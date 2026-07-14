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Diálogo

Tem deputado que descobriu um jeito, digamos, elegante de mandar... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo desta terça-feira (14)

Ester Figueiredo

14/07/2026 - 00h02
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Cecília Meireles - escritora brasileira

"Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira”

FELPUDA

Tem deputado que descobriu um jeito, digamos, elegante de mandar recado ao Governo: basta aparecerem trechos esburacados nas rodovias de MS para cobrar providências imediatas. A pauta, claro, é a conservação das estradas. Mas, nos bastidores, a leitura é outra. Quando a reclamação ganha tom de forma constante, deixa de ser apenas preocupação com a situação. Em ano de eleição, buraco também serve de outdoor político. Vale lembrar que tais problemas estão sendo “descobertos” somente agora, atribuindo-se à “queixas de moradores”. Huum...

Na sola

De olho em 2026, o deputado federal Beto Pereira buscou em São Paulo o respaldo do governador Tarcísio de Freitas e do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira.

Mais

Apoio partidário é importante, mas a avaliação é outra: voto se conquista mesmo é percorrendo as ruas empoeiradas de MS. Palanque ajuda, mas sola de sapato continua sendo insubstituível.

Foto: Arquivo Pessoal

A UFMS de Chapadão do Sul acaba de alcançar um marco importante. A pesquisadora Karoline Günther Morata tornou-se a primeira doutora formada pelo Programa de Pós-Graduação em Agronomia do câmpus. E estreou em grande estilo. Sua pesquisa desenvolveu uma tecnologia que combina sensores de alta precisão e inteligência artificial para identificar nematoides – os vermes que atacam as raízes de soja e algodão – antes mesmo de aparecerem os sintomas nas plantas. Assim, o produtor poderá agir mais cedo, reduzindo prejuízos e aumentando a produtividade. O estudo é considerado pioneiro e reforça o protagonismo da UFMS na produção de conhecimento voltado ao agronegócio.

Miss Nikkey 2026 kamily kubotaKamily Yuuna Kaibara Kubota, representante de MS, foi eleita Miss Nikkey Brasil durante a final realizada em São Paulo, dia 11 - Foto: Divulgação

 

Giulianna ArcuriGiulianna Arcuri - Divulgação

Curto-circuito

A base da prefeita Adriane  Lopes anda mais parecida com oposição de si mesma. Na Câmara Municipal de Campo Grande, aliados trocam farpas com frequência preocupante. O clima esquentou tanto que o caso foi parar no Conselho de Ética. Um vereador teria insinuado que outro colega seria corrupto. Depois da acusação, o ambiente passou a ter, dizem, vários fios em curto-circuito. Assim, quem deveria defender a administração agora precisa acalmar os próprios aliados. Afe!

Recado

A carta de Jair Bolsonaro teve efeito imediato em Mato Grosso do Sul. Ao colocar Flávio como pré-candidato ao Planalto, também reorganizou o tabuleiro. Entre as peças que perderam espaço está o deputado Marcos Pollon. A esperança de disputar o Senado pelo PL ficou ainda mais distante. Quando o recado vem da principal liderança do partido, sobra pouco espaço para interpretação. Na política, certas cartas não admitem réplica.

No corredor

Na eleição passada, Pollon foi o deputado federal mais votado de MS. O resultado alimentou a expectativa de ocupar a famosa “janelinha” do partido. Tentou viabilizar candidatura ao governo e encontrou a porta fechada. Inconformado, disparou críticas pesadas contra a cúpula do PL. O tempo passou, o cenário mudou e os ventos sopraram em outra direção. Na política, prestígio também tem prazo de validade. Quem sobe pelo elevador da votação pode descer pela escada da realidade. 

