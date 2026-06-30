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DIÁLOGO

A invasão de fazenda em Sidrolândia ganhou ingrediente inesperado...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (30)

Ester Figueiredo

30/06/2026 - 00h01
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Zíbia Gasparetto - escritora brasileira

"Você está onde se põe. É a lei da vida. Se você se colocar em um lugar melhor, sua vida mudará e coisas boas começarão a acontecer. A escolha está em suas mãos”.

 

Felpuda

A invasão de fazenda em Sidrolândia ganhou ingrediente inesperado no debate político: uma nova classificação ideológica. Parlamentares petistas da Assembleia de MS trataram os invasores como “indígenas da extrema-direita”. A criatividade não parou por aí. A tese é de que a invasão teria sido planejada para desgastar a imagem de Lula. Ou seja: além de enfrentar conflitos por terra, agora os indígenas também teriam se transformado em estrategistas da guerra política nacional. Vendo tamanho esforço mental, parlamentar disparou: “Quando a realidade não ajuda, a imaginação resolve”. Só!

Aquém...

A senadora Soraya Thronicke, eleita pela direita e hoje em sintonia com a esquerda de olho na reeleição, alcançou um resultado nada animador em Maracaju: apareceu com 0% das intenções de voto.

Mais

O contraste aumenta porque seu principal adversário, o ex-governador Reinaldo Azambuja, lidera com folga 
em pesquisa contratada pelo Correio do Estado.

FOTO: LUCAS MENESES/ASCOM SETUR

O Projeto Corais de Alagoas já alcançou a marca de 500 corais cultivados no litoral daquele Estado. Desenvolvida pela Universidade Federal de Alagoas, a iniciativa mantém cinco mesas instaladas no fundo do mar da Ponta Verde, que funcionam como berçários para reprodução e crescimento das colônias. A próxima etapa prevê o replantio de recifes degradados. Patrocinado pela Secretaria de Turismo de Alagoas (Setur), o projeto monitora áreas em quatro municípios alagoanos para acompanhar a saúde dos recifes após o aumento da temperatura do mar e o consequente branqueamento dos corais. Os exemplares cultivados recebem acompanhamento permanente de pesquisadores.

Hugo Hilgert e Saviany Monteiro Hugo Hilgert e Saviany Monteiro - Foto: ARQUIVO PESSOAL

 

Dra. Mariana RiosDra. Mariana Rios - Foto: Arquivo Pessoal

Colateral

Na tentativa de transformar a ausência do governador Riedel em protagonista da visita de Lula a MS, Fábio Trad acabou produzindo um efeito colateral: falou mais de quem não foi do que de quem esteve. Nas rodas políticas, a conclusão foi imediata: está na hora de trocar o marqueteiro. Afinal, quando o maior destaque de um evento é um convidado ausente, alguma coisa saiu do roteiro. Quem queria desgastar Riedel acabou enchendo sua bola.

Palanque

A tese de que o governador Riedel deveria comparecer por se tratar da visita de um presidente da República virou motivo de chacota. Fábio Trad esqueceu detalhe básico: o vice-governador Barbosinha estava lá, representando o Executivo exatamente como manda a Constituição. Além do mais, Lula cumpria uma agenda de evidente conteúdo eleitoral. Esperar que Riedel dividisse o palanque e ainda cedesse imagens para as redes do adversário é ingenuidade.

Lembrada

A Câmara de Campo Grande devetá aprovar nesta terça-feira (30) a denominação da Praça Clotilde Faustino Limeira, no Residencial Betaville. A iniciativa do vereador Júnior Coringa presta homenagem a uma personagem conhecida da comunidade, que por muitos anos vendeu pipoca nas proximidades da antiga rodoviária e da Igreja Perpétuo Socorro. Em tempos de tantas homenagens a quem poucos conhecem, o reconhecimento a alguém que marcou o cotidiano do bairro parece fazer mais sentido.

