela estrutura fantástica que às vezes até intimida um pouco. Mas o ambiente sempre foi muito leve, graças à direção e aos colegas de cena. Enfim, é um presente a cada dia.

CE - Pode considerar essa oportunidade um divisor de águas da sua carreira?
FL - Ah, sim. Eu comecei fazendo teatro infantil nas escolas da Baixada Fluminense. Nossa, o que eu já apresentei de peça em CIEP, escolinha, escolona... tendo que trocar de roupa em banheiro, se apresentar em pátios de concreto puro, um calor de fritar ovo no chão.

Como pátio de escola geralmente é aberto, a gente tinha que se esgoelar pra ser ouvido e prender a atenção das crianças. E o público mais exigente que tem é o infantil: se eles não estão gostando, lascou, dispersam mesmo.

Comecei assim, e fui indo... teatro e mais teatro, depois YouTube. E graças a Deus, a Exu, e com muita sorte também, encontrando bons caminhos e bons parceiros, por aqui cheguei. Como diz o samba: "Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho..."

CE - Aliás, você levou 27 anos pra fazer uma novela, tendo já muito sucesso na internet e no Porta dos Fundos. O que notou de diferente ao atuar para a TV aberta?
FL - A primeira coisa diferente é o reconhecimento do público. É muito interessante ver como cada veículo atinge uma faixa etária e um grupo diferente de pessoas. Eu estava acostumado, há muitos anos, a ser abordado na rua por uma galera mais jovem, que curte YouTube e redes sociais.

Agora, quem tem me parado é a galera que encontro no sacolão, no mercado: pessoal já na melhor idade, com seus cabelos grisalhos, aquela turma do sofá maravilhosa que curte televisão. É um pessoal que quer parar para falar da novela, comentar a trama, é uma delícia. Mas tem também a própria maneira de trabalhar. No teatro é de um jeito, para gravar esquete no YouTube é outra pegada.

Na novela, o personagem tem muito mais desenvolvimento. Você não conhece todo o arcabouço dele logo de cara: isso vai se construindo à medida que a trama anda, por ser uma obra aberta. Então, sem dúvida, é uma forma de trabalhar que exige aptidões bem diferentes das que eu já tinha desenvolvido nos outros trabalhos.

CE - Você ainda pode ser visto em "Dona Beja", na Max, onde seu personagem se envolve com o da Grazi Massafera e faz até cenas de nudez. Como foi fazer essa sequência? Houve alguma preparação?
FL - Houve, graças a Deus! Porque eu estava apavorado. Quando recebi o convite, imagina: cena pelado com ninguém menos que Grazi Massafera. Essa deusa, esse orixá encarnado, essa Oxum maravilhosa, linda... Meu filho, minha filha, ou seja quem for: eu estava apavorado.

Só que chegando lá, só tinha profissional incrível, a preparadora de elenco, a diretora de intimidade... Essa trabalha exclusivamente na preparação de cenas desse tipo. Como "Dona Beja" tem muitas cenas de nudez pela própria história, essa pessoa tem uma função primordial.

Antes de trabalharmos a cena, tivemos um momento com ela para entender nossos limites: até onde a gente conseguia ir... como construir aquela cena sem que fosse constrangedor para ninguém. O set todo fica muito compenetrado, só fica presente quem precisa estar.

E aí estava eu, peladinho. Algumas cenas peladinho... mas eu, pela minha anatomia, pelado não fico exatamente pelado, porque a barriga meio que cobre as coisas todas. Então, eu pelado não estou pelado! Só a buzanfa de fora mesmo, mas a buzanfa já é de domínio público. A Grazi foi uma fofa, foi tudo delicioso. Meus amigos héteros estão todos morrendo de inveja... fazer o quê, né? Os astros estão do meu lado.

CE - Em paralelo, você segue com seus personagens, como o Baba Laricoxê, no seu Instagram. Como é o retorno do público? Pensa em levá-lo para algum projeto além das redes sociais?
FL - O Baba Laricoxê surgiu de uma brincadeira com os amigos no réveillon de 2024 para 2025. Postei no meu Instagram e foi um sucesso que eu nunca imaginei: um pai de santo muito louco, com um filtro vagabundo do Snapchat, e rendeu esse sucesso todo.

Com certeza, agora que a correria da novela está começando a dar uma diluída, já que estamos na reta final, pretendo dedicar um tempo maior ao Baba. Quem sabe levá-lo para um espetáculo solo ou junto com outros personagens. O certo é que, este ano, quero chegar ao teatro com um espetáculo de humor trazendo alguns dos personagens que pude testar no Instagram.

