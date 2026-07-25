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O que evitar na dieta dos pets para prevenir alergias

Tutores devem priorizar rações com boa fonte de proteína; alimentação natural é alternativa, mas precisa de orientação profissional e encaixe na rotina familiar

Flavia Viana

Flavia Viana

25/07/2026 - 15h30
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Manter uma alimentação equilibrada é o primeiro passo para garantir a saúde e o bem-estar integral dos pets. O mercado conta com diversas opções de rações e petiscos, porém, algumas fórmulas tendem a causar alergias, além de não fornecer todos os nutrientes necessários. Por isso, antes de escolher, o tutor deve estar atento à composição do alimento.

“Na composição fornecida pelo fabricante no pacote, o primeiro ingrediente da lista é o que está em maior proporção na fórmula. Cães e gatos precisam de proteína de boa qualidade, preferencialmente de alta digestibilidade”, explica a médica-veterinária Nathália Starek, CEO da Vidaá, primeira marca de skincare para animais do Brasil.

Embora ingredientes amiláceos e fibrosos ajudem na estrutura da ração e no trânsito intestinal, eles devem estar em equilíbrio no alimento.

A farinha de trigo em excesso, por exemplo, favorece a intolerância ao glúten. Em animais sensíveis, fórmulas com muitos aditivos, corantes ou ingredientes de baixa digestibilidade podem piorar sintomas gastrointestinais e dermatológicos.

Em relação à fonte de proteína, também é preciso escolher com cautela. “O frango é uma das proteínas frequentemente envolvidas em reações alimentares em cães sensíveis, por isso, deve ser evitada em algumas dietas.

Peixes como salmão e tilápia, além da proteína de ervilha e farinha de mosca, são opções mais leves e melhor toleradas por animais com predisposição a alergias. Além disso, elas fornecem uma boa saciedade, auxiliando no controle do peso”, afirma Nathália.

Outros nutrientes importantes são fibras, ácidos graxos, prebióticos, vitamina E, ômega-3, ômega-6 e biotina. Alguns ingredientes naturais, como própolis, chlorella e spirulina, estão relacionados ao aumento da imunidade, à melhora da função hepática e ao alívio de alergias, e também são recomendados para uma dieta equilibrada.

Equilíbrio ideal 

A classificação de rações e petiscos entre standard, premium e super premium ajuda os tutores a identificarem as opções mais saudáveis. “Algumas versões premium e super premium oferecem melhor seleção de ingredientes, maior digestibilidade e fórmulas sem transgênicos ou sem glúten”, assinala a médica-veterinária.

Caso o tutor opte pela alimentação natural, é indispensável que o cardápio seja elaborado por um veterinário para garantir o aporte nutricional adequado. 

“Entre a alimentação natural ou com alimentos industrializados, a melhor escolha é aquela que se encaixa na rotina da família. O mais importante é garantir que as refeições sejam equilibradas. Tanto em uma dieta quanto na outra, pode ser necessário incluir complementos alimentares para garantir a saúde e o bem-estar a longo prazo”, orienta Nathália.

Vale lembrar que os petiscos também entram na conta e não devem superar os 10% das calorias totais que o pet consome. Além disso, para evitar o consumo desnecessário de farinhas, a recomendação é optar por peixes desidratados, como tilápia e merluza, iogurte natural congelado e gelatina sem sabor e incolor.

Os primeiros sinais de que o animal não se adaptou ao alimento, ou de que ele não está adequado, são fezes amolecidas, vômitos e coceiras. 

“Mesmo assim, qualquer sintoma físico ou comportamental deve ser devidamente investigado, porque pode indicar um problema mais sério, que exige intervenções que vão além da alimentação”, alerta Nathália.

 

 

GASTRONOMIA

No Dia dos Avós, veja receitas cheias de afeto que mantêm vivas as memórias de família

Veja receitas cheias de afeto que mantêm vivas as memórias de família e transformam ingredientes simples em lembranças inesquecíveis

25/07/2026 10h00

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Dia dos Avós é uma oportunidade para desacelerar e retomar tradições familiares

Dia dos Avós é uma oportunidade para desacelerar e retomar tradições familiares Pexels

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Poucas lembranças despertam tanta nostalgia quanto o aroma de um bolo recém-saído do forno, o cheiro do café passado na hora ou o sabor daquele doce preparado pela avó em tardes de domingo.

Em muitas famílias brasileiras, a cozinha sempre foi um espaço de encontros, de conversas e de transmissão de histórias, onde receitas escritas em cadernos antigos ou guardadas apenas na memória passam de geração em geração.

