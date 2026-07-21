Viagem a Bonito

Mesa Ao Vivo

O evento acontecerá em Campo Grande nos dias 14 e 15 de agosto, com entrada gratuita, reunindo chefs renomados, aulas-show, palestras, feira de vinhos, festival de produtores e experiências que valorizam os sabores do Pantanal

Evento é comandado pelo chef e pesquisador Paulo Machado, referência internacional na pesquisa da gastronomia pantaneira, em parceria com a revista Prazeres da Mesa Foto: Divulgação

Mato Grosso do Sul será palco, pela primeira vez, de um dos mais importantes eventos gastronômicos do Brasil. Nos dias 14 e 15 de agosto, o Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul desembarca em Campo Grande com uma programação gratuita voltada à valorização da cozinha pantaneira, reunindo grandes nomes da gastronomia nacional, chefs regionais, pesquisadores, produtores e o público em geral no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Considerado o maior circuito de experiências gastronômicas do País, o evento chega ao Estado com o tema “Sabores do Mato Grosso do Sul: uma cozinha que nasce do Pantanal, das fronteiras e da biodiversidade”, destacando ingredientes, técnicas e tradições que fazem da culinária sul-mato-grossense uma das mais singulares do Brasil.

Ao longo de dois dias, a programação contará com aulas-show, palestras, debates, exibição de documentário, feira de vinhos nacionais, festival de produtores artesanais e experiências gastronômicas. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, que deve ser feita pelo site oficial do evento.

IDENTIDADE E TURISMO

A chegada do Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul representa um importante passo na consolidação do Estado como destino de turismo gastronômico.

A proposta é mostrar ao Brasil uma culinária construída a partir da diversidade ambiental do Pantanal e da influência cultural das fronteiras com Paraguai e Bolívia, além das contribuições indígenas e afro-brasileiras.

Entre os destaques da programação estão chefs consagrados nacionalmente, como Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó; Jefferson Rueda, de A Casa do Porco; Ivan Ralston, do Tuju; Mara Salles, do restaurante Tordesilhas; Ian Baiocchi, do Grupo Íz; Cadu Evangelisti, da Broca; Jéssica Trindade, dos restaurantes Chez Claude e Madame Olympe; Marcos Livi, do Grupo Bah; Flávia Quaresma e o confeiteiro Lucas Corazza.

Eles dividirão espaço com chefs e pesquisadores sul-mato-grossenses responsáveis por difundir a culinária regional, em uma programação que coloca os ingredientes do Pantanal no centro das discussões gastronômicas.

COZINHA PANTANEIRA

Organizado pela revista Prazeres da Mesa, em parceria com o chef e pesquisador Paulo Machado, referência internacional na pesquisa da gastronomia pantaneira, o evento dará visibilidade aos sabores característicos do Estado.

Durante as aulas, o público poderá conhecer histórias, receitas e técnicas relacionadas a ingredientes e tradições locais, como erva-mate, sobá de Campo Grande,corredor bioceânico, lambreado pantaneiro, hi-hi, influências culturais das fronteiras com Paraguai e Bolívia.

Também participam da programação chefs como Ricardo Cher, Juanita Battilani, Indiara Múcio, Magda Moraes, Maria das Graças de Oliveira, Paco Kawijian, Marcílio Galeano, Arildo Flores, Lucas Caslu, Sylvio Trujillo, Marlon Libório e Fábio Hasegawa, entre outros representantes da gastronomia regional.

PALESTRAS E DOCUMENTÁRIO

Além das aulas práticas, o Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul contará com palestras ministradas por Ivan Achcar, Jefferson Rueda e Mohamad Hindi, abordando tendências da gastronomia contemporânea, sustentabilidade, valorização dos produtores e inovação.

Outro destaque será a exibição do documentário “Mulheres da Fronteira – Uma Comitiva de Sabores pelo Pantanal”, dirigido por Paulo Machado.

O filme percorre cozinhas do Pantanal para contar histórias de mulheres que preservam receitas tradicionais, fortalecem comunidades e mantêm viva a identidade gastronômica da região por meio dos saberes passados entre gerações.

