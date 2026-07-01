Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

investimento

Frigorífico Aurora eleva abate para 5 mil suínos por dia em MS

Indústria investiu R$ 350 milhões na apliação de 60% em sua capacidade de abates na unidade de São Gabriel do Oeste. Inauguração ocorre nesta quinta-feira (2)

Neri Kaspary

Neri Kaspary

01/07/2026 - 12h50
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Depois de investir em torno de R$ 350 milhões e abrir  950 novos empregos diretos em São Gabriel do Oeste,  o Frigorífico Aurora (FASGO) vai elevar em 60% sua capacidade de abate de suínos, passando das atuais 3,2 mil cabeças por dia para 5 mil suínos diariamente. 

Em operação há exatos 30 anos, o frigorífico estava gerando 2.650 empregos diretos e a partir da ampliação no número de abates passa a empregar 3,6 mil pessoas no município de 33 mil habitantes a cerca de 150 quilômetros ao norte de Campo Grande. 

A solenidade de inauguração desta ampliação está programada para ocorrer às 14 horas desta quinta-feira (2). O presidente da Aurora Coop – terceiro maior grupo brasileiro da proteína animal – Neivor Canton relata que a prioridade é aumentar a oferta de produtos processados para o mercado interno, como cozidos, defumados, frescais, presuntaria e hambúrgueres, entre outros. 

Mas, a indústria também também está habilitada para a exportação de cortes e miúdos de suínos para uma série de países, como Vietnã, Uruguai, Singapura, Paraguai, Moldávia, Hong Kong, Emirados Árabes e outros. 

“É fundamental investir na produção e lançar linhas de produtos inovadores, gerando valor para os nossos produtores rurais cooperados, colaboradores, clientes e consumidores, sem esquecer da gestão sustentável da cadeia produtiva”, ressalta Neivonor Canton.

De acordo com a assessoria da empresa, a ampliação da indústria de suínos permitirá aumentar a receita operacional bruta da unidade em R$ 733 milhões, de forma que totalizará R$ 2,399 bilhões ao ano. 
Esse crescimento de 45%  repercutirá positivamente no centro-norte de Mato Grosso do Sul com o incremento do movimento econômico regional em mais R$ 237,5 milhões. 

Os preparativos para ampliação da indústria tiveram início em dezembro de 2022 e as obras de construção em julho de 2023. Apesar da inauguração desta quinta-feira, os trabalhos não estão totalmente concluídos.

A previsão de conclusão de todas as obras deve ocorrer em setembro. É que do evento desta quinta-feira deve participar o governador Eduardo Riedel (PP), que a partir do fim de semana terá restrição da Justiça Eleitoral para participar de determinadas agendas públicas. 

No pico da ampliação atuaram mais de 15 empresas e 250 operários. A unidade industrial tinha uma área construída de 38,6 mil metros quadrados, os quais foram  ampliados em mais 9,5 mil metros quadrados.. Os atuais 2.650 empregos diretos aumentarão para 3.600 postos de trabalho.

As ampliações consistiram na construção dos prédios para casa de motoristas, Serviço de Inspeção Federal (SIF), ambulatório SESMT, restaurante industrial, vestiários, sanitários, lavanderia, salas de treinamento, casa de máquinas e estação de tratamento de efluentes. 

Além disso, as obras contemplaram o frigorífico/indústria, com o aumento do abate e anexos, construção de novas câmaras de equalização, expansão da sala de cortes, ampliação dos industrializados, além de reformas e adequações internas.

Com o abate de 5.000 suínos/dia, à produção de industrializados e de produção in natura de carnes suínas serão acrescidas de mais 20 toneladas/dia de produtos de presuntaria; 36,3 toneladas/dia de produtos cozidos e defumados; 44,0 toneladas/dia de produtos frescais e 6,9 toneladas/dia de produtos de banha resultante da refinaria. Assim, a capacidade total de industrializados passa a 432 toneladas diárias.

A ampliação absorveu R$ 350 milhões investidos em três áreas: em máquinas e equipamentos (aproximadamente R$ 125 milhões), em construção civil (em torno de R$ 130 milhões) e em instalações industriais (montante de R$ 95 milhões). Além de recursos próprios, para suportar o desembolso, a Aurora Coop tomou financiamento via Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.

