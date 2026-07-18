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Veja como cuidar do seu pet em dias de jogos, campeonatos e final da Copa do Mundo

Especialista recomenda preparar um ambiente seguro para reduzir o estresse dos animais causado pelo excesso de ruídos de fogos de artifício, buzinas, cornetas, entre outros

Flavia Viana

Flavia Viana

18/07/2026 - 15h00
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A animação dos torcedores durante os jogos, campeonatos e final de Copa do Mundo tende ao final da mesma. Toda essa empolgação, porém, pode representar momentos de tensão para os pets. Fogos de artifício, buzinas e reuniões com grande concentração de pessoas costumam provocar medo, estresse e até sofrimento nos animais e isso exige atenção especial.

O professor do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Gabriel Marques Bastos de Faria, médico veterinário e pós-graduado em Neurologia de cães e gatos, dá dicas aos tutores para esse período, entre elas, a recomendação para que preparem um ambiente seguro e tranquilo, com antecedência, para os animais.

“A principal dica é não deixar para pensar nisso na hora do jogo. Muitos bichos de estimação ficam assustados com gritos, buzinas e fogos, então é importante preparar um ambiente com segurança e calmo para eles antes que toda a movimentação comece”, explica o veterinário.

O professor da UMC ensina que o tutor pode separar um cômodo mais sossegado da casa para os pets e, no local, deixar água, cama, brinquedos e objetos que o animal já conhece: “Fechar portas e janelas e deixar uma música tocando ou a televisão ligada também pode ajudar a diminuir os ruídos que vêm de fora”, ressalta Gabriel.

Sintomas e cuidados

O veterinário reforça que os tutores devem estar atentos ao comportamento dos companheiros de quatro patas nesses momentos de tensão: “Se o pet apresenta sinais mais intensos, como tremores constantes, falta de apetite, muita agitação, tentativas de fuga, respiração acelerada ou qualquer comportamento diferente do habitual, a orientação veterinária é fundamental. Animais com histórico de epilepsia exigem atenção redobrada durante períodos de maior estresse”, alerta o professor.

Gabriel explica ainda que brinquedos interativos, mordedores e atividades que envolvam petiscos costumam funcionar muito bem para distrair o animal, pois direcionam a atenção do pet para algo agradável em vez de barulhos externos.

O médico veterinário diz que o mais importante é manter a calma, não brigar e não forçar o animal a enfrentar aquilo que está causando medo:

“Evite levá-lo para perto da confusão. Cada pet reage de uma forma, então é preciso respeitar o espaço dele. O tutor transmite segurança ao animal. Quanto mais tranquilo estiver o ambiente e as pessoas ao redor, menor tende a ser o impacto dos barulhos e da movimentação típica dos dias de jogo. Vale ressaltar ainda a atenção com as portas e janelas para evitar fugas”, conclui o especialista.

DE AQUIDAUANA PARA O MUNDO

Piloto de MS vai cruzar 50 países e passar pelos 5 continentes em 6 meses

Custos da viagem giram em torno de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 800 mil só de combustível

18/07/2026 12h00

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Piloto Mário Jorge em seu avião monomotor Bonanza F33A 1993

Piloto Mário Jorge em seu avião monomotor Bonanza F33A 1993 Foto: Arquivo Pessoal

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Piloto sul-mato-grossense, Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, de 33 anos, natural de Aquidauana (MS), vai dar a volta ao mundo, rodar 45 mil quilômetros no planeta terra, cruzar os cinco continentes e passar por mais de 50 países, em um avião monomotor Bonanza F33A – 1993, pelo período de 180 dias, de julho de 2026 a janeiro 2027.

A primeira decolagem oficial de volta ao mundo ocorre neste sábado (18) em Aquidauana, município localizado a 130 quilômetros de Campo Grande. A partir de então, o piloto só retorna a sua cidade natal no início de 2027.

Piloto Mário Jorge em seu avião monomotor Bonanza F33A 1993Despedida de Mário em Aquiauana neste sábado (18). Foto: Divulgação/Instagram

Mário vai acompanhado de um cinegrafista, que vai registrar todos os momentos e produzir um documentário sobre a expedição.

Com isso, a tripulação será composta por dois profissionais: Mário (comandante) e um cineasta. Ambos ficarão hospedados em pousadas, hotéis, hostels ou até mesmo casa de seguidores pelo mundo afora.

O piloto vai passar por dezenas de países e cruzar todos os continentes do planeta (América, Europa, Ásia, Oceania e África) em uma rota de aproximadamente 45 mil quilômetros. Veja:

  1. Brasil
  2. Caribe
  3. EUA
  4. Canadá
  5. Groenlândia
  6. Islândia
  7. Europa
  8. África
  9. Emirados Árabes
  10. Índia
  11. Sri Lanka
  12. Cingapura
  13. Indonésia
  14. Austrália
  15. Japão
  16. Papua
  17. Filipinas
  18. Taiwan
  19. Japão
  20. Rússia
  21. Alaska
  22. Canadá
  23. EUA
  24. México
  25. Costa Rica
  26. Panamá
  27. Colômbia
  28. Peru
  29. Chile
  30. Argentina
  31. Paraguai
  32. Brasil

“Passarei por algumas cidades do Brasil antes de fato sair do Brasil! E voltaremos lá por fevereiro também para Aquidauana! Vai ser surreal! Pousaremos e passaremos alguns dias em alguns países para desbravar! O objetivo é mostrar culturas, povos, pontos turísticos, perrengues e planejamento! Tudo com meu ponto de vista de aviador e explorador!”, contou o piloto, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado.