Aniversariantes

  • Flávia Buainain Thomazi,
  • Ronald Kanashiro de Alem,
  • Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo,
  • Maurício Regis Wanderley,
  • Tânia Regina Comerlato,
  • Dr. Carlos Garcia de Queiroz Filho, 
  • Murilo Godoy,
  • Jonas Kalife, 
  • Djenane Comparin Silva,
  • Lucio Cariaga,
  • Dr. Leocindo Batista da Rosa, 
  • Dra. Ida Bataglin Marques,
  • João Paulo Nadai,
  • João Luiz Marino,
  • Ricardo Nakao,
  • Valfrido da Silva Melo,
  • Dr. Milton Ossamu Mori,
  • Cicero Nogueira da Silva,
  • Paolla Cardoso,
  • Morgana Aparecida Miranda dos Santos, 
  • Victória Steimer,
  • Wanderley Barbosa Alce,
  • Mauricio de Barros Costa Marques Bumlai, 
  • Júlio César Komiyama,
  • Denise Ferreira de Macedo Abrão,
  • Nádia Ayume Arakaki,
  • Maria Aparecida Barbosa de Lima,
  • Miguel Seba Neto,
  • Guilherme Moreira Só Victório,
  • Fernando Henrique Martins de Paiva,
  • Maria Rita Ribeiro da Silva,
  • Regi da Silva,
  • Flavio Franca dos Santos,
  • Rogerio Rodrigues Rosalin,
  • Aparecida de Oliveira Félix Ferreira,
  • Gustavo da Costa Marques,
  • Jaqueline Miriam Dolenkei,
  • Sérgio da Cunha Castro Junior,
  • Perci Antonio Centenaro,
  • Waldir Marques Claro,
  • Ricardo Antônio de Lemos,
  • Anderson Wesley de Souza Dias,
  • Yeiki Yamazato,
  • Vanessa Tramontini Maiolino,
  • Dra. Mercedes Rocha, 
  • Fumiko Sokem,
  • Francisco José Ferreira,
  • Elizandra Barbosa Spence,
  • Fernando Augusto da Cruz Martins,
  • Márcia Alexandre de Oliveira Garrido,
  • Maria Cláudia Nunes Maia,
  • Alfredo Reis de Macedo,
  • Thiago Mário Vieira,
  • Paulo Jorge Alencar,
  • Inácio de Souza Mattos,
  • José Inácio Moreira da Silva,
  • Waldemar Maia,
  • Lúcia Helena Ziliotto,
  • Carlos Medina Vilalba,
  • Marco Antônio Benincasa Zenaro,
  • Dr. Renato Loureiro, 
  • Wanderley França,
  • Maria Rosa Teles da Silveira Runte,
  • Olivério Guilherme da Silva,
  • Hélio Coelho Cardoso,
  • Vanessa Elkhoury Rezende, 
  • José Bruno Franco Teixeira,
  • Elizeth Alves Dias,
  • Catarino de Pinho,
  • Diva Rocha Espíndola,
  • Flávia Correa Paes,
  • Adriana Ferreira dos Santos,
  • Edna Nakasone,
  • Jiskia Sandri Trentin,
  • Sônia da Silva Oshiro,
  • Ricardo Oliveira Zwarg,
  • Alexandre Jenson Lins,
  • Márcio Roberto dos Santos,
  • Dulce Elena Cavalli Pereira,
  • Agostinho Ferreira Cação,
  • Genésio Ferreira Lima,
  • Edir Aparecida Ferreira Gomes,
  • Pollyana Rodrigues de Freitas,
  • Alex Pereira de Oliveira,
  • Ilda de Oliveira Caetano Martins da Rocha,
  • Gizelli Karol Both Palermo,
  • Adriana Bordim Molina,
  • Joice Stein,   
  • Antonio Celso Galhardi,
  • Josyane Castello Biassi,
  • Edimara Inez Martelli Woehl,
  • Lidiane Cristina Cornaccini Sallesse Lorenzoni,
  • Patrícia Elias Cozzolino,
  • Jean dos Santos,
  • Lúcio Ribeiro de Sousa,
  • Elaine Mara de Brito Gois e Silva,
  • Willian Afonso de Almeida,
  • Mônica Nunes da Silva,                 
  • Alexsandra Vera Penha, 
  • Maria Rosaria de Carvalho Magalhães,
  • Raquel da Silva Oliveira,    
  • Leyse Mara Toscano Lopes,
  • Isaura de Oliveira Pereira,
  • Pedro Rosa,
  • Aline Castilho Guimarães.

