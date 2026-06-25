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Empregos e Carreira

RETOMADA DA UFN3

Petrobras anuncia 1,4 mil vagas em cursos de qualificação em Três Lagoas

Cidade que faz divisa com SP pode alcançar 8 mil empregos com retomada das obras na UFN3 e, com isso, população precisa se qualificar

Naiara Camargo

Naiara Camargo

25/06/2026 - 15h30
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Petrobras anunciou 1.400 vagas em cursos de qualificação profissional e formação inicial/continuada em Três Lagoas (MS).

O objetivo é ampliar as oportunidades de empregabilidade no segmento de Óleo e Gás, impulsionados pela retomada da fábrica da UFN3.

Os cursos FIC exigem nível de escolaridade até o 5° ano do Ensino Fundamental e os cursos técnicos exigem o nível médio completo.

O projeto é uma parceria entre a Petrobras, SESI/SENAI e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

A ação faz parte do Programa Autonomia e Renda Petrobras e é voltado para a qualificação profissional de pessoas em vulnerabilidade social e moradoras da área de abrangência das operações da companhia.

A abertura das inscrições e matrícula nos cursos ainda não foi divulgada.

De acordo com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, 8 mil postos de trabalho diretos e indiretos serão criados em Três Lagoas.

“Como é que a gente vai fazer para botar 8 mil postos de trabalho por aqui? Aprovamos ontem na diretoria colegiada da Petrobras um programa adicional de autonomia e renda. Objetivo não podia ser outro, senão preparar a população local para as oportunidades que vão ser geradas nessa obra e na operação desse empreendimento”, detalhou a presidente, durante e visita de Lula a UFN3, nesta quinta-feira (25).

Em MS, a Petrobras realiza outros cinco projetos socioambientais, com investimento de R$ 27 milhões até 2030. Dois desses projetos, que atuam exclusivamente em Três Lagoas, são nas áreas de Educação e Desenvolvimento Econômico Sustentável, enquanto os demais atuam na linha de Florestas.

LULA EM MS

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira, 25 de junho de 2026. 

De manhã, ele esteve em Três Lagoas (MS), para lançar a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3).

À tarde, ele cumpre agenda em Ponta Porã (MS), para entregar reformas de aeroportos e entregar títulos de terra no Assentamento Itamarati. 

Esta é a segunda vez, em 2026, que Lula visita Mato Grosso do Sul. A primeira vez foi na COP15, em março deste ano.

OPORTUNIDADE 50+

MS tem 450 vagas de emprego para pessoas acima de 50 anos

Benefícios oferecidos aos funcionários são seguro de vida, vale-transporte e alimentação na empresa (café da manhã, almoço ou jantar)

28/04/2026 12h00

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Supermercado oferece vagas de trabalho para pessoas mais velhas - DIVULGAÇÃO/Grupo Pereira

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Rede de supermercados está com 450 vagas de empregos abertas, para pessoas com 50 anos ou mais, em Mato Grosso do Sul. No Brasil, são duas mil vagas disponíveis. A Semana de Contratação 50+ ocorre de 27 de abril a 2 de maio.

Pessoas que buscam o primeiro emprego ou mais uma chance no mercado de trabalho podem aproveitar a oportunidade. As vagas são para as áreas administrativa ou operacional.

O objetivo é estender oportunidades a pessoas mais velhas e ampliar o número de pessoas 50+ no mercado de trabalho. A realização é do Grupo Pereira.

Os benefícios oferecidos aos funcionários novatos são:

  • Seguro de vida
  • Vale-transporte
  • Alimentação na empresa (café da manhã, almoço ou jantar)
  • Convênio com o Sesc e empresas parceiras nas áreas de lazer, educação e saúde
  • Descontos no Vuon Card (cartão de crédito exclusivo para compras nas empresas do Grupo)
  • Plano odontológico
  • Programa Acolhe GP (suporte social gratuito com atendimento especializado)
  • Universidade Corporativa
  • Kit nascimento

Os interessados podem:

  • Comparecer à Central de Vagas do Grupo Pereira, na Rua Brilhante, número 1880, bairro Vila Bandeirantes, em Campo Grande, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, portando documentos pessoais e currículo
  • Comparecer em uma das lojas Fort Atacadista e Supermercados Comper, entre os dias 27 de abril e 2 de maio, das 9h às 12h ou das 13h às 17h, portanto documentos pessoais e currículo
  • Se inscrever neste site

Pessoas mais velhas enfrentam dificuldades para ingressar no mercado de trabalho e, o intuito da Semana de Contratação 50+, é quebrar este paradigma.

CONCURSO PÚBLICO

Com salários de R$ 33 mil, MP abre inscrição de concurso para promotor

Inscrições vão de 1° de abril a 3 de maio; prova preambular será aplicada em 17 de maio

01/04/2026 09h35

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Fachada do Ministério Público

Fachada do Ministério Público DIVULGAÇÃO MPMS

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Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu inscrições de Concurso Público para cargo de Promotor de Justiça substituto.

As inscrições vão de 1° de abril a 3 de maio e devem ser feitas exclusivamente neste site. O valor da taxa de inscrição é de R$ 320,00 e o pagamento deve ser feito de 1° de abril a 4 de maio.

A prova preambular será aplicada em 17 de maio em Campo Grande. O gabarito preliminar será divulgado em 19 de maio. As datas das demais provas/atividades serão divulgadas posteriormente.

São 5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para PcD e 2 vagas para negros. A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos.

O salário é de R$ 33.988,99. As fases do concurso são:

  • prova preambular
  • provas escritas
  • avaliação psicotécnica
  • investigação social sigilosa
  • provas orais
  • prova de títulos
  • exame de sanidade física e mental
Fachada do Ministério Público

O certame será aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

PROVA PREAMBULAR

A prova preambular será aplicada em 17 de maio em Campo Grande. Os locais e horários de prova serão divulgados, neste site, em 11 de maio.

A prova é de caráter eliminatório, terá duração de cinco horas e contém 100 questões objetivas de múltipla escolha.

O candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência ao local de provas portando caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta.

REQUISITOS

De acordo com o edital, os requisitos para participar do concurso são:

  • ser brasileiro
  • ter concluído o curso de bacharelado em Direito
  • estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais
  • estar em gozo dos direitos políticos
  • ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso
  • não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função
  • contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica
  • gozar de boa saúde, física e mental
  • entre outros

O edital completo pode ser conferido neste site, entre as páginas 29 e 59. O conteúdo das provas pode ser acessado neste site, entre as páginas 51 e 59.

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