O objetivo é rodar o mundo criando conteúdo de aviação, lifestyle, aventura, viagem e cultura. Além disso, Mário quer levar a bandeira do Brasil para diferentes países do mundo.

Piloto Mário Jorge em seu avião monomotor Bonanza F33A 1993Aeronave foi pintada com as cores do Brasil.Foto: Arquivo Pessoal

A aeronave foi pintada com as cores do Brasil (verde, amarelo e azul) exclusivamente para esta viagem inédita. Inclusive, a cauda do avião tem a bandeira do País.

Os custos da viagem giram em torno de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 800 mil só de combustível. O aporte financeiro é oriundo de parcerias, patrocínios, publicidades e recurso próprio de Mário.

“É uma média de R$ 800 mil só de combustível, fora custos de permissões, pousos, hotéis e etc. Uma missão que gira custo de 1 milhão e 500 mil reais ou mais, fora o avião. Estamos fazendo a volta ao mundo com ajuda de patrocinadores, apoiadores, seguidores, crowd founding, venda de artigos pessoais e também parte de recurso próprio! Um “all in” financeiro da vida! Não somos ricos! E ainda estamos abertos para mais publicidades e apoios para essa viagem”, detalhou o comandante.

Piloto Mário Jorge em seu avião monomotor Bonanza F33A 1993Mário Jorge com seu avião monomotor Bonanza F33A.Foto: Arquivo Pessoal.

Mário afirmou que está triste e feliz ao mesmo tempo por fazer a viagem. Feliz por realizar um sonho, mas triste por deixar a filha de 3 anos em sua cidade natal.

“Estou bem feliz e triste ao mesmo tempo! Um mix de emoção que não sei explicar! Feliz e empolgado cm essa viagem, um sonho! Porém triste quando olho pra minha filha! 3 anos, nessa fase espetacular; mais uma vez, vamos para uma viagem longa! Mas faz parte e sei que é assim!”, contou.

Mário Jorge está habilitado a pilotar aviões a hélice (turbo-hélice e pistão). Sua carreira é baseada na aviação executiva. Fez a primeira etapa do curso de piloto privado em Campo Grande (MS) e o curso de piloto comercial, multi motor e voo por instrumento nos Estados Unidos.

Além de piloto, Mário também é blogueiro e mostra sua rotina de voos, dia a dia da profissão, viagens, cultura e pontos turísticos de diversos países e perrengues nas redes sociais, Instagram, Youtube e TikTok, onde possui milhares de seguidores.

Gastronomia

Conheça a história do biscoito e aprenda diferentes preparos doces e salgados

Conheça a história do biscoito e aprenda diferentes preparos para celebrara data da receita, comemorada no dia 20 de julho

18/07/2026 10h00

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O biscoito foi criado para as Grandes Navegações como alimento que poderia resistir às viagens sem estragar

O biscoito foi criado para as Grandes Navegações como alimento que poderia resistir às viagens sem estragar Foto: Pexels

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Seja acompanhado de café, chá ou leite, recheado, amanteigado, crocante ou salgado, o biscoito faz parte da rotina de famílias em diferentes partes do mundo há centenas de anos.

Não por acaso, o Dia do Biscoito, celebrado em 20 de julho, é uma oportunidade para conhecer a trajetória desse alimento, que atravessou continentes, evoluiu com o passar do tempo e se tornou um dos produtos mais consumidos do planeta.

Embora hoje seja encontrado em supermercados em uma infinidade de formatos, sabores e texturas, o biscoito nasceu de uma necessidade prática: conservar alimentos por mais tempo durante longas viagens.

A própria palavra biscoito revela muito sobre sua origem. Ela deriva do termo em latim bis coctus, que significa cozido duas vezes.

O processo consistia em assar uma massa simples de farinha e água e, em seguida, levá-la novamente ao forno para retirar praticamente toda a umidade.

O resultado era um alimento extremamente seco, resistente ao tempo e ideal para ser transportado em expedições marítimas e militares.

ORIGEM

Os primeiros registros de alimentos semelhantes ao biscoito remontam ao Egito Antigo e ao Império Romano, mas foi durante a Idade Média que eles ganharam importância estratégica.

Nas Grandes Navegações, entre os séculos 15 e 17, marinheiros passavam meses em alto-mar sem possibilidade de obter alimentos frescos.

O biscoito de bordo, conhecido como hardtack em países de língua inglesa, era praticamente indispensável. Produzido apenas com farinha, água e, às vezes, sal, ele podia durar meses sem estragar.

