Inscrições para concurso da Polícia Federal são prorrogadas; salário é de R$ 26 mil

OPORTUNIDADE

As inscrições para as capacitações são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada

Entre os dias 3 e 6 de junho, a Câmara Municipal de Campo Grande começará a oferecer oficinas práticas e gratuitas nas áreas de panificação e confeitaria, voltadas à geração de renda e inserção no mercado de trabalho.

As inscrições contam com vagas limitadas, e a ação acontece graças a uma parceria da Casa de Leis com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - (Senai), e com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), que foi firmada no último dia 14 de maio, durante uma visita institucional dos vereadores na unidade do Senai da Capital, com o objetivo de conhecer de perto a estrutura, os cursos e os serviços de capacitação profissional que serão oferecidos por meio do programa Pronto Pro Trabalho.

A visita contou com a participação dos vereadores Otávio Trad, Herculano Borges, Leinha, Wilson Lands, Maicon Nogueira e Ronilço Guerreiro, além do presidente Papy e de chefes de gabinete de parlamentares. A presença do grupo reforçou o apoio coletivo da Casa de Leis à iniciativa e à parceria com o setor industrial.

As oficinas oferecidas nessa primeira etapa contarão com 8 horas de duração, com turmas nos períodos da manhã (8h às 12h) e da tarde (13h30 às 17h30), e será realizada na sede da Câmara Municipal de Campo Grande, localizada na Av. Ricardo Brandão, 1600. Ao final, os participantes receberão certificado de conclusão.

A proposta faz parte de um programa mais amplo, que visa capacitar a população para preencher cerca de 10 mil vagas nas áreas da indústria, construção civil, prestação de serviços e comércio. “Nosso objetivo é levar qualificação para as pessoas que mais precisam. Vamos oferecer oportunidades reais de crescimento e autonomia financeira”, afirma Epaminondas Neto, o Papy, presidente da Câmara Municipal.

Segundo o diretor-regional do Senai, Rodolpho Mangialardo, o projeto responde a uma necessidade concreta do setor produtivo. “O mercado tem demanda, mas falta mão de obra qualificada. Essa parceria com a Câmara é fundamental para mudar esse cenário com cursos objetivos e gratuitos, acessíveis à população.”

O projeto foi estruturado a partir de demandas identificadas por meio do Observatório da Indústria da Fiems e será ampliado nos próximos meses com novos cursos, incluindo áreas como elétrica, construção, marcenaria, logística, manutenção de motos e muito mais. Os vereadores de Campo Grande terão papel fundamental para encaminhar a população para os cursos de capacitação.

Confira a programação das oficinas da próxima semana:

03 de junho — Primeiros passos na confeitaria criativa

04 de junho — Pão na massa: pães salgados para começar

05 de junho — Pães doces que vendam: primeiros passos para lucrar com sabor

06 de junho — Salgados de sucesso: o início da sua renda no forno

