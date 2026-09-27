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Prazo para licenciamento de veículos com placas final 9 termina nesta semana

O procedimento anual e obrigatório autoriza o veículo a circular pelas vias; não pagar o licenciamento gera multa e possibilidade de remoção do veículo

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

27/09/2026 - 19h00
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O pagamento do licenciamento anual de veículos com placas de final 9 deve ser feito até esta quarta-feira (30) em Mato Grosso do Sul. 

Conforme o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), na quinta-feira (1º) o calendário muda e se inicia o prazo para pagamentos das placas de final 0.

Quem for proprietário de veículos de placa final 9 e não fizer o pagamento até quarta-feira, ainda poderá regularizar a situação, mas com acréscimo de multa por atraso, assim como proprietários de placas que terminam entre 1 e 8, que já tiveram o prazo encerrado em meses anteriores.

De acordo com a relação de taxas Detran-MS, para pagamentos dentro do prazo de vigência, o valor do licenciamento, atualmente, é de R$ 249,10 em setembro. Já para quem pagar fora do prazo do calendário, o valor é de R$ 323,34.

A taxa é calculada de acordo com o valor de Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms), que é definida mensalmente. 

O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o veículo a circular pelas vias, atestando que o automóvel encontra-se em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

O Detran alerta para que cada proprietário se atente ao prazo de pagamento para sua placa, pois trafegar com o veículo não licenciado é uma infração gravíssima, com aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira nacional de habilitação (CNH) e possibilidade de remoção do veículo em caso de fiscalização.

Como pagar

O proprietário do veículo, no mês correspondente a sua placa, pode pagar a taxa em um dos canais de autoatendimento do Detran.

A taxa de licenciamento pode ser paga pelo autoatendimento, no portal de serviços Meu Detran ou pelo aplicativo Detran MS. Ou o cidadão pode buscar atendimento presencial em uma agência do Detran-MS.

Com a quitação do licenciamento, proprietário pode emitir o Certificado de Registro Veicular (CRV) e o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV), que desde 2021 foi unificado e passou a ser digital: o CRLV-e, ou CRVL Digital.

O documento é de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito quando solicitado, seja por documento físico ou digital pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 393, domingo (27/09): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

27/09/2026 13h51

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 393 da + Milionária na manhã deste domingo, 27 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$98 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 30 apostas ganhadoras, (R$ 18.345,35 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 107 apostas ganhadoras, (R$ 1.695,67 cada);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1430 apostas ganhadoras, (R$ 126,87 cada);
  • 3 acertos + 2 trevos - 1677 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 15588 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
  • 2 acertos + 2 trevos - 12487 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 121302 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 393 são:

  • 02 - 29 - 17 - 32 - 15 - 26 
  • Trevos sorteados: 4 - 5

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 394

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 30 de setembro, a partir das 18 horas, pelo concurso 394. O valor da premiação está estimado em R$99 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3063, domingo (27/09): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e domingo; veja quais os números sorteados no último concurso

27/09/2026 13h46

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Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3063 da Mega-Sena na manhã deste domingo, 27 de setembro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$43,5 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 29 apostas ganhadoras, (R$73.111,35 cada);
  • 4 acertos - 2.642 apostas ganhadoras, (R$1.322,81 cada). 

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3063 são:

  • 41 - 35 - 48 - 05 - 43 - 36

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3064

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 29 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3064. O valor da premiação está estimado em R$52 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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