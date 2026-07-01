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Diálogo

Velhos fantasmas da política sul-mato-grossense voltaram a assombrar... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (1)

Ester Figueiredo

01/07/2026 - 00h02
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Umberto Eco - escritor italiano

"Nem todas as verdades são para todos os ouvidos, nem todas as mentiras podem ser reconhecidas como tais”.

FELPUDA

Velhos fantasmas da política sul-mato-grossense voltaram a assombrar o noticiário e algumas pré candidaturas. Há quem garanta que eles chegarão até a campanha, mas poucos se arriscam a apostar em sucesso nas urnas. Nos bastidores, a avaliação é que certas figuras já entraram nos acréscimos da vida pública sem perceber. A propaganda pode até ser bonita, mas o problema costuma aparecer na hora da apuração. E aí não serão só as correntes fantasmagóricas rangendo, mas também os dentes, seguido de copioso choro. É só esperar para ver.

No tipo

Parece que, enfim, alguém avisou que festa junina não é concurso de caricaturas. Neste ano, alguns deputados trocaram o tradicional figurino de “caipira de novela” por roupas sociais, chapéus discretos e rostos livres das inevitáveis pintinhas pretas.

Mais

A imagem ficou mais próxima do homem do campo e bem distante da fantasia que durante décadas confundiu tradição com estereótipo. Um pequeno avanço e sem remendos. Vale lembrar que  a maioria dos parlamentares é do agronegócio. Uma no cravo, outra na ferradura, pois...

Américo Calheiros e Sylvia Cesco Américo Calheiros e Sylvia Cesco - Foto: Arquivo Pessoal

 

Laura Alcântara  Laura Alcântara - Foto Arquivo Pessoal

Radiografia

Depois de tantos anos ouvindo que o caixa está sempre no vermelho, a Justiça resolveu conferir os números de perto. Ao discutir ações sobre a retomada dos serviços e a contratualização do SUS, ficou definido que haverá uma perícia nas contas da Santa Casa. As partes terão 15 dias para definir o período e o alcance da análise. A expectativa é descobrir qual é a real situação financeira do hospital. Afinal, transparência também  pode ser um bom remédio.

Maratona

Vereador de Campo Grande comemorou, todo animado, que a revitalização de uma praça na periferia deu “mais um passo” com a homologação da licitação e os R$ 279 mil garantidos. Só esqueceu de avisar que ainda falta percorrer boa maratona burocrática. Agora vêm a formalização do contrato, a emissão da ordem de serviço e só então o início das obras. Em política, inaugurar expectativa costuma ser bem mais rápido do que isso acontecer com a praça.

Devagar

O Congresso entrou na contagem regressiva antes do recesso, mas a fila de pendências continua de fazer inveja a repartição pública. Entre elas estão a LDO de 2027, bilhões em créditos para o governo, 95 vetos presidenciais acumulados desde 2022 e até a PEC que acaba com a escala 6x1. Tudo indica que boa parte desse pacote ficará para o segundo semestre. E, como ele já será dominado pelo calendário eleitoral, votar assuntos espinhosos pode acabar virando prioridade... para depois.