O ator Fábio de Luca é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana

CE - Você tem uma trajetória no humor na internet, tendo feito parte do extinto Parafernalha e ainda segue no Porta dos Fundos. Como o trabalho na internet impactou sua carreira?
FL - A internet foi um turbo. Até então, como ator, a gente tinha só o palco para mostrar o trabalho. E isso com muita dificuldade, ainda mais quando você é um artista da Baixada, da periferia, que não tem a facilidade de estar em produções dos grandes teatros da Zona Sul nem o networking necessário para ser considerado nessas escalações.

Minha galera era a turma de artistas de Nova Iguaçu mesmo. E a internet surgiu como uma maneira de mostrar o trabalho para o grande público. Fui convidado para o Parafernalha como ator e roteirista, isso me deu visibilidade, e dali parti para outros canais, cheguei ao Porta dos Fundos. Foi escalando até eu chegar onde estou agora, que nem é lá essas coisas, mas é bem mais longe do que eu estava lá atrás. A internet revelou muita gente.

O Whindersson, imagina: quando é que um garçom do Piauí ia conseguir chegar onde ele chegou sem o YouTube e as redes sociais? Uma das maiores vantagens da internet é democratizar o acesso dos artistas ao grande público.

CE - E como enxerga os limites do humor hoje?
FL - O limite do humor, pra mim, é o limite do bom senso. Quando deixa de ser engraçado para ser constrangedor, reforçar preconceito ou humilhar alguém, passou do ponto. O problema é que esse limiar é muito subjetivo: cada um enxerga essa fronteira num lugar diferente. Por isso existem as leis, e por isso o humor exige cada vez mais consciência de quem o faz.

Com equilíbrio, alguma inteligência emocional e resguardando a ironia e o aspecto transgressor do humor, não acho que o politicamente correto mate o humor, não. Acho que ele exige que o humor saia um pouco da superfície.

É muito mais fácil arrancar risada de alguém zoando uma característica física ou uma minoria do que construir uma situação realmente engraçada, com inteligência, que faça todo mundo rir sem deixar ninguém pra trás. Esse segundo caminho é mais difícil, e eu prefiro esse desafio. Humor bom nasce da observação, da identificação, da humanidade compartilhada. Não da exclusão.

CE - Hoje, vemos mais diversidade nas produções do audiovisual. Como você percebe essa abertura de espaço para artistas de todos os tipos de corpos?
FL - Existe mais espaço, sim. Mas ainda é pouco. Não dá pra fingir que não. Quando comecei, praticamente não se via gente gorda em papéis de destaque. Hoje já tem mais, mas ainda estamos longe do ideal. O olhar está mudando, e isso é real, mas é um processo lento porque boa parte de quem escala elencos ainda vem de uma geração que construiu seu pensamento numa realidade bem diferente.

Eu mesmo já ouvi comentários atravessados, já senti olhares que te medem mais pelo tamanho da calça do que pelo talento. Mas o que me move é saber que cada vez que um ator gordo, preto, gay ou qualquer combinação disso está numa posição de destaque na tela, ele está abrindo uma porta que antes estava fechada.

Não só pra ele, pra todo mundo que se enxerga nele. Isso tem um valor enorme. Estou otimista que as próximas gerações vão encontrar um cenário bem mais acolhedor.

CE - Fábio de Luca é muito conhecido por trabalhos no humor. Teme ficar estigmatizado? Pensa em fazer personagens de drama?
FL - Tenho vontade, sim, e já dei alguns passos nessa direção. No teatro, fiz "Sedes", do Wajdi Mouawad, mesmo autor de "Incêndios", onde interpretei Boon, um antropólogo forense carregado de traumas e complexidades. Foi um mergulho psicológico muito profundo, completamente diferente de tudo que eu estava acostumado a fazer na comédia.

Personagem denso, daqueles que te tiram da zona de conforto e te obrigam a lidar com silêncios e feridas emocionais pesadas. Adorei. Medo de estigma? Olha, eu sou um ator. O que eu posso controlar é a entrega do meu trabalho, dentro do que esperam de mim a cada projeto.

Não tenho poder sobre o resto, as oportunidades que virão, o mercado de trabalho. Então, o que vier, caio dentro! Até hoje tem pintado muito mais humor, mas seja o que for, o que não pode é parar de pintar!

CE - E quais os próximos trabalhos a caminho?
FL - Estou com o espetáculo da minha companhia, o "60 Minutos Para Morrer", uma comédia que mistura suspense e espiritualidade. Muito legal! E vamos fazer uma apresentação online desse espetáculo: qualquer pessoa, de qualquer lugar, vai poder assistir e interagir com a gente.

Pra saber mais é só acessar o site amigosdaluz.com. Quem quiser participar vai se divertir muito e ainda ajudar na nossa campanha de manutenção dos trabalhos do Amigos da Luz