Aniversariantes

Maira Lúcia Pires de Rezende,
Marcos Vinicius Abreu Silva,
Vera Silvia Saad, 
Dr. Julizar Barbosa Trindade Júnior,
Mariana Braga,
Vania Cardoso, 
Altidor Garcia Lima Filho,
João Francischini Filho,
Maria Tereza Oliveira Franco,
Paulo Sérgio Sombra de Souza, 
Roseli Maria Cervi Kohl,
Sérgio Guimarães Dias,
João Cação,
Milton Oliveira da Silveira,
Paulo Cesar de Oliveira,
Carmem Lucia de Pierre Dalberto,
Marcelo Poy Frainer,
Thiago Segatto de Faria, 
Antônio Russo Netto,
Thiago Brandão,
Eduarda Almeida dos Reis,
Andréa Brandão,
Leonilce Gubert Brodzinski,
Noely Rabello de Barros Trindade,
Ana Patricia Saldanha Rodrigues,
Gilberto Roman Dias,
Marcílio Alves da Silva,
Maria Carolina El Daher,
Elso Gaban Júnior, 
Thiago Moura Nacer,
Mario Marcio Neres Dias,
Rubens de Carvalho,
Jorge Veimar Sayd Pinto,
Edna Knust Modesto,
Juliana Comparin,
Margareth Barbosa Medeiros,
Clovis Mareco,
Nedir Martins da Silveira,
Dr. Abdala Naufal,
Rubens Marques dos Santos,
Adonias Moreira de Souza Junior,
Ana Paula Rezende Munhoz,
Marcos Roberto Carvalho de Melo, 
João Câncio Alves Marques,
Maria Denise Pereira,
Estevan Caporossi,
Maria Waleska Bogalho Nogueira,
Renato Corrêa Gamba, 
Dra. Leila Borges Caminha Dias,
José Walbran Jucá,
Gilce Filartiga,
Domingos Sávio Gomes da Silva,
Waldir Coelho,
Benedito Freire,
Alair Aluísio Benevides,
Neuso de Melo,
Nubielli Dalla Valle Rorig,
Regis Fernando Oliveira Barbosa,
Brasília Lopes,
Norma Segovia,
Ana Carla Salomão Budib,
Eduardo Souza Neto,
Rosângela Valério Vilanova,
Cristina de Barros Faria,
Ruben Pedro da Rosa Angelini,
Júlio Fucuta Kotaro,
Dan Kjaer,
Augusto César Alexandre,
Suzete Maria Proença,
Suellen Ingrid Rossi Rodrigues,
Milane Ribeiro Toledo, 
Acir Silva Nascimento,
Helen Cristina Cabral Ferreira,
Miziane Garcia Freitas,
Juliane Laudisio Felicio,
Joacil Ferreira Gomes,
Abel Pavão da Silva,
Lourivaldo Nogueira Rodrigues,
Sebastião Amorim,
Boaventura Baptista, 
Leonardo de Souza, 
Geanne Lobo,
Alberto Zeiger, 
João Ribeiro Homem,
Lurdes Braga Fracalossi,
Veneide Galano Gonçalves Abrahão,
Camila Alacon Gomes,
Syrlo Fernandes Vieira,
Maria Augusta da Costa Nogueira,
Abel Moreira Júnior, 
Roza Vanilde Demundo,
Frederico Otto Filho,
Valéria Cristina Santos de Andrade,
Alisson da Silva Alvarenga,
Celso de Arruda,
Elair Prates Duarte,
Willian de Carvalho,
Jorge Antônio Bataiotti,
Fábio Leite Brandalise,
Aroldo Calves Dias,
Nelson Garragori Graces Lopes,
Osmar Reis de Siqueira,
José Rodolfo Marinho,
Luiz Guilherme Viana Nunes Carneiro,
Elizandra Nunes Pagani,
Maria Inês Domingues Castilho,
Fernando Cassiatori Gonçalves Bravo,
Andreia Carla Secretti Schwingel,
Daniela Brostolin da Costa.

