Conab: inscrições em concurso com salário de R$ 8,1 mil terminam na quinta

OPORTUNIDADE

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, vai realizar nesta terça-feira (29), mais um Feirão da Empregabilidade, com 163 vagas disponíveis e encaminhamento mais ágil direto para o mercado de trabalho.

Realizado periodicamente pela Funtrab, o evento vai promover a conexão entre empresas em busca de profissionais e trabalhadores em busca de oportunidades, e desempenha um papel crucial na integração de trabalhadores qualificados com as necessidades crescentes das empresas locais.

Conforme as informações da Fundação, aproximadamente sete empresas estarão presentes oferecendo vagas de emprego em diversos segmentos. As empresas se dividem entre rede atacadista, arquitetura, call center, teleatendimento, instituto de estágios, saneamento básico e tratamento de esgoto, fábrica de proteína e curtume

O atendimento será somente no período da manhã das 8 às 11 horas na sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano). Os candidatos devem ir ao local portando RG, CPF e Carteira de Trabalho.

FUNTRAB

Vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a Funtrab tem intensificado a intermediação de mão de obra e qualificação profissional, pois programas voltados para a capacitação e reintegração de trabalhadores ao mercado formal contribuem diretamente para a redução da desocupação e fortalecimento da economia local.

VAGAS

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul divulgou nesta segunda-feira (28), 924 oportunidades em diversos setores da economia, entre as vagas estão a de auxiliar de linha de produção (72), ajudante de carga e descarga de mercadoria (43), motorista entregador (42), servente de obras (42), auxiliar de limpeza (35), operador de caixa (29) e vigilante (22).

Além disso, há vagas exclusivas para PCDs (Pessoa com Deficiência) e oportunidades de estágio.

INTERIOR

Aindo conforme a Funtrab, também há cerca de 2.724 vagas no interior do Estado. As cidades com maior número de vagas estão:

Dourados - 380

Três Lagoas - 249

Chapadão do Sul - 245

Iguatemi - 231

Paranaiba - 150

Cassilândia - 135

As vagas devem ser conferidas diretamente na Casa do Trabalhador de cada município. A lista completa está disponível no link: http://www.funtrab.ms.gov.br/.