Segundo a assessoria da Aurora, a partir de agora haverá migração do sistema atual de tratamento de efluentes composto por lagoas de estabilização para o novo sistema de lodos ativados. Essa mudança resultará em melhor qualidade dos efluentes a serem lançados no corpo hídrico e na diminuição expressiva nas emissões de CO2 (gases do efeito estufa).

Os suínos para atender ao aumento de quase 60% do abate serão provenientes de produtores rurais cooperados do sistema Suicooper III de diferentes regiões do Estado. 

As cooperativas filiadas com atuação na região também tiveram de investir em fábricas de rações, granjas de engorda e terminação, e principalmente em unidades produtoras de leitões, fazendo com que a maior parte dos suínos seja produzida localmente, restando apenas 10% do total de leitões para recria e engorda provenientes do sul do Brasil.

PLANO DE INVESTIMENTOS

No conjunto, a Aurora Coop investiu R$ 2,4 bilhões no último triênio, utilizados para a modernização e ampliação das unidades fabris e também para a aquisição de novas plantas industriais, visando manter a posição de terceiro maior grupo do setor. 

O plano de investimentos da Aurora Coop permitiu a alocação de R$ 939,1 milhões em 2023, R$ 580 milhões em 2024, R$ 885 milhões em 2025 e uma previsão de R$ 1,2 bilhões para 2026. 

Nesse período foram gerados mais de 10 mil empregos: a cooperativa saiu de quadro de colaboradores de 40.398, no final de 2022,  para mais de 52 mil, no final de abril de 2026.

SUINOCULTURA EM MS

Com o setor da suinocultura em larga expansão, Mato Grosso do Sul deixa de ser apenas um fornecedor de milho e soja para se consolidar como exportador de proteína animal.

Só neste ano foi registrado crescimento de 20% na produção de animais para abate. Além disso, existe previsão de ampliar em 36% o plantel de matrizes até 2027. 

Hojem, o Estado contabiliza 130 mil matrizes. Destas, 111,5 mil estão cadastradas no programa Leitão Vida. A meta do governo é de atingir 150 mil matrizes até 2027.

Dados do Boletim Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul) mostram que, entre janeiro e maio deste ano, MS produziu 1,64 milhão de suínos destinados ao abate, alta de 19,4% em relação ao mesmo período de 2025.

No mercado externo, as exportações de carne suína in natura renderam US$ 22,5 milhões, crescimento de 57,6% na receita e de 60,7% no volume embarcado na comparação com o ano anterior.

 

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3723, terça-feira (30/06): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

01/07/2026 08h20

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3723 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 30 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 1.750.366,50)
  • 14 acertos - 340 apostas ganhadoras, (R$ 2.115,70)
  • 13 acertos - 12556 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 148366 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 766659 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3723 são:

  • 02 - 18 - 10 - 17 - 22 - 05 - 12 - 20 - 06 - 25 - 07 - 15 - 23 - 04 - 19 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3730

O próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 1 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3730. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3025, terça-feira (30/06): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/07/2026 08h19

Compartilhar
Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Foto: Agência Brasil

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3025 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 30 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 21 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 95 apostas ganhadoras, (R$ 13.278,38)
  • 4 acertos - 3.679 apostas ganhadoras, (R$ 565,18)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3025 são:

  •  21 - 58 - 07 - 14 - 16 - 33

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3030

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 2 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3030. O valor da premiação está estimado em R$ 27 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3723, terça-feira (30/06)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3723, terça-feira (30/06)

2

Buraqueira toma conta de rodovia privatizada pelo governo de MS
MS-040

/ 2 dias

Buraqueira toma conta de rodovia privatizada pelo governo de MS

3

Após 10 anos de promessa, asfalto de R$ 10 milhões deve sair do papel em Campo Grande
Infraestrutura

/ 2 dias

Após 10 anos de promessa, asfalto de R$ 10 milhões deve sair do papel em Campo Grande

4

Idosa com infecção no pé tem dentes arrancados e morre na Santa Casa
Saúde

/ 1 dia

Idosa com infecção no pé tem dentes arrancados e morre na Santa Casa

5

Governo de MS anuncia novo curso de formação da Polícia Militar para 2027
segurança pública

/ 22 horas

Governo de MS anuncia novo curso de formação da Polícia Militar para 2027

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 5 dias

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 6 dias

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 19/06/2026

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 18/06/2026

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair