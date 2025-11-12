Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

LADÁRIO - 6ºDN

Com salário de R$ 9 mil, Marinha abre 16 vagas para oficial temporário em MS

Vagas são para as áreas de odontologia, enfermagem, nutrição, administração, ciências contábeis, comunicação social, entre outras

Naiara Camargo

Naiara Camargo

12/11/2025 - 11h50
Marinha do Brasil está com inscrições abertas para processo seletivo, com 16 vagas direcionadas a homens e mulheres, para oficial temporário no 6º Distrito Naval, em Ladário (MS).

As vagas são para as áreas de odontologia - endodontia e odontopediatria (2), enfermagem (2), nutrição (1), administração (3), ciências contábeis (2), comunicação social (2), psicologia (1), serviço social (1), engenharia ambiental (1) e engenharia cartográfica (1).

O serviço militar é de caráter temporário, de até 8 anos, podendo alcançar o posto de Capitão-Tenente, sem quaisquer vínculos permanentes com a instituição e sem qualquer expectativa de permanência ou estabilidade

O salário inicial é de R$ 9 mil, além de benefícios como assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

As inscrições estão abertas até 8 de janeiro de 2026 e podem ser realizadas neste site. A taxa é de R$ 140,00.

As etapas do processo seletivo são:

  1. Prova Objetiva (PO) – será realizada em 22 de fevereiro de 2026, com duração de três horas e 40-50 questões, dependendo da área escolhida
  2. Prova de Títulos (PT)
  3. Verificação Documental e de Dados Biográficos (VD e VDB)
  4. Inspeção de Saúde (IS)
  5. Teste de Aptidão Física (TAF)
  6. Designação à Incorporação

Os requisitos para participar do Processo Seletivo são:

  • Ser brasileiro nato
  • Ser voluntário
  • Ter mais de 18 anos e menos de 41 anos até a data de incorporação
  • Possuir nível superior na área em que concorre
  • Estar registrado no respectivo órgão fiscalizador da profissão, se houver
  • Entre outros

O candidato, aprovado em todas as fases e classificado dentro das vagas, ingressará na MB como Guarda-Marinha, sendo promovido a Segundo-Tenente após seis meses de incorporação.

Confira o edital completo aqui.