Colaborou Tatyane Gameiro

Tempos modernos

Artista propõe diálogo entre a arte e a inteligência artificial

Primeira exposição individual do artista visual Renan Reis em Campo Grande reúne obras em diferentes linguagens artísticas, produzidas ao longo de mais de uma década

13/07/2026 08h30

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Renan Reis trabalha a subjetividade em suas obras, deixando muitas delas abertas à interpretação do público

Renan Reis trabalha a subjetividade em suas obras, deixando muitas delas abertas à interpretação do público Divulgação

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A Casa de Cultura recebe até o dia 21 de agosto a exposição “Cartografias do Atravessamento”, primeira mostra individual do artista visual Renan Reis realizada na Capital.

Reunindo trabalhos produzidos ao longo de mais de 10 anos de pesquisa, a exposição apresenta um panorama da trajetória do artista por meio de diferentes linguagens e suportes, propondo ao visitante uma experiência que atravessa memória, território, espiritualidade, tecnologia e relações humanas.

A exposição funciona como um inventário afetivo da produção de Renan Reis, revelando como suas investigações foram se transformando ao longo do tempo.

Em vez de seguir uma linha cronológica, o percurso evidencia encontros, rupturas e sobreposições entre técnicas, materiais e conceitos, fazendo da própria galeria um espaço de travessia.

Artista visual, curador, educador e arteterapeuta, Renan construiu uma trajetória marcada pela experimentação. Em suas obras, convivem desenho, pintura, bordado, colagem, escultura, instalação e impressão digital.

O resultado é uma produção que coloca em diálogo o artesanal e o tecnológico, o íntimo e o coletivo, o corpo e a memória.

CONTRASTES

O ponto de partida da exposição remonta ao projeto Galáctica, criado em 2013 durante sua formação em Artes Visuais na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Na época, Renan desenvolveu um universo visual marcado por grafismos de inspiração pop e referências cósmicas, linguagem que permanece presente em parte de sua produção.

Anos depois, em 2019, um novo elemento passou a ocupar lugar central em sua pesquisa: o bordado. O contato com a prática manual abriu caminhos para investigações sobre tempo, cuidado, memória e afeto, incorporando novas texturas às obras.

Esses dois universos – o gráfico e o têxtil – se encontraram em 2021 na série “Afloramento”, um dos núcleos da exposição. Formado por polípticos em formato A3, o conjunto reúne desenho, pintura, bordado e colagem para construir autorretratos simbólicos, onde o coração aparece como elemento recorrente.

A série nasceu a partir de reflexões inspiradas nas ideias do psiquiatra Carl Gustav Jung sobre os chamados “lugares do divino”, entendidos como manifestações profundas da alma humana.

Em vez de representar uma religiosidade institucional, as obras procuram despertar a percepção da divindade presente em cada indivíduo.

EXPERIMENTAÇÃO

Logo na primeira sala da exposição, o visitante encontra um diálogo entre dois extremos aparentemente opostos.

De um lado está “Galáctica Oráculo”, trabalho composto por imagens geradas por inteligência artificial (IA).

Para produzi-las, o artista utilizou prompts capazes de simular as pinturas desenvolvidas por ele ainda em 2013. O experimento não pretende substituir a criação artística, mas refletir sobre as novas relações estabelecidas entre os seres humanos e a tecnologia.

Ao tratar a IA como uma espécie de oráculo contemporâneo, Renan propõe uma discussão sobre como esses sistemas vêm influenciando decisões, interpretações e processos criativos na sociedade atual.

Em contraste direto, surge “Os Rios que Atravessam Meu Coração”, uma colcha de retalhos que valoriza o trabalho manual, a memória compartilhada e a construção coletiva.

Enquanto uma obra nasce de algoritmos, a outra evidencia o tempo, a costura e os gestos humanos, estabelecendo uma tensão que passa por toda a exposição.

OBRA PARTICIPATIVA

No centro da primeira sala está uma das obras mais interativas da mostra: a instalação “Alógeno – Peça (me ensine algo)”.

A obra faz referência direta à performance “Alógeno”, realizada por Renan em 2017, quando investigou sensações de isolamento, imobilidade e aprisionamento utilizando papel filme e fita adesiva envolvendo o seu corpo.

Agora, esses mesmos materiais reaparecem em uma instalação formada por um grande coração confeccionado com plástico bolha e fita adesiva.

