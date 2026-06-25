Petrobras anuncia 1,4 mil vagas em cursos de qualificação em Três Lagoas

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Petrobras anunciou 1.400 vagas em cursos de qualificação profissional e formação inicial/continuada em Três Lagoas (MS).

O objetivo é ampliar as oportunidades de empregabilidade no segmento de Óleo e Gás, impulsionados pela retomada da fábrica da UFN3.

Os cursos FIC exigem nível de escolaridade até o 5° ano do Ensino Fundamental e os cursos técnicos exigem o nível médio completo.

O projeto é uma parceria entre a Petrobras, SESI/SENAI e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

A ação faz parte do Programa Autonomia e Renda Petrobras e é voltado para a qualificação profissional de pessoas em vulnerabilidade social e moradoras da área de abrangência das operações da companhia.

A abertura das inscrições e matrícula nos cursos ainda não foi divulgada.

De acordo com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, 8 mil postos de trabalho diretos e indiretos serão criados em Três Lagoas.

“Como é que a gente vai fazer para botar 8 mil postos de trabalho por aqui? Aprovamos ontem na diretoria colegiada da Petrobras um programa adicional de autonomia e renda. Objetivo não podia ser outro, senão preparar a população local para as oportunidades que vão ser geradas nessa obra e na operação desse empreendimento”, detalhou a presidente, durante e visita de Lula a UFN3, nesta quinta-feira (25).

Em MS, a Petrobras realiza outros cinco projetos socioambientais, com investimento de R$ 27 milhões até 2030. Dois desses projetos, que atuam exclusivamente em Três Lagoas, são nas áreas de Educação e Desenvolvimento Econômico Sustentável, enquanto os demais atuam na linha de Florestas.

LULA EM MS

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira, 25 de junho de 2026.

De manhã, ele esteve em Três Lagoas (MS) , para lançar a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3).

À tarde, ele cumpre agenda em Ponta Porã (MS), para entregar reformas de aeroportos e entregar títulos de terra no Assentamento Itamarati.