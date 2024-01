No Dia Mundial do Queijo, conheça a história e confira receitas com a iguaria láctea

Agenda cultural

Além de peça do grupo Flor e Espinho, ensaio geral da Igrejinha e show de LariS, fim de semana tem Festa de São Sebastião, Dia do Fusca e o novo longa-metragem da Turma da Mônica

Com direção de Breno Moroni, releitura da peça de 2012 ganha sessões de hoje a domingo no Teatral Grupo de Risco, com entrada franca VACA AZUL

Com inspirações e referências que vão da dramaturgia do irlandês Samuel Beckett (1906-1989) ao mais acessado site de buscas da web, o grupo Flor e Espinho Teatro apresenta, de hoje a domingo, sempre às 20h, no espaço do Teatral Grupo de Risco, uma nova montagem do espetáculo “Godgle – A Estranha Vontade de Chegar a Algum Lugar”, que foi premiado pelo Programa de Fomento ao Teatro de Campo Grande (Fomteatro) em 2012.

Com texto e direção de Breno Moroni, a peça volta aos palcos após seu projeto ter sido uma vez mais contemplado com recursos da Prefeitura de Campo Grande, desta vez pelo edital de 2021 do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (Fmic). No elenco estão Anderson Lima, Luiz Cláudio Dias Chueda e Ewerton Goulart. Confira a sinopse.

“De onde venho, para onde vamos, por que paramos aqui? Dois seres se encontram em lugar algum, semelhantes que nunca se viram. Homens comuns, únicos, carregam consigo a sabedoria acumulada da história da humanidade. Falam cada qual sete idiomas, mas não se entendem. Cada um com seu Deus individual e sua dúvida coletiva. Teatro, circo e muito mais nessa pantomima tragicômica. Um espetáculo para todas as idades, todos os tempos e lugares. ‘Godgle’ está em todas as partes, sabe mais da tua vida que tu mesmo. ‘Godgle’ fala todas as línguas. Passado, presente e futuro”.

A trilha sonora é assinada por Wesley Paz, e a iluminação, por Luiz Sartomen. O espetáculo conta com o apoio do Teatral Grupo de Risco e do Circo do Mato. E o melhor: a entrada é franca. Endereço: Rua Trindade, nº 401, Jardim Paulista. Classificação indicativa: 18 anos.

REGGAE

A cantora LariS apresenta “Orgânico”, seu novo show, neste sábado, a partir das 20h, no Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro). Os ingressos individuais custam R$ 20 e podem ser adquiridos mediante reserva e Pix por meio do número: (67) 99696-9774 (Fernando). Mais informações: (67) 98177-3130.

Misturando reggae, dub e rap, LariS estará acompanhada do quarteto formado por Carlos Pinho (guitarra), Anédio Izumi (bateria), Anderson Bass (baixo) e Jonas Davi (teclados).

O DJ Diego Manciba (Rockers Sound System) faz o som de abertura, e o show contará ainda com a participação da dupla Maria Claudia & Marcos Mendes, além de mais um convidado “surpresa”.

No repertório de “LariS Orgânico”, além de versões para “Convoque seu Buda” (Criolo), “Rouxinol” (Rael), “Jah no Comando” (Canaroots), “Redemption Song” (Bob Marley) e para canções do BaianaSystem e de Luedji Luna, a cantora vai mostrar, de sua autoria, “Escrevi Um Jazz”, “Eu Vou Até o Fim”, “Céu Jasmim”, “Geométrico Luar”, etc.

“Essas músicas falam muito da espiritualidade, do desenvolvimento da mente. Eu trago muito isso nas minhas músicas também. Então são vivências, experiências, músicas para refletir, fazer pensar, trazer amor, paz. Bem o conceito do reggae mesmo”, afirma LariS, que preparou um cenário com elementos do Norte e do Nordeste brasileiro. O show tem o apoio da Estação Cultural Teatro do Mundo, da Associação Reggae MS e do Circo do Mato.

IGREJINHA E VALU

Amanhã, a partir das 19h, com entrada franca, a escola de samba Igrejinha e o Cordão Valu se unem para mais um Esquenta de Carnaval, com ensaio geral, sob o comando do Mestre Bene, da Bateria Absoluta, e participação de quatro atrações convidadas: o grupo Sarará Kriolo e a BojoMalê Oficina de Percussão, além de Vinil Moraes e Edir Valu. Com venda de pastéis e bebidas no local. Endereço: Av. Presidente Ernesto Geisel, nº 5.982, Cabreúva. Dona de 24 títulos nos desfiles da folia da Capital, a Igrejinha completa 50 anos de Carnaval em 2025.

SÃO SEBASTIÃO

A 74ª Festa de São Sebastião tem seus dois últimos dias neste fim de semana. Hoje, o grupo circense New York Cirkus comanda a Noite da Alegria ao lado de outras atrações. Amanhã, 20 de janeiro, que é o dia oficialmente dedicado ao santo protetor da humanidade contra a fome, a peste e a guerra, ou contra qualquer perigo, a agenda mais religiosa ganha força. Haverá café da manhã, santa missa, almoço, terço, procissão e quermesse.

Em Campo Grande, a tradição da atual paróquia começou com a devoção de um fazendeiro, em 1936, que orou pela cura do rebanho então bastante adoentado e prometeu construir uma capela. A paróquia fica na Rua Minas Gerais, nº 549, Monte Carlo. Os ingressos custam R$ 20 por pessoa, e crianças com até sete anos não pagam. Mais informações: (67) 3317-4863/99278-4217.

DIA DO FUSCA

20 de janeiro também é o Dia Nacional do Fusca, e a data não vai passar em branco na Capital. Haverá uma “fusqueada”, carreata de fuscas, com saída da Avenida Ricardo Brandão às 13h e previsão de chegada às 15h no Shopping Norte Sul Plaza, pela entrada da Rua Japão, onde haverá uma exposição de vários veículos do modelo no estacionamento.

O evento é organizado pela Confraria Apaixonados por Fusca. Veículo mais vendido no Brasil ao longo de 24 anos, o Fusca começou a ser produzido no País em 20 de janeiro de 1959, conforme a Volkswagen. Posteriormente, a data foi utilizada para a criação do Dia Nacional do Fusca.

CINEMA

Um dos destaques nos cinemas é “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”, com direção de Maurício Eça (“Carrossel – O Filme” e “A Menina que Matou os Pais”). A nova produção com os personagens de Mauricio de Sousa chega após “Turma da Mônica: Laços” (2019) e “Turma da Mônica: Lições” (2021). O novo filme vem recebendo uma cotação bem abaixo dos dois anteriores, que foram elogiados por crítica e público.

O começo do enredo é no primeiro dia de aula de Mônica (Sophia Valverde), Cebola (Xande Valois), Cascão (Theo Salomão), Magali (Bianca Paiva), Milena (Carol Roberto) e outros membros da turma. Iniciando o Ensino Médio, eles não demoram muito para perceber que as coisas no colégio andam estranhas. Quando descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado, decidem se unir em uma missão para tentar salvá-lo.

Outro destaque é “Segredos de Um Escândalo”, com Natalie Portman, Julianne Moore e Charles Melton, do diretor Todd Haynes, de “Velvet Goldmine” (1998), “Longe do Paraíso” (2002), “Não Estou Lá” (2007) e “Carol” (2015).

“Vinte anos após seu romance midiático virar assunto da nação, um casal é colocado sob pressão quando uma atriz viaja até seu lar para se preparar para um filme sobre o passado deles”, diz a sinopse.