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Capa da semana - Especial 5 anos Correio B+

Entrevista exclusiva com o cantor, ator e músico Gabriel Sater

"Sinto esse trabalho como uma homenagem aos meus 25 anos de dedicação à música, uma forma de agradecer tudo que vivi, todos os profissionais que trabalhei, parceiros que muito me ensinaram e também o início de um novo ciclo repleto de novidades e sonhos"

28/06/2026 15h30

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Entrevista exclusiva com o cantor, ator e músico Gabriel Sater

Entrevista exclusiva com o cantor, ator e músico Gabriel Sater Foto: Pedro Pinheiro

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Cantor, compositor, instrumentista, produtor musical e ator, Gabriel Sater herdou não só o sobrenome, mas o talento musical e carisma do pai. O premiado artista, com 25 anos de carreira, lançou 06 CDS, 01 DVD e ganhou 12 prêmios musicais, incluindo o Prêmio da Música Brasileira na categoria de Melhor Intérprete Canção Popular em 2024. Foi indicado ao Grammy Latino em 2023 e em 2024 com seus álbuns "ERVA DOCE" e "FARÓIS DO SERTÃO".

Na dramaturgia, ganhou o prêmio “Scruffy City Film & Music” em 2018 pela sua atuação como protagonista no filme “Coração de Cowboy”. Atuou no remake da novela “Pantanal” em 2022 como violeiro " Xeréu Trindade", papel que foi de seu pai na versão original da novela, enquanto Almir interpretava o chalaneiro Eugênio.

Os dois artistas, pai e filho, tiveram cenas juntos na novela, incluindo um famoso duelo de violas. Ainda, em 2025, participaram juntos no projeto do remake de "Renascer", também da Rede Globo, em que interpretavam o mesmo personagem - o libanês "Rashid" - em momentos diferentes, Gabriel na primeira fase e Almir na segunda fase. 

Muita viola, história e talento. No dia 10 de maio, o cantor, compositor, instrumentista, produtor musical e ator Gabriel Sater lança seu mais novo álbum: “25 ANOS DE MÚSICA”. O disco marca um momento emblemático na trajetória do artista, que celebra duas décadas e meia dedicadas à música, destacando não apenas sua evolução artística, mas também novas influências, encontros e histórias que construíram seu caminho ao longo dos anos.

Neste novo trabalho o público poderá desfrutar de oito faixas autorais e dois clássicos de outros compositores. Das dez faixas, duas são instrumentais. Nesta sexta-feira (08/05), já aquecendo os ouvidos e alma para este novo disco, será lançado o clipe da faixa “Me Ajuda”, com participação de Ivan Lins.

Entrevista exclusiva com o cantor, ator e músico Gabriel SaterGabriel Sater e Ivan Lins - Divulgação

“Sinto esse trabalho como uma homenagem aos meus 25 anos de dedicação à música, uma forma de agradecer tudo que vivi, todos os profissionais que trabalhei, parceiros que muito me ensinaram e também o início de um novo ciclo repleto de novidades e sonhos a serem realizados nos próximos 25 anos. Rumo aos 50 anos de música!", diz Gabriel.

Além de releituras e referências de sua trajetória, as faixas inéditas já apontam para uma nova fase em sua carreira, revelando novos caminhos e sonoridades. Mais do que uma retrospectiva, o projeto se apresenta como um registro de gratidão e, ao mesmo tempo, como o início de um novo ciclo.

