Testes de Idade Mental: O Que eles revelam?

Com o tema "Da terra viva, nossa arte vibra", FIB terá uma programação diversificada, com cultura, tecnologia e sustentabilidade em um dos destinos turísticos mais deslumbrantes do Brasil; evento começará no dia 21 de agosto

Ontem, às 8h30min, foi lançada a 23ª edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB) no Teatro Aracy Balabanian.

O evento, programado para acontecer entre os dias 21 e 25 de agosto, na cidade de Bonito, tem como tema “Da terra viva, nossa arte vibra” e promete ser um marco cultural e turístico no calendário de Mato Grosso do Sul. Promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), o festival contará com uma programação diversificada e enriquecedora.

Os cinco dias de evento serão repletos de atividades culturais, como música, dança, gastronomia, teatro, circo, cinema, literatura, artesanato, moda e economia criativa.

Além disso, estão previstas oficinas educativas sobre arte, cultura, turismo ecológico e empreendedorismo, destinadas à população da cidade, dos distritos e das escolas públicas. As atrações serão distribuídas em três palcos e diversos pontos da cidade, proporcionando uma experiência imersiva e acessível para todos os públicos.

Também serão realizadas ações de conscientização ambiental, como oficinas de reciclagem e manejo sustentável de recursos naturais, além de palestras sobre ecoturismo e preservação da biodiversidade.

PROGRAMAÇÃO

A diversidade cultural é um dos pilares do Festival de Inverno de Bonito. Este ano, o evento promete uma rica mistura de expressões artísticas, unindo tradição e inovação.

O público poderá apreciar desde apresentações tradicionais até performances contemporâneas, que refletem a pluralidade da cultura brasileira.

A música será um dos principais destaques do festival, com shows que prometem agradar a diversos públicos. A abertura, no dia 21 de agosto, ficará por conta do cantor Alexandre Pires, conhecido por sua versatilidade e sucessos no pagode e no samba.

No dia 22, o público terá a oportunidade de assistir ao Concerto Gaya, uma apresentação especial vinda de Portugal e que trará um toque internacional ao evento. No dia 23, será a vez de Zé Ramalho, ícone da música popular brasileira, com seu repertório que mistura rock, folk e elementos nordestinos.

No dia 24, o palco será tomado pela energia contagiante do Olodum, grupo percussivo baiano famoso por seu samba reggae, e pela voz marcante de Sandra Sá, conhecida como a “rainha do soul brasileiro”. O festival se encerrará no dia 25, com show de Teodoro e Sampaio, dupla sertaneja que promete embalar o público com seus clássicos.

TECNOLOGIA

Uma das grandes novidades desta edição do FIB será a integração de intervenções artísticas com tecnologia. A proposta é criar experiências únicas que dialoguem com o espaço urbano e as belezas naturais de Bonito. Haverá instalações interativas, projeções mapeadas e performances que utilizarão recursos tecnológicos para explorar novas formas de expressão artística.

CULINÁRIA

A gastronomia também terá um espaço de destaque no festival. Serão montadas diversas tendas e quiosques que oferecerão o melhor da culinária regional, permitindo que os visitantes degustem pratos típicos de Mato Grosso do Sul. Entre as delícias que poderão ser saboreadas estão o sobá, o arroz carreteiro, a chipa e o tradicional churrasco pantaneiro.

A proposta é valorizar a culinária local, promovendo os sabores e os ingredientes típicos da região e, ao mesmo tempo, incentivando a economia local por meio da gastronomia.

O BONITINHO

Uma das iniciativas mais aguardadas é a programação voltada para as famílias, carinhosamente chamada de Bonitinho.

Serão realizadas atividades lúdicas e educativas destinadas às crianças, com espetáculos de teatro, circo, contação de histórias e oficinas criativas. A proposta é oferecer um ambiente acolhedor e divertido para as famílias, incentivando o convívio e a participação de todos nas atividades culturais.

PREPARATIVOS

A expectativa para o 23º Festival de Inverno de Bonito é alta, tanto por parte dos organizadores quanto do público. Eduardo Mendes, diretor-presidente da FCMS, destacou o empenho e a dedicação na organização desta edição.

“Mais um FIB se aproxima e, neste ano, nos empenhamos ao máximo, desde o edital de seleção da OSC para a produção, que foi totalmente digital, até a escolha minuciosa das atrações nacionais – e desta vez com uma atração internacional. Garanto que, para os visitantes, turistas e público em geral, será um festival inesquecível”, afirma o diretor-presidente da FCMS.

Para Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, o festival representa um importante momento de celebração cultural e turismo para Mato Grosso do Sul.

“O governo do Estado nos dá toda a autonomia para realizar um grande festival, pois são 23 anos de um evento de sucesso. No ano passado, tivemos um público de 100 mil pessoas nos cinco dias de evento. Neste ano, temos a consagração do Bonitinho, para a família, e teremos shows emblemáticos, com encontros como o de Olodum e Sandra Sá, mostrando toda a transversalidade do FIB 2024”, explica o secretário.

Com a expectativa de atrair milhares de visitantes, o festival movimenta a economia local, gerando empregos temporários e aquecendo o comércio e o setor de serviços.

Além disso, Bonito fica em evidência no cenário nacional e internacional, atraindo turistas interessados em conhecer as belezas naturais e a rica programação cultural do evento.