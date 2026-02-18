Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

LIBERTADORES 2026

2 de Mayo empata na Libertadores e segura chances de classificação

Time de Pedro Juan Caballero empatou em casa contra o Sporting Cristal e precisa vencer duas fases pré-eliminatórias para chegar a disputa oficial

Noysle Carvalho

18/02/2026 - 10h40
Disputada na noite de ontem, no Estádio Monumental Rio Parapiti, em Pedro Juan Caballero, a partida válida pela segunda fase da pré-eliminatória da Copa Libertadores entre o clube paraguaio 2 de Mayo e o clube peruano Sporting Cristal encerrou com quatro gols, mas sem vitória para nenhum dos times.

Com um primeiro tempo intenso e diversas chances de gols para ambos os lados, a partida ganhou uma tensão a mais para o Sporting Cristal aos 39 minutos, quando Luis Iberico foi expulso depois de uma falta em cima do meia paraguaio Sergio Sanabria.

Foto: Reprodução redes sociais / 2 de Mayo

O árbitro que estava em cima do lance vermelhou o atacante peruano e confirmou a decisão com o VAR.

Na volta do intervalo, mesmo com um a menos, aos 60 minutos, o clube de Lima sofreu uma falta na área e abriu o placar com gol de pênalti do Yoshimar Yotún. Perto dos minutos finais, quando marcava 83 do segundo tempo, o meia Fernando Cáceres do "Galo Norteño", empatou o jogo com um gol de cabeça.

Logo no minuto seguinte, Cris Silva do Sporting Cristal fez um gol contra que colocou o time 'pedrojuano' a frente no placar. Mas não durou muito, porque aos 87 minutos, Angel Martinez do 2 de Mayo devolveu o gol contra para o time do Peru.

Agora, os clubes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (24), na casa do Sporting Cristal, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, às 20h30.

O clube da fronteira com o MS precisa vencer esse confronto para passar para a terceira fase da pré-eliminatória da Libertadores e garantir uma vaga na maior disputa da América do Sul.

Libertadores 2026

Dividida em três fases de pré-eliminatória até chegar no sorteio da fase de grupos, lá na frente outros times brasileiros já estão com vagas garantidas.

Devido a classificação na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 e Copa do Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians são os clubes brasileiros no torneio inseridos já na fase de grupos. Outros dois, Bahia e Botafogo, ainda estão na disputa por uma vaga.

Na pré-eliminatória as fases se dividem da seguinte maneira:

1ª fase
04 a 11 de fevereiro:

> Seis times estão em disputa de mata-mata, com confrontos divididos em dois jogos (ida e volta). Para a próxima fase, desses, apenas três se classificam para a próxima fase.

2ª fase
19 a 25 de fevereiro:

> Os três times que se classificarem na etapa anterior se juntam a outros 13 times que já estão na 2ª fase, em que dois times brasileiros, Bahia e Botafogo, já estão inseridos. Novamente em confronto mata-mata com dois jogos, oito dos times seguirão para a terceira fase inicial.

3ª fase
04 a 13 de março

> Na terceira e última fase da pré-eliminatória, os oito times se dividem em quatro confrontos, com jogos de ida e volta, e os vencedores finalmente se classificam para a fase de grupos da Copa Libertadores, com sorteio previsto para 18 de março.

Com jogos de 8 de abril a 27 de maio, 32 times disputam a fase de grupos. Encerrado essa etapa, a etapa de mata-mata, em que se sair melhor nos jogos de ida e volta garante classificação para as próximas fases, em que apenas 16 times se classificam.

Nela estão as oitavas de finais, marcadas para 12 e 19 de agosto. Quartas de finais nos dias 9 e 16 de setembro e semifinais em 14 e 21 de outubro. A final segue o modelo de jogo único e quem ganha é o campeão, previsto para o dia 28 de novembro de 2026.

TÊNIS

Alcaraz larga com triunfo no ATP de Doha e se mantém imbatível no ano

Foi a oitava vitória seguida do espanhol na temporada

17/02/2026 16h00

Tenista espanhol Carlos Alcaraz

Tenista espanhol Carlos Alcaraz Foto: Rio Open

Carlos Alcaraz voltou às quadras após a conquista do Aberto da Austrália em grande estilo. Mantendo o jogo agressivo e sacando com perfeição, o líder do ranking superou francês Arthur Rinderknech pela quinta vez no confronto - jamais perdeu do oponente -, largando no ATP 500 de Doha com vitória por 6/4 e 7/6 (7/5) após 1h47.