“Sou apaixonado por aprender, estudar e evoluir todos os dias. A cada álbum me sinto mais maduro para cantar, tocar, compor, arranjar e produzir. O processo de gravação de cada álbum é único, desafiador e muito enriquecedor. Ao lado de João Gaspar, escolhemos um repertório com composições inéditas que apresentam novas cores, influências e estilos musicais que trabalhamos nos últimos anos, além de convidarmos novos artistas para participações especiais. Também selecionamos algumas composições lançadas há mais de uma década, que fizeram muito sentido serem revisitadas, arranjadas e produzidas neste momento.”, destaca o músico.

A escolha do repertório está alinhada com o perfil do novo projeto: composições com estilos e ritmos que mostram a versatilidade musical desenvolvida por Gabriel ao longo destes anos. “25 ANOS DE MÚSICA” chega como um prelúdio hipnotizante e autêntico, já dando um gostinho aos fãs do artista sobre o que esperar deste novo ciclo musical. 

Além da turnê “Pai e Filho”, que segue rodando o Brasil, em breve o artista também dará início a turnê do novo disco.

Nosso querido Gabriel Sater fecha o nosso mês de celebração de 5 anos do Correio B+ com uma entrevista exclusiva e cheia de novidades e lançamentos desse músico, cantor e compositor que representa o no nosso estado no Brasil e no mundo com o seu talento. 

Entrevista exclusiva com o cantor, ator e músico Gabriel SaterO músico Gabriel Sater é a Capa exclusiva da edição de aniversário de 5 anos do Correio B+ desta semana - Foto: Pedro Pinheiro - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você transita com naturalidade entre a música e a atuação. Como essas duas artes se complementam e influenciaram na sua trajetória?
GS - As duas artes se alimentam uma da outra. Quando estou em um set, a sensibilidade musical me ajuda a sentir o tempo da cena, a cadência da fala, as mixagens de emoções. Quando eu estou compondo, busco a verdade daquele sentimento, assim como um ator em cena.

Outra integração interessante é que durante a preparação para o remake da novela Pantanal, eu aproveitei toda energia e atmosfera do universo que eu estava vivenciando para gravar um álbum com essa vibração, assim nasceu o álbum “Erva Doce”. Do repertório do álbum devo ter apresentado 07 músicas em cenas da novela “Pantanal”, além da versão de “Amor de Índio” que foi escolhida pela direção como trilha oficial de um dos casais mais importantes do folhetim (casal Juma e Jove).

CE - Sendo filho de Almir Sater, como foi construir sua própria identidade artística mantendo o respeito por esse legado tão importante?
GS - Em meados do ano 2000 tive uma conversa olho no olho com meu pai pois tinha certeza queria estudar música profissionalmente e seguir meu sonho de carreira musical. Naquele momento meu pai me apoiou, falou para eu não perdesse tempo e que focasse intensamente nos estudos.

Lembro claramente quando ele pediu para que eu sempre buscasse minha verdade artística e minhas emoções genuínas, independentemente das pressões do mercado e da indústria musical que viriam algum dia. Sigo e seguirei honrando seus conselhos e legado musical ilibado com muito respeito e orgulho.

CE - Qual foi o papel ou personagem que mais marcou sua carreira até hoje e por quê?
GS - Todos os personagens foram muito importantes e me trouxeram experiências singulares em momentos pontuais da carreira. O personagem que eu mais quis viver, mais do que todos (sem desmerecer os outros), foi o personagem Xeréu Trindade (no remake de Pantanal).

Os motivos são muitos: a riqueza de elementos para construção do personagem, a conexão dele com Pantanal (bioma que convivo desde criança), a oportunidade de trabalhar com um elenco e diretores fantásticos, o desafio do virtuosismo na viola de 10 cordas. Mesmo tendo aprendido viola em 2014 para a novela “Meu Pedacinho de Chão”, ainda não tinha me dedicado para a viola instrumental como o personagem do Xeréu precisaria.

