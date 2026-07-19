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COPA 2026

Espanha x Argentina decide a Copa do Mundo neste domingo; confira onde assistir

Decisão será disputada neste domingo (19), nos Estados Unidos; espanhóis buscam o bicampeonato, enquanto argentinos tentam conquistar a quarta taça mundial

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

19/07/2026 - 08h00
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Os torcedores de Mato Grosso do Sul já têm compromisso marcado neste domingo (19). Às 15h, no horário do Estado, Espanha e Argentina entram em campo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para decidir o campeão da Copa do Mundo de 2026. Enquanto a seleção espanhola busca o segundo título mundial, a Argentina tenta conquistar a quarta estrela.

A seleção espanhola tenta conquistar seu segundo título mundial, repetindo o feito alcançado na Copa de 2010, disputada na África do Sul. Já a Argentina busca levantar a taça pela quarta vez e ampliar sua galeria de conquistas, que inclui os Mundiais de 1978, 1986 e 2022.

A Espanha garantiu vaga na decisão ao eliminar a França por 2 a 0, mantendo uma das defesas menos vazadas da competição. Sob o comando de Luis de la Fuente, a equipe aposta na posse de bola, intensidade na marcação e no talento de jogadores como Rodri, Dani Olmo e Lamine Yamal.

Do outro lado, a Argentina avançou após vencer a Inglaterra por 2 a 1 de virada. A equipe dirigida por Lionel Scaloni tenta conquistar o bicampeonato consecutivo, marca alcançada apenas por Brasil e Itália na história das Copas do Mundo e conta novamente com Lionel Messi como principal referência técnica na busca pelo quarto título.

Além da disputa pela taça, a decisão também coloca frente a frente duas gerações do futebol mundial. Enquanto Messi, aos 39 anos, pode ampliar ainda mais sua trajetória na seleção argentina, o jovem Lamine Yamal simboliza a renovação da equipe espanhola.

A programação da decisão começa antes da bola rolar. A cerimônia de encerramento está prevista para começar cerca de 90 minutos antes da partida e contará com apresentações musicais de artistas internacionais.

Outra novidade será o espetáculo realizado no intervalo da partida. Pela primeira vez, uma final de Copa do Mundo terá um halftime show, formato tradicional dos grandes eventos esportivos dos Estados Unidos.

Onde assistir

A final da Copa do Mundo será transmitida ao vivo pela TV Globo, SBT, SporTV, NSports, GE Tv e CazéTV.

Caso conquiste o troféu, a Argentina chegará ao quarto título mundial, ficando atrás apenas do Brasil, maior campeão da história, com cinco conquistas. Já a Espanha pode conquistar sua segunda estrela e igualar seleções como França e Uruguai, ambas bicampeãs mundiais.

Confira o ranking de títulos da Copa do Mundo:

  • Brasil: 5 títulos
  • Alemanha: 4 títulos
  • Itália: 4 títulos
  • Argentina: 3 títulos
  • França: 2 títulos
  • Uruguai: 2 títulos
  • Espanha: 1 título
  • Inglaterra: 1 título

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ELE FICA

Após recuo de gigante inglês, jogador de MS assina renovação na Itália

Éderson e Atalanta firmaram novo acordo que vai até meados de 2031, quando o jogador terá 32 anos

18/07/2026 07h30

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Éderson fica na Atalanta depois do Manchester United desistir da contratação

Éderson fica na Atalanta depois do Manchester United desistir da contratação Foto: Atalanta

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O campo-grandense Éderson renovou o contrato com a Atalanta, da Itália, por mais cinco anos depois do gigante inglês Manchester United recuar e se retirar da negociação para contratar o volante.

Nesta sexta-feira, o clube italiano anunciou oficialmente a assinatura de um novo vínculo com Éderson, um dos pilares da equipe há três temporadas, o que foi citado pela instituição ao noticiar a renovação.

“Desde sua primeira temporada, 2022/23, “Édi” [como é chamado na Italia] se destacou como um dos líderes técnicos da equipe, tornando-se também um dos queridos pelos torcedores nerazzurri por seu número técnico e ardor competitivo”, descreve a Atalanta.

Na mesma nota, o clube italiano também cita a conquista da Liga Europa em 2024, quando o campo-grandense foi um dos protagonistas da equipe, e também os números com a camisa azul e preta: 180 jogos, 16 gols e 6 assistências.

Mesmo que no comunicado a Atalanta tenha evitado confirmar até quando vai o novo vínculo entre as partes, o jornalista Fabrizio Romano informou que vai até julho de 2031, quando o volante terá 32 anos.

