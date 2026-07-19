Espanha x Argentina decide a Copa do Mundo neste domingo; confira onde assistir

Os torcedores de Mato Grosso do Sul já têm compromisso marcado neste domingo (19). Às 15h, no horário do Estado, Espanha e Argentina entram em campo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para decidir o campeão da Copa do Mundo de 2026. Enquanto a seleção espanhola busca o segundo título mundial, a Argentina tenta conquistar a quarta estrela.
A seleção espanhola tenta conquistar seu segundo título mundial, repetindo o feito alcançado na Copa de 2010, disputada na África do Sul. Já a Argentina busca levantar a taça pela quarta vez e ampliar sua galeria de conquistas, que inclui os Mundiais de 1978, 1986 e 2022.
A Espanha garantiu vaga na decisão ao eliminar a França por 2 a 0, mantendo uma das defesas menos vazadas da competição. Sob o comando de Luis de la Fuente, a equipe aposta na posse de bola, intensidade na marcação e no talento de jogadores como Rodri, Dani Olmo e Lamine Yamal.
Do outro lado, a Argentina avançou após vencer a Inglaterra por 2 a 1 de virada. A equipe dirigida por Lionel Scaloni tenta conquistar o bicampeonato consecutivo, marca alcançada apenas por Brasil e Itália na história das Copas do Mundo e conta novamente com Lionel Messi como principal referência técnica na busca pelo quarto título.
Além da disputa pela taça, a decisão também coloca frente a frente duas gerações do futebol mundial. Enquanto Messi, aos 39 anos, pode ampliar ainda mais sua trajetória na seleção argentina, o jovem Lamine Yamal simboliza a renovação da equipe espanhola.
A programação da decisão começa antes da bola rolar. A cerimônia de encerramento está prevista para começar cerca de 90 minutos antes da partida e contará com apresentações musicais de artistas internacionais.
Outra novidade será o espetáculo realizado no intervalo da partida. Pela primeira vez, uma final de Copa do Mundo terá um halftime show, formato tradicional dos grandes eventos esportivos dos Estados Unidos.
Onde assistir
A final da Copa do Mundo será transmitida ao vivo pela TV Globo, SBT, SporTV, NSports, GE Tv e CazéTV.
Caso conquiste o troféu, a Argentina chegará ao quarto título mundial, ficando atrás apenas do Brasil, maior campeão da história, com cinco conquistas. Já a Espanha pode conquistar sua segunda estrela e igualar seleções como França e Uruguai, ambas bicampeãs mundiais.
Confira o ranking de títulos da Copa do Mundo:
- Brasil: 5 títulos
- Alemanha: 4 títulos
- Itália: 4 títulos
- Argentina: 3 títulos
- França: 2 títulos
- Uruguai: 2 títulos
- Espanha: 1 título
- Inglaterra: 1 título
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