Vale lembrar que no remake, o autor Bruno Luperi escreveu um duelo de violas entre Xeréu e Eugênio (personagem vivido pelo meu pai Almir Sater). Então, duelar com um dos maiores da violeiros da história, impulsionou como nunca o estudo desse instrumento mágico, que agora levarei para sempre comigo, nos shows, álbuns e gravações.

A novela “Pantanal” original, é uma das minhas novelas prediletas desde criança e, ter participado desse remake, foi um dos maiores sonhos realizados da minha vida.

CE - Entre os palcos e os sets de gravação, onde você se sente mais desafiado artisticamente?
GS - Parando para analisar os projetos em que trabalhei na minha carreira, vejo que cada um deles me desafiou de maneira única e complexa. Sem exagero, todos são desafios que me empolgam e motivam a ser cada vez melhor.

Busco a evolução diária, em prol da excelência artística, através de muita dedicação e estudo. Cada trabalho traz experiências únicas e extremamente desafiadoras, seja gravar um primeiro CD totalmente instrumental ou estrear na dramaturgia sendo dirigido pelo genial Luiz Fernando Carvalho e ter a honra de trabalhar em cena com o mestre Antônio Fagundes.

CE - Conta pra gente sobre o seu novo álbum...
GS - “25 Anos de Música” é meu sétimo álbum e foi idealizado para o homenagear meus 25 anos de caminhada musical profissional. No repertório, eu trouxe músicas autorais inéditas e regravações de canções de diferentes fases da minha carreira, além de dois clássicos de outros autores (“De Papo Pro Ar” e “La Cumparsita”) que estavam com arranjos prontos para serem gravar a mais de 10 anos.

O álbum conta com 08 canções e 02 temas instrumentais e foi produzido e arranjado ao lado do multipremiado artista e produtor João Gaspar e também com as contribuições de alguns outros parceiros.

As participações especiais no CD são de Ivan Lins, Jackson Antunes, Eric Silver, Negão dos Santos, Orquestra Sinfônica da UFMT e meu irmão Ian Sater. Agradeço imensamente todos que participaram desse álbum, entre músicos, engenheiros de áudios, arranjadores, produtores e designers.

Entrevista exclusiva com o cantor, ator e músico Gabriel SaterO músico Gabriel Sater é a Capa exclusiva da edição de aniversário de 5 anos do Correio B+ desta semana - Foto: Pedro Pinheiro - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - E a participação do querido Ivan Lins?
GS - Umas das maiores alegrias da minha vida e carreira foi a participação do mestre Ivan Lins na inédita “Me Ajuda” (parceria com Luiz Carlos Sá e João Gaspar). Sempre fui muito fã dele e fiquei mais admirado ainda depois de conhecê-lo.

Além de topar gravar sua voz na música, ele foi supergeneroso em permitir a gravação do clipe oficial em estúdio, pelo olhar do diretor Dani Cavalcanti (meu grande e talentoso amigo e parceiro de composição).

Se não fosse a generosidade do Ivan, esse clipe não teria acontecido. Agradecimento especial a João Lins e Kelly Faé, por todo apoio na produção e na realização desse sonho.

CE - E o projeto com seu pai. Como surgiu a ideia e como estão os shows?
GS - Fizemos um evento único, um show especial de dias do pais, em agosto de 2024, na Vibra em São Paulo. O produtor e manager Mac Chriesler, (da Groove Live BR), viu o cartaz do show e se interessou em fazer uma turnê desse show. Fizemos alguns shows no final de 2025 que foram inesquecíveis e voltamos com várias novidades para os shows agora em 2026.

Nunca imaginei que faria uma turnê com meu pai, estou imensamente realizado em poder ter essa experiência musical com minha inspiração primária nas artes. Sigo aproveitando cada momento no palco, assim como a oportunidade trabalhar com a excelente equipe da Groove.