FESTIVAL FAROFA DO BRASIL

A programação também inclui o Festival Farofa do Brasil, reunindo barracas de produtores artesanais de diversas regiões do País.

Os visitantes poderão conhecer, degustar e adquirir produtos típicos, além de participar de uma feira dedicada aos vinhos brasileiros.

Outra atração será a experiência A Ferro e Fogo, comandada pelo chef Marcos Livi, que explora diferentes técnicas de preparo na brasa e celebra a cultura do churrasco.

A proposta é oferecer experiências gastronômicas durante todo o dia, permitindo que o público monte o seu roteiro entre degustações, compras e atividades.

POTENCIAL GASTRONÔMICO DE MS

Para o chef Paulo Machado, o Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul é uma oportunidade de apresentar nacionalmente a riqueza gastronômica sul-mato-grossense.

“O Mesa ao Vivo é um dos eventos mais desejados da gastronomia brasileira porque reúne o que há de mais contemporâneo na cozinha, valoriza grandes chefs, pequenos produtores, cultura, pesquisa e educação gastronômica”, afirma.

A diretora da revista Prazeres da Mesa e sócia do núcleo Mundo Mesa, Mariella Lazaretti, destaca que Mato Grosso do Sul possui uma riqueza gastronômica ainda pouco conhecida pelos brasileiros.

“Para nós é uma alegria alcançar mais um estado, neste caso uma região que tem muito pouca divulgação e que acreditamos ter uma riqueza gastronômica imensa, com muita biodiversidade, o Pantanal, rios, peixes e ingredientes de que os brasileiros ainda não têm conhecimento, além das técnicas que misturam três países –Brasil, Paraguai e Bolívia – e saberes indígenas e negros”, destaca.

O evento conta com apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS). Para o diretor-presidente da instituição, Bruno Wendling, o evento reforça o posicionamento do Estado como um importante destino turístico.

“Fico muito feliz de recebermos a primeira edição do principal evento de gastronomia do País, o que reforça o posicionamento de Mato Grosso do Sul também quanto à sua identidade gastronômica”, pontua.

PROGRAMAÇÃO PARALELA

A celebração da gastronomia pantaneira terá início no dia 13 de agosto, com a Pizza dos Chefs, realizada na Tasto Forneria & Pizzaria Napolitana.

A experiência reunirá Cadu Evangelisti, Mohamad Hindi, Mara Salles, Ivan Achcar e Igor Yukio, que vão preparar um rodízio de pizzas autorais para um público limitado a 100 pessoas, acompanhado por música ao vivo e drinks.

Nos dias seguintes acontecem os tradicionais Jantares Magnos, quando chefs convidados elaboram menus colaborativos ao lado dos restaurantes anfitriões.

No dia 14 de agosto, o Território Ristorante recebe Rodrigo Oliveira, Ian Baiocchi, Flávia Quaresma, Marcos Livi, Jefferson Rueda e o chef da casa, Fábio Hasegawa.

Já no dia 15 de agosto, o restaurante Origens 67, no Hotel Slaviero Prime, promove um jantar comandado por Paulo Machado, Mara Salles, Jéssica Trindade, Mohamad Hindi, Cadu Evangelisti e Indiara Múcio, celebrando ingredientes típicos do Pantanal.

Serviço

Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul

Data: 14 e 15 de agosto;

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, Campo Grande;

Entrada: gratuita;

Inscrições: obrigatórias para aulas e palestras, com vagas limitadas, pelo site www.mesaaovivoms.com.br.

Pizza dos Chefs

Data: 13 de agosto;

Horário: às 20h;

Local: Tasto Forneria & Pizzaria Napolitana;

Valor: R$ 250 (bebidas à parte).

Jantar Magno – Território

Data: 14 de agosto;

Horário: às 20h;

Valor: R$ 450 (bebidas à parte).

Jantar Magno – Origens 67

Data: 15 de agosto;

Horário: às 20h;

Local: Slaviero Prime Hotel

Valor: R$ 450, com harmonização de vinhos Pizzato e taxa de serviço de 10%.

