Com salários de até R$ 26 mil, PF abre inscrições em concurso com mil vagas

Nesta quarta-feira (14), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - (Senai), firmaram uma parceria que vai ofertar mais de 10 mil vagas de emprego gratuitas em diversas áreas e está prevista para ser lançada no dia 29 de maio, na Câmara Municipal de Campo Grande.

A parceria que também contou com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), foi firmada durante uma visita dos parlamentares à unidade do Senai da Capital, com o objetivo de conhecer de perto a estrutura, os cursos e os serviços de capacitação profissional que serão oferecidos por meio do programa Pronto Pro Trabalho.

No encontro, os vereadores, percorreram os laboratórios e salas de aula simuladas, reforçando a importância de integrar políticas públicas de qualificação com as demandas reais do mercado.

Na ocasião, o presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto, o Papy, destacou que o programa representa uma transformação na atuação do Legislativo. "Estamos estruturando algo para o futuro, com uma nova percepção sobre o atendimento à população. Essa mudança começa quando percebemos que atendemos a população com a geração valor," disse Papy.

Papy também ressaltou o impacto social da iniciativa, afirmando que a ferramenta de capacitação estará à disposição de todos os mandatos parlamentares. "Essa é uma ferramenta de transformação da vida das pessoas. É o resultado de um trabalho coletivo, entre os vereadores, o Senai e a Fiems, para dar um retorno concreto à população," completou.

Ele ainda reforçou que o programa também aproxima a população dos serviços legislativos. "A população precisa saber que pode procurar qualquer um dos 29 vereadores, seja no bairro ou na Câmara. Estaremos presentes para atender essas demandas," disse.

Já o diretor regional do Senai, Rodolpho Mangialardo, enfatizou o orgulho da instituição em receber os parlamentares para apresentar sua estrutura. "É de extrema importância mostrar aquilo que o Senai tem de capacidade e estrutura. Temos uma série de laboratórios e salas de aula simuladas que conectam a necessidade da indústria com a prática do ensino," explicou.

Mangialardo destacou que o programa atende a uma necessidade real do setor produtivo. "É um prazer proporcionar mais de 10 mil vagas para a população de Campo Grande. A proposta é qualificar na prática e preencher vagas que já estão disponíveis no mercado, seja na indústria, no meio rural ou no comércio," afirmou.

A visita contou com a participação dos vereadores Otávio Trad, Herculano Borges, Leinha, Wilson Lands, Maicon Nogueira e Ronilço Guerreiro, além do presidente Papy e de chefes de gabinete de parlamentares. A presença do grupo reforçou o apoio coletivo da Casa de Leis à iniciativa e à parceria com o setor industrial.

O Pronto Para o Trabalho será lançado oficialmente no dia 29 de maio, na Câmara Municipal, e tem como objetivo promover a qualificação profissional em áreas como construção civil, alimentos e bebidas, setor automotivo, manutenção e logística, aproximando os cidadãos das oportunidades reais de emprego.