A proposta rompe a distância tradicional entre obra e espectador. Cada visitante é convidado a revestir o coração utilizando fita crepe vermelha, tornando-se parte da criação.

A ação transforma a instalação continuamente e reforça a ideia central da exposição: ninguém atravessa a vida sozinho. O contato com o outro modifica pessoas, memórias e afetos, tornando inevitável o processo de transformação coletiva.

COTIDIANO SAGRADO

Na segunda sala, a atmosfera muda completamente. O ambiente convida ao silêncio e à contemplação, reforçando a dimensão espiritual presente na pesquisa do artista.

O destaque fica por conta da série “Cabeça Coração”, composta por grandes ilustrações impressas sobre veludo.

As imagens remetem aos tradicionais azulejos portugueses e dialogam com as pesquisas desenvolvidas pela artista Adriana Varejão. Entretanto, Renan promove uma inversão simbólica ao substituir a superfície fria da cerâmica pela textura macia do veludo.

Essa escolha altera completamente a percepção da obra. O que antes evocava rigidez se torna acolhimento; o que remetia à arquitetura transforma-se em organismo vivo.

No mesmo espaço encontra-se a série “Origem”, em que o coração aparece sob diferentes perspectivas e significados.

Para o crítico de arte Oscar D’Ambrosio, as obras de Renan funcionam como verdadeiros altares contemporâneos.

Segundo ele, os trabalhos criam espaços em que o sagrado se manifesta não por meio de uma divindade distante, mas por meio da beleza, da experiência cotidiana e da possibilidade de comunhão entre as pessoas.

O crítico define ainda a série como um “útero de ideias”, capaz de oferecer múltiplas interpretações conforme o olhar de cada visitante.

INTERPRETAÇÃO ABERTA

A etapa final da exposição apresenta as aquarelas da série “Sete Chaves”, formadas por corações ciclopes, além de uma pequena escultura em madeira com apenas 15 centímetros de altura.

Na peça, uma cabeça em formato de ampulheta provoca reflexões sobre tempo, desejo, segredo e limites morais.

Ao longo de toda a exposição, Renan evita oferecer respostas prontas. Muitas obras permanecem abertas, deixando espaços vazios entre imagens, símbolos e narrativas para que cada visitante complete a experiência a partir de suas memórias, emoções e referências.

Essa opção transforma a mostra em um percurso profundamente subjetivo, em que o significado não está apenas nas obras, mas também na forma como cada pessoa se relaciona com elas.

Renan Reis trabalha a subjetividade em suas obras, deixando muitas delas abertas à interpretação do públicoRenan Reis trabalha a subjetividade em suas obras, deixando muitas delas abertas à interpretação do público - Foto: Divulgação

SOBRE O ARTISTA

Nascido em 1991, Renan Reis é graduado em Artes Visuais pela UFMS e especialista em Arteterapia Analítica.

Além da atuação como artista, desenvolve trabalhos como curador, educador e gestor cultural. Atualmente ocupa o cargo de gerente de Políticas Públicas e Fomento Cultural da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), onde é autor do Manual Técnico de Museografia e Mediação Cultural, documento adotado como referência pelas instituições museológicas do Estado.

Também é coautor do livro “Entre Materialidades e Afetos”, publicação que reúne pesquisas sobre o uso dos materiais artísticos na construção da subjetividade.

Sua produção artística acompanha essa trajetória multidisciplinar, transitando entre diferentes técnicas – do desenho digital ao bordado, da madeira ao veludo – sempre investigando o afeto como instrumento de transformação, cura e posicionamento político.