ANIVERSARIANTES

  • Dr. Carlos Eduardo Contar, 
  • Mário Sérgio de Azevedo,
  • Karina Abussafi de Lima,
  • Carlos Alfredo Mantero Brasil, Thiérry de Carvalho Faracco,
  • Atílio Espinosa de Figueiredo,
  • Sebastião Pereira Filho,
  • Dirci Francisca Martins,
  • Geraldo Balan,
  • João Joresnilton Dinis,
  • Glei Marcio Silva Candido,
  • Sidnei de Moura Mansour,
  • Eliza Maria da Silva,
  • Ricardo Chemzarian, 
  • Amélia Martins de Souza e Silva,
  • Leonor Maria Coelho de Paula,
  • Rodrigo Barros Corrêa, 
  • Ronaldo José Rosa,
  • Evandro César de Oliveira,
  • Luis de Barros Rodrigues Leite,
  • Rosana Midon de Moraes, 
  • Ricardo Barbosa,
  • Carlos Eduardo Lopes,
  • Maria do Carmo Nunes Rondon, 
  • Dr. Oswaldo Lopes Junior,
  • Dr. Luiz Fernando da Fonseca Sismeiro, 
  • Paulo Cezar Soares de Lima,
  • Gal Paulo Roberto Ferreira Vianna,
  • Gabriel Murano Garcia,
  • Marcos Guilherme Zchwarzbach,
  • Abrão Armoa Zacarias,
  • Vivian Puxian,
  • Sylvia Marielle Rezende Brito,
  • Maria Venância de Oliveira Medeiros,
  • João Marques da Silva,
  • Maria de Lourdes Corrêa Barbosa,
  • Ailto Martello,
  • José Pompeu Filho,
  • Domingos Giovani Salví,
  • Jailson Pereira de Souza,
  • Carmen Lúcia da Rocha,
  • Edna Alves Mota,
  • Everardo Espíndola Freire,
  • Helen de Miranda Granzoti,
  • Celito Espíndola, 
  • Luiz Augusto de Oliveira,
  • João Alberto Rigon,
  • Andressa de Carvalho Zeviani,
  • Dr. Hugo Arantes Campos,
  • Bruno de Souza Salomão,
  • Rita Cristovão Santa Rosa,
  • Sônia Maria de Souza Mendes, 
  • Nívea Maria Cardoso,
  • Humberto Amaro Cordeiro,
  • Ana Lúcia Azevedo Corrêa,
  • Edson Yassuhiro Sakai,
  • Alberto Luiz Leite da Silva,
  • Alba Feitosa Beltrão,
  • Dr. Luiz Carlos Batista Pinto,
  • Helciane Franco Marinho Silva, 
  • Licio Carlos da Silva,
  • Adjair Vieira Barbosa,
  • Maria de Lourdes Barbosa 
  • de Oliveira,
  • Luis Eduardo Costa,
  • Margareth do Carmo Nascimento Furtado,
  • Rodrigo Massuo Sacuno, 
  • Carlos Alberto Catalani, 
  • Meire Saldanha Lemos,
  • Marisa de Quadros e Quadros,
  • Roberto Rabelati, 
  • Osvaldo Alves Pinto,
  • Alcindo João Reis,
  • Valter Lang,
  • Maria Lúcia Alves Ribeiro,
  • Ronny Stward Matheussi Portuguez,
  • Kamila Ribeiro Souza,
  • Nanao Yamamoto,
  • Carla Rosa Andrade Ferreira Brandão,
  • Elias Ferreira Gomes,
  • João Antonio Ferreira Borges,
  • Raquel Anet Silva Corrêa 
  • Lemos de Faria,
  • Dr. Nilo Peçanha Coelho, 
  • Teobaldo Alves de Medeiros,
  • Vitor Hugo Dantas Zanchet,
  • Olídia de Amorim Rosa, 
  • Dr. Hiroshi Sakihama, 
  • Marcelo Battilani Calvano,
  • Angela Rosseti Chamorro,
  • Rodrigo Ponce de Almeida Insfran,
  • Nilton Cesar Corbalan Gusman,
  • Paulo Cesar Maffei,
  • Antonio Carlos Moti de Almeida,
  • Ana Paula Tavares Simões,
  • Marisvaldo Zeuli,
  • Mário Esqueda Junior,
  • Francisco Lima de Sousa Júnior,
  • Luzia Haruko Hirata,
  • Josmeire Zancanelli de Oliveira,
  • Hyali Bacelar Barros,
  • Glaisse Andrezza da Silva Spiguel de Paula,
  • Margarida Gomes Ortiz,
  • Luís Marcelo Benites Giummarresi,
  • Luiz Carlos Dobes.