Foi a oitava vitória seguida do espanhol na temporada, na qual não sabe o que é derrota. Desta vez, mostrando, ainda, enorme maturidade no momento em que seu adversário cresceu no embate. Nas oitavas de final, ele terá novo francês pelo caminho: encara Valentin Royer, nesta quarta-feira.

Alcaraz começou a partida pressionando o serviço do francês e desperdiçou logo dois break points no terceiro game. O jogo agressivo rendeu a primeira quebra logo depois, para abrir 3 a 2 no set. Foram outras três oportunidades para voltar a vencer o serviço do rival no sétimo game.

O líder do ranking dificultava as ações de Rinderknech e ainda dava mostras que está cada vez melhor quando tem o saque, sempre fechando seus pontos com enorme facilidade. Sem ameaças, aproveitou o terceiro match point para abrir 1 a 0 com 6/4.

Cabeça de chave 30 em Doha, o francês voltou melhor o começo do segundo set e conseguiu passar ileso nos serviços até 4 a 3, sempre andando na frente na parcial. Alcaraz, porém, também era preciso sacando e o set caminhava em alta velocidade.

O equilíbrio continuou até o oitavo game, sem nenhum break point e games confirmados no modo turbo. Alcaraz não queria que o jogo se estendesse e iniciou com pressão o nono game, mas Rinderknech soube se defender.

O francês conseguiu sua primeira oportunidade de quebra justamente para obter o match point com 6 a 5. O espanhol se safou por duas vezes e levou a definição ao tie-break.

O game de desempate seguiu com os saques fazendo a diferença e nada de mini break até 4 a 4, quando Alcaraz saltou na frente ao aproveitar a rara oportunidade. O match point veio com 6 a 4 e a ansiedade atrapalhou - o favorito desperdiçou o serviço. Nada a reclamar. O número 1 do mundo fechou com nova quebra, em contragolpe, por 7 a 5.

Na rede, o francês brincou sobre sua freguesia, ao questionar: "Você vai me deixar ganhar uma vez?" A depender do competitivo Alcaraz, a resposta todos já sabem: não.

PRÓXIMA FASE

Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo vencem na estreia das duplas e vão às quartas

Os brasileiros venceram o argentino Roman Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino

16/02/2026 21h00

João Fonseca e Marcelo Melo

João Fonseca e Marcelo Melo Crédito: Fotojump / Rio Open

João Fonseca fez sua primeira partida na Rio Open 2026, nesta segunda-feira, ao lado de Marcelo Melo na chave principal de duplas. Os brasileiros venceram o argentino Roman Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino por 2 sets a 0, duplo 6/4.

Inicialmente, a partida seria contra o francês Alexandre Muller e o bósnio Damir Dzumhur. Muller, contudo, se machucou e desistiu em cima da hora. Por isso, Burruchaga e Pellegrino foram escalados para o duelo.

Em bom ritmo, Fonseca abriu o primeiro game sacando e o serviço não demorou a ser confirmado pelos brasileiros. Mesmo com erros, especialmente de Pellegrino, ajudaram a dupla da casa, mas o argentino e o italiano também conseguiram confirmar o serviço.

O jogo seguiu sem nenhuma quebra, que quase veio para o lado brasileiro no quarto game, mas os adversários reagiram. Muito parelha ao longo da maior parte do primeiro set, a partida teve sua primeira quebra apenas no ponto decisivo, que fechou a parcial em 6/4 para Fonseca e Melo.

O segundo set foi mais tenso para a dupla brasileira, que recebeu o apoio da torcida quando começou a viver o pior momento do jogo, perto de ter o serviço quebrado. Não foi suficiente o calor dos torcedores, e Burruchaga e Pellegrino concluíram o objetivo para abrir 2/1, antes de confirmarem o serviço para ampliar para 3/1 a vantagem.

Nada perdido, contudo, para Fonseca e Melo. Um ponto incrível salvo por João no quinto game deixou a partida empatada em 3/3, depois de a dupla ter confirmado o saque. A virada veio no game seguinte. Sem mais sustos, os brasileiros fecharam em 6/4.