Vale lembrar que o clube italiano está sob nova direção desde o mês passado, quando Maurizio Sarri foi anunciado como treinador da equipe a partir da temporada 2026/27. Na última temporada, a Atalanta amargou a 7ª colocação na liga nacional, o que lhe rendeu “apenas” uma vaga à Conference League.

Negócio fracassado

Nos últimos meses, Éderson e Manchester United estavam “flertando”, que se intensificou após Casemiro anunciar a saída do clube antes mesmo da Copa do Mundo, levando as partes a firmarem um acordo verbal antes mesmo da Atalanta aprovar os termos da transferência. Com o negócio praticamente fechado, faltavam apenas exames médicos para a contratação ser anunciada oficialmente pelo clube inglês.

Porém, devido à convocação de última hora do volante para a Copa do Mundo, esta etapa acabou sendo adiada, sendo realizada após a participação da seleção brasileira da competição.

De forma não esperada, Éderson foi reprovado nos exames médicos e o Manchester United se retirou da negociação, o que frustrou tanto o jogador quanto o clube, que já adotava muita cautela nas últimas semanas acerca da transferência.

Mesmo com outros clubes interessados, Éderson decidiu ficar na Atalanta e agora deve ser o principal jogador da equipe por pelo menos mais quatro temporadas. Do outro lado, o Manchester United anunciou duas novas contratações para o meio-campo: o brasileiro Andrey Santos e o belga Youri Tielemans.

Trajetória

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians a custo zero. 

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou três gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza , sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros. 

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador.

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Esporte

Abel Ferreira é homenageado pelo Palmeiras e revela sonho: 'Voltar a ganhar a Libertadores'

O treinador é o com mais conquistas pelo time alviverde

17/07/2026 23h00

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras Foto: Twitter

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Abel Ferreira recebeu uma nova homenagem do Palmeiras. Desta vez, o português foi eternizado na Sala de Troféus do time alviverde, em cerimônia realizada na tarde desta sexta-feira, 17, no Nubank Parque, por se tornar o treinador mais vitorioso da história do clube, com 11 títulos conquistados.

"Parece que estou sendo apresentado no Palmeiras de novo... O que vai no meu coração é uma gratidão imensa. Quando chegamos em 2020, rapidamente percebemos a grandeza do clube. Não há treinador que vença sozinho e por isso falo no 'todos somos um'. Por isso sou muito grato à presidente, mas não posso deixar de agradecer ao Galiotte, todo o estafe, a minha comissão técnica. Sou tanto melhor quanto forem os que me rodeiam", disse o português durante a cerimônia.

"Vocês sabem que eu sou português e com muito orgulho, mas o Brasil e, em especial o Palmeiras, fazem parte da minha vida com muito orgulho, honra e gratidão. Ser palmeirense é um estilo de vida igual eu aprendi a amar", completou o treinador.

À frente do Palmeiras desde novembro de 2020, Abel Ferreira ultrapassou o lendário Oswaldo Brandão (10 títulos) neste ano e se tornou o treinador com mais conquistas pelo time alviverde. Sob o comando do português, o clube ganhou duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), a Copa do Brasil (2020), quatro Paulistas (2022, 2023, 2024 e 2026), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

VEJA OS CINCO TREINADORES MAIS VENCEDORES DO PALMEIRAS:

  • Abel Ferreira: 11 títulos
  • Oswaldo Brandão: 10 títulos
  • Vanderlei Luxemburgo: 8 títulos
  • Ventura Cambon: 7 títulos
  • Luiz Felipe Scolari: 6 títulos
  • Humberto Cabelli: 4 títulos

Ainda durante a homenagem, o treinador revelou que o grande objetivo da temporada é o mesmo das anteriores: voltar a vencer a Libertadores. Vale destacar que o clube está vivo na disputa da competição continental deste ano e enfrentará o Cerro Porteño, do Paraguai, nas oitavas de final.

"Eu tenho um sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Esse é meu sonho nesse momento. Ano passado bateu na trave e sabemos porque Esse ano vamos mais uma vez tentar. Não posso prometer títulos. Gosto de sentir esse prazer esse sabor e isso que nos move, em busca dos títulos, e isso que nos move", declarou.

VEJA A LISTA DE TÍTULOS DE ABEL FERREIRA PELO PALMEIRAS:

  • Libertadores: 2020 e 2021
  • Brasileirão: 2022 e 2023
  • Copa do Brasil: 2020
  • Supercopa do Brasil: 2023
  • Recopa Sul-Americana: 2022
  • Paulistão: 2022, 2023, 2024 e 2026

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