TJMS abre concurso para juiz substituto com salário inicial de R$ 32,2 mil

Inscrições serão abertas no dia 18 de agosto; confira o edital completo

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

12/08/2025 - 11h30
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) lançou, nesta terça-feira (12), concurso público com 15 vagas para o cargo de juiz substituto, com salário inicial de R$ 32.289,54. O edital foi publicado no Diário Oficial da Justiça.

Conforme o edital, do total de vagas, 10 são para ampla concorrência, 1 para pessoas com deficiência (PCD), três para candidatos negros, 1 para candidato indígena, mais formação de cadastro de reserva.

As inscrições poderão ser feitas a partir das 16h do dia 18 de agosto até o mesmo horário do dia 18 de setembro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame. O valor da taxa de será de R$ 320.

Para concorrer ao cargo é necessário:

  • ser brasileiro nato ou naturalizado, ou naturalidade portuguesa amparada pelo Decreto nº 70.391/1972;
  • ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em instituição pública ou particular reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
  • haver exercido atividade jurídica pelo período mínimo de 3 (três) anos, contados a partir da obtenção do grau de bacharelem Direito;
  • estar quite com o serviço militar, se do sexo masculino;
  • estar quite com as obrigações eleitorais;
  • estar no gozo dos direitos civis e políticos;
  • possuir idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais;
  • ter equilíbrio psicoemocional para o exercício do cargo, demonstrado em exame psicotécnico;
  • gozar de sanidade física e mental, comprovada em exame de saúde;
  • ter, na investigação procedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, comprovados bons antecedentes morais e sociais.

O concurso será composto de cinco etapas, sendo prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório; provas escritas (discursiva e sentenças), de caráter eliminatório e classificatório.

Na sequência, haverá inscrição definitiva, de caráter eliminatório, com as seguintes fases: sindicância da vida pregressa e investigação social; exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico.

A quarta etapa será prova oral, de caráter eliminatório e classificatório e a última etapa, a avaliação de títulos, e caráter classificatório.

A prova objetiva seletiva está prevista para o dia 21 de dezembro de 2025 e será realizada preferencialmente na cidade de Campo Grande, das 13h às 18h, no horário local.

O prazo de validade do concurso será de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, contado da data da publicação da homologação do resultado final.

Confira o edital completo:

EMPREGO

Prefeitura convoca profissionais para trabalharem em diversas áreas

Os convocados devem acessar o Diogrande e visualizar os endereços, dia e horário para ir até a secretaria responsável

28/07/2025 10h15

Prefeitura Municipal de Campo Grande

Prefeitura Municipal de Campo Grande FOTO: Divulgação

Nesta segunda-feira (28), a Prefeitura Municipal de Campo Grande convocou profissionais para trabalharem em diversas áreas e secretarias do Executivo. A convocação foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande, de nº 8.003.

As convocações foram para as seguintes funções:

  • Psicólogo;
  • Assistente social;
  • Contador;
  • Técnico em serviços educacionais;
  • Gestor administrador;
  • Auxiliar administrativo
  • Agente de serviços de limpeza;
  • Auxiliar de logística;
  • Eletricista;
  • Serralheiro;
  • Pintor;
  • Pedreiro;
  • Visitador e entrevistador social.

Todos foram aprovados em processo seletivo simplificado para substituir férias e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

Os convocados devem acessar o Diogrande e visualizar os endereços, dia e horário para ir até a secretaria responsável pelo Edital e receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Os selecionados irão desempenhar atividades inerentes às respectivas funções em órgãos e setores específicos da Prefeitura, em caráter temporário e de excepcional interesse da Administração Municipal.

As contratações visam substituir vacâncias e, assim, assegurar a prestação dos serviços públicos essenciais à população do Município, conforme a legislação vigente.

Acesse a convocação completa clicando aqui

Oportunidade

JBS abre mais de 180 vagas em MS; parte é destinada a jovens entre 18 e 23 anos

As oportunidades são nos municípios de Sidrolândia, Campo Grande e Naviraí

23/07/2025 16h45

JBS abre mais de 180 vagas em MS; parte é destinada a jovens entre 18 e 23 anos

JBS abre mais de 180 vagas em MS; parte é destinada a jovens entre 18 e 23 anos Foto: Gerson Oliveira/ Correio do Estado

A empresa alimentícia JBS está com 183 vagas abertas no estado de Mato Grosso do Sul. Uma parte dessas vagas é destinada ao Programa Evoluir, um programa voltado em inserir jovens entre 18 e 23 anos no mercado de trabalho. 

As oportunidades estão distribuídas entre as unidades de Naviraí, Sidrolândia e Campo Grande. 

Na unidade JBS Couros na cidade de Naviraí, são disponibilizadas 20 vagas para o Programa, que combina aprendizado teórico e prático, a fim de preparar os jovens para os desafios do setor e incentivando o desenvolvimento profissional dentro da empresa. 

Para participar do Evoluir, é necessário ter 18 a 23 anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e os currículos devem ser enviados para o contato (67) 99801-0515.

Na unidade Friboi de Campo Grande, que fica na saída para Sidrolândia, estão abertas 30 vagas para o Programa Evoluir. Ao total são disponibilizadas 78 oportunidades, incluindo 1  10 vagas para desossadores, 30 para operadores de produção e 8 para a área de manutenção. 

Para concorrer às vagas, o candidato deve comparecer de forma presencial na unidade, que fica na BR-060, s/n, Zona Rural, das 7h às 11h, com documentos pessoais, como RG e CPF, além do currículo atualizado. 

Na unidade Friboi da Avenida Duque de Caxias, também em Campo Grande, são 35 vagas, sendo 10 para os aprendizes, 10 para desossador, 5 vagas para refiladores e 10 para faqueiros. 

Os candidatos precisam enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou através do WhatsApp (67) 99650/1680. Também é possível comparecer pessoalmente à unidade, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas, na Avenida Duque de Caxias, 7255, no bairro Nova Campo Grande. 

Em Sidrolândia, na unidade Seara, estão abertas 50 oportunidades para operadores de produção. os candidatos devem enviar o currículo para os e-mails [email protected] e [email protected] ou pelo WhatsApp nos telefones (67) 9661-2495 ou (67) 9344-6810. 

A empresa

A JBS é uma empresa global líder em alimentos, com grande variedade de produtos de alta qualidade, como frango, suínos, bovinos, cordeiros, peixes e proteínas vegetais. 

A companhia emprega mais de 280 mil pessoas e atua em mais de 20 países, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e China. 

Em Mato Grosso do Sul, a JBS está presente em sete municípios: Anastácio, Caarapó, Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Sidrolândia e é responsável por mais de 18 mil empregos diretos no Estado. 

Ao redor do mundo, várias marcas reconhecidas fazem parte do portfólio da empresa, como Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre outras. 
 

