Velhos fantasmas da política sul-mato-grossense voltaram a assombrar... Leia na coluna de hoje

Umberto Eco - escritor italiano
"Nem todas as verdades são para todos os ouvidos, nem todas as mentiras podem ser reconhecidas como tais”.
FELPUDA
Velhos fantasmas da política sul-mato-grossense voltaram a assombrar o noticiário e algumas pré candidaturas. Há quem garanta que eles chegarão até a campanha, mas poucos se arriscam a apostar em sucesso nas urnas. Nos bastidores, a avaliação é que certas figuras já entraram nos acréscimos da vida pública sem perceber. A propaganda pode até ser bonita, mas o problema costuma aparecer na hora da apuração. E aí não serão só as correntes fantasmagóricas rangendo, mas também os dentes, seguido de copioso choro. É só esperar para ver.
No tipo
Parece que, enfim, alguém avisou que festa junina não é concurso de caricaturas. Neste ano, alguns deputados trocaram o tradicional figurino de “caipira de novela” por roupas sociais, chapéus discretos e rostos livres das inevitáveis pintinhas pretas.
Mais
A imagem ficou mais próxima do homem do campo e bem distante da fantasia que durante décadas confundiu tradição com estereótipo. Um pequeno avanço e sem remendos. Vale lembrar que a maioria dos parlamentares é do agronegócio. Uma no cravo, outra na ferradura, pois...
Radiografia
Depois de tantos anos ouvindo que o caixa está sempre no vermelho, a Justiça resolveu conferir os números de perto. Ao discutir ações sobre a retomada dos serviços e a contratualização do SUS, ficou definido que haverá uma perícia nas contas da Santa Casa. As partes terão 15 dias para definir o período e o alcance da análise. A expectativa é descobrir qual é a real situação financeira do hospital. Afinal, transparência também pode ser um bom remédio.
Maratona
Vereador de Campo Grande comemorou, todo animado, que a revitalização de uma praça na periferia deu “mais um passo” com a homologação da licitação e os R$ 279 mil garantidos. Só esqueceu de avisar que ainda falta percorrer boa maratona burocrática. Agora vêm a formalização do contrato, a emissão da ordem de serviço e só então o início das obras. Em política, inaugurar expectativa costuma ser bem mais rápido do que isso acontecer com a praça.
Devagar
O Congresso entrou na contagem regressiva antes do recesso, mas a fila de pendências continua de fazer inveja a repartição pública. Entre elas estão a LDO de 2027, bilhões em créditos para o governo, 95 vetos presidenciais acumulados desde 2022 e até a PEC que acaba com a escala 6x1. Tudo indica que boa parte desse pacote ficará para o segundo semestre. E, como ele já será dominado pelo calendário eleitoral, votar assuntos espinhosos pode acabar virando prioridade... para depois.
ANIVERSARIANTES
- Dr. Carlos Eduardo Contar,
- Mário Sérgio de Azevedo,
- Karina Abussafi de Lima,
- Carlos Alfredo Mantero Brasil, Thiérry de Carvalho Faracco,
- Atílio Espinosa de Figueiredo,
- Sebastião Pereira Filho,
- Dirci Francisca Martins,
- Geraldo Balan,
- João Joresnilton Dinis,
- Glei Marcio Silva Candido,
- Sidnei de Moura Mansour,
- Eliza Maria da Silva,
- Ricardo Chemzarian,
- Amélia Martins de Souza e Silva,
- Leonor Maria Coelho de Paula,
- Rodrigo Barros Corrêa,
- Ronaldo José Rosa,
- Evandro César de Oliveira,
- Luis de Barros Rodrigues Leite,
- Rosana Midon de Moraes,
- Ricardo Barbosa,
- Carlos Eduardo Lopes,
- Maria do Carmo Nunes Rondon,
- Dr. Oswaldo Lopes Junior,
- Dr. Luiz Fernando da Fonseca Sismeiro,
- Paulo Cezar Soares de Lima,
- Gal Paulo Roberto Ferreira Vianna,
- Gabriel Murano Garcia,
- Marcos Guilherme Zchwarzbach,
- Abrão Armoa Zacarias,
- Vivian Puxian,
- Sylvia Marielle Rezende Brito,
- Maria Venância de Oliveira Medeiros,
- João Marques da Silva,
- Maria de Lourdes Corrêa Barbosa,
- Ailto Martello,
- José Pompeu Filho,
- Domingos Giovani Salví,
- Jailson Pereira de Souza,
- Carmen Lúcia da Rocha,
- Edna Alves Mota,
- Everardo Espíndola Freire,
- Helen de Miranda Granzoti,
- Celito Espíndola,
- Luiz Augusto de Oliveira,
- João Alberto Rigon,
- Andressa de Carvalho Zeviani,
- Dr. Hugo Arantes Campos,
- Bruno de Souza Salomão,
- Rita Cristovão Santa Rosa,
- Sônia Maria de Souza Mendes,
- Nívea Maria Cardoso,
- Humberto Amaro Cordeiro,
- Ana Lúcia Azevedo Corrêa,
- Edson Yassuhiro Sakai,
- Alberto Luiz Leite da Silva,
- Alba Feitosa Beltrão,
- Dr. Luiz Carlos Batista Pinto,
- Helciane Franco Marinho Silva,
- Licio Carlos da Silva,
- Adjair Vieira Barbosa,
- Maria de Lourdes Barbosa
- de Oliveira,
- Luis Eduardo Costa,
- Margareth do Carmo Nascimento Furtado,
- Rodrigo Massuo Sacuno,
- Carlos Alberto Catalani,
- Meire Saldanha Lemos,
- Marisa de Quadros e Quadros,
- Roberto Rabelati,
- Osvaldo Alves Pinto,
- Alcindo João Reis,
- Valter Lang,
- Maria Lúcia Alves Ribeiro,
- Ronny Stward Matheussi Portuguez,
- Kamila Ribeiro Souza,
- Nanao Yamamoto,
- Carla Rosa Andrade Ferreira Brandão,
- Elias Ferreira Gomes,
- João Antonio Ferreira Borges,
- Raquel Anet Silva Corrêa
- Lemos de Faria,
- Dr. Nilo Peçanha Coelho,
- Teobaldo Alves de Medeiros,
- Vitor Hugo Dantas Zanchet,
- Olídia de Amorim Rosa,
- Dr. Hiroshi Sakihama,
- Marcelo Battilani Calvano,
- Angela Rosseti Chamorro,
- Rodrigo Ponce de Almeida Insfran,
- Nilton Cesar Corbalan Gusman,
- Paulo Cesar Maffei,
- Antonio Carlos Moti de Almeida,
- Ana Paula Tavares Simões,
- Marisvaldo Zeuli,
- Mário Esqueda Junior,
- Francisco Lima de Sousa Júnior,
- Luzia Haruko Hirata,
- Josmeire Zancanelli de Oliveira,
- Hyali Bacelar Barros,
- Glaisse Andrezza da Silva Spiguel de Paula,
- Margarida Gomes Ortiz,
- Luís Marcelo Benites Giummarresi,
- Luiz Carlos Dobes.
Colaborou com Tatyane Gameiro