>> Serviço

Exposição: “Cartografias do Atravessamento”, de Renan Reis
Período de visitação: até o dia 21 de agosto;
Local: Casa de Cultura, na Avenida Afonso Pena, nº 2.270, Centro, Campo Grande;
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 9h às 12h.

felpuda

O vice-governador Barbosinha colocou a bota de sete léguas e... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo desta segunda-feira (13)

13/07/2026 00h01

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DIÁLOGO - Foto: Arquivo / Correio do Estado

DIÁLOGO - Foto: Arquivo / Correio do Estado

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"Há certo gosto em pensar sozinho. É ato individual, como nascer e morrer"

Carlos Drummond de Andrade - escritor brasileiro

FELPUDA

O vice-governador Barbosinha colocou a bota de sete léguas e encerrará, em breve, a maratona por todos os municípios de MS. Falta pouco para ele cravar a placa de "Missão Cumprida" de uma ação idealizada pelo seu gabinete para ouvir os pedidos da população ali, lá, acolá e, dessa forma, auxiliar o governador Eduardo Riedel em seu programa de municipalismo. Barbosinha, que afirmou em entrevista ao Correio do Estado que vice é para auxiliar, não para atrapalhar ou conspirar, deverá compor novamente a chapa majoritária. Detalhe: ele "encarou os estradões" de carro.

DIÁLOGO - Foto: Arquivo / Correio do Estado

ABRINDO

O PT será o primeiro partido a abrir oficialmente o calendário das convenções em MS. Seu encontro está marcado para o dia 27, quando deverá homologar candidaturas, como a do pré-candidato ao governo Fábio Trad, e definir a estratégia para a disputa eleitoral.

MAIS

A informação foi confirmada pelo presidente estadual, Vander Loubet, pré-candidato ao Senado. A partir daí, as legendas entram na reta decisiva rumo às eleições. O prazo para realização das convenções termina no dia 5 de agosto.

DIÁLOGO - Foto: Arquivo / Correio do EstadoOscar Augusto Vianna Stuhrk e Maria Luiza Moraes D'Avila Stuhrk. Foto: Studio Vollkopf
DIÁLOGO - Foto: Arquivo / Correio do EstadoFabi Santos. Foto: Arquivo Pessoal

 BALAIO ÚNICO

A bancada federal de MS recebeu R$ 311 milhões em emendas liberadas pelo governo de Lula às vésperas do defeso eleitoral período de três meses que antecede o primeiro turno das eleições até a posse dos eleitos, durante o qual diversas condutas da administração pública são limitadas ou proibidas. O detalhe é que o dinheiro não fez distinção entre governistas e oposicionistas.

AÍ...

Na hora dos discursos, muitos sobem à tribuna para disparar contra o Planalto, e na maioria das vezes com razão. Na hora das emendas, porém, o clima costuma ser de paz e harmonia, mesmo estando a população no maior sufoco econômico. Afinal, verba pública não pergunta em quem o parlamentar vota. Como diria Júlio César: "Até tu, Brutus?"

"QUEIMANDO"

Tarcísio de Freitas resolveu mirar Simone Tebet. Ao comentar a mudança de domicílio eleitoral dela para São Paulo, onde ela é pré-candidata ao Senado, o governador afirmou que ela não teria chances de eleição nem em Mato Grosso do Sul nem em terras paulistas. No mesmo raciocínio, incluiu também a ministra Marina Silva, do Acre. Simone deixou o MDB, após mais de 30 anos de filiação, e ingressou no PSB para disputar a eleição com o apoio do petista Lula. A campanha mal começou e os rounds já dão sinais de que promete. Afinal...