Apesar da longa durabilidade, o sabor estava longe de agradar. Extremamente duro, muitas vezes precisava ser mergulhado em água, vinho, caldo ou café antes de ser consumido.

Ainda assim, foi graças a essa característica que o alimento ajudou a alimentar tripulações responsáveis por importantes expedições marítimas e descobertas geográficas.

QUANDO FICOU DOCE?

Com o desenvolvimento do comércio de especiarias e do açúcar, principalmente a partir do Renascimento, o biscoito começou a deixar de ser apenas um alimento de sobrevivência.

Na Europa, confeiteiros passaram a adicionar manteiga, ovos, leite, mel, açúcar e especiarias como canela, noz-moscada e gengibre. A receita tornou-se mais saborosa e ganhou espaço entre a nobreza.

Durante a Revolução Industrial, nos séculos 18 e 19, a mecanização da produção permitiu fabricar biscoitos em grande escala. Surgiram empresas especializadas e novas técnicas de conservação, embalagem e distribuição, tornando o produto acessível para diferentes classes sociais.

Foi nesse período que nasceram muitos dos biscoitos clássicos conhecidos até hoje, além da tradição do chá acompanhado por biscoitos em diversos países europeus.

COMO CHEGOU AO BRASIL?

No Brasil, os primeiros biscoitos chegaram ainda no período colonial, trazidos pelos portugueses. Inicialmente, eram consumidos principalmente durante viagens marítimas e em expedições pelo interior.

Com o passar dos séculos, receitas europeias foram sendo adaptadas aos ingredientes disponíveis no País. Coco, polvilho, mandioca, goiabada, queijo e milho passaram a integrar preparações tipicamente brasileiras.

Assim nasceram receitas que fazem parte da identidade gastronômica nacional, como o biscoito de polvilho, os sequilhos, os biscoitos de nata, os amanteigados, os casadinhos recheados com doce de leite e inúmeras receitas de família transmitidas entre gerações.

Cada região brasileira desenvolveu suas próprias versões. Em Minas Gerais, por exemplo, os biscoitos de queijo dividem espaço com os de polvilho. No Nordeste, receitas com coco são bastante tradicionais. Já no Centro-Oeste, preparações com queijo, mandioca e ingredientes regionais fazem parte da culinária cotidiana.

BISCOITO OU BOLACHA?

Uma das discussões mais famosas da gastronomia brasileira envolve justamente o nome do alimento.
Em diversas regiões do País, especialmente no Rio de Janeiro e em parte do Nordeste, é comum utilizar a palavra biscoito.

Já em estados como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, muitas pessoas preferem o termo bolacha.

Na prática, ambas as palavras são reconhecidas pela língua portuguesa e podem ser utilizadas para designar produtos semelhantes.

Algumas tentativas de diferenciação sugerem que biscoitos seriam mais crocantes e bolachas mais macias, mas essa distinção não tem consenso entre especialistas nem é seguida pela indústria alimentícia.

No fim das contas, independentemente do nome, o importante continua sendo o sabor.

Biscoito amanteigado tradicional

O biscoito foi criado para as Grandes Navegações como alimento que poderia resistir às viagens sem estragarFoto: Pexels

Ingredientes

  •  200 g de manteiga em temperatura ambiente;
  •  1 xícara (chá) de açúcar;
  •  1 ovo;
  •  2 colheres (chá) de essência de baunilha;
  •  3 xícaras (chá) de farinha de trigo;
  •  1 pitada de sal.

Modo de Preparo

Bata a manteiga com o açúcar até formar um creme claro. Acrescente o ovo e a baunilha. Adicione a farinha aos poucos e misture até obter uma massa homogênea. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos.

Abra a massa com um rolo, corte nos formatos desejados e distribua em uma assadeira untada ou forrada com papel-manteiga. 

Asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos ou até que as bordas estejam levemente douradas.

Biscoito de polvilho assado

O biscoito foi criado para as Grandes Navegações como alimento que poderia resistir às viagens sem estragarFoto: Magnific

Ingredientes

  •  500 g de polvilho azedo;
  •  200 ml de leite;
  •  100 ml de água;
  •  100 ml de óleo;
  •  1 colher (chá) de sal;
  •  2 ovos;
  •  100 g de queijo parmesão ralado.

Modo de Preparo

Ferva o leite, a água, o óleo e o sal. Despeje sobre o polvilho para escaldar e misture bem. Espere amornar, acrescente os ovos e o queijo ralado, misturando até formar uma massa uniforme.

Modele os biscoitos em formato de ferradura ou palitos e asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 25 minutos, até ficarem levemente dourados.

Sequilhos de leite condensado

O biscoito foi criado para as Grandes Navegações como alimento que poderia resistir às viagens sem estragarFoto: Pexels

Ingredientes

  •  1 lata de leite condensado;
  •  200 g de manteiga;
  •  500 g de amido de milho.

Modo de Preparo

Misture todos os ingredientes até obter uma massa lisa e macia. Faça pequenas bolinhas, coloque em uma assadeira e achate delicadamente com um garfo.

Asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos. Os sequilhos devem permanecer claros, apenas com a base levemente dourada.
 

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