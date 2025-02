Com salários de até R$ 13 mil, município de MS abre processo seletivo em 25 cargos

Oportunidade

Inscrições podem ser feitas até 5 março

A Ipiranga, uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil, está com inscrições abertas para seu programa de estágio "Ipiranga Talent 2025". O programa oferece oportunidades em diversas cidades, incluindo Campo Grande (MS), e está buscando estudantes universitários com formação prevista entre julho de 2026 e julho de 2027.

O programa tem uma abordagem prática com foco no desenvolvimento dos estagiários. Os participantes terão a chance de se envolver em projetos reais e desafiadores, contribuindo diretamente para o crescimento da empresa. Como parte de seu compromisso com a diversidade, a Ipiranga reservará 50% das vagas para pessoas negras.

Benefícios e Condições

Os estagiários selecionados receberão:

Bolsa-auxílio compatível com o mercado

Auxílio-transporte de R$200,00 por mês

Auxílio-refeição ou alimentação no local

Seguro de vida e plano de saúde

Acesso ao Zenklub para orientação psicológica online

Gympass

Possibilidade de horário flexível e home office parcial (dependendo da localidade)

A carga horária é de 30 horas semanais (6 horas diárias), com contrato de estágio entre 1 ano e meio a 2 anos.

Áreas de Atuação

O programa oferece oportunidades em diversas áreas, incluindo:

Comercial Rede: Apoiar as atividades de planejamento e implementação das estratégias para ampliar as vendas, expandir o negócio, evoluir a performance e construir o legado, garantindo a rentabilidade e a satisfação dos clientes.

Apoiar as atividades de planejamento e implementação das estratégias para ampliar as vendas, expandir o negócio, evoluir a performance e construir o legado, garantindo a rentabilidade e a satisfação dos clientes. Ipiranga Empresas: Auxiliar as atividades de planejamento e implementação das estratégias para aumentar as vendas e expandir o negócio, garantindo a rentabilidade e a satisfação dos clientes empresariais.

Auxiliar as atividades de planejamento e implementação das estratégias para aumentar as vendas e expandir o negócio, garantindo a rentabilidade e a satisfação dos clientes empresariais. Jurídico e Relações Institucionais: Colaborar com a área Jurídica e de Relacionamento Institucional e Governamental da Ipiranga, nas atividades de gestão de stakeholders, construção de relacionamentos, representatividade institucional da empresa para Governos, órgãos reguladores e associações.

Colaborar com a área Jurídica e de Relacionamento Institucional e Governamental da Ipiranga, nas atividades de gestão de stakeholders, construção de relacionamentos, representatividade institucional da empresa para Governos, órgãos reguladores e associações. Marketing e Desenvolvimento de Negócios: Auxiliar o marketing da Ipiranga, nas atividades relacionadas a criação e desenvolvimento da estratégia de comunicação, posicionamento de marca, mídia, ações promocionais, marketing de relacionamento e incentivo e assessoria de imprensa, até a implantação e gestão do plano de ações para os principais produtos e serviços da empresa junto aos clientes e consumidores finais.

Auxiliar o marketing da Ipiranga, nas atividades relacionadas a criação e desenvolvimento da estratégia de comunicação, posicionamento de marca, mídia, ações promocionais, marketing de relacionamento e incentivo e assessoria de imprensa, até a implantação e gestão do plano de ações para os principais produtos e serviços da empresa junto aos clientes e consumidores finais. Operações: Apoiar as atividades de planejamento das operações da empresa, no que tange a estratégias para armazenamento, distribuição e logística para alcançar os objetivos de rentabilidade, eficiência em custos e crescimento da empresa.

Apoiar as atividades de planejamento das operações da empresa, no que tange a estratégias para armazenamento, distribuição e logística para alcançar os objetivos de rentabilidade, eficiência em custos e crescimento da empresa. Pessoas e Sustentabilidade: Apoiar nas atividades de planejamento, organização, direção e controle das atividades de recursos humanos, que envolve normas e políticas salariais, de benefícios, de recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento e comunicação Interna. Auxilia nas rotinas de elaboração e implementação das estratégias de sustentabilidade e de investimento social, para toda a Ipiranga, garantindo a geração de valor positivo para a empresa, em alinhamento com as diretrizes do Ultra e na visão de longo prazo da organização.

Apoiar nas atividades de planejamento, organização, direção e controle das atividades de recursos humanos, que envolve normas e políticas salariais, de benefícios, de recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento e comunicação Interna. Auxilia nas rotinas de elaboração e implementação das estratégias de sustentabilidade e de investimento social, para toda a Ipiranga, garantindo a geração de valor positivo para a empresa, em alinhamento com as diretrizes do Ultra e na visão de longo prazo da organização. Planejamento e Controle: Apoio nas rotinas de suporte de toda a cadeia de valor Ipiranga, a área contribui com uma visão completa e guia a empresa rumo ao futuro. Abrange o planejamento estratégico da Ipiranga, Gestão Financeira e Tributária, Suprimentos, Controles Internos e Integridade.

Apoio nas rotinas de suporte de toda a cadeia de valor Ipiranga, a área contribui com uma visão completa e guia a empresa rumo ao futuro. Abrange o planejamento estratégico da Ipiranga, Gestão Financeira e Tributária, Suprimentos, Controles Internos e Integridade. Transformação Digital: As atividades envolvem suporte em: serviços e ferramentas digitais focadas na experiência digital de nossos clientes, revendedores e consumidores, soluções tecnológicas integradas para simplificação de processos e aumento de produtividade, assim como na gestão da infraestrutura tecnológica e segurança da informação.

As atividades envolvem suporte em: serviços e ferramentas digitais focadas na experiência digital de nossos clientes, revendedores e consumidores, soluções tecnológicas integradas para simplificação de processos e aumento de produtividade, assim como na gestão da infraestrutura tecnológica e segurança da informação. Supply/Trading: Apoio nas atividades de Trading, que visa garantir suprimento competitivo de combustíveis para todos os clientes da companhia e ampliar a comercialização destas commodities com outros players, com o foco em redução dos custos logísticos e agregando resultado a distribuição.

Como se Inscrever

As inscrições para o Ipiranga Talent 2025 podem ser feitas através deste link até 5 de março de 2025. Os interessados devem estar cursando nível superior em qualquer área (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) com formação prevista entre julho de 2026 e julho de 2027.

A Ipiranga, com sua rede de aproximadamente 6,5 mil postos e um amplo portfólio de produtos e serviços, oferece uma excelente oportunidade para estudantes que buscam iniciar suas carreiras em uma empresa líder no setor de combustíveis e energia, com foco em inovação e experiência do cliente.

Assine o Correio do Estado