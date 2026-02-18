2 de Mayo empata na Libertadores e segura chances de classificação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Disputada na noite de ontem, no Estádio Monumental Rio Parapiti, em Pedro Juan Caballero, a partida válida pela segunda fase da pré-eliminatória da Copa Libertadores entre o clube paraguaio 2 de Mayo e o clube peruano Sporting Cristal encerrou com quatro gols, mas sem vitória para nenhum dos times.

Com um primeiro tempo intenso e diversas chances de gols para ambos os lados, a partida ganhou uma tensão a mais para o Sporting Cristal aos 39 minutos, quando Luis Iberico foi expulso depois de uma falta em cima do meia paraguaio Sergio Sanabria.

Foto: Reprodução redes sociais / 2 de Mayo Foto: Reprodução redes sociais / 2 de Mayo

O árbitro que estava em cima do lance vermelhou o atacante peruano e confirmou a decisão com o VAR.

Na volta do intervalo, mesmo com um a menos, aos 60 minutos, o clube de Lima sofreu uma falta na área e abriu o placar com gol de pênalti do Yoshimar Yotún. Perto dos minutos finais, quando marcava 83 do segundo tempo, o meia Fernando Cáceres do "Galo Norteño", empatou o jogo com um gol de cabeça.

Logo no minuto seguinte, Cris Silva do Sporting Cristal fez um gol contra que colocou o time 'pedrojuano' a frente no placar. Mas não durou muito, porque aos 87 minutos, Angel Martinez do 2 de Mayo devolveu o gol contra para o time do Peru.

Agora, os clubes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (24), na casa do Sporting Cristal, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, às 20h30.

O clube da fronteira com o MS precisa vencer esse confronto para passar para a terceira fase da pré-eliminatória da Libertadores e garantir uma vaga na maior disputa da América do Sul.

Libertadores 2026

Dividida em três fases de pré-eliminatória até chegar no sorteio da fase de grupos, lá na frente outros times brasileiros já estão com vagas garantidas.

Devido a classificação na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 e Copa do Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians são os clubes brasileiros no torneio inseridos já na fase de grupos. Outros dois, Bahia e Botafogo, ainda estão na disputa por uma vaga.

Na pré-eliminatória as fases se dividem da seguinte maneira:

1ª fase

04 a 11 de fevereiro:

> Seis times estão em disputa de mata-mata, com confrontos divididos em dois jogos (ida e volta). Para a próxima fase, desses, apenas três se classificam para a próxima fase.

2ª fase

19 a 25 de fevereiro:

> Os três times que se classificarem na etapa anterior se juntam a outros 13 times que já estão na 2ª fase, em que dois times brasileiros, Bahia e Botafogo, já estão inseridos. Novamente em confronto mata-mata com dois jogos, oito dos times seguirão para a terceira fase inicial.

3ª fase

04 a 13 de março

> Na terceira e última fase da pré-eliminatória, os oito times se dividem em quatro confrontos, com jogos de ida e volta, e os vencedores finalmente se classificam para a fase de grupos da Copa Libertadores, com sorteio previsto para 18 de março.

Com jogos de 8 de abril a 27 de maio, 32 times disputam a fase de grupos. Encerrado essa etapa, a etapa de mata-mata, em que se sair melhor nos jogos de ida e volta garante classificação para as próximas fases, em que apenas 16 times se classificam.

Nela estão as oitavas de finais, marcadas para 12 e 19 de agosto. Quartas de finais nos dias 9 e 16 de setembro e semifinais em 14 e 21 de outubro. A final segue o modelo de jogo único e quem ganha é o campeão, previsto para o dia 28 de novembro de 2026.

Assine o Correio do Estado