Colaborou com Tatyane Gameiro

DIÁLOGO

A invasão de fazenda em Sidrolândia ganhou ingrediente inesperado...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (30)

30/06/2026 00h01

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Zíbia Gasparetto - escritora brasileira

"Você está onde se põe. É a lei da vida. Se você se colocar em um lugar melhor, sua vida mudará e coisas boas começarão a acontecer. A escolha está em suas mãos”.

 

Felpuda

A invasão de fazenda em Sidrolândia ganhou ingrediente inesperado no debate político: uma nova classificação ideológica. Parlamentares petistas da Assembleia de MS trataram os invasores como “indígenas da extrema-direita”. A criatividade não parou por aí. A tese é de que a invasão teria sido planejada para desgastar a imagem de Lula. Ou seja: além de enfrentar conflitos por terra, agora os indígenas também teriam se transformado em estrategistas da guerra política nacional. Vendo tamanho esforço mental, parlamentar disparou: “Quando a realidade não ajuda, a imaginação resolve”. Só!

Aquém...

A senadora Soraya Thronicke, eleita pela direita e hoje em sintonia com a esquerda de olho na reeleição, alcançou um resultado nada animador em Maracaju: apareceu com 0% das intenções de voto.

Mais

O contraste aumenta porque seu principal adversário, o ex-governador Reinaldo Azambuja, lidera com folga 
em pesquisa contratada pelo Correio do Estado.

DiálogoFOTO: LUCAS MENESES/ASCOM SETUR

O Projeto Corais de Alagoas já alcançou a marca de 500 corais cultivados no litoral daquele Estado. Desenvolvida pela Universidade Federal de Alagoas, a iniciativa mantém cinco mesas instaladas no fundo do mar da Ponta Verde, que funcionam como berçários para reprodução e crescimento das colônias. A próxima etapa prevê o replantio de recifes degradados. Patrocinado pela Secretaria de Turismo de Alagoas (Setur), o projeto monitora áreas em quatro municípios alagoanos para acompanhar a saúde dos recifes após o aumento da temperatura do mar e o consequente branqueamento dos corais. Os exemplares cultivados recebem acompanhamento permanente de pesquisadores.

DiálogoHugo Hilgert e Saviany Monteiro - Foto: ARQUIVO PESSOAL

 

DiálogoDra. Mariana Rios - Foto: Arquivo Pessoal

Colateral

Na tentativa de transformar a ausência do governador Riedel em protagonista da visita de Lula a MS, Fábio Trad acabou produzindo um efeito colateral: falou mais de quem não foi do que de quem esteve. Nas rodas políticas, a conclusão foi imediata: está na hora de trocar o marqueteiro. Afinal, quando o maior destaque de um evento é um convidado ausente, alguma coisa saiu do roteiro. Quem queria desgastar Riedel acabou enchendo sua bola.

Palanque

A tese de que o governador Riedel deveria comparecer por se tratar da visita de um presidente da República virou motivo de chacota. Fábio Trad esqueceu detalhe básico: o vice-governador Barbosinha estava lá, representando o Executivo exatamente como manda a Constituição. Além do mais, Lula cumpria uma agenda de evidente conteúdo eleitoral. Esperar que Riedel dividisse o palanque e ainda cedesse imagens para as redes do adversário é ingenuidade.

Lembrada

A Câmara de Campo Grande devetá aprovar nesta terça-feira (30) a denominação da Praça Clotilde Faustino Limeira, no Residencial Betaville. A iniciativa do vereador Júnior Coringa presta homenagem a uma personagem conhecida da comunidade, que por muitos anos vendeu pipoca nas proximidades da antiga rodoviária e da Igreja Perpétuo Socorro. Em tempos de tantas homenagens a quem poucos conhecem, o reconhecimento a alguém que marcou o cotidiano do bairro parece fazer mais sentido.

Aniversariantes

  • Flávia Buainain Thomazi,
  • Ronald Kanashiro de Alem,
  • Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo,
  • Maurício Regis Wanderley,
  • Tânia Regina Comerlato,
  • Dr. Carlos Garcia de Queiroz Filho, 
  • Murilo Godoy,
  • Jonas Kalife, 
  • Djenane Comparin Silva,
  • Lucio Cariaga,
  • Dr. Leocindo Batista da Rosa, 
  • Dra. Ida Bataglin Marques,
  • João Paulo Nadai,
  • João Luiz Marino,
  • Ricardo Nakao,
  • Valfrido da Silva Melo,
  • Dr. Milton Ossamu Mori,
  • Cicero Nogueira da Silva,
  • Paolla Cardoso,
  • Morgana Aparecida Miranda dos Santos, 
  • Victória Steimer,
  • Wanderley Barbosa Alce,
  • Mauricio de Barros Costa Marques Bumlai, 
  • Júlio César Komiyama,
  • Denise Ferreira de Macedo Abrão,
  • Nádia Ayume Arakaki,
  • Maria Aparecida Barbosa de Lima,
  • Miguel Seba Neto,
  • Guilherme Moreira Só Victório,
  • Fernando Henrique Martins de Paiva,
  • Maria Rita Ribeiro da Silva,
  • Regi da Silva,
  • Flavio Franca dos Santos,
  • Rogerio Rodrigues Rosalin,
  • Aparecida de Oliveira Félix Ferreira,
  • Gustavo da Costa Marques,
  • Jaqueline Miriam Dolenkei,
  • Sérgio da Cunha Castro Junior,
  • Perci Antonio Centenaro,
  • Waldir Marques Claro,
  • Ricardo Antônio de Lemos,
  • Anderson Wesley de Souza Dias,
  • Yeiki Yamazato,
  • Vanessa Tramontini Maiolino,
  • Dra. Mercedes Rocha, 
  • Fumiko Sokem,
  • Francisco José Ferreira,
  • Elizandra Barbosa Spence,
  • Fernando Augusto da Cruz Martins,
  • Márcia Alexandre de Oliveira Garrido,
  • Maria Cláudia Nunes Maia,
  • Alfredo Reis de Macedo,
  • Thiago Mário Vieira,
  • Paulo Jorge Alencar,
  • Inácio de Souza Mattos,
  • José Inácio Moreira da Silva,
  • Waldemar Maia,
  • Lúcia Helena Ziliotto,
  • Carlos Medina Vilalba,
  • Marco Antônio Benincasa Zenaro,
  • Dr. Renato Loureiro, 
  • Wanderley França,
  • Maria Rosa Teles da Silveira Runte,
  • Olivério Guilherme da Silva,
  • Hélio Coelho Cardoso,
  • Vanessa Elkhoury Rezende, 
  • José Bruno Franco Teixeira,
  • Elizeth Alves Dias,
  • Catarino de Pinho,
  • Diva Rocha Espíndola,
  • Flávia Correa Paes,
  • Adriana Ferreira dos Santos,
  • Edna Nakasone,
  • Jiskia Sandri Trentin,
  • Sônia da Silva Oshiro,
  • Ricardo Oliveira Zwarg,
  • Alexandre Jenson Lins,
  • Márcio Roberto dos Santos,
  • Dulce Elena Cavalli Pereira,
  • Agostinho Ferreira Cação,
  • Genésio Ferreira Lima,
  • Edir Aparecida Ferreira Gomes,
  • Pollyana Rodrigues de Freitas,
  • Alex Pereira de Oliveira,
  • Ilda de Oliveira Caetano Martins da Rocha,
  • Gizelli Karol Both Palermo,
  • Adriana Bordim Molina,
  • Joice Stein,   
  • Antonio Celso Galhardi,
  • Josyane Castello Biassi,
  • Edimara Inez Martelli Woehl,
  • Lidiane Cristina Cornaccini Sallesse Lorenzoni,
  • Patrícia Elias Cozzolino,
  • Jean dos Santos,
  • Lúcio Ribeiro de Sousa,
  • Elaine Mara de Brito Gois e Silva,
  • Willian Afonso de Almeida,
  • Mônica Nunes da Silva,                 
  • Alexsandra Vera Penha, 
  • Maria Rosaria de Carvalho Magalhães,
  • Raquel da Silva Oliveira,    
  • Leyse Mara Toscano Lopes,
  • Isaura de Oliveira Pereira,
  • Pedro Rosa,
  • Aline Castilho Guimarães.

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Preservação histórica

Artista lança em julho cartilha ilustrada sobre complexo ferroviário de Campo Grande

Projeto Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário será lançado no Casarão Thomé com exposição, teatro, música e palestra sobre preservação do patrimônio histórico

29/06/2026 08h30

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Projeto iniciado em 2024, Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário ganha segunda etapa com foco na história das ferrovias em Mato Grosso do Sul

Projeto iniciado em 2024, Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário ganha segunda etapa com foco na história das ferrovias em Mato Grosso do Sul Dafne Alana

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Os trilhos da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) não apenas transportaram passageiros e mercadorias. Eles ajudaram a desenhar o mapa de Campo Grande e influenciaram diretamente a formação econômica, social e cultural de Mato Grosso do Sul.

Mais de um século depois, parte dessa história permanece de pé em estações, casas ferroviárias e construções históricas espalhadas pela Capital, enquanto outras sucumbem lentamente ao abandono e à ação do tempo.

É justamente para impedir que essas memórias desapareçam que nasce a segunda edição do projeto Resquícios do Tempo, da artista visual Sara Welter, conhecida artisticamente como Syunoi.

A nova cartilha ilustrada, intitulada Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário, será lançada no dia 3 de julho, a partir das 17h, no Casarão Thomé, em Campo Grande, durante um evento gratuito que reunirá pesquisa histórica, artes visuais, teatro, música e debates sobre preservação patrimonial.

Além do caráter educativo, a publicação propõe um novo olhar sobre a ferrovia que impulsionou o crescimento da cidade e transformou a região em um importante polo de desenvolvimento.

Projeto iniciado em 2024, Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário ganha segunda etapa com foco na história das ferrovias em Mato Grosso do SulDesenhos de nanquim e carvão ajudam a transmitir o desgaste sofrido pelos locais históricos de Campo Grande
Foto: Dafne Alana

ARTE QUE PRESERVA

A origem do projeto remonta à pandemia, quando Sara iniciou uma pesquisa independente sobre prédios históricos e abandonados de Campo Grande.

A curiosidade em entender a história desses lugares, muitas vezes ignorados por quem passa diariamente por eles, resultou em uma série de desenhos produzidos em nanquim e carvão.

Foi essa coleção artística que deu origem, em 2024, à primeira cartilha Resquícios do Tempo: Redescobrindo Campo Grande, distribuída gratuitamente em escolas, bibliotecas e espaços culturais da cidade.

“A ideia surgiu primeiro pelos desenhos. Eu queria entender o que eram aqueles lugares que estavam no cotidiano da cidade e passavam despercebidos pela maioria das pessoas. Alguns estavam abandonados. Os desenhos foram uma forma de guardar esses espaços na memória e manter essas histórias vivas”, explica a artista.

Ela lembra que um dos casarões retratados na primeira edição desabou poucos meses após o lançamento da cartilha.

“Hoje só restaram os desenhos e as fotografias daquele lugar. Isso mostra como a arte também pode ser uma forma de preservação”, afirma.

Ao todo, cerca de 2.500 exemplares da primeira edição, incluindo versões em braille, foram distribuídos gratuitamente.

TRILHOS DE CG

Se na primeira edição o foco estava em patrimônios históricos diversos da Capital, desta vez a pesquisa voltou-se exclusivamente ao Complexo Ferroviário da antiga NOB, conjunto tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Segundo Sara, a escolha do tema nasceu da importância que a ferrovia possui para a história do Estado.

“Desde criança eu ouvia falar dos trens cruzando o Pantanal, das pessoas que chegaram aqui de trem. Sempre tive curiosidade de entender melhor essa história. Depois de conversar com pesquisadores e pessoas que trabalham com patrimônio, percebi que era necessário fazer uma pesquisa mais profunda”, conta a artista.

