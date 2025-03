Torcedores se revoltam pela não-convocação de atleta de MS; veja reações

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após toda convocação da seleção brasileira, os torcedores aparecem nas redes sociais para darem sua opinião e lembram de nomes deixados de fora pelo técnico. Desta vez, o campo-grandense Éderson foi a “bola da vez” na web.

No dia 28 de fevereiro, Dorival Júnior divulgou os 52 nomes presentes na pré-convocação, sendo 14 meio-campistas, dentre eles o atleta sul-mato-grossense.

Porém, na manhã desta quinta-feira (06), o treinador da seleção anunciou os 23 convocados e, mais uma vez, Éderson foi deixado de fora. Ao invés dele, outros quatro volantes foram chamados: Gerson (Flamengo), André (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle United), Bruno Guimarães (Newcastle United).

Nesta atual temporada, o campo-grandense tem 39 partidas pelo clube italiano, com quatro gols (um deles um golaço contra o Barcelona na Liga dos Campeões) e duas assistências. No Campeonato Italiano, ele tem nota média de 7.20, o segundo melhor volante no quesito, atrás apenas de Reijnders, do Milan, que tem nota média de 7.32.

Diante de todos esses fatores, os torcedores brasileiros se revoltaram nas redes sociais, indo de “crime” até “melhor que o Neymar”. Confira:

Ederson é subestimado por jogar na Atalanta. pic.twitter.com/SNMd3DsB7z — PAI SOLTARAM (@paisoltaram) March 6, 2025

Ederson da Atalanta joga mais bola q todos esses aq pic.twitter.com/Z6YoaTKja4 — .R (@Ravanhane2) March 6, 2025

Acabei de me tocar que o Ederson da Atalanta não foi convocado



Tá comendo bola. Absurdo. pic.twitter.com/40DJYE5bv0 — Botafogo ou Barbárie (@totalbotafogo) March 6, 2025

A Seleção joga mal, não conquista resultados e o técnico não muda a lista.

Não existe deixar o Endrick fora dos convocados, Ederson jogando muita bola na Atalanta, manter o Danilo... — Victor Pozella (@pozella) March 6, 2025

Maior ausência da seleção se chama Ederson.



O meio da Atalanta não estar nessa lista é SACANAGEM.



O que o André tá fazendo ali??? https://t.co/lzCdGym6Lv — Dennis Bittencourt (@DennisBittenco6) March 6, 2025

Ano passado, o atleta recebeu sua única oportunidade com a amarelinha, quando foi convocado para a disputa da Copa América. Durante a competição, entrou em apenas uma partida, no empate em 1x1 contra a Colômbia, que viria a ser vice-campeã, perdendo para a Argentina na final.

Os convocados se apresentam à seleção no dia 17, em Brasília, local onde acontece o jogo entre Brasil e Colômbia, no dia 20, às 20h30. Ficam na capital brasileira até dia 24, quando viajam para Buenos Aires, onde irão enfrentar a Argentina, dia 25, no El Monumental, estádio do River Plate.

Atualmente, o Brasil ocupa a quinta colocação das eliminatórias, com 18 pontos conquistados (cinco vitórias, três empates e quatro derrotas). Bom lembrar que faltam 461 dias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada, pela primeira vez, em três países, sendo México, Canadá e Estados Unidos.

Trajetória - Éderson

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

De acordo com o Transfermarkt, site especializado em mercado de transferências, Éderson vale 50 milhões de euros (R$ 306,5 milhões na cotação atual).

