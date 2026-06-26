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Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1230, quinta-feira (25/06): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

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26/06/2026 - 08h05
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1230 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 25 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 2.084.955,75)
  • 6 acertos - 99 apostas ganhadoras, (R$ 1.807,39)
  • 5 acertos - 2.695 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 30.855 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Julho - 94.501 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1230 são:

  •  27 - 02 - 10 - 01 - 17 - 18 - 08
  • Mês da sorte: 07 - Julho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1231

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 27 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 1231. O valor da premiação está estimado em R$ 200 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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fábrica de fertilizantes

Petrobras estima entregar UFN3 um ano antes do prazo

Presidente da estatal afirmou em Três Lagoas que houve uma redução de R$ 629 milhões no custo total da obra

26/06/2026 08h00

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Nelson Mendes/Petrobras

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A retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), em Três Lagoas, começou com uma economia de R$ 629 milhões para a Petrobras.

O valor foi obtido após a estatal mudar o modelo de contratação da obra, ampliando de quatro para 11 os lotes licitados, estratégia que aumentou a concorrência entre as empresas e reduziu o custo final do empreendimento.

O anúncio foi feito ontem pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, durante cerimônia realizada em Três Lagoas com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na ocasião, também foram assinados sete contratos com as empresas responsáveis pela conclusão da fábrica. Somados aos demais contratos, o investimento ultrapassará R$ 5 bilhões.

Lula participou da cerimônia que marcou a retomada da UFN3 - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Além da redução dos custos, Magda afirmou que a Petrobras trabalha para antecipar a entrega da unidade. Embora o cronograma oficial preveja o início da operação comercial em 2029, a presidente da estatal disse ter estabelecido internamente a meta de inaugurar a fábrica em junho de 2028.

“Eu disse que essa obra iria até 2029, mas, pessoalmente, não acho isso. A Petrobras tem mania de superar desafios. Estou pedindo para a equipe entregar até junho de 2028. Quero esse presente de aniversário”, afirmou.

A presidente explicou que a economia foi alcançada após a Petrobras rever a estratégia de contratação adotada em grandes empreendimentos.

Em vez de concentrar a execução em poucos contratos, como ocorreu no passado, a estatal optou por pulverizar os serviços em 11 lotes.

Segundo Magda, o mesmo modelo já havia sido utilizado na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, onde a companhia economizou R$ 1 bilhão.

“Nós estimamos um valor, dividimos em 11 lotes e o resultado foi uma economia de R$ 629 milhões em relação à nossa estimativa reduzida. É obra, é desafio, mas também é disciplina de capital e muito olho nos custos”, destacou.

Magda também confirmou a informação que já havia sido adiantada pelo Correio do Estado, que já em meados de 2027 deverá entrar em funcionamento o chamado “balcão de ureia”, permitindo a comercialização do produto antes da conclusão definitiva da fábrica.

EMPRESAS

Durante a cerimônia, a Petrobras oficializou a assinatura dos principais contratos para conclusão da unidade.

As empresas contratadas e que estavam presentes no evento são: ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construção, Engeko Engenharia, o consórcio Enfil/Carioca, a Nova Engevix Engenharia e Projetos, Coesa Construção e Montagens S.A., PowerChina e Schneider Electric, que ficarão responsáveis pelos diferentes lotes do empreendimento estratégico.

Os contratos assinados somam cerca de R$ 4 bilhões e fazem parte do investimento total de R$ 5 bilhões necessário para concluir a fábrica.

Segundo a Petrobras, a divisão em mais contratos permitiu ampliar a participação de empresas brasileiras, aumentar a concorrência e reduzir os custos da obra.

Paralisada no fim de 2014, quando já estava com cerca de 80% das obras concluídas, a UFN3 volta agora ao cronograma da Petrobras como um dos principais projetos industriais do Novo PAC.

A unidade é considerada estratégica para reduzir a dependência brasileira de fertilizantes importados e fortalecer a segurança alimentar do País.

Quando entrar em operação, a fábrica terá capacidade para produzir 3.600 toneladas diárias de ureia granulada e 2.200 toneladas de amônia, volume equivalente a cerca de 1,3 milhão de toneladas de ureia por ano, suficiente para atender aproximadamente 15% da demanda nacional do insumo.

Somadas às demais unidades da Petrobras, a expectativa é de abastecer cerca de 35% do mercado brasileiro de nitrogenados.

Durante o evento, Lula afirmou que o Brasil precisa recuperar sua capacidade de produção para reduzir a dependência.

“Estou orgulhoso, porque ainda sonho que a gente vai ter acima de 70% de todo o fertilizante que nós precisamos nesse País. Porque um país jamais será soberano se ele não for dono das coisas principais que ele produz”.

O presidente também criticou a paralisação da unidade. “Um País que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, que tem tudo para ser o celeiro do mundo, por que tanta irresponsabilidade de deixar uma fábrica dessa parada?”, questionou.

QUALIFICAÇÃO

Outro anúncio feito durante a cerimônia foi a ampliação do programa Autonomia e Renda, voltado à formação de trabalhadores para atender à demanda da UFN3.

A Petrobras aprovou a abertura de 1.400 vagas de qualificação profissional em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e institutos federais.

O objetivo é preparar moradores de Três Lagoas e da região para ocupar parte das cerca de 8 mil vagas, entre empregos diretos e indiretos.

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LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1230, quinta-feira (25/06)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/06/2026 20h10

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1230 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 25 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1230 são:

  •  27 - 02 - 10 - 01 - 17 - 18 - 08
  • Mês da sorte: 07 - Julho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1231

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 27 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 1231. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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