Celebrado no dia 26, o Dia dos Avós homenageia aqueles que ocupam um lugar especial na formação das famílias. Mais do que figuras de carinho e de acolhimento, avôs e avós são guardiões de tradições, costumes e sabores que ajudam a construir a identidade de cada família.

A data também convida filhos, netos e bisnetos a desacelerarem a rotina para compartilhar momentos juntos. E poucas formas simbolizam tão bem esse encontro quanto preparar ou saborear uma receita tradicional.

ORIGEM DA DATA

A celebração do Dia dos Avós tem origem na tradição cristã. O dia 26 de julho marca a homenagem a Santa Ana e São Joaquim, considerados os pais de Maria e, consequentemente, avós de Jesus Cristo.

Ao longo do tempo, a comemoração ganhou um significado mais amplo, tornando-se um momento para reconhecer a importância dos avós na educação, na transmissão de valores e no fortalecimento dos vínculos familiares.

No Brasil, a data é marcada por almoços especiais, visitas, reuniões familiares e demonstrações de carinho. Em muitos lares, também é a oportunidade perfeita para resgatar receitas antigas que contam parte da história da família.

HERANÇA AFETIVA

Muito antes da internet e dos livros de culinária modernos, eram as avós que ensinavam, na prática, os segredos da cozinha. Uma pitada “a olho”, o ponto certo da massa observado pelo toque das mãos ou o tempo de forno medido pelo aroma que se espalhava pela casa são conhecimentos que dificilmente aparecem em receitas escritas.

Esses saberes fazem parte do patrimônio cultural das famílias. Não é raro encontrar cadernos de receitas escritos à mão, muitas vezes manchados de farinha, manteiga ou café, guardados como verdadeiros tesouros.

Muito além de ensinar os pratos, os avós costumam transmitir valores como paciência, dedicação e cuidado com quem será servido. Afinal, cozinhar sempre foi uma forma de demonstrar afeto.

SABOR DA MEMÓRIA

A ciência explica que os aromas e sabores estão profundamente ligados às emoções. Isso acontece porque o olfato tem conexão direta com regiões do cérebro responsáveis pela memória e pelos sentimentos.

Por isso, experimentar novamente um arroz-doce, um bolo de fubá ou uma broa preparada como antigamente pode transportar uma pessoa imediatamente para a infância.

Essas lembranças ajudam a fortalecer o sentimento de pertencimento e mantêm vivas histórias familiares que passam de uma geração para outra.

RECEITAS SIMPLES

Apesar das mudanças nos hábitos alimentares, algumas preparações continuam presentes nas mesas brasileiras e atravessam décadas praticamente sem alterações.

Entre elas estão bolos caseiros, biscoitos amanteigados, arroz-doce, doce de leite, broas, cucas, rosquinhas, compotas e geleias feitas com frutas da estação.

São receitas que valorizam ingredientes simples, acessíveis e preparados com calma, respeitando o tempo de cada etapa.

Neste Dia dos Avós, preparar uma dessas receitas pode ser uma maneira especial de homenagear quem sempre demonstrou amor por meio da comida.

Bolo de Fubá Tradicional

Dia dos Avós é uma oportunidade para desacelerar e retomar tradições familiaresBolo de Fubá Tradicional - Foto: Pexels

Ingredientes:

  • 3 ovos;
  • 2 xícaras (chá) de açúcar;
  • 2 xícaras (chá) de fubá;
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo;
  • 1 xícara (chá) de leite;
  • ½ xícara (chá) de óleo;
  • 1 colher (sopa) de fermento químico;
  • Erva-doce a gosto (opcional).

Modo de Preparo:

> Bata os ovos, o açúcar, o leite e o óleo;

> Acrescente o fubá e a farinha aos poucos, misturando até obter uma massa homogênea;

> Adicione o fermento e a erva-doce;

> Despeje em forma untada e asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos.

Broa de Milho

Dia dos Avós é uma oportunidade para desacelerar e retomar tradições familiaresBroa de Milho - Foto: Pexels

Ingredientes:

  • 2 xícaras (chá) de fubá;
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo;
  • 1 xícara (chá) de açúcar;
  • 100 g de manteiga;
  • 2 ovos;
  • 1 colher (sopa) de fermento químico;
  • Leite até dar ponto.

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes secos;

Acrescente a manteiga e os ovos;

Vá adicionando leite aos poucos até formar uma massa macia;

Modele pequenas broas, coloque em assadeira untada e asse a 180°C por cerca de 25 minutos, até ficarem levemente douradas.

Goiabada Cascão Caseira

Dia dos Avós é uma oportunidade para desacelerar e retomar tradições familiaresGoiabada Cascão Caseira - Foto: Reprodução

Ingredientes:

  • 2 kg de goiabas maduras;
  • 1,5 kg de açúcar;
  • Suco de meio limão.

