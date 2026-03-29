RUMO À COPA

Ancelotti testa mudanças para enfrentar a Croácia

Após ser derrotado pela França por 2 a 1 na última quinta-feira (26), o Brasil volta a entrar em ação na próxima terça-feira (31)

Da redação (com informações da Agência Brasil)

29/03/2026 - 22h00
Neste domingo (29) o técnico italiano Carlo Ancelotti comandou um treino de preparação, focado para o amistoso contra a Croácia.

A atividade contou com a participação de todos os jogadores, inclusive do atacante Vinicius Júnior, que foi poupado da atividade do último sábado (28) por causa de dores na coxa.

Após ser derrotado pela França por 2 a 1 na última quinta-feira (26), o Brasil volta a entrar em ação na próxima terça-feira (31), quando enfrentará a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 21h (horário de Brasília).

Na atividade deste domingo Ancelotti fez algumas experiências, em busca de substitutos para o atacante Raphinha e o lateral Wesley, cortados por problemas musculares sofridos no jogo contra a França.

Luiz Henrique ganhou uma oportunidade na vaga do jogador do Barcelona, enquanto Ibañez apareceu na lateral direita. Outras mudanças foram a entrada de Marquinhos na zaga, de Danilo no meio-campo e de João Pedro no ataque.

Desta forma, o técnico Ancelotti formou a equipe titular da seguinte forma:

  • Ederson;
  • Ibañez;
  • Marquinhos,
  • Léo Pereira;
  • Douglas Santos;
  • Casemiro;
  • Danilo;
  • Luiz Henrique;
  • Matheus Cunha;
  • João Pedro e
  • Vinicius Júnior.

Após o amistoso com a Croácia, o Brasil ainda terá dois compromissos antes do início da Copa do Mundo. O primeiro será um jogo de despedida da torcida brasileira. A seleção enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Por fim, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Brasil na Copa

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

Flamengo negocia aluguel de avião exclusivo para reduzir desgaste em viagens

Hoje, o Flamengo já utiliza voos fretados em todos os deslocamentos, mas ainda depende da disponibilidade das companhias aéreas

29/03/2026 12h00

O Flamengo trabalha nos bastidores para dar um novo passo na logística do futebol. O clube negocia o aluguel de uma aeronave que ficaria à disposição integral da delegação, com a ideia de reduzir desgaste e ganhar autonomia nas viagens ao longo da temporada.

A expectativa interna é fechar o acordo após a Copa do Mundo. A proposta em discussão prevê um contrato de três a quatro anos. Hoje, o Flamengo já utiliza voos fretados em todos os deslocamentos, mas ainda depende da disponibilidade das companhias aéreas.

Com uma aeronave dedicada, o cenário muda. A ideia é ter o avião baseado no Rio de Janeiro, pronto para uso conforme a necessidade do clube, tanto nas idas quanto nos retornos.

"Vamos garantir 30/35 voos com uma companhia. Se tudo der certo, essa aeronave fica em chão no Rio de Janeiro e só decola quando a gente quiser", afirmou o presidente Bap em entrevista à Flamengo TV.

Antes mesmo de avançar na negociação, o clube já vinha ajustando processos internos para tentar minimizar problemas logísticos. A ideia tem sido antecipar o planejamento das viagens e encaixar os deslocamentos de acordo com a rotina de treinos e jogos.

"Essa aeronave poderia prestar serviço para outros clubes, para o Flamengo fica mais barato e é conveniente para todos. Quando o Flamengo está no Rio, a aeronave estaria em chão e poderia voar com outros clubes. O que o Flamengo está comprando é ter a aeronave no chão no dia e na hora que quisermos voar. Sempre trabalhando na busca da excelência, e a logística não é diferente, ainda mais em um ano como esse. Depois da Copa do Mundo vai ser punk", explicou.

Até a parada para a Copa do Mundo, o calendário será apertado. O último compromisso antes da pausa está marcado para 31 de maio. Nesse intervalo, o Flamengo terá 18 partidas e deve percorrer mais de 27 mil quilômetros em compromissos pelo Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

Depois do Mundial, o cenário tende a ser ainda mais exigente, com as competições em fases decisivas e um calendário mais apertado ainda pela paralisação de quase dois meses.

Copa Verde

Após a eliminação na Copa do Brasil, Operário e Vila Nova-GO voltam a se enfrentar

Os times entram em campo pela segunda rodada da Copa Verde

28/03/2026 09h45

Operário encara o Vila Nova-GO pela segunda rodada da Copa Verde

Operário encara o Vila Nova-GO pela segunda rodada da Copa Verde Foto: Rodrigo Moreira

Neste sábado, dia 28, Operário e Vila Nova voltam a se enfrentar, mas desta pela Copa Verde, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos, a partida acontece em Goiânia, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 19:30, horário de MS. 

O Operário entra em campo para enfrentar o Vila Nova com um objetivo que vai além dos três pontos, manter a invencibilidade do time no ano, que em 15 partidas somam nove vitórias e 6 empates, incluindo o empate contra o time goiano que culminou na eliminação do Galo na Copa do Brasil, nos pênaltis. 

As equipes chegam para o confronto em situações um pouco diferentes, o Vila Nova, que está optando por jogar as rodadas iniciais com o time sub-20, estreou na competição com derrota diante do time do Rio Branco do Espírito Santo. 

Já o Galo da Capital, foi até o Tocantins para duelar contra o Araguaína e saiu com a vitória por 1 a 0, graças ao gol marcado por Gabriel Teixeira, vale destacar que o Operário está na zona de classificação para a próxima fase, ocupando a segunda colocação do grupo. 

A partida será arbitrada por Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo, o assistente um Guthieri Javarini Rodrigues e o assistente dois Douglas da Silva Moreira, ambos também do Espírito Santo, o quarto árbitro é Gabriel dos Santos Queiroz, de Goiás. 

O Vila Nova do técnico Jayme Algarte, deve ir a campo um time semelhante ao que enfrentou o Rio Branco, os únicos jogadores do time que não são do sub-20 são o goleiro Gabriel Átila e o meia Gabriel Dias. 

Provável escalação: Gabriel Átila; Gabriel Delfino, Carlos Eduardo, Samuel e Luiz Eduardo; Gil, Guilherme Vieira, Felipe Faria e Gabriel Dias; Lucas Soares e Jackson. 

O Operário do técnico Paulo Massaro, deve ir a campo com algumas alterações com relação ao time que venceu o Araguaína, dentre as mudanças, ganha destaque Gabriel Biteco e Robinho que voltam ao time titular, Roger Modesto também deve entrar na vaga de Luisinho, titular na última partida. 

O time deve ir a campo da seguinte maneira: Lucas Covolan; Gabriel Biteco, Guilherme Teixeira, Titi, Jonilson e Mateus Petri; Leylon, Jonas, Robinho; Roger Modesto e Eduardo Tanque.

Para quem quiser acompanhar, a partida será transmitida pela Sportynet ao vivo no seu canal de Youtube. 

