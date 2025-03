Defensoria Pública abre concurso com salários de até R$ 5,3 mil

Empregos e Carreira

Inscrições podem ser feitas do dia 30 de abril a 14 de maio; prova está prevista para 9 de junho

Boa notícia para os concurseiros! A Marinha do Brasil publicou no último dia 27 de fevereiro, seis editais do próximo concurso público para diversas áreas. As inscrições irão acontecer do dia 30 de abril a 14 de maio.

Ao todo serão 5 vagas para Mato Grosso do Sul e outras 153 distribuídas no restante do País. Entre as áreas ofertadas estão: corpos de saúde, engenheiros (aeronáutica, civil, de produção, elétrica, eletrônica, mecânica, mecatrônica, nuclear e outros), cirurgião-dentistas, capelães navais - que visam às atividades de apoio técnico, gerenciais e administrativas em geral, além das atividades inerentes à carreira militar, médicos (ginecologia, anestesiologia, obstetrícia, pediatria e radiologia) e técnicos do corpo auxiliar.

Em relação a remuneração, durante o curso, será pago um valor de R$ 9.070,60, sendo R$ 7.315,00 relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 ao adicional militar e R$ 365,75 ao adicional de compensação por disponibilidade militar. Além de outros benefícios como alimentação, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

As inscrições serão realizadas unicamente, em âmbito nacional, na página do SSPM, com uma taxa no valor de R$ 140,00, o pagamento da taxa de inscrição será aceito até o dia 15 de maio de 2025, podendo solicitar a isenção do valor em casos onde os candidatos pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), e caso sejam doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O CP é constituído das seguintes etapas:

a) Prova Escrita Objetiva (PO) de Conhecimentos Profissionais;

b) Redação;

c) Eventos Complementares (EVC) constituídos de:

I) Verificação de Dados Biográficos (VDB);

II) Inspeção de Saúde (IS);

III) Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

IV) Avaliação Psicológica (AP);

V) Verificação de Documentos (VD); e

VI) Prova de Títulos (PT).

d) Resultado Final da Seleção (RF).

A Prova Escrita Objetiva (PO) de Conhecimentos Profissionais e a Redação terão duração total de 4 (quatro) horas. A Prova Escrita Objetiva tem como propósito verificar a habilitação profissional do candidato e constará de 50 (cinquenta) questões.

Ressalta-se que a PO e a Redação terão caráter eliminatório e classificatório. A VDB, a IS, o TAF-i, a AP e a VD terão caráter eliminatório. Já a PT terá caráter classificatório. Após a homologação do concurso, os candidatos serão convocados para o Período de Adaptação (PA).

Confira o cronograma completo abaixo:

Os editais estão disponíveis clicando aqui.

