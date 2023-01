Programação de férias: crianças da Capital podem fazer oficinas gratuitas de Stop Motion

O Museu da Imagem e do Som (MIS-MS) está oferecendo oficina gratuita de Stop Motion para as crianças que estão de férias, com oferta para duas turmas, com 12 vagas em cada.

Conforme divulgado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, a primeira turma é direcionada para pessoas de 9 a 13 anos e acontece de 17 a 19 de janeiro, das 14h às 17h.

Já a segunda turma recebe alunos com idade a partir de 14 anos e acontece de 24 a 26 de janeiro, das 14h às 17h.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas online por meio deste link.

Oficinas

Segundo o MIS, a oficina vai abordar aspectos teóricos e práticos de introdução ao universo do cinema de animação utilizando a técnica de Stop Motion, conhecida também como quadro a quadro.

Por meio dessa técnica são utilizadas várias fotografias de um mesmo objeto ou pessoa para simular seu movimento, tendo como resultado do processo um curta metragem produzido pelos alunos.

O objetivo do MIS ao oferecer a oficina é promover atividade formativa na área de cinema no período de férias de verão.

Os ministrantes são: Isadora Tiemi Issagawa, Lucas Nakazato e Rafaela Santos Gonçalves, todos estagiários do Museu.

Saiba mais

Isadora Tiemi Issagawa está cursando Audiovisual na UFMS, foi bolsista no projeto de extensão Video Mapping, atuou como produtora audiovisual de experimentos performáticos financiados pela Lei Aldir Blanc e foi montadora e editora da Websérie A Cena das Mina: As mulheres no rap sul-mato-grossense.

Também foi assistente, montadora e editora da Oficina de Introdução ao Cinema realizada no Sesc Lageado.

Lucas Nakazato está cursando Audiovisual na UFMS, participou do Festival de Fotojornalismo de Brasília e teve trabalho fotográfico publicado na Revista CINEstesia-USP.

Ele foi selecionado para a Oficina de Criação de Filmes Lanterna Mágica em parceria com o Arquivo Nacional, e curador do Festival Desver – Festival de Cinema Universitário de Mato Grosso do Sul.

Já Rafaela Santos Gonçalves está cursando Artes Visuais - Licenciatura, na UFMS. Foi bolsista pelo Estúdio de Pintura Apotheke, na UDESC.

Ela integrou o conjunto de autores da publicação “Experiências de Estágio em Artes Visuais: Diálogos sobre a docência”, publicado em 2021 pela Associação dos Arte Educadores de Santa Catarina.

É ilustradora do Projeto Ensaios, realizado em parceria com o curso de Filosofia da UFMS.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3316-9178 ou e-mail: [email protected]

O Museu de Imagem e Som (MIS/ MS) fica na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – 3º andar – Centro.