Durante meses, ela mergulhou em documentos, bibliografias, entrevistas e visitas aos locais históricos ao lado da arquiteta Bruna Costa Dias, integrante da equipe do Iphan em Mato Grosso do Sul.

Enquanto Bruna ficou responsável pelo levantamento técnico e histórico, Sara percorreu os espaços retratados, registrando detalhes arquitetônicos, fotografando edificações e ouvindo relatos de moradores.

O resultado é uma cartilha que reúne informações sobre 12 patrimônios ligados à ferrovia, entre eles a Estação Ferroviária, o Casarão Thomé, a Casa da Chefia, a Casa dos Empregados, a Caixa D’Água da NOB, a antiga baldeação para Ponta Porã e os vagões abandonados que permanecem como testemunhas silenciosas da história.

CONSTRUÇÃO

A nova edição exigiu aproximadamente quatro meses de produção.

Foram cerca de dois meses dedicados à pesquisa histórica, seguidos por outros meses de elaboração das ilustrações e finalização editorial.

Cada desenho foi produzido manualmente em nanquim e carvão, técnica que acompanha a artista desde o início de sua trajetória.

“O ‘Resquícios’ fala justamente desse abandono, desses lugares antigos dos quais sobraram apenas restos e histórias. O nanquim e o carvão ajudam a transmitir essa estética do desgaste do tempo, dos contrastes, da memória que insiste em permanecer”, detalha.

Embora todos os desenhos utilizem a mesma técnica, Sara explica que o tempo de produção varia conforme a riqueza de detalhes de cada construção.

“Alguns são muito mais complexos, exigem bastante observação e comparação com fotografias antigas e atuais. Produzir toda a série demanda bastante tempo”, pontua Sara.

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Assim como ocorreu na primeira edição, a nova cartilha terá distribuição gratuita em escolas, bibliotecas, instituições culturais e também contará com exemplares em braille.

Além disso, oficinas educativas voltarão a fazer parte do projeto.

Na edição anterior, estudantes da Rede Municipal de Ensino (Reme) conheceram a história de diferentes patrimônios de Campo Grande e produziram desenhos que deram origem à chamada “Árvore da Memória”, instalação coletiva construída durante as atividades.

“As oficinas ajudam os alunos a compreender que aqueles lugares contam a história da cidade e também fazem parte da história deles. Todo mundo fica muito curioso para saber como os desenhos foram feitos e quais histórias existem por trás de cada patrimônio”.

Para Sara, iniciativas como essa fortalecem a educação patrimonial.

“A educação patrimonial faz com que as pessoas entendam a importância de conservar nossa história. É isso que mantém nossa cultura viva”, afirma.

PROGRAMAÇÃO

O lançamento da cartilha foi pensado como um encontro entre diferentes expressões culturais.

Durante toda a programação, o público poderá visitar a exposição com os desenhos originais produzidos para a publicação.

O evento contará ainda com palestra do historiador José Augusto Carvalho dos Santos, chefe da Divisão Técnica do Iphan em Mato Grosso do Sul, abordando a importância da preservação do patrimônio histórico.

Também haverá intervenção cênica do espetáculo “As Miragens do Asfalto”, apresentada pelo Teatro Imaginário Maracangalha.

Na parte musical, a banda Alien Sputnik fará um show acompanhado por um video mapping criado por Natacha Ik, projetado nas paredes do Casarão Thomé.

As imagens utilizadas na projeção foram produzidas a partir da video-performance da artista Madu Flores, registrada em um percurso performático filmado por Eduardo Marques e por Sara Welter.

>> Serviço

Lançamento da cartilha Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário

Data: Sexta-feira;
Horário: a partir das 17h;
Local: Casarão Thomé;
Endereço: Rua 14 de Julho, nº 3.169, Bairro São Francisco, Campo Grande;

A entrada é gratuita.

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