Modo de Preparo:

Lave as goiabas, corte em pedaços e retire apenas as partes muito duras;

Bata rapidamente no liquidificador e passe por uma peneira grossa para retirar sementes;

Leve a polpa ao fogo com o açúcar e o suco de limão;

Cozinhe em panela de fundo grosso, mexendo frequentemente, até adquirir consistência firme e de cor avermelhada. 
Coloque em recipiente untado e deixe esfriar completamente antes de servir.

Diálogo

Dizer que Campo Grande está esburacada já virou... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo deste sábado (25) e domingo (26)

25/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Oliva Enciso - Poeta de MS

"Para fazer poesia é preciso (...) ver além do que outros veem, sentir mais do que outros sentem, dizer o que outros dizem de maneira diferente”.

FELPUDA

Dizer que Campo Grande está esburacada já virou redundância. A cidade convive com problemas que vão do asfalto à saúde, passando pela educação e por outras áreas essenciais da administração. Nesse cenário, a prefeita Adriane se tornou uma das figuras mais criticadas pelos campo-grandenses, mas não exatamente é lembrada pelos motivos que desejaria. E quando vira manchete pelos buracos e pela sensação de desgoverno, a cobrança deixa de ser da oposição e passa a ser da própria população.

Em cena

O PSDB vai às urnas com ninho remodelado. Dos atuais quatro deputados que sobraram de uma bancada de sete, apenas Pedro Caravina, Lia Nogueira e Paulo Duarte tentarão renovar o mandato. João César Mattogrosso preferiu desembarcar antes da largada. Para reforçar a chapa, voltam à cena o ex-deputado Eduardo Rocha e o ex-prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, ambos em busca de um novo capítulo na carreira política.

Hora errada

A nova portaria do Ministério do Trabalho voltou a acender o debate sobre a abertura do comércio em feriados. A FCDL-MS criticou a medida, afirmando que ela amplia a burocracia justamente em momento de economia desaquecida. Pela norma, boa parte do varejo continuará dependendo de acordo coletivo para funcionar nessas datas. Para a entidade, a exigência aumenta custos e pode impactar a geração de empregos.

Mesmo barco

O ex-deputado Eduardo Rocha e o ex-prefeito Ângelo Guerreiro são históricos adversários políticos e trocaram as disputas de Três Lagoas, base eleitoral de ambos, por uma corrida lado a lado rumo à Assembleia. Os dois já ocuparam cadeiras por lá. Rocha nunca escondeu o desejo de presidir a Casa. Antes disso, porém, existe um pequeno detalhe chamado voto popular. Assim sendo...

Disponíveis

O Tribunal Regional Eleitoral de MS já disponibilizou os formulários para a Transferência Temporária de Eleitores, que permite votar em local diferente da seção de origem, sem mudar o domicílio eleitoral. O pedido pode ser feito presencialmente em qualquer cartório eleitoral até 20 de agosto. Os formulários estão disponíveis no portal do TRE-MS.

 .   SUR-PRE-SA!

DiálogoFoto: Arquivo pessoal

No último dia 18, Monica Razuk ganhou festa surpresa organizada pelos seus fihos Stheven, Mariangela e Melissa, para comemorar mais um ano de vida. Paparicada pela família e amigos, Monica era pura emoção e alegria pelo acontecimento, embalado por caprichado almoço, comandado por Cátia Hugueney, que teve lugar no salão de festas do Residencial Beirute. Os clics são de Arquivo Pessoal e de Rafael Barbier Lopes.

DiálogoFotos: Arquivo pessoal

ANIVERSARIANTES

Sábado (25)