CE - Gabriel, você foi Capa do Correio B+ várias vezes, participou de lives, e é um artista totalmente participativo com o B+ nesses 5 anos. Como é pra você? Deixa uma mensagem de aniversário pra gente?
GS - Minha relação com o Correio B+ começou graças a grande jornalista que é a Flávia Viana, uma profissional super dedicada, diferenciada na sua busca por conhecimento, pautas e personalidades para o Correio B+. Fico muito feliz com o carinho que o jornal e a coluna têm comigo, com meus projetos artísticos e naturalmente uma amizade foi criada, o que me faz sempre querer voltar e conversar com Flávia e o Correio B+. Desejo vida longa e que celebremos 10, 20 e 30 anos juntos.

CE - Qual o seu instrumento preferido e porquê?
GS - Confesso que não tenho um instrumento preferido. Toco violão por hobby desde meus 15 anos. No início do ano 2000 (com 18 pra 19 anos) iniciei minha caminhada profissional e intensifiquei meus estudos no violão de nylon com Cristiano Kotlinski (violonista virtuose de formação clássica e popular).

A viola de 10 cordas (a viola caipira) só entrou na minha vida em novembro de 2013 (prestes a completar 32 anos), por conta do convite do diretor Luis Fernando Carvalho para viver o personagem Viramundo

 na novela “Meu Pedacinho de Chão” na Rede Globo. O fato é que hoje eu amo os instrumentos com a mesma intensidade, e o que dita qual instrumento vou usar, é a própria música a ser gravada ou apresentada em um show.

CE - E como está a agenda do Gabriel até o fim desse ano?
GS - A agenda está superintensa. Acabei de lançar o novo álbum “25 Anos de Música” em 10 de maio de 2026, e em seguida já iniciamos a produção dos novos videoclipes desse álbum. Já produzimos e lançamos o clipe de “Me Ajuda” (com a participação do mestre Ivan Lins) e da instrumental “Marruá” (um dos clipes mais pedidos pelo público).

Vou aproveitar e dar um spoiler: semana passada gravamos em Nazaré Paulista/SP o próximo clipe da canção autoral “Brisa de Outono”, com a participação especial de Eric Silver e lançamento previsto para julho/2026. Seguiremos produzimos mais clipes desse álbum, assim como outros projetos audiovisuais no meu canal do Youtube.

A turnê “Pai e Filho” segue com shows pelo país, assim como minha turnê “Noites Pantaneiras”, que completará 109 shows realizados, no show que farei agora em julho no Festival de Inverno na Chapada dos Guimarães.

A gravação do álbum com o indomável maestro João Carlos Martins e sua Orquestra Bachiana está sendo retomado e com lançamento para 2027. Outra novidade boa é que estrearemos o novo show “25 Anos de Música” (em 29 de agosto em Sorocaba) com a participação especial do Quarteto de Cordas do Aramis Rocha. E acompanhem ainda mais novidade que estão por vir, no meu Instagram, Youtube e Tik Tok.

Entrevista exclusiva com o cantor, ator e músico Gabriel SaterGabriel e Almir Sater - Divulgação

 

Moda Correio B+ - Entre Costuras & CuLtura

Quando o luxo entra em movimento - Balenciaga lança linha completa dedicada à prática esportiva

O verdadeiro luxo contemporâneo não é  apenas sobre as peças que usamos, mas a vida que elas representam.

28/06/2026 14h30

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Quando o luxo entra em movimento

Quando o luxo entra em movimento Foto: Divulgação

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Durante muito tempo, o luxo esteve associado aos vestidos de alta-costura, às bolsas icônicas e às joias que atravessam gerações. Hoje, porém, ele parece encontrar um novo território: o corpo em movimento.

Depois de Dior e Burberry anunciarem suas primeiras coleções voltadas ao universo fitness, chegou a vez da Balenciaga lançar uma linha completa dedicada à prática esportiva.

