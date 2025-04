Parque das Nações Indígenas terá show de graça de Xande de Pilares com Orquestra de CG

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O samba tomará conta do Parque das Nações Indígenas neste domingo, com a passagem do projeto Vivo Música por Campo Grande, mas com um toque especial proporcionado pela música de concerto. A programação, com entrada franca, começará a partir das 17h, com o grupo Sampri. Em seguida, a Orquestra Sinfônica de Campo Grande, sob a regência de Eduardo Martinelli, receberá no palco Xande de Pilares.

A orquestra vai apresentar um repertório entre o erudito e o popular, com estilos regionais como a guarânia. E o sambista carioca de 55 anos, além de seu repertório de samba com a orquestra, vai apresentar o show “Xande Canta Caetano”, com músicas do disco homônimo, lançado em 2023, que homenageia Caetano Veloso e que lhe rendeu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode no ano passado. O evento tem apoio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

XANDE

O cantor, compositor e instrumentista Xande de Pilares é um dos fundadores do grupo Revelação, criado em 1992, com o qual lançou nove álbuns e quatro DVDs. A partir de 2014, Xande partiu para a carreira solo e já lançou seis álbuns. O prestigiado álbum com as canções de Caetano, produzido por Pretinho da Serrinha, também foi agraciado com o Prêmio da Música Brasileira e o Prêmio Multishow, somando mais de 40 milhões de reproduções.

A ORQUESTRA

A Orquestra Sinfônica de Campo Grande fez sua estreia em 2007 e, desde então, promove concertos na Capital e em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Apresentou-se com grandes solistas brasileiros e de países como EUA, Portugal, Itália, Coreia do Sul, Argentina, Suíça, Canadá, Paraguai, Bolívia e Uruguai, interpretando repertório tradicional e realizando primeiras audições de obras de compositores contemporâneos.

A atuação da Sinfônica de Campo Grande também visa à integração e à valorização da música popular brasileira e regional, apresentando instrumentos peculiares da cultura de MS, como a viola caipira (ou viola brasileira) e a viola de cocho.

O SAMPRI

O Sampri é formado pelas irmãs Magally (cavaquinho e vocal), Luciana (pandeiro e vocal) e Renatinha (violão e vocal), todas nascidas em Campo Grande. Descendentes de uma família de sambistas e ritmistas de escolas de samba, elas fundaram em 2002 o primeiro grupo de samba de Mato Grosso do Sul liderado por mulheres em que todas cantam e tocam.

Lançaram, em 2013, o CD “Um Bom Samba Faz Bem”, primeiro trabalho autoral, que traz as canções “Menino Travesso”, “A Saudade Vem Correndo” e “Resistência”, levando o trio para shows em Brasília (DF), Curitiba (PR) e Recife (PE). Em 2021, lançaram o DVD “Resistência”, gravado ao vivo na Concha Acústica Helena Meirelles.

PAI E FILHA

A Estação Cultural Teatro do Mundo recebe hoje, a partir das 20h, o show de Marcela Mar (voz e violão) e Marcelus Anderson (acordeon), um encontro de filha e pai que promete “um duelo apaixonado entre o violão e a sanfona”, com composições próprias e arranjos inéditos para músicas consagradas que revisitam a herança pantaneira de modo bem cativante. Ingressos: R$ 50 por pessoa ou dois por R$ 80 – pelo WhatsApp (67) 99696-9774. Endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro.

CÂNDIDO

O cineasta Cândido Alberto da Fonseca, que faleceu na quarta-feira, aos 71 anos, recebe homenagem hoje no Museu da Imagem e do Som (MIS) com a exibição de dois dos seus curtas-metragens, a partir das 19h: “Conceição dos Bugres” e “Sasha Siemel”.

O primeiro, com duração aproximada de 30 minutos, apresenta a trajetória e a técnica da renomada escultora Conceição dos Bugres. No filme, a artista revela os instrumentos rudimentares – como o facão e a machadinha – com os quais dava forma às figuras icônicas conhecidas como bugres. Um dos momentos mais poéticos da narrativa remete à origem do uso da cera nos acabamentos, inspirada por um sonho no qual o marido lhe trazia mel do mato.

Já o documentário “Sasha Siemel” retrata a vida e as aventuras do lendário caçador letão que veio para o Brasil no início do século 20. Siemel ficou famoso por caçar onças com zagaia no antigo estado de Mato Grosso e, além disso, tornou-se um talentoso escritor, fotógrafo e cinegrafista. O filme acompanha suas histórias marcantes no Pantanal, que ajudaram a revelar a beleza e os desafios da região ao mundo, consolidando sua figura como mito e documentarista respeitado.

DANÇA

A Mostra Sesc de Danças, em cartaz desde terça-feira, leva ao Sesc Teatro Prosa, hoje, às 19h, a Mostra de Coreografias, reunindo o talento de diferentes grupos e artistas locais: Grupo Maktub, Ararazul Cia. de Dança, Cia. Canindé, Corpo de Dança Sesc MS (Sesc Lageado) e Wagner Gomes. Amanhã, a partir das 16h, encerrando a programação, o público poderá participar do Labstract – Edição III, um laboratório performativo que une dança, música e improvisação. A ação promove batalhas freestyle ao som do Quarteto Musim e do DJ Allan Shaba, incentivando a criação no tempo presente e o diálogo entre os corpos e os sons.

CINEMA

Vinte anos após sua estreia, “Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith” está de volta aos cinemas. Neste filme, as Guerras Clônicas estão em pleno andamento e Anakin Skywalker mantém um elo de lealdade com Palpatine, ao mesmo tempo em que luta para que seu casamento com Padmé Amidala não seja afetado por esta situação. Seduzido por promessas de poder, Anakin se aproxima cada vez mais de Darth Sidious, até se tornar o temível Darth Vader. Juntos, eles tramam um plano para aniquilar de uma vez por todas com os cavaleiros jedi.

Assine o Correio do Estado