Sanesul abre concurso com 90 vagas e salários de até R$ 7,8 mil

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) publicou o edital de seu novo concurso público, oferecendo 90 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior.

As remunerações variam de R$ 1.999,88 a R$ 7.863,77, dependendo do cargo. Além dos salários, os aprovados terão direito a benefícios como vale-alimentação, assistência médica, plano odontológico e outros previstos no acordo coletivo de trabalho.

Vagas

O concurso oferece oportunidades para diversos cargos, incluindo:

Nível Médio: Agente em Saneamento e Assistente Administrativo

Agente em Saneamento e Assistente Administrativo Nível Técnico: Técnico em Manutenção Eletromecânica, Análise e Tratamento, Agrimensura, Automação, Edificações, Enfermagem do Trabalho, Recursos Humanos, Saneamento e Segurança do Trabalho

Técnico em Manutenção Eletromecânica, Análise e Tratamento, Agrimensura, Automação, Edificações, Enfermagem do Trabalho, Recursos Humanos, Saneamento e Segurança do Trabalho Nível Superior: Administrador, Advogado, Analista de TI, Biólogo, Contador, Economista, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Geólogo, Psicólogo, Químico e Tecnólogo em Saneamento Ambiental

Inscrições

As inscrições estão abertas até 6 de março de 2025 e devem ser realizadas no site do Instituto AOCP, organizador do certame. As taxas de inscrição são:

R$ 80 para nível médio

R$ 100 para nível técnico

R$ 120 para nível superior

Etapas do concurso

O processo seletivo contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva: Prevista para 4 de maio de 2025, será aplicada em Campo Grande e Dourados Prova de Títulos e Experiência: Para cargos de nível superior Teste de Aptidão Física: Para alguns cargos específicos Prova Prática: Para determinados cargos

Lotação

Os aprovados poderão ser lotados em mais de 60 cidades do Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, entre outras. Confira a lista completa:

Anastacio

Água Clara

Águas de Miranda

Alcinópolis

Amambai

Anaurilândia

Angélica

Antônio João

Aparecida do Taboado

Aquidauana

Aral Moreira

Bataguassu

Batayporã

Bodoquena

Bonito

Brasilândia

Caarapó

Camapuã

Campo Grande

Chapadão do Sul

Coronel Sapucaia

Corumbá

Coxim

Dois Irmãos do Buriti

Douradina

Dourados

Eldorado

Fátima do Sul

Figueirão

Guia Lopes da Laguna

Iguatemi

Inocência

Itaporã

Itaquiraí

Ivinhema

Japorã

Jardim

Juti

Ladário

Laguna Carapã

Maracaju

Miranda

Mundo Novo

Naviraí

Nioaque

Nova Alvorada do Sul

Nova Andradina

Nova Casa Verde

Novo Horizonte do Sul

Paranaíba

Paranhos

Pedro Gomes

Ponta Porã

Porto Murtinho

Ribas do Rio Pardo

Rio Brilhante

Rio Negro

Rio Verde de Mato Grosso

Santa Rita do Pardo

Selvíria

Sete Quedas

Sidrolândia

Silviolândia

Sonora

Tacuru

Terenos

Três Lagoas

Mais informações

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Sanesul.

Para se inscrever e consultar o edital completo, acesse o link.

