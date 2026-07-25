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GASTRONOMIA

No Dia dos Avós, veja receitas cheias de afeto que mantêm vivas as memórias de família

Veja receitas cheias de afeto que mantêm vivas as memórias de família e transformam ingredientes simples em lembranças inesquecíveis

Mariana Piell

Mariana Piell

25/07/2026 - 10h00
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Poucas lembranças despertam tanta nostalgia quanto o aroma de um bolo recém-saído do forno, o cheiro do café passado na hora ou o sabor daquele doce preparado pela avó em tardes de domingo.

Em muitas famílias brasileiras, a cozinha sempre foi um espaço de encontros, de conversas e de transmissão de histórias, onde receitas escritas em cadernos antigos ou guardadas apenas na memória passam de geração em geração.

Celebrado no dia 26, o Dia dos Avós homenageia aqueles que ocupam um lugar especial na formação das famílias. Mais do que figuras de carinho e de acolhimento, avôs e avós são guardiões de tradições, costumes e sabores que ajudam a construir a identidade de cada família.

A data também convida filhos, netos e bisnetos a desacelerarem a rotina para compartilhar momentos juntos. E poucas formas simbolizam tão bem esse encontro quanto preparar ou saborear uma receita tradicional.

ORIGEM DA DATA

A celebração do Dia dos Avós tem origem na tradição cristã. O dia 26 de julho marca a homenagem a Santa Ana e São Joaquim, considerados os pais de Maria e, consequentemente, avós de Jesus Cristo.

Ao longo do tempo, a comemoração ganhou um significado mais amplo, tornando-se um momento para reconhecer a importância dos avós na educação, na transmissão de valores e no fortalecimento dos vínculos familiares.

No Brasil, a data é marcada por almoços especiais, visitas, reuniões familiares e demonstrações de carinho. Em muitos lares, também é a oportunidade perfeita para resgatar receitas antigas que contam parte da história da família.

HERANÇA AFETIVA

Muito antes da internet e dos livros de culinária modernos, eram as avós que ensinavam, na prática, os segredos da cozinha. Uma pitada “a olho”, o ponto certo da massa observado pelo toque das mãos ou o tempo de forno medido pelo aroma que se espalhava pela casa são conhecimentos que dificilmente aparecem em receitas escritas.

Esses saberes fazem parte do patrimônio cultural das famílias. Não é raro encontrar cadernos de receitas escritos à mão, muitas vezes manchados de farinha, manteiga ou café, guardados como verdadeiros tesouros.

Muito além de ensinar os pratos, os avós costumam transmitir valores como paciência, dedicação e cuidado com quem será servido. Afinal, cozinhar sempre foi uma forma de demonstrar afeto.

SABOR DA MEMÓRIA

A ciência explica que os aromas e sabores estão profundamente ligados às emoções. Isso acontece porque o olfato tem conexão direta com regiões do cérebro responsáveis pela memória e pelos sentimentos.

Por isso, experimentar novamente um arroz-doce, um bolo de fubá ou uma broa preparada como antigamente pode transportar uma pessoa imediatamente para a infância.

Essas lembranças ajudam a fortalecer o sentimento de pertencimento e mantêm vivas histórias familiares que passam de uma geração para outra.

RECEITAS SIMPLES

Apesar das mudanças nos hábitos alimentares, algumas preparações continuam presentes nas mesas brasileiras e atravessam décadas praticamente sem alterações.

Entre elas estão bolos caseiros, biscoitos amanteigados, arroz-doce, doce de leite, broas, cucas, rosquinhas, compotas e geleias feitas com frutas da estação.

São receitas que valorizam ingredientes simples, acessíveis e preparados com calma, respeitando o tempo de cada etapa.

Neste Dia dos Avós, preparar uma dessas receitas pode ser uma maneira especial de homenagear quem sempre demonstrou amor por meio da comida.

