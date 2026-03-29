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Bortoleto cita falta de aderência no GP do Japão: 'a gente teve algum problema'

Apesar de não ter pontuado no Japão, o brasileiro disse estar feliz com o carro

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

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29/03/2026 - 18h00
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Disputado na madrugada deste domingo, consolidou o bom momento de Andrea Kimi Antonelli e, enquanto Oscar Piastri e Charles Leclerc completaram o pódio, Gabriel Bortoleto terminou na 13ª colocação.

Fora da zona de pontuação, o brasileiro disse que não conseguia acompanhar os adversários nas retas do Circuito de Suzuka. Na largada, o brasileiro perdeu quatro posições.

"De grip [aderência], comparado aos carros que estavam brigando com a gente, estava melhor nas curvas. O problema é que de reta faltou um pouco. A gente teve algum problema", afirmou Bortoleto à TV Globo. "Não estava conseguindo acompanhar os caras na reta, fui bastante ultrapassado e não tinha como me manter ali. A gente precisa de tempo agora para analisar tudo e ir para a próxima."

Apesar de não ter pontuado no Japão, o brasileiro disse estar feliz com o carro. "Fizemos uma boa classificação, na corrida faltaram só alguns outros fatores."

O piloto da Audi também falou sobre as dificuldades da equipe nas largadas. "Isso já vem desde a Austrália, foi de 3, 4 posições lá", afirmou ele, que pontuou na primeira prova da temporada. "Na China eu não larguei, mas o Nico (Hülkenberg) largou e perdeu todas as posições."

Segundo ele, a escuderia está tentando corrigir o problema, mas "tem sido complicado". "Faz parte, não tem o que fazer. A gente sabe dos problemas que a gente tem e estamos trabalhando para solucionar."

Com a pausa no calendário da Fórmula 1, Bortoleto disse que o tempo é favorável para trabalhar o carro. "Agora que tem um mês parado, e a gente vai dar o nosso melhor. Voltar na fábrica, tanto na Alemanha quanto na Suíça, e tentar arrumar tudo."

Com o resultado, Antonelli assume pela primeira vez a liderança do Mundial de Fórmula 1 e entra para a história como o mais jovem piloto a liderar o campeonato, aos 18 anos, sete meses e 12 dias. O italiano ultrapassa uma marca que pertencia a Lewis Hamilton desde 2007.

GP do Japão

A corrida começou com reviravolta logo na largada. Apesar de sair na pole, Antonelli foi superado por Piastri ainda antes da primeira curva e caiu para o meio do pelotão, chegando a ocupar a sexta posição.

O australiano da McLaren assumiu a ponta, seguido por Leclerc e Lando Norris, enquanto as Mercedes tentavam reagir após perderem posições.

Nas voltas iniciais, Piastri sustentou a liderança diante da pressão de seus rivais, enquanto George Russell avançava no pelotão e chegava a tomar a ponta momentaneamente, antes de ser superado novamente pelo piloto da McLaren. Antonelli, por sua vez, iniciou uma corrida de recuperação, disputando posições no grupo intermediário e se aproximando dos líderes.

O momento decisivo da prova veio na volta 22, com o acidente de Oliver Bearman. O piloto da Haas perdeu o controle ao tentar evitar uma desaceleração brusca à sua frente, saiu da pista e bateu com força na barreira de proteção.

Apesar do impacto, estimado em 51G, o britânico deixou o carro consciente e foi encaminhado ao centro médico, sem fraturas.

A entrada do safety car mudou o rumo da corrida. Parte dos líderes já havia feito suas paradas, enquanto outros, como Antonelli, aproveitaram o período de neutralização para ir aos boxes. A estratégia colocou o italiano de volta à liderança, enquanto Russell, que parou pouco antes da bandeira amarela, perdeu posições importantes.

Na relargada, Antonelli conseguiu administrar a pressão de Piastri e manteve o controle da prova até a bandeirada. Leclerc completou o pódio em terceiro, consolidando um fim de semana consistente da Ferrari.

Mais atrás, a corrida também foi marcada por disputas intensas no pelotão intermediário e dificuldades de ritmo para alguns pilotos. Bortoleto teve desempenho regular e cruzou a linha de chegada em 13º, fora da zona de pontuação.

Com a vitória, Antonelli abre vantagem na liderança do campeonato em relação ao companheiro de equipe, George Russell, revertendo a desvantagem que tinha antes da etapa japonesa.

A Fórmula 1 entra em uma pausa no calendário. A próxima corrida será o GP de Miami, no dia 3 de maio, no circuito do Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos.

Resultado final do GP do Japão de Fórmula 1

1 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 53 voltas

2 - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 13s722

3 - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 15s270

4 - George Russell (ING/Mercedes), a 15s754

5 - Lando Norris (ING/McLaren), a 23s479

6 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 25s037

7 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 32s340

8 - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 32s677

9 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a 50s180

10 - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 51s216

11 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a 52s280

12 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a 56s154

13 - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a 59s078

14 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a 59s848

15 - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1min05s007

16 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1min05s773

17 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a 1min32s453

18 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1 volta

19 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a 1 volta

20 - Alexander Albon (TAI/Williams), a 2 voltas

Não completaram: Lance Stroll (CAN/Aston Martin) e Oliver Bearman (ING/Haas).