A coleção reúne bodies, leggings, jaquetas, tênis e acessórios confeccionados com tecidos tecnológicos de secagem rápida, proteção UV e propriedades antibacterianas. Mas o lançamento vai muito além do vestuário.

A marca criou uma identidade visual exclusiva para essa nova fase, inaugurou uma pop-up durante a Semana de Moda Masculina de Paris, desenvolveu uma experiência com smoothies e barras de proteína e firmou parceria com uma rede internacional de academias premium para oferecer aulas e ativações especiais.Mais do que vender roupas, a Balenciaga passa a vender um estilo de vida. 

Quase ao mesmo tempo, outro desfile chamou atenção por seguir uma direção semelhante. Na coleção masculina da Louis Vuitton, apresentada em Paris sob direção criativa de Pharrell Williams, o surf tornou-se protagonista da narrativa.

A passarela foi transformada em um cenário inspirado no litoral, enquanto neoprenes reinterpretados, bermudas, tricôs de aspecto desgastado pelo sol, pranchas com o tradicional monograma da maison e uma alfaiataria descontraída celebravam a cultura das praias.

O surf apareceu não apenas como referência estética, mas como símbolo de liberdade, movimento e conexão com a natureza.

Embora cada marca utilize linguagens diferentes, ambas revelam uma mesma transformação. O luxo contemporâneo está deixando de vender apenas produtos para representar modos de viver.

Essa mudança acompanha uma tendência que já vinha sendo observada em marcas como a Lululemon, que transformou aulas de yoga, clubes de corrida e encontros esportivos em ferramentas para construir comunidade. O consumidor deixa de ser apenas cliente e passa a integrar um universo de valores compartilhados.

É justamente aí que reside uma das maiores mudanças do mercado de luxo. Se antes exclusividade significava possuir objetos raros, hoje ela também está relacionada ao acesso a experiências cuidadosamente construídas.

Participar de um treino especial, frequentar uma academia parceira, integrar um clube esportivo ou compartilhar momentos de bem-estar passa a comunicar pertencimento tanto quanto carregar uma bolsa de uma grande maison.

A roupa esportiva também ganha um novo significado. O chamado athleisure ultrapassou definitivamente os limites da academia e conquistou aeroportos, cafés, restaurantes e ambientes de trabalho mais descontraídos. Conforto, funcionalidade e sofisticação passam a coexistir, refletindo uma sociedade que valoriza saúde, equilíbrio e qualidade de vida.

Ontem, as grandes marcas inspiravam sonhos por meio da alta-costura. Hoje, elas constroem desejos em torno do bem-estar, da vitalidade e das experiências compartilhadas. O objeto continua importante, mas já não ocupa sozinho o centro da atenção. 

Se antes a moda,  ela comunicava status principalmente pelo que vestíamos, agora também revela como escolhemos viver, cuidar do corpo e construir relações.

Porque o verdadeiro luxo contemporâneo  não é  apenas sobre as peças que usamos, mas a vida que elas representam.

Quando o luxo entra em movimentoBalenciaga lança linha completa dedicada à prática esportiva - Divulgação

Cinco maneiras de incorporar essa tendência

1. Invista em experiências, não apenas em produtos.

Eventos esportivos, clubes de corrida e atividades coletivas fortalecem vínculos e transformam o autocuidado em um hábito prazeroso.

2. Escolha peças que unam tecnologia e elegância.

Tecidos de qualidade, conforto e funcionalidade mostram que desempenho e sofisticação podem caminhar juntos.

3. Adote o athleisure com equilíbrio.

Misturar peças esportivas com alfaiataria ou acessórios clássicos cria produções contemporâneas e versáteis.

4. Busque comunidades alinhadas aos seus valores.

O novo luxo está menos no logotipo e mais no sentimento de pertencimento e nas conexões que construímos.

5. Lembre-se de que a imagem começa pelo estilo de vida.

Saúde, bem-estar e autenticidade comunicam tanto quanto qualquer marca de prestígio.

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