Bolo de Fubá Tradicional

pexels tatianeherder 5492949Bolo de Fubá Tradicional - Foto: Pexels

Ingredientes:

  • 3 ovos;
  • 2 xícaras (chá) de açúcar;
  • 2 xícaras (chá) de fubá;
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo;
  • 1 xícara (chá) de leite;
  • ½ xícara (chá) de óleo;
  • 1 colher (sopa) de fermento químico;
  • Erva-doce a gosto (opcional).

Modo de Preparo:

> Bata os ovos, o açúcar, o leite e o óleo;

> Acrescente o fubá e a farinha aos poucos, misturando até obter uma massa homogênea;

> Adicione o fermento e a erva-doce;

> Despeje em forma untada e asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos.

Broa de Milho

pexels caffeine 16859639Broa de Milho - Foto: Pexels

Ingredientes:

  • 2 xícaras (chá) de fubá;
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo;
  • 1 xícara (chá) de açúcar;
  • 100 g de manteiga;
  • 2 ovos;
  • 1 colher (sopa) de fermento químico;
  • Leite até dar ponto.

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes secos;

Acrescente a manteiga e os ovos;

Vá adicionando leite aos poucos até formar uma massa macia;

Modele pequenas broas, coloque em assadeira untada e asse a 180°C por cerca de 25 minutos, até ficarem levemente douradas.

Goiabada Cascão Caseira

Goiabada Cascão Caseira - Foto: Reprodução

Ingredientes:

  • 2 kg de goiabas maduras;
  • 1,5 kg de açúcar;
  • Suco de meio limão.

Modo de Preparo:

Lave as goiabas, corte em pedaços e retire apenas as partes muito duras;

Bata rapidamente no liquidificador e passe por uma peneira grossa para retirar sementes;

Leve a polpa ao fogo com o açúcar e o suco de limão;

Cozinhe em panela de fundo grosso, mexendo frequentemente, até adquirir consistência firme e de cor avermelhada. 
Coloque em recipiente untado e deixe esfriar completamente antes de servir.

CAMPO GRANDE

Festival do Sobá terá show gratuito de João Neto e Frederico

Serão cinco dias de evento com muita música, shows, dança, cultura e gastronomia típica sul-mato-grossense

24/07/2026 11h45

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Pôr do sol encantador na Feira Central de Campo Grande

Pôr do sol encantador na Feira Central de Campo Grande GERSON OLIVEIRA

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Festival do Sobá, evento tradicional campo-grandense, está de volta.

O festival ocorrerá de 5 a 9 de agosto, na Feira Central, ponto turístico gastronômico localizado na rua 14 de Julho, número 3351, Centro, em Campo Grande.

Serão cinco dias de muita música, shows, dança, cultura e gastronomia típica sul-mato-grossense. O evento é gratuito e aberto ao público.

O Festival do Sobá é uma realização da Feira Central de Campo Grande em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Fundação de Turismo (Fundtur), Fundação de Cultura e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

PROGRAMAÇÃO

Veja a programação do evento:

  • 5 de agosto, quarta-feira: show de Edson e Hudson; Dança gaúcha com Tropeiros da Querência
  • 6 de agosto, quinta-feira: show de João Neto e Frederico; Dança gaúcha com Tropeiros da Querência; apresentação musical com Crystian Proença – instrumento Sanshin
  • 7 de agosto, sexta-feira: muita gastronomia boa com comidas típicas
  • 8 de agosto, sábado: muita gastronomia boa com comidas típicas
  • 9 de agosto, domingo: muita gastronomia boa com comidas típicas

FEIRA CENTRAL

A Feira Central de Campo Grande, também conhecida como feirona, é um dos principais pontos turísticos de Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul.

Foi fundada em 4 de maio de 2025. Reúne diversidade de povos, como indígenas, japoneses, paraguaios e campo-grandeses, que moldaram a identidade local.

Oferece rica experiência cultural e gastronômica, com pratos típicos como sobá e yakisoba.

A Feira Central está localizada na rua 14 de Julho, número 3351, Centro, em Campo Grande.

Funciona de quarta à sexta das 16h às 23h, e nos finais de semana, das 11h às 23h.

No local, são vendidos pastel, sobá, yakisoba, yakimeshi, espetinho, churrasco, peixes e diversas variedades de doces.