Maria José Falcão Alves, 
Glaudyr Flôres, 
Adriana Rezende Corrêa, 
Celso Luiz Antonialli,
Benjamin Duarte,
Dalva Aparecida da Silva,
Flávio de Carvalho e Castro,
Jonas Schimidt das Neves,
Kátia Silene Sarturi,
Jasmir Pedro da Silva,
Roberto Marcondes Filinto da Silva,
Javer de Oliveira Santos,
Luiz Paulo Medeiros Coutinho,
Joana de Souza,
José Roberto Venturoso,
Paulo Roberto Duarte, 
Ismael Oshiro Bordon, 
Rodrigo Ferrari,
Danielle Cristine Zago,
Christovam Carlos Krug,
Fernando Sergio Munhoz Pinheiro,
Dr. André Luis Moraes de Oliveira,
Maria Angela Vacis,
Clayton Kammer da Silva,
Luiz Gugliatto, 
Ana Paula da Costa Aoki,
Márcia Maria Ferreira Corrêa Rigo, 
Rosana Julia Arnez Cedron,
Luciana Vieira, 
Laire de Moraes Alves,
Fernando Celso Ferreira Gonçalves,
Antonio Edison Fernandes,
Alessandra Kelly Rocha Fernandes,
Reynaldo Pereira Alfarone Júnior, 
Nair Fonseca Higa,
Ary Sergio Motti da Silva,
Claudio Pinto da Silva,
José Antonio Pereira dos Santos,
Daniel Moraes Pereira,
Maura Maria Ferreira Corrêa,
Dra. Sílvia Nogueira Emboava,
Patrícia Martha Rabello de Moura Brasil,
Francisco Espíndola Netto,
Robson Cristovão Fonseca Ferreira,
Manoel Marreira,
Inocêncio de Souza Amorim,
Luis Guilherme Galvão Bacchi,
Dr. Orlando Carvalho Filho, 
Zeina Adriana Borba Diab Siufi, 
Adriane Eliza de Souza Cação, 
Gustavo Henri Couto,
Jardel Barcellos de Paula,
Moisés Silva,
Waldo Barbosa de Menezes,
Maria Clara Bacchi Rodrigues Oliveira,
Nicéria de Mello Prata Braga,
Hiram Francisco Biembengut,
Renato Takahiro Shinzato Molikawa,
Dr. Henrique de Araújo Alvarenga,
Karen Akiko Kaku,
Dr. André Guimarães Gouveia, 
Marcelo Erick Moriyama,
Fábio Sousa Lanzetti,
Rafael Sauer da Motta, 
Edina Curto do Nascimento,        
Luiz Claudio Moreira Lima,
Alberto Henrique Dias Cação,
Reginaldo Sarian,  
Tereza Lopes Bennett Volpato,
Adriana Calles,
Vani Clarice Borgmann Poleis.

Domingo (26)

DOMINGO (26)
Márcia Coelho Lopez, 
Marcos Moreno de Lima, 
Dra. Rafaela Moraes Siufi Silva,
Maria José Domingues Araújo,
Hosana de Lourdes Maria Lima,
Joice Arguelho Sanabre,
Vania Menegassi Bezerra,
Édis Gomes da Silva,
Jean Carlos Taira,
Anjela Regina D’Elia,
Gabriela Vianna Longhi,
Paulo Sérgio Balmant,
Alexandre Saldanha,
Henrique Agueiro da Silva,
Luiz da Costa Vieira Neto,
Lenise Fracalanza Alves Correia,
Luis Gustavo Ruggier Prado, 
Milton Silvino de Oliveira,
Gislaine Baez Queiroz, 
Antônio Fancelli,
Lisa Cristina Gomes Lauser,
Sandra Arruda da Silva, 
Pe. Afonso de Castro,   
Vagner Leandro Oliveira,
Rafaela Domingos Alves,
Amanda de Brito Coutinho,
Vânia Azambuja Guimarães,
Adilson Nakasone,
Edson Medeiros Couto,
João Juvencio de Albuquerque,
Maria Cecilia de Lima Rocha,
Anderson Yasuhide Okumoto,
Maria Teresa Hayd Rego,
José Milton de Souza,
Paulo Borges Bevilacqua da Silva, 
Aliandra Dias Moreira,
Dra. Vilma Corrêa Marra,
Elenir Almeida Rosa Ribas,
Werner Vitório Sueker,
Marco Aurélio da Silva Alves,
Cristiane Maria Cerveira Martins,
Fábio Estevão Marchetti,
Ociel Barcellos Santos,
Luiza Brum Jacques,
Ana Edelira de Acosta,
Oscar Rosa e Silva,
Lucas do Carmo Nogueira,
Paulo Cezar Greff Vasques,
Lizsandra Regina Flôres de Almeida,
Aldemiro Soares Brandão,
Anna Glacy de Rezende,
Inocência Pedra,
Dr. Higo Noboro Nishida Arakaki, 
Denise Ribeiro Motta,
Wilson Verde Selva Júnior,
Ana de Barros Nassif,
Russel Alexandre Barbosa Maia,
Idmar Silva Teles Fernandes,
Almir Pereira Borges Junior,
Paulo Rogerio Pollak,
Paulo Satoshi Takinami,
Milton César Dickel,
Thiago Noronha Benito,
Biannka Jabrayan Schmidt,
Analyci Corrêa Machado,
Carla Trentin,   
Coelho Cannazzaro, 
Marina do Amaral Trachta,
Cassio Giovany Medeiros Callegari,
Melany de Oliveira Sbardelote,
Fábio Stello,
Lilia Lisboa de Assumpção Arakaki,
Cinthia Akiko Yonamine Kaihara,
Henrique Higa Kubota.

Colaborou Tatyane Gameiro

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