ANIVERSARIANTES

  • Tádea Maria Buainain Thomazi,
  • Licinio Bossay,
  • Jary De Carvalho E Castro,
  • Giuliano Lopes,
  • Aparecida Bueno Nogueira,
  • Juarez Lopes,
  • Aparecida Gonçalves Do Prado De Souza Campos,
  • Aimê Loureiro De Carvalho Pavan,
  • Ivanilde Herrera Fernandes Saad,
  • Isadora Abreu Medeiros,
  • Jandira Mechi Da Mota,
  • Altair Detoni,
  • José Gomes Bezerra,
  • Libindo Assis Godoy,
  • Alexandre Cabral Zocareli,
  • Marcela Jirousek Lemos Monteiro,
  • Thiago Haruo Mishima,
  • José Carlos Rodrigues Martinez,
  • Matias Gonsales Soares,
  • Maria Helena Lunardon Nunes,
  • Sadie Jafar Adri,
  • Naila Franco Cândia
  • Dr. Luiz Cláudio Bonassini Da Silva,
  • Maristela Rezek,
  • Sagramor Farias,
  • Alexsandro Vieira,
  • Cléber Silva Pache,
  • Eda Pereira De Castro,
  • Jaqueline Da Silva Ortiz,
  • Vicente De Paula Husiba,
  • Alice Candida Lima,
  • Maria Lima Soares Medeiros,
  • Lidia Ramona Moraes Bender,
  • Andreia Rodrigues Morilho,
  • Natália Higa Pereira Mendes,
  • Nélia Harumi Hiane De Oliveira,
  • Jairo Mendes De Castro,
  • Aline Nogueira Siravegna,
  • Meire Rodrigues Barbosa,
  • Carlos Hugueney Dal Farra,
  • Joel Francisco De Oliveira,
  • Zaida Flôres,
  • Dinah Brum Escobar,
  • Antônio Teixeira Barros,
  • Jairo Lemes De Souza,
  • Durval Ouriveis Júnior,
  • Sérgio Baptista Tabosa,
  • José Glaucy Flôres,
  • Sanami Esaki,
  • Lygia Maria Ferreira De Brito,
  • Elizabeth Saab Palmira,
  • Heleodoro Ferreira De Almeida,
  • Liel Trindade De Vargas,
  • Eledir Guiomar Balthazar,
  • Amélia Barrinuevo Marques,
  • Maria Das Graças Nunes,
  • Flávio Brito De Souza,
  • Mário Henrique Flôres,
  • Severino Mendes De Almeida,
  • Humberto Pereira Rosa,
  • Dr. José Antônio Carneiro De Albuquerque,
  • Silvio Fernando Degaspari,
  • Lúcia Helena De Oliveira Nogueira,
  • Gilberto Antunes Camargo,
  • Edson Luiz Cubel Brizuena,
  • Claudinei José Dos Santos,
  • Ricardo Almeida De Andrade
  • Tiane Saab Palieraqui,
  • Mirian Yamazato Sumida,
  • Ana Leon Dos Santos,
  • Kikuzo Nakasse,
  • Tereza Gasparino Fameli,
  • Sidnei Escudero Pereira,
  • Maria Lúcia Cardoso Lima,
  • Edne Belintane Tucci,
  • Tânia Maria Maia Fugimoto,
  • Luiz Carlos Rocha Gomes,
  • Oziel Matos Holanda,
  • Silvio Ricardo Pereira De Souza,
  • Maria José Camy De Araújo,
  • Rosângela Rosa Cardoso Teixeira,
  • Lúcio Alziro Fernandes,
  • Anacleto Gonçalves Barriguella,
  • Venâncio Caputti Neto,
  • Antonia Odete Da Costa,
  • Christiane De Araújo Rocha,
  • Armando De Paula Vieira,
  • Camila Denise Molina Soares,
  • Ailton De Arruda,
  • João Isaac Moreira,
  • Faber Pereira Kamachi,
  • Carlos Chagas Ferreira De Souza,
  • José Severino Da Silva Filho,
  • Maria Aparecida Dos Santos,
  • Cláudia Angélica Gerei,
  • Carlos Olímpio De Oliveira Neto,
  • Simone Ito Coutinho,
  • Camila Silva Ferreira,
  • Francisco De Alencar,
  • Idemar Lopes Rodrigues,
  • Jaber Cledson Da Silva,
  • Kléber Moreno Soncela,
  • Luiz Carlos Ferreira Pires,
  • Wilson Fernandes Sena Júnior,
  • Luiz Paulo De Andrade,
  • Keila Gomes Lima,
  • Paulo Roberto Maia Lellis,
  • Alexandre Gonçalves Da Silva,
  • Maria Lúcia Nantes,
  • Nádia Cardoso Dos Santos.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

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