 

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Enfim?

Convênio garante ao Estado gestão do Morenão até 2061

Assinatura deve acontecer na próxima terça-feira na sede da Governadoria

27/03/2026 14h15

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Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O Governo de Mato Grosso do Sul assina na próxima terça-feira (31) o convênio que garante ao Estado a gestão do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, até 2061.

A formalização do acordo entre o Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi confirmada na última quarta-feira (11) pelo governador Eduardo Riedel (PP), considerada um passo importante para a reabertura do estádio, atualmente gerido pela universidade, interditado há quase quatro anos.

Em entrevista à TVMS Record, Estêvão Petrallás, presidente da federação, destacou que a cerimônia de assinatura do termo será realizada às 14h, na Governadoria, com a presença da reitora da UFMS, Camila Ítavo, além do governador e de representantes da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

O estádio não recebe uma partida oficial desde abril de 2022 e, passa por uma reforma financiada pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 9,4 milhões por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Conforme o Executivo Estadual, o objetivo é recuperar a estrutura do estádio para permitir a retomada de partidas de futebol e a realização de eventos.

No início do mês, o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, acompanhou uma vistoria nas obras ao lado do promotor Luiz Eduardo Lemos de Almeida, titular da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. Também participaram da visita representantes da UFMS, incluindo o pró-reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto Malheiros, e o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes.

De acordo com Silvio Lobo Filho, a meta é entregar o estádio com condições adequadas de uso. “Queremos entregar o estádio com o gramado adequado, as arquibancadas e vestiários em condições, além de toda a parte estrutural pronta para ser utilizada”, afirmou.

Ele destacou ainda que o andamento das obras é acompanhado de perto por órgãos técnicos. A fiscalização é realizada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e pela própria Fundesporte, garantindo que as exigências técnicas sejam cumpridas em cada fase da reforma.

A revitalização do Morenão foi dividida em três etapas principais: recuperação da estrutura e dos banheiros, adequações na parte elétrica e intervenções voltadas à acessibilidade e segurança contra pânico.

Segundo Augusto Malheiros, apesar de a previsão oficial de conclusão ser apenas no final do ano, existe a possibilidade de utilização antecipada do estádio. Isso poderá ocorrer caso parte das etapas da reforma seja finalizada antes do cronograma previsto e haja viabilidade contratual e operacional para a liberação do espaço.

A FFMS terá papel importante no funcionamento do estádio. A entidade deve atuar em áreas como manutenção do gramado, sistema de irrigação, vestiários e pista de atletismo, além da possibilidade de captação de recursos junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com o presidente da FFMS, Estevão Petrallas, o acordo pode marcar um novo ciclo para o esporte no Estado, com esforço conjunto entre governo, universidade e entidades esportivas para devolver o Morenão ao calendário esportivo.

Saiba

Construído há mais de 50 anos, o Morenão não recebe um jogo oficial desde abril de 2022, quando o Operário venceu o Dourados por 1 a 0, em partida válida pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense daquele ano. 

*Atualizado às 15h

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Copa Verde

Operário estreia com vitória na Copa Verde e segue invicto no ano

O time derrotou o Araguaína-TO e ganha moral para a sequência da temporada

26/03/2026 10h00

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Gabriel Teixeira garante a vitória do Operário

Gabriel Teixeira garante a vitória do Operário Reprodução/Instagram

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Na noite da última quarta-feira, dia 25, o clube do Operário foi até o Tocantins para enfrentar o Araguaína em partida válida pela estreia da Copa Verde e saiu com a vitória por 1 a 0 sobre os donos da casa. 

Em confronto que marcou a estreia do Galo da Capital na competição regional, o time bateu o time tocantinense por 1 a 0 fora de casa e garantiu os três pontos na competição.  

O JOGO

Com um primeiro tempo morno e sem muitas oportunidades, cada time teve sua chance de abrir o placar, mas sem efetividade, com os goleiros levando a melhor ou contando com má pontaria dos atacantes. 

A segunda etapa, já reservou mais emoções, aos 9 minutos, Alan, do time do Araguaína viu o goleiro Lucas Covolan avançado e arriscou um chute do meio de campo e graças ao travessão, por pouco não fez uma pintura digna de Prêmio Puskás. 

O time do Tocantins produzia as melhores oportunidades, mas quem abriu o placar foi o time do MS,  aos 22 minutos, o camisa 10 Robinho cruza na pequena área, na cabeça de Gabriel Teixeira, que desvia a bola e coloca o Operário em vantagem no marcador. 

A partida não teve mais gols e terminou dessa forma, com vitória do Operário por 1 a 0, o que além de garantir os 3 pontos serviu para manter a invencibilidades do time no ano, deixando o Operário num seleto grupo de 5 times que ainda não perderam na temporada de 2026. 

SEQUÊNCIA

A agenda do Operário é robusta, com o clube chegando a fazer um jogo a cada 3 dias, a próxima partida acontece já no sábado, dia 28, o adversário é velho conhecido Vila Nova-GO, em confronto válido pela segunda rodada da Copa Verde. 

A partida será disputada no mesmo palco do jogo da Copa do Brasil, o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 20:30, horário de Brasília. 

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