AGENDA CULTURAL

Capital recebe programação diversificada, com espetáculos, shows, oficinas, clube de leitura e mais

De hoje a domingo, Campo Grande recebe programação diversificada com espetáculos, shows, oficinas, clube de leitura, exposição coletiva, atrações gratuitas e opções para toda a família

24/07/2026 08h30

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Da Margem ao Centro

Da Margem ao Centro" reúne artes de Yggy Cabreira, Mauro Mondine, Marcia Lobo Crochê, Aldo Torres, Caio Lobo e Victor Macaulin (HERO), cujas obras abordam temas como identidade, ancestralidade, memória, patrimônio cultural, violência, sustentabilidade e p Foto: Divulgação

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Entre hoje e domingo, a cidade recebe uma programação que reúne teatro, música, literatura, artes visuais, oficinas criativas e atrações voltadas às famílias. Há opções gratuitas e pagas espalhadas por diferentes espaços culturais, além de experiências que convidam o público a desacelerar, conhecer novos artistas e aproveitar o período de férias escolares.

ARTESANATO

Em tempos de rotina acelerada, reservar algumas horas para criar com as próprias mãos pode ser uma forma de aliviar o estresse e exercitar a criatividade. Essa é justamente a proposta da terceira edição do Desligue e Cria – Café com Crochê, que acontece amanhã, das 14h às 17h, na Go Coffee São Francisco.

O encontro foi pensado para quem nunca teve contato com o crochê, mas também para pessoas que desejam conhecer novas técnicas e materiais. Nesta edição, os participantes aprenderão a confeccionar um cesto multifunções utilizando fio de malha premium.

Durante a oficina serão apresentados os princípios básicos da técnica, desde a produção da base até o acabamento da peça. Ao final da experiência, cada participante leva para casa um objeto versátil que pode ser utilizado para organizar acessórios, maquiagem, materiais de escritório ou itens de decoração.

O ingresso inclui um kit completo com novelo de fio de malha premium, agulha de crochê, agulha de tapeceiro, ecobag exclusiva, material de apoio e ainda um café expresso ou americano para consumo durante a atividade.

As vagas são limitadas para garantir um acompanhamento personalizado durante todo o processo.

TERROR TEATRAL

Os amantes das artes cênicas poderão conferir no domingo, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, o espetáculo “O Baile 1976”.

Inspirada no universo do clássico “Carrie, a Estranha”, a montagem apresenta uma releitura original da história, explorando temas como bullying, exclusão social, desejo de pertencimento, violência psicológica e vingança.

A trama se passa durante um tradicional baile escolar que deveria representar uma noite de celebração. No entanto, antigas rivalidades e conflitos mal resolvidos transformam o evento em uma experiência intensa e repleta de tensão.

Com classificação indicativa para maiores de 16 anos, o espetáculo propõe reflexões sobre empatia, crueldade e as consequências das atitudes humanas.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

SESC

O Sesc Teatro Prosa preparou uma programação gratuita para hoje e amanhã, reunindo atrações musicais voltadas para diferentes públicos.

Hoje, às 19h, acontece o show “Dialeto Preto”, projeto da Afronta Produções que destaca o protagonismo de mulheres negras na música sul-mato-grossense.

A iniciativa reúne ações de formação artística, produção musical e circulação de obras autorais, fortalecendo a representatividade feminina na cena cultural do Estado.

Além de valorizar artistas negras, o projeto também incentiva a participação de mulheres indígenas, ampliando a diversidade presente na produção musical regional.

Já no sábado, às 16h, o grupo Batucando Histórias apresenta o espetáculo “Um Novo Ritmo”, voltado às famílias.

Da Margem ao Centro" reúne artes de Yggy Cabreira, Mauro Mondine, Marcia Lobo Crochê, Aldo Torres, Caio Lobo e Victor Macaulin (HERO), cujas obras abordam temas como identidade, ancestralidade, memória, patrimônio cultural, violência, sustentabilidade e pFoto: Divulgação

SESC Teatro Infantil

O grupo Batucando Histórias apresenta o espetáculo “Um Novo Ritmo”, voltado às famílias

Celebrando nove anos de trajetória, a companhia estreia uma nova formação com Carol nos vocais e Calebe na bateria.

O espetáculo combina música ao vivo, brincadeiras e interação com o público, incentivando pais e filhos a deixarem as telas de lado para compartilharem momentos de convivência, imaginação e afeto.
Os ingressos gratuitos podem ser retirados antecipadamente pelo Sympla.

CLUBE DE LEITURA 

Também no sábado, às 14h, o Clube Sesc de Leitura promove mais um encontro dedicado ao debate literário.

A obra escolhida desta edição é “O Polonês Melancólico”, do escritor João Francisco Santos da Silva, publicada em 2025 pelo Selo Editorial Samsara.

A coletânea reúne contos de inspiração existencialista que percorrem diferentes fases da vida humana – do período pré-natal à morte – explorando memórias, emoções, conflitos e situações cotidianas.

Natural de Curitiba e residente em Campo Grande, João Francisco concilia a carreira médica com a literatura e já recebeu reconhecimento em concursos como o IV Prêmio Literário de Direitos Humanos e o concurso Ulysses Serra, da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

A mediação será conduzida pelo escritor Henrique Pimenta e pelo psicanalista Marcelo Bueno, que vão estimular o diálogo entre os leitores e diferentes interpretações da obra.

Os participantes também poderão adquirir exemplares diretamente com o autor.

EXPOSIÇÃO

A Esplanada Ferroviária recebe, a partir de hoje, a exposição “Da Margem ao Centro”, promovida pelo coletivo Quebradaexpô.

Com entrada gratuita, a mostra ocupa a Galeria de Vidro durante três semanas, reunindo trabalhos de sete artistas sul-mato-grossenses que transitam por diferentes linguagens, como pintura, grafite, crochê, escultura e instalações.

A abertura acontece às 19h e contará com buffet, obras inéditas e a performance “BRUCUTU”, da artista Madu Flores.

Segundo a curadora Naomi Portman, a proposta da exposição é ampliar o reconhecimento da produção artística desenvolvida nas periferias.

Entre os artistas participantes estão Yggy Cabreira, Mauro Mondine, Marcia Lobo Crochê, Aldo Torres, Caio Lobo e Victor Macaulin (HERO), cujas obras abordam temas como identidade, ancestralidade, memória, patrimônio cultural, violência, sustentabilidade e pertencimento.

A iniciativa busca aproximar o público da produção artística contemporânea desenvolvida em Mato Grosso do Sul e reforçar que a arte produzida nas periferias tem potência estética, política e cultural capaz de ocupar qualquer espaço institucional.

SHOPPING

Quem procura opções de lazer durante as férias escolares também encontra uma programação variada no Shopping Campo Grande.

Na Praça Central, o parque temático inspirado em Miraculous convida crianças entre 2 anos e 13 anos a viver aventuras ao lado de Ladybug e Cat Noir em um espaço com piscina de bolinhas, escorregadores, brinquedos infláveis e circuito de atividades.

Ao lado da Praça de Alimentação, o Yupp Play continua distribuindo gratuitamente pipoca, algodão-doce e balões durante as tardes de férias.

Já o Yupp Experience, instalado no segundo piso, reúne 22 atrações, incluindo trampolins, brinquedos infláveis, fliperama, carrinhos temáticos, quadra interativa, carrossel infantil e réplicas de dinossauros gigantes.

Outra opção é o Festival Japão-Coreia, que oferece gastronomia típica, doces, bebidas importadas, utensílios orientais, artigos decorativos e produtos tradicionais da cultura asiática, com entrada gratuita.

Para quem prefere cinema, o Cinemark exibe estreias como “Marsupilami – Confusão a Bordo”, animação voltada ao público infantil, e o suspense “Águas Mortais”. No domingo, os fãs de música poderão assistir à transmissão ao vivo da turnê &Team Concert Tour “Blaze the Way”